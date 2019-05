Boletín informativo literario

Voz 1363 00:00 tras décadas de independencia la pequeña editorial Salamandra acaba de incorporarse al grupo Penguin Random House

Voz 0702 00:05 buenas noches Macarena se trata en efecto de un sello pequeño de una empresa hasta ahora familiar pero muy jugosa Salamandra es la casa que detenta los derechos de la saga Harry Potter o de El Principito la firma echó a andar en el año dos mil su catálogo se nutría de traducciones al castellano y al catalán de obras extranjeras siempre de narrativa Sigrid Kraus directora de la editorial seguirá al frente del sello ha empezado a trabajar ya eso sí desde hace una semana en un despacho nuevo en las dependencias de Penguin Random House en Barcelona y nosotros hemos hablado con ella

Voz 1 00:39 han sido días muy intensos como te imaginas raza muy emotivos estamos todo el día entre la alegría de empezar una nueva etapa y la tristeza que despedirnos de unos veinte años que han sido maravillosos me hace mucha ilusión esta nueva etapa y creo que aprenderemos todos muchas cosas nuevas y a mí me van los retos esto es uno tanto en Penguin comen Salamandra estamos decididos a poner todo de nuestra parte para que en esta nueva aventura sea un éxito queremos entre las dos casas que Salamandra conserve su identidad pero también podremos aprovechar toda la potencia de Penguin para que nuestro mensaje llegue a todavía más lectores en el mundo nuestra preocupación como siempre publicar libros buenos de calidad mi vida está íntimamente ligadas salamandras y esto seguirá siendo así siempre pero ahora la familia a la que pertenece será mucho más grande y a esto hay que acostumbrarse

Voz 1363 01:40 yo otra aventura editorial la escritora Marta Sanz publica una colección de ensayos sobre feminismo tsunami

Voz 0702 01:47 lo lanzará en apenas unos días el trece de mayo la editorial Sexto Piso ir recoge diez trabajos de diez autores diferentes desde la poeta Pilar Don hasta las novelistas Sara Mesa Edurne Portela hola también columnista Laura Freixas su nombre tsunami alude al protagonismo que la lucha de las mujeres viene adquiriendo desde hace tiempo y los textos recogen los debates feministas ocurridos en concreto a lo largo del último año escuchamos a Marta Sanz que además de la edición ha aportado un prole

Voz 1519 02:14 el tsunami es una colección de textos autobiográficos que pretende aglutinar las distintas miradas feministas y los distintos lenguajes en torno al feminismo que sean producido básicamente entre el ocho de marzo del pasado año y el actual ocho de marzo para mí como editor ha sido un orgullo y un placer poder lo coordinar entre otras la razón es porque no he tenido absolutamente ningún problema con ninguna de las personas a las que les que IS este ejercicio por una parte introspección y por otra parte de generosidad cumplieron con sus plazos hicieron un ejemplo de de de capacidad para trabajar en en equipo y poner ideas en común e absolutamente como como decía pues no Play estupendo no cada una ha planteado la cuestión a su manera e insisto siempre desde un prisma autobiográfico pero utilizando diferentes géneros hay textos que se pueden parecer más a la crónica hay textos e paródico si textos que suena más a relatos y reflexionar a cuestiones como el lenguaje la sexualidad el cuerpo de las mujeres la maternidad como la religión ha sido uno de los discursos que han ejercido la violencia de una manera minuciosa sobre la libertad reproductiva Hilal la libertad sexual de todas nosotras en fin creo que es un catálogo interesantísimo de voces donde se hace buena la idea de que lo personal es político ido depende desde la obscenidad es decir desde todos aquellos temas que habitualmente han quedado fuera de escena pues las mujeres intentamos reivindicar un espacio que nos merecemos en la vía pública

Voz 1363 04:05 libros que importan así se llama el intercambio literario que ha tomado Cartagena esta semana

Voz 0702 04:10 sí es una iniciativa que desde hace tres años ha girado por ciudades de toda España ya hacemos cuando llegue a la nuestra pues o compramos un libro o lo cogemos demuestra estantería lo firmamos escribimos una dedicatoria que explique qué significa ese libro para nosotros lo envolvemos para regalo lo llevamos a un punto de encuentro allí al entregar el libro nos dan a otro en Cartagena ese punto de encuentro ha estado durante dos días en la plaza de la UE y antes de llegar a Cartagena libros que importan había estado en Barcelona Valladolid o Logroño Nos lo cuenta Jorge Gonzalo promotor de la iniciativa

