Inventos que surgieron en la guerra

Voz 1 00:00 la putrefacción de alimentos en las largas campañas militares resultó un problema tan grave que en mil setecientos noventa y cinco el Gobierno francés ofrecía un premio de doce mil francos a quien encontrase un buen método de conservación de los alimentos hasta que llegase ese momento los ejércitos sólo contaban con el escabeche los ahumados y el secado estos métodos alteraban el sabor de la comida que se echaba a perder igualmente Nicolas Oper Punset de cocina francesa aceptó el reto tras catorce años de experimentación descubrió que al poner alimentos en botellas herméticas de cristal y después de hervir las durante varias horas aumentaba su durabilidad de forma espectacular en mil ochocientos nueve ganó el concurso y comenzó a suministrar alimentos al ejercito el método de Oper funcionó porque en la cocción se eliminaban las bacterias que había en los recipientes un año después el inglés Peter Duran patentó la primera lata aún mejor que los botes de cristal muy pronto la Marina Real británica comenzaría a comprar comida enlatada

Voz 2 01:02 eh

Voz 3 01:07 no

Voz 0772 01:12 escuchemos un fragmento de un documental de televisión inventos de guerra en la vida civil donde se nos habla de es difícil comentarlo no pero los aspectos más amables de la guerra del mundo bélico que han trascendido hasta nuestros días con inventos que muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana los tenemos están asimilados que nos olvidamos que su origen está centrado hoy está ubicado precisamente en en terribles contiendas bélicas a escuchábamos ahora cómo nace en las latas de conserva precisamente pues con esa idea ese ingenio que el ser humano pues desarrolla en momentos extremos en este caso una guerra en donde tiene que hacer bueno pues tiene que buscarse la vida para conservar el los alimentos pues en periodos de tiempo lo más dilatados posibles pues como estos hay infinidad de ellos el otro día con nuestro compañero David Zurdo LS divulgador científico Él es un experto en todo este tipo de curiosidades de la historia les hemos tenido en varias ocasiones aquí a lo largo de estas nueve temporadas de de Ser Historia le propuse hablar un poco de de esos inventos y esos avances técnicos tecnológicos que salieron de las grandes guerras y que podrían hemos presentarlos como lo el el como decía antes el aspecto más amable de la guerra David Zurdo bienvenido de nuevo

Voz 4 02:29 a ser historia en muchas gracias encantado de estar aquí contigo bueno y con todos los oyentes claro David no todo es muerte y destrucción hay un aspecto

Voz 0772 02:36 lo más humano no más amable como decía ahora en la guerra

Voz 4 02:39 sí de hecho las guerras tienen una es triste decirlo pero tienen una parte muy positiva cuando ya han terminado en generalmente no es cambiar el modelo mental el modelo el modelo de convivencia por ejemplo la Segunda Guerra Mundial que es la la la más impactante en el sentido negativo casi que ha habido en la historia de la humanidad porque también ha afectado a regiones muy vamos occidentales que lógicamente eran zonas muy civilizadas aunque parezca pareciera lo contrario durante la guerra no iba a regiones que nos toca muy de cerca pues tuvo por ejemplo el final de esa guerra tuvo varios cambios de paradigma humano realmente hondos por ejemplo se acabó con el concepto de racismo Se acabó hay gente que todavía papista pero acabó con ese concepto no la obediencia ciega la Audiencia llega un jefe militar es algo que desaparece se destruye desaparece de las leyes después de la Segunda Guerra Mundial ya no vale eso de me lo ordenaron no porque el truco que se utilizaba todo eso es algo que tiene un efecto muy positivo y que nosotros hemos heredado es decir del dolor también nació pues algo algo algo bueno no algo muy bueno que lo que pasa que es una pena que nazca a través de ese dolor

Voz 0772 03:39 me comentabas antes a micrófono cerrado que los londinenses creen que es su mejor momento de la historia lo lo recuerdan como todo aquello que sucedió en la segunda guerra mundial como momento más feliz

