"Hay mucho más detrás del mito del Triángulo de las Bermudas"

en los próximos minutos nos acercara la emoción de una primera escrito a la complejidad que entraña aficionarse hechos reales la figura del libro como transmisor de leyendas en los muchos libros abrimos La

buenas noches qué tal estos Peret madrugada pues mira me hace muchísima ilusión compartir con los oyentes este libro que me tiene fascinada en serio me tiene fascinada por varias razones porque es un historia un guión que yo había escuchado de pequeña pero cómo de lejos no sé si por la formación cultural no la tuya bueno ha sido poco más norteamericana pegó

porque en España hubo un momento en que de pronto apareció el triángulo de las Bermudas hizo muy popular y la gente empezó a hablar de de on y sí de historias por ahí aparece el vuelo de exacto

exacto no sólo me ha fascinado porque es una historia pon sino por la manera que tienes de escribir que ha sido todo un descubrimiento me encanta cómo te paras en las descripciones en que descripción esteparias de repente tenemos unos párrafos hablando de una pared entonces te te sitúa en el escenario te lo sí

cuando los y como meterte directamente

algo muy cinematográfico no muy muy literario pero muy bien

sí la verdad es que pasando no te quiero porque no sé qué me vas a preguntar cuándo te quiero tirar muchas cosas pero cuando yo me siento por primera vez yo digo bueno esto hay que convertirlo en algo que la gente pueda leer me encuentro con varias situaciones la primera mucha gente y muchos nombres mucha información que tengo sobre esos nombres entonces pues por ese lado intento simplificar la segunda me doy cuenta que es mucho más fácil que la gente se haga ideas y se ponga caras a los protagonistas pero probablemente es mucho más difícil que entiendan en los lugares que va pasando todo esto es que yo he vivido en ellos porque yo ya sabes que vivió más de doce años en Florida como Mi casa entonces cambió cambio del Giro y digo bueno pues voy a intentar explicar más donde están para que la gente sea una fotografía todo lo que sale porque claro me vas a decir es una novela todos los sitios que salen existen existen a día de hoy si tú quieres puedes ir a esos sitios a los moteles a las tiendas incluso puedes coger el el un autobús que hay un momento dado importante el autobús puedes coger ese mismo autobús osea todo todo eso existe ahí te lo dejo el pregón

todo era muy ambicioso ha sido muy valiente pero es que se nota en el libro que tenía muchísimas ganas de es de contar esta historia y que te lo has pasado muy viene pasarlo bien en la escritura es algo que celebrarían muchos muchas escritoras no los procesos creativos

tú lo has vivido a mi lado porque yo yo viví tu proceso si injusto se sólo a poco me proceso

periodistas que se apoyaron mutuamente

eh yo me lo pasaba en grande yo te voy a sufrir es yo igual hay te acuerdas de igual es sufrir porque sino no queda bien entonces yo me lo pasé muy bien déjame que sitúe en medio segundo a los oyentes ciento situarlas en el cinco de diciembre en mil novecientos cuarenta y cinco ha terminado la Segunda Guerra Mundial termina han firmado la paz de los norteamericanos humano los aliados realmente porque estaban los australianos y los ingleses con con los japoneses en septiembre antes había terminado la guerra en Europa con los nazis estamos en un vuelo entrenamiento cinco aviones catorce hombres no son quince porque en cada avión van tres personas pero ese día no guardaron quince porque uno de ellos con Aznar tenía un ataque sinusitis porque había sido herido en la campaña del Pacífico baja le dejan subir al avión porque con con la sinusitis no lo dejan volar vuelan sólo catorce sean todos los aviones vuelan tres personas en uno solo en el FT ochenta y uno vuelan dos muy fácil forro desde el que está a veinte minutos de Miami y Miami hacia Bahamas bombardeo el bombardeo fogazo con con bombas Domi como le

ya un entrenamiento entrenamiento a fondo

Barton que también tienen historia ese barco bombardean tenían que seguir un poco más siempre hacia el este para que me entendáis viniendo hacia Europa desde Estados Unidos viniendo hacia Europa hay giraban a la izquierda en vez de meterse en mitad del Atlántico giraban a la izquierda volvían a girar a la izquierda otra vez para regresar a Florida hasta aquí muy fácil vale de primero de navegación a partir de ahí ya te voy con veintisiete hombres sí porque esa noche empiezan a la búsqueda Estados Unidos monta hasta la que es a día de hoy la operación de rescate más grandes de la historia trescientos aviones os podéis imaginar lo que pueden ser entre Bahamas y Florida trescientos aviones que se debían ver porque hay tantos aviones que debía ser fácil localizarlos más casi cuarenta barcos no fueron capaces de encontrar nada el vuelo de diecinueve desaparece el primer vuelo desaparecido dicen en el Triángulo de las Bermudas pero si ves la novela Silex les la novela te vas a dar cuenta que hay muchísimo detrás de eso que quizá no hay tanto de Triángulo de las Bermudas

