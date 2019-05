¿Segunda vuelta electoral?

Voz 0827

00:00

bueno pues ya saben once días después de las elecciones generales esta medianoche comenzará la campaña para una triple elección municipal autonómica europea evidentemente son elecciones distintas lo acabamos de comentar en las que la peculiaridad local no siempre sigue la tendencia marcada en unas elecciones generales pero claro la inmediatez con la que se lucen estos comicios respecto a los anteriores convierte esta cita electoral en una especie de segunda vuelta de las anteriores todos se juegan mucho quiénes crecieron el veintiocho de abril intentarán que la inercia se consolide quiénes perdieron fuelle pretendieran recuperar parte de los votos que se fueron por el desagüe el Partido Popular y su líder son quienes más se juegan en el envite porque un nuevo derrumbe sería catastrófico y la verdad es que su situación es diabólica porque en esta campaña no sólo se someten al escrutinio ciudadano frente a sus rivales políticos sino frente a su propio espejo a su propio yo que ha transmutado en diez días desde la derecha sin complejos al pretendido centro en todo caso y al margen de los resultados finales lo deseable sería que el veintiséis de mayo de nuevo Se llenas en las urnas con una participación masiva para que después no quepan dudas sobre el mensaje