Voz 2 04:44 teníamos de vez en cuando organizábamos cenas literarias y después al final de la cena intercambiamos libros dedicados en los intercambiamos hacia las no los dejamos en una chimenea por ejemplo oí ir después pues cada persona recibía un libro esto pensamos que podía ser un muy interesante si lo hacíamos a nivel de ciudad el proyecto pues ha ido creciendo y gracias a eso hemos obtenido ayudas del Ministerio de Cultura diferentes ayuntamientos de España pues para celebrarla en diferentes sitios desde gente que se conoce e mantienen una amistad desde gente que viene por motor

Voz 0356 05:17 los diversos Yllana

Voz 2 05:19 por las dedicatorias son muy especiales es decir la primera edición de libros que importaron Zaragoza por ejemplo vino ver que trajo un libro en la dedicatoria nos contaba que ese libro era importante para ella porque era el último libro que había leído con sus propios ojos ya que se había quedado ciega en edad adulta sea imagínate no o gente que que qué libro importante lo fue porque eh fue el libro que leyó mientras está embarazada de su primer hijo o alguien que cambia de ciudad y está en el pueblo y iba a la capital a estudiar sectaria es el el libro que se lee en ese viaje en tren en autobús hasta al al que es su primer gran viaje no a una ciudad sí claro que sean conocido gente en San conocido bastantes personas gracias a libros que importan Isaías surgió el amor

Voz 1363 06:12 a propósito de intercambios una recomendación un libro sobre otros libros ciento un datos sobre cultura pop

Voz 0702 06:17 es la reciente apuesta del sello héroes de papel y un encargo que han pedido al periodista Miguel Ramos habitual de La Sexta Cuatro o el jueves un catálogo de anécdotas sobre los trabajos literarios define que todos conocemos una defensa de la cultura popular y un alegato para quién miremos con humor las llamadas obras maestras que componen nuestro acervo escuchamos a su autor

Voz 3 06:38 la cultura pop nos define como seres humanos suena categórico pero es verdad los superhéroes son una nueva religión las películas de zombis son una metáfora del mundo moderno los videojuegos no hacen tomar decisiones morales complejísima ir el gusto a Harry Potter ha vendido tantos libros como el Quijote videojuegos que salieron al mercado sin nombre o las secuelas literaria rusas no oficiales de lo que el viento se llevó y Los tres mosqueteros escribe este libro así una experiencia de verdad maravillosa única terriblemente feliz quieres descubierto por ejemplo en la censura estadounidense impuesta a David el que soñaba el complete o el Perifé date un aparato para anestesiar niños mientras jugaban a las Game Boy no todo ha sido fácil la documentación ha sido monumental abrumadora he tenido que que mirar libros perdidos extractos sobre el Mago de Oz Mafalda Over entrevistas al compositor del musical de Pokemon porque si hay un musical de Pokémon porque menospreció la cultura populares no comprender lo que te rodea no parar de momento estudiar porqué Star Wars Marvel resuenan en la sociedad más low key es un acto de vanidad infinita de chulería superioridad hizo esa pose lleguen cree entenderlo todo Hinault este entendiendo nada por eso a navegar entre videojuegos y las películas con olor incorporado que estrenaron los cincuenta o SPRI Perela la serie erótica protagonizada por Pamela Anderson que creó Stan Lee realmente estamos investigando sobre nosotros mismos por ejemplo en mil ochocientos noventa y cuatro edición censuró por primera vez en la historia del cine a alguien porque estaba bailando en este caso era una española llamada Carmencita que tuvo mucho éxito en EEUU en mil novecientos setenta Mississippi prohibió Barrio Sésamo porque era demasiado integradora porque en el caso salían negros en mil novecientos noventa y ocho Un vídeo club mormón se hizo de oro cortando la sexuales de Titanic para enseñar una versión libre de obscenidades no es en el fondo fascinante la evolución de la sociedad que podemos seguir gracias a la cultura pop

Voz 1363 08:32 sin ninguna duda ha dejado de piedra ir del texto a la viñeta la obra Soldados de Salamina acaba de publicarse como novela gráfica

Voz 0702 08:40 es el tercer trabajo ya que el ilustrador José Pablo García malagueño de treinta y siete años dedica a la Guerra Civil Soldados de Salamina es la primera novela publicada por Javier Cercas hablamos con su autor apenas hace apenas unas semanas vio la luz en el año dos mil uno llega al cómic casi veinte años después después también de una adaptación al cine hablamos con el ilustrador de este trabajo yo me siento más cómodo dibujando escenas