Voz 4 03:50 de que vivía en Londres decían después de la guerra es cierto también que Londres fue bombardeada hasta el pero no fue ocupada por los nazis crearon digamos y luego no se hizo hay un gueto ni nada por el estilo pero decían que era un momento muy feliz de sus vidas porque vivían al día eso que a veces olvidamos no eso decir aprovecha los los pegas pequeñas cosas que te que te aproveche el mirar naciera a lo que un día ya un haga un buen día de sol y eso es realmente lo lo aprecie todo eso lo apreciaban los londinenses durante la guerra y por eso después de ella decían que había sido un momento muy feliz parece un contrasentido o lo lo es incluso pero que había sido un momento muy feliz de sus vidas a ver señor

Voz 0772 04:25 los oyentes de Ser Historia estoy convencido de que a partir de ahora en la red es mucho no es Vanessa estar criticando porque dicen que estamos haciendo apología de la guerra nada no tiene nada que ver no pagamos hablando únicamente de momentos de de la historia de de reflexiones que hicieron pues los los protagonistas vale yo tengo aquí anotada algunas cosas curiosas van un poco en el orden diferente al que me lo ha comentado antes así que por eso te te de aviso en la Primera Guerra Mundial eh se inventaron buenos inventar o no de de ahí de esa de ese ingenuo de esos avances de intentar buscar una solución donde no de ahí pues ahí surgen las compresas por ejemplo

Voz 4 05:03 sí surcando material que se empieza a utilizar masivamente en la Primera Guerra Mundial Iker priorizado como un forro de algodón para para trajes para la guerra y resulta que después serán cuenta la empresa que los fabrica claro imagínate con todo todas la cantidad de producción que tiene durante la guerra pues terminado la guerra dice bueno ahora tenemos unos medios de producción muy superiores a las necesidades del mercado y entonces le dan una vuelta dan cuenta de que ese tipo de material que tienen que es un material que absorbe mucho más que la celulosa es un material muy muy bueno para eso se puede reconvertir en dos cosas es una es la compresas y como la conocemos pero también los los los delitos de algodón vamos de algodón perdón sido algo y entonces papel toda la vida los kleenex completamente bueno pues eso surge de ese de esa industria que se desarrolla para la Primera Guerra Mundial pero luego queda digamos absorbida porque el mercado no puede no con todo ese con tu con con ese materiales que ya no hacen falta para los forros de los trajes entonces se convierte no ese ingenio lleva a desarrollar dos cosas tan esenciales aunque sean pequeñas que son muy importantes como la compra como el el pañuelo de usar y tirar la cremallera también imagino

Voz 0772 06:06 a la celeridad de ponerse los trajes los uniformes

Voz 4 06:09 las cremallera se llevaba mucho tiempo en el siglo XIX intentando desarrollar un sistema de cierre rápido pero es durante la Guerra Mundial la de que efectivamente de la Primera Guerra Mundial la que se desarrolla un sueco que desarrolla sistema que todos conocemos como la cremallera es decir la cremallera actual moderna que realmente es un invento brutales poder cerrar una cazadora sienten los talones no entra además aire y si vas en moto porque yo que soy motero te puedo asegurar que es un gran invento una cremallera por qué no entra aire no hay comisuras por donde pueda entrar tanto ahí ya que es un invento realmente fabuloso Ike también es fruto de la Primera Guerra Mundial el cambio de hora eso sí que me parece súper curioso a cambio de hora se llevaba dando vueltas a una cuestión desde la época de Benjamin Franklin no de este gran también inventor hay político americano bueno que desarrolló por ejemplo pararrayos con una cometa que nadie sabe cómo no se mató con la cometa esa hay unas tormentas pero bueno el caso es que él había ya anunciado que claro es una pena es decir si yo me voy a la cama cuando todavía hay luz no pues no lo aprovecho y me levanto cuando es de noche puesta pues toda la luz para poder ver y todo esto entonces los alemanes durante la primera redunde concretamente en mil novecientos dieciséis ponen en marcha un sistema de cambio de hora para que para burlar carbón porque el principio era real Losail qué duda hoy en día se dice muchas veces pero es verdad que cambio de hora ahorrar energías por su puesto que sí por supuesto que si hay gente que no sólo cree no pero lo que es triste sabes qué es esto es un dato que alguien no está de acuerdo conmigo eh pero es triste que en España ahorramos al año más o menos lo que ha costado el traspaso de Neymar del Barcelona el equipo este francés no recuerdo ni quiero acordarme

Voz 1 07:41 durante la Segunda Guerra Mundial las tropas estadounidenses en el Pacífico se enfrentaron a un enemigo casi tan peligroso como los japoneses los mosquitos los mosquitos transmitían la malaria que infectaron a ciento veinticuatro mil soldados en el escenario que el Pacífico en mil novecientos cuarenta y dos el doctor Lyle del Departamento norteamericano de Agricultura luchaba para encontrar una solución combinó un gas proponente y un insecticida en un cilindro de metal y le añadió una simple boquilla el primer bote de aerosol fue creado para matar insectos

Voz 5 08:19 antes del fin de la guerra luz Qiu abandonó el deporte

Voz 1 08:22 momento de Agricultura y fundó su propia entre

Voz 6 08:25 de esa dedicada a la fabricación de botes de aerosol

Voz 0772 08:33 escuchábamos un nuevo fragmento del documental inventos de guerra en la en la bella civil con esos aerosoles para matar mosquitos la Segunda Guerra Mundial David Zurdo divulgador científico escritor también fue la sirvió de fuente de inspiración para infinidad de de de inventos y de cosas curiosas inventos materiales y técnicas

Voz 4 08:52 todo la Segunda Guerra Mundial fue mucho más bestial brutal Si sobretodo moderna que la primera técnicamente el desarrollará mucho mayor en en Occidente pues también es lógico por ejemplo se desarrollar cohete W tuve dos de guerra en aquel momento no drama de venganza alemana pero quién lo crea que es el famoso con Brown acaba trabajando para los Estados Unidos y ese desarrollar Saturno cinco el cohete más potente que ha diseñado hasta ahora bueno hasta el Orion este nuevo que han hecho que ese que permitió al hombre a la Luna saque de la guerra de intentar destruir de hecho lanzar esas bombas a distancia eran cohetes claramente realmente como los modernos con giros copos con con capacidad incluso de prácticamente de salida la parte exterior de la atmósfera eso deriva al final en en algo pacífico positivo aunque se hizo en el marco de la guerra fría pero que fue la la llegada del hombre alguna que es una de las mayores exploraciones humanas

Voz 7 09:41 no desde luego y mira tiene su comienzo en la en la Segunda Guerra Mundial como también yo tengo aquí anotado el microondas sí sí sí el microondas bueno en y que vamos a desarrollar intente hacer honrará de microondas y pues se

Voz 4 09:54 entre a poner en marcha justo después de la Segunda Guerra Mundial es un poco en la frontera tras ya empieza la Guerra Fría se necesita seguir desarrollando armamento o anestesista estén en un algunos un arma concretamente pero sí un sistema digamos para detección de de la el momento enemigo de tanques por ejemplo que se querían no digo todo tipo también de de de objetos Illa en microondas se descubre que tiene una función también que es calentar las moléculas de agua de hecho hoy en día sino se pone delante de un radar grande de un barco te pusiera delante te te mata es así esos que se ve en las películas que no dice lo que tiene oportunidades subirse ahí mientas está en marcha bueno pues el aparato de microondas se desarrolla durante o después justo de la Segunda Guerra un día pero como derivación de la Segunda Guerra Mundial pero es que seguramente se inventó antes con otro nombre es el famoso rayo de la muerte de Tesla que todos conocemos no dos aficionados a los temas de misterio y eso bueno pues posiblemente es la descubrió el el ministro no que es el aparato que emiten las microondas pero con otro es un poco el microondas avant la lettre no suele decir que es antes de saber que eso era el sistema de microondas que lo probablemente por las descripciones de los periodistas es lo mismo hay muchas empresas y sobre

Voz 0772 11:02 todo alemanas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial pues hicieron verdaderas carreras en avances tecnológicos para inventar nuevos materiales nuevos sistemas de trabajo me vino a la cabeza por ejemplo me lo comentabas antes una empresa tradicional que tiene más de siglo y medio de de historia que también aportó infinidad de cosas en la Segunda Guerra Mundial