bueno desaparecen estos cinco aviones de esta base en una misión de entrenamiento ninguno vuelve durante los siguientes días se articula este dispositivo antes nunca visto para localizarles miran sin éxito después ni después ni después pero la novela comienza el veintiséis de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro en San Esteban con un telegrama el que recibe el hermano de uno de los desaparecidos que dice lo siguiente te han informado mal sobre mí estoy muy vivo firmado George

esa esa es mi historia cuando yo empiezan contar toda la documentación yo veo que veintiún días después al hermano de uno de los desaparecidos les llega el telegrama está firmado como decías con York Giorgi el diminutivo que es como le llama la madre en casa de pequeño nadie nunca más ha utilizado ese dime nativo la familia Conesa mantiene a día de hoy que que este telegramas verdadero entonces Mi gran pregunta fue vamos a ver todo el mundo se ha dedicado a buscar los aviones pero a lo mejor deberíamos mirar o investigar si alguien sobrevivió al vuelo de la segunda parte de la sorpresa que me doy cuenta es que la Marina norteamericana involucrada absolutamente en esta historia se niega a comprobar si el telegrama es cierto aquí tampoco hace caso a los familiares del resto de los desaparecidos por que una de las opciones es que alguno de los habiéndose hubiese caído en los Everglades Víctor hubiese llegado a tierra yo hubiese caído en la zona de humedales que es uno de los parques más grandes de la Florida y esa ese territorio es territorio de los indios en minutos hay una gran parte Zemin olió trámico Suu Kyi qué pasa qué pasa con esa historia lo semi Nos avisando a las autoridades en el cuarenta y cinco es que quiero que sustituía de Vigo porque la situación no era como ahora no era todo tan fácil y les dice hemos visto rastros de gente en los Everglades y la Marina no va a investigar la familia provoca tal revuelo las familias tal revuelo que incluso la prensa del momento en algunos periódicos publican que parte de la gente del Vuelo diecinueve están viviendo como Tarzán textual como Tarzán en los Ebro nunca se investigó esto nunca nunca fueron nueve preguntas

es una de las teorías entonces bueno

teoría empieza a darme a mí vértigo cuando me encuentro que esa el único de los catorce desaparecidos en ese vuelo de los Veintisiete pero de los catorce diecinueve si tiene una lápida en el en el cementerio de Arlington que no ha puesto ni la fan Emilia ni la marina que aparece como no registrada la persona que paga una lápida y un nicho sea tú tú pagaría una lápida de nicho a alguien que desapareciendo en Mugello va más complicado si no lo conoces

pues mira no por motivos emocionales a lo mejor ha sido capaz de hacer algo así pero

Ponseti quiero que ese Si el comienzo del libro no es lo que estás buscando esa York Fago esa si ese es tu punto de partida pudo

partido George porque son cinco años de investigación

pero en los que has hablado pues

he intentado hablar con la familia aunque sea negado por motivos de que no les gustó que yo dijera que había podido sobrevivir al vuelo he hablado con John Mayer que ese uno ex militar un hombre que me ha ayudado muchísimo que desafortunadamente murió antes de terminar la novela en octubre del año pasado y que durante décadas estuvo buscando al vuelo diecinueve este hombre fue derribado en Vietnam trabajó para como piloto para la CIA terminó destinado a él se enamoró de esta historia es el a uno de los pocos que ha ido sacando del agua aviones para comprobar si era alguno de los del Vuelo diecinueve es más él tiene la teoría que uno los que sacó porque aquí hay otra parte importante en esta historia que está fuera del libro obviamente que esto lo que pasa en mil novecientos ochenta y seis despegar Challenger estalla y la Nasa organiza una búsqueda de las piezas del transbordador que recordad que murieron los siete astronautas bueno montado toda una reconstrucción de las piezas del transbordador para ver qué ha pasado en ese en estar en esa búsqueda encuentra en un avión lo mal identifican John Mayer cree que es el FT ciento diecisiete uno de los cinco claro lo los acá del agua organiza una una movida extraordinaria unos cuantos años pero está tan hecho polvo que no puede confirmar que sea uno de los cinco habían desde el vuelo diecinueve pero él creía de antes de morir seguía manteniendo esa teoría de que eso había pasado ya que ese era uno de los vuelos uno de los aviones

