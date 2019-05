Play Segunda: ¿Primer ascenso? (09/05/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

director de Segunda de muy buena director

Voz 1576 01:54 de Play según Óscar Egido muy buenas José Antonio Duro

el director segundo hombre claro visto lo ha vuelto el hijo pródigo que yo iba a llevar de hoy tiene que llamaron directores de Play Segunda lo salvamos como pudimos ver yo digo una cosa yo no no quiere hundir o la tarde pero la semana pasada como sabéis si yo no estaba Mascaraque bueno bueno Jaime poca que ya de puente hicieron pruebas de la izquierda que les duro y el de la derecha que que Paco yo digo una cosa creo que hacer muy bien porque esta semana ha dicho Laura que vuelva yo vuelvas tú claro claro claro claro porque ya está bien de que tenga vacaciones porque eso no es otra cosas te voy a hacer otra cosa disfruta esta semana que vienen ahora por si acaso pues todas las toda la cola eh una amenaza amenaza la Cavades está grabada que conjugó detrás lo que supone lo bien no jugó otros no parece nada no hay nada en Segunda División el juego otros aquí está en la segunda plaza en el playoff en la última plaza de descenso a la Segunda División B venga que tenemos en el juego otro lo de esta semana tenemos dragones esto

Voz 1576 02:54 bueno pues dragones no sé pero vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez el posible ascenso de Osasuna ya esta jornada cómo están sus perseguidores Il lo apretada que está la zona de

Voz 3 03:04 con la tabla en la llamada ascensos vamos a contar la última hora las novedades del partido más destacado de los partidos más destacados de esta jornada que es la treinta y ocho son el Deportivo Cádiz con el playoff en juego y además vamos a hablar con Álex López el goleador in extremis que permita al Mallorca seguir luchando por el ascenso directo Easy apretado está a la zona por arriba más lo están

Voz 1576 03:22 la zona por abajo ya detenido en Nàstic el Numancia se ha metido en un lío en Lugo no se rinde pero sobre todo este fin de semana hay un partido que es uno de los más importantes porque dos de los que están ahí abajo se enfrentan es decir son extrema dureza

Voz 3 03:37 el Zaragoza vamos a terminar con la Javi pins de Héctor Ruiz con los ganadores de la Liga de Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y por supuesto con el cierre que lo pone Jaume que pone la firma a una Segunda de Primera antes de todo eso es repasamos los horarios en esta jornada número treinta

Voz 1576 03:53 hay ocho una jornada que empieza el viernes a partir de las nueve de la noche con el Granada Tenerife para el sábado a partir de las cuatro de la tarde Real Sporting Lugo Nástic de Tarragona Mallorca para las seis dos partidos también Extremadura Zaragoza y Numancia Alcorcón para el domingo doce del mediodía abriendo la jornada de el último día de la semana Almería Elche para las cuatro de la tarde dos encuentros Rayo Majadahonda Albacete Deportivo de La Coruña Cádiz y a las ocho de la tarde Las Palmas Córdoba cierra jornada el lunes a partir de las nueve de la noche el Málaga Real Oviedo esta jornada le toca descansar y consigue tres puntos al líder Osasuna

Voz 3 04:27 treinta y siete jornadas después previsiblemente los de Pamplona son líderes tienen setenta y cuatro puntos sesenta y cinco para Granada en ascenso directo y por detrás el lo ocupan el alba con sesenta y dos el Mallorca con sesenta y uno el Málaga con cincuenta y nueve el Cádiz con cincuenta y ocho por detrás séptimo bien el Depor con cincuenta y siete puntos por abajo décimo cuarto está con cuarenta y dos Extremadura cuarenta y uno tiene en Zaragoza Numancia Rayo Majadahonda cuarenta Tenerife Illa en descenso en Lugo XXXVII el Córdoba veintisiete farolillo rojo el Nàstic de Tarragona con veinticinco

Voz 1643 04:56 así bien la jornada digo te es una jornada que analizamos desde ya aquí en Play Segunda como hemos contado al principio Osasuna puede ser el primer equipo en ascenso ya en la jornada treinta y ocho ascendería matemáticamente este fin de semana con setenta y siete puntos porque sumando los tres del Reus si pierden el Albacete en el campo del Rayo Majadahonda y el Mallorca en Tarragona ante el Nàstic le saldría en cuentas para acelerar el acceso subiría primera incluso sin jugar menos claro que el ascenso de Osasuna no está todo lo que viene detrás Granada Albacete siguen peleando en la segunda plaza incluso el Mallorca pudo aspirar todavía el ascenso directo ir por detrás viene el Cádiz que con el empate del lunes deja fuera del play off al Málaga que está pues detrás del Deportivo ir por delante del Oviedo por abajo digo nada Córdoba Nástic están desahuciados practicamente pero la pelea por no ocupar esa tercera plaza que queda por decidir de descenso va a ser una pelea dura entre Tenerife Rayo Majadahonda Numancia y Lugo tanto en Extremadura que lleva cinco triunfos seguidos como el Zaragoza no deberían descuidarse porque todavía no están salvados y encima a los dos se enfrenta en este fin de semana en el Francisco de la era así viera la jornada treinta y ocho de la Liga a unos tres una jornada que hoy como cada semana analizamos emplee Segunda con nuestro técnico de cabecera está por ahí ya Joseba Etxeberria o Joseba muy buenas muy buenas y está por ahí también el tío que más sabe de segunda de toda España de alrededores que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio bueno lo primero Joseba pronto y todavía quedan jornadas pero como decíamos Osasuna pudo subir a Primera en esta jornada sin jugar aunque yo creo que lo que mola más es Luis jugando y si puede ser en casa todavía mejor