Voz 4 11:24 si vas que haciendo honor a los a los nombres que los alemanes suelen poner a las empresas sino no significa más que esas siglas vea SF que es como lo pronuncian ellos vamos dicen las letras uno más no es otra cosa que la fábrica de Baviera Dannielynn aislada o sea que no se rompe es la Estados alemanes con los nombres hay que reconocerlo en otras cosas son los mejores pero en eso el pueblo pues esta empresa fue una de las que crearon junto con otras vamos tan conocida como eje que todos conoceremos bajones de metro de la ciudad de Madrid bueno pues entre ambas diseñaron y crearon lo que hizo famosa la empresa vas que es la cinta de audio la la vídeo la sala audio Ottey la voz y la cinta de de sonido que es la única de toda la vida que luego ya copiaron muchas otras siempre eso después de la Segunda Guerra Mundial bueno pues la diseñan para el el registro de informaciones de datos de voz todo esto durante la Segunda Guerra Mundial para el tercer pinchen

Voz 0772 12:15 que curioso ya se les pasa el tiempo pero mira tenemos un par de minutos o tres yo no quería pasar la la oportunidad hablando contigo David Zurdo sobre estos inventos y avances que salieron de la de Las guerras para ver buscar el aspecto más amable no de los conflictos bélicos uno que ella comenta este creo que fue la primera temporada o la segunda y que a mí me dejo Pizcueta lo que que fue él el invento

Voz 4 12:39 la Fanta naranja sino que no me lo recuerdes porque es buenísimo a la falta de naranja habría que ver exactamente qué Fanta hicieron pero la Fanta es un invento nazi y esto es lo vamos a decir lo bien porque eso se titular no en este en Alemania como era lógico existían plantas de fabricación de Coca Cola pero durante la guerra acoge la marca Coca Cola tiene la sede en Atlanta en Estados Unidos deciden dejar de enviar el jarabe con el que todos los demás productos en botella en cada país pero ojalá besa de de la sede central de Atlanta Granta todos los alemanes quedan sin sin dejar la cola los empresarios de Berlín dicen bueno pues qué hacemos aquí a expresar las empresas que hacemos todo a pesar las plantas gas cerramos las dejamos de funcionar no buscan todo tipo de residuos de frutas de yo no sé si he utilizado esta patata lo que lo que encontraron por ahí trozos dejar de limón mezclaron todo Isabel una bebida sabor así a frutas que fue muy popular durante la guerra cuando termine la guerra los aliados lo saben los americanos claro llegan son sus plantas de Coca Cola dicen que están fabricando una bebida que nocilla con la suya pero la prueban hice allí pues esto está rico ya le buscar un nombre de fantasía que yo de fantasmas ya la hacen de una manera más reglada que ha ido cambiando la fórmula durante el tiempo en los años setenta como ya última curiosidad Se puede decir que está de vida que deriva de Coca Cola que cimenta en Alemania que durante la Guerra Mundial toda esta cosa tan rocambolesca se convierte en la bebida favorita nada menos que de Francisco Franco

Voz 0772 14:00 la también comenta este es verdad es cierto para él

Voz 4 14:03 la concesión de Vega Sicilia

Voz 0772 14:07 pues mira es quizá uno de los elementos humanos más enternecedor es de Sí se puede encontrar algo de la historia de de la guerra protagonizada por el ser humano a lo largo de de de los últimos miles de años no como esos pequeños inventos esos guiños en ocasiones al destino a a intentar de sobrevivir en situaciones absolutamente adversas permiten no solamente avances tecnológicos que que nos hacen llegar a la Luna y explorar lo que tenemos ahí fuera sino también pues bebidas tan ricas como Fanta Naranja y eso que no nos patrocina Coca Cola ni absoluta es decir no hay que hay que decir las cosas eso es decir no hay un célebre refresco de naranja también me parece a Paco bajo la el vino americano que no depende de cosechar David Zurdo como decía eh divulgador científico escritor muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 4 14:59 encantado