decíamos al comienzo del programa que José Antonio Ponseti se enamoró de esta historia dicen que un libro siempre llama a otro libro yo creo que Vuelo diecinueve existe porque tus padres compraron un libro El Triángulo de las Bermudas de Charles verles Itu lo devoradas

yo lo demore pero curiosamente se me quedó solo el vuelo diecinueve porque me podía haber quedado hay un montón de yo no sé si existe o no el triángulo cientos de veces más del triangulares Bermuda del triangular de Bermudas si te sientas en la playa de Miami en Miami Beach miras hacia el mar lo que tienes al otro lado hacia Europa para que me entiendas por el camino está en las Azores sí pero para que me entiendas a la izquierda está bermudas a la derecha Puerto Rico el triángulo de las Bermudas va desde Miami a Bermudas a la izquierda y desde Miami a Puerto Rico a la derecha izquierda el

es decir que atraviesan todos los días vuelos pues imagínate

no tú no sé si has volaba alguna vez a Florida pues has pasado por el triangular bermudas que no sepan a estás aquí igual que yo por gracia divina

por ahora pánico con la historia con los personajes súper organizado pero que ha sido para ti lo más complicado de llevar una historia real a la literatura y sobre todo en una primera experiencia

lo primero el vértigo que te da el día que te dicen que esto se puede transformar en una novela que me imagino que Titi me entiendes perfectamente porque también él mismo vértigo pero la segunda parte que yo tenía que para mí era brutal y que me costó en el arranque fue vale tengo tal tonelada de información que es lo que me puede lo que puede provocar es que perderá el lector en el minuto uno porque si les bombardeo con nombre situaciones gente van vienen probablemente a las primeras de Pajín idean pero esto que entonces yo hice dos cosas la primera adelgazar todo lo que pude esa parte todos los nombres que salen son reales los lugares las conversaciones en vuelo todo es verdad todo eso está en un informe de más de quinientas páginas que me y conseguir que es el el informe oficial de la Marina que se hizo que un buen año se ponga por la ley de Transparencia ahí a mí me sorprende que no está el incluido el telegrama la investigación que no han incluido la búsqueda de si alguien hubiese sobrevivido es más no no han pensado incluso que todo esto aparte de ser un malentendido fuera una metida de pata descomunal por parte de un montón de mandos que quede mucho de todo esto hay en esta historia entonces claro yo yo dije bueno qué hago con todo esto para no volverse loco hecho la parte de atrás del libro que algunas algunos lectores me han escrito me han dicho más de nos dimos cuenta hasta el final que en la parte alta había una guía de no

bueno sí sí sí es verdad es verdad personajes de voy a chutar a la editorial para que la próxima vez lo pongan al principio al principio

es muy bueno tenéis a a la parte de atrás todo todos los nombres más importantes de los que salen de de vuelo y luego hice algo que no se hacen una novela que la editoriales todo aquello conmigo y es una nota mía autor sobre todo la investigación sin para al terminar de Oriente arte en todo lo que es verdad lo que Joel echaba un poco de imaginación yo creo que ayuda

Voz 4 13:14 sí también ayuda y acompaña lectora aquel pues haga sus

Voz 1025 13:17 propias cábalas claro no has compuesto

Voz 4 13:20 acciones teniendo que hacer un ya ya

Voz 1025 13:22 advertido en redes sociales que a muchos lectores les estoy respondiendo cosas pero a título privado para nos panorama

Voz 4 13:30 sí caro para no reventar está muy bien a los estatutos

Voz 1363 13:34 de mira sabes porque enseguida me di cuenta que había una guía de control de personajes porque yo me voy siempre los agradecimientos es una cosa que me gusta mucho antes incluso de leer un libro entonces a sus agradecimientos y bueno que eran pues pues todos muy muy laborales pero hay algunos más personales no es también bastante parejas sí sí que es un comienzo el libro es que dice mucho de una persona no los agradecimientos porque cuando uno escribe tiene como esa necesidad verdad de poner a la gente