Voz 5 06:45 sí pero bueno yo creo que es cuestión de tiempo no porque la diferencia de puntos que tiene nada más que bueno estarse esta semana hay que sumar en los puntos frente al Reus si yo y sobre todo la sensación pues que que bueno es verdad como tú dices pues que gusta más pues a subir en el campo pero pero bueno seguro que ellos estarán deseando que que sea cuanto antes Si bueno yo veía te digo creo que es cuestión de tiempo pues por méritos propios sido un equipo muy fiable es algo pues muy al inicio que que les costó un poco una vez de que de qué bueno consiguieron pues y empezar a ganar va a ser un equipo muy fiable especialmente en su campo hoy ya al final para conseguir cualquier objetivo si si es fiable en tu en tu campo puesto siempre más fácil no

Voz 1643 07:39 por detrás de Granada Sergio empataron también en nada porque tarde Granada dos Sasuna valoraron también Granada Albacete y el Cádiz con el Málaga y el único que ganó es el Mallorca que todavía puede pelear esa segunda plaza a manchego sin nazaríes

Voz 0464 07:54 si la pone el pelear perfectamente porque el Mallorca está con esos sesenta y cuatro puntos está a cuatro puntos del Granada y además tienen que enfrentarse a los de Diego Martínez por medio va a haber un Albacete Granada los dos equipos que están inmediatamente por encima en la clasificación así que lo que tiene que hacer es asegurar la victoria esta semana es verdad que no es que el Mallorca los últimos partidos son los últimos nueve ha perdido uno y fue con justo contra un equipo de la parte de abajo contra el Córdoba que consiguió ganarle por tres tanto usados pero en una situación diferente porque el Córdoba estaba vivo del Nàstic está ya en Segunda División B forma virtual pero real cuando se sumen los puntos los tres puntos de Numancia Rayo Majadahonda es ya equipo de Segunda División B con lo cual si consigue ganar en su partido que todo indica que tiene que que tiene que hacerlo en el etarra buena pues por supuesto va estar peleando por todo además llega lanzado no es uno de esos equipos que ya con Micah inercia muy positiva en Mendoza más que en las últimas jornadas se ha consolidado que además tiene esa pizca de suerte que yo creo yo siempre defiendo que se produce cuando la buscas es como en el último partido que consigue ganar en el último instante con el gol de este Gross tiene que visitar al Depor pero recibe como decíamos al Granada yo creo que tiene opciones ahora mismo para alcanzar prácticamente todo es difícil porque el Granada está fuerte es un equipo sólido en su campo muy complicado pero hay existiendo se Albacete Granada por medios y el Mallorca sigue manteniendo este ritmo porque no alcanzar la segunda plaza

Voz 1643 09:21 por abajo Joseba las opciones están más abiertas todavía que en la lucha por el play off de es Tenerife Rayo Majadahonda Numancia Lugo hizo era goce de Extremadura que se tiene que mirar por el retrovisor y ver qué como se descuide les alcanzan

Voz 5 09:35 sí la verdad es que hay muchos muchos equipos en muy pocos puntos no bueno el Lugo que ahora mismo ocupa en plaza de descenso tiene cuarenta puntos y Numancia en un cuarenta y uno creo que además de los dos de de Schumann ese partido en Reus el Tenerife está un partido y esta semana eh juegan Extremadura Zaragoza que que bueno que están a a cuatro cinco puntos no de bueno son muchos equipos en muy pocos puntos Si bueno ya cada vez queda menos quedan muy pocos partidos y ahora ya no bailar

Voz 1643 10:14 yo no sé de Sergio sí que tengo mala memoria o no recuerdo una zona baja y tan apretada entre tantos equipos tampoco clara

Voz 0464 10:21 sí fíjate Óscar Qué curioso no porque justo pasen la temporada en la que hay que está directamente soqueado no como el Reus sin embargo al final la plaza que era una porque Nástic y Córdoba están en también ya bueno pues fuera de la pelea por la salvación pero queda una que se que va a estar escaparse ya muy complicado no porque hay equipos como en Extremadura que yo creo que es el que ha revolucionado todo se ha conseguido sobreponerse perfectamente a la marcha Enrique Diego que era muy complicado el autor de quince goles a lo más alto de la clasificación junto con otro par de jugadores como con Quique con Álvaro

Voz 5 10:54 aquí ha reaccionado de una manera increíble

Voz 0464 10:56 este ganar cinco partidos consecutivos un equipo de las zonas bajas de puestos de descenso que gane cinco partidos seguidos es algo dificilísimo entonces eso es lo que ha revolucionado todo insistiremos en la clasificación real con esos tres puntos que decía Joseba de allí nos ahora mismo en Tenerife es el que bordea esas posiciones el Zaragoza ojo porque yo en visitar Extremadura y es un equipo que a ver si sabe convivir en esa en esa zona siempre se dice que bueno que con un partido a partido y un empate podría vale pero hay que eso hay que sobrevivir ahí no cuando uno está hecho para ver pensar posiciones donde ni muchísimo menos pensaba estar el Real Zaragoza se enfrenta al Extremadura puede pasar cualquier cosa ahora mismo de los que puede suceder cualquier cosa teniendo en cuenta que el calendario de Lugo tampoco es un calendario nada fácil luego consiguió ganar el último partido pero le gana a un Almