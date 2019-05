Marcos de Quinto, récord de patrimonio

Voz 1

00:00

saludos cordiales este el despacho de Marcos de Quinto diputado de Ciudadanos que ha batido récord de Patrimonio el va a declarar cuarenta y un millones de euros o de preguntarle cómo Asseco de cuarenta millones vendiendo cuajó la verdad porque bueno yo lo intenté de joven vendía los conciertos de identidad y no me sacaba eso ni mucho menos vamos a intentar acercarles al sitio donde está dejando Pachón contiguo sin molestar porque me parece que está efectivamente está contando el dinero el señor el señor de Quinto Marlboro padre me hace un gesto con la mano que no le interrumpa pero va por doce millones y tiene que llegar a cuarenta millones volveremos a conectar entonces en el año dos mil cincuenta y seis cuando haya terminado de contarlo muchas gracias