Voz 1025 13:59 sí sí Inuncat sabes porque yo habría puesto que los agradecimientos doscientos nombres más sí pero complicados y no puedes hacerlo entonces bueno hice una una frase para un montón de amigos que sabían que estaban con la investigación y otro montón que no sabía ni que estaba escribiendo San lleva un montón de sorpresa mucha sorpresa muchos amigos

Voz 1363 14:20 el otro día con Edurne Portela me contaba que ella nunca agradece a nadie en sus novelas que están dentro de

Voz 4 14:26 cuando bailan los agradecimientos que quién lo sabe lo Leno pero era concluir nada porque si hago desaparecerá Mis amigos de nada si no igual dejan de ser parece bueno

Voz 1363 14:39 no decía que hay unas líneas muy profundas muy emotivas a a tus padres padres que que ya no están y y unas muy especiales para Jacko compré los escritores las escritoras desarrollan un vínculo muy especial muy potente con sus perros ya ya lo tenéis un vínculo muy potente en la montaña en en la naturaleza compartir mucho tiempo de calidad como dicen ahora pero es curioso cómo los animales ayudan y acompañan en la escritura nadie mejor que un animal de compañía para

Voz 1025 15:07 para España artillería Jacko es es muy curioso aparte de hay tres grandes animales en mi vida que sonó Sol el anterior chao chao que tenía ya co que es una mezcla de chao chao Speech esto un ser maravilloso y un gato que era Copito a Copito si os doy Copito fue una pareja brutal en una época de mi vida Jacko que llevaba tres años conmigo eh sorprendió porque no dejaba de ser deja de ser un cachorro un poquito mayor hice cuando escribía y escribía en una habitación de casa todos los días porque escribí escrito mucho de noche a dormir a mis pies era como un ritual para él algo que no ha hecho porque ahora está durmiendo en su sitio de siempre pero cuando vio que yo ahí me pasaba las noches venía todas las noches me tocaba con el hocico para ver qué estaba todo bien y ahí se quedaba hasta que yo me levantaba y me iba a la cama y entonces se subía a dormir no entonces era como este tío está escribiendo el libro conmigo a que aquí les Deco

Voz 1363 16:09 es que es uno de los descubrimientos que hecho esta temporada en los muchos libres Alejandro Palomas Julia Navarro Elvira Sastre Espido Freire todos escriben todos y todas acompañado siempre de bueno de de esos animales y como ellos notan que están en un momento muy muy personal de tu vida como es el de usarlo

Voz 1025 16:26 ya no parece muy divertido porque a veces me enfadaba yo según lo que escribía o tal gesto no sabes aquella expresión esto no puede ser así entonces levantaban los cinco ahí me tocaba no no que está bien que esto no pasa nada cambiaba en el párrafo y seguía no

Voz 1363 16:41 José Antonio Ponseti Vuelo diecinueve vaya por su segunda edición y salen Norteamérica

Voz 4 16:45 sí lo lanzan en EEUU que me da un poco

Voz 1025 16:48 entre miedo y vértigo porque espero que pues sí sexis si hacemos una presentación aparte en Miami en Florida arranca ahí eso puede ser espectacular espectacular porque sé que mucha gente va a reconocer todos los lugares de los que hablo porque al final eso eso existe todo oye y el lector de Florida va a alucinar

Voz 4 17:06 sí es una historia de su patrimonio y más si si si hay por lo que no se ha espantado

Voz 1025 17:13 ya veremos si alguna familia no me llama un rato para ver qué tal

Voz 1363 17:18 estaremos muy pendientes Ponseti basa seguir escribiendo

Voz 1025 17:22 sí sí yo creo que sí tengo una segunda historia muy fuerte en la cabeza que no sé si le daré porque aparte tiene una carga emocional muy bestia y no sé si me voy a atrever con ella o no pero tanto la editorial como yo mismo como en casa están por la labor porque todo el mundo se lleva una grata sorpresa de de esta primera novela

Voz 4 17:44 completamente de acuerdo yo el primero eh

Voz 1025 17:47 primero llevaba una grata sorpresa ahí bueno me gustaría seguir en la misma línea por eso eh en hechos reales investigar y sacar una historia coral

Voz 1363 17:55 Ponseti muchísima suerte

Voz 5 17:57 no compartir contigo y ya está feliz no emocionado de estar aquí contigo porque no es normal compartir micro en cosas que no es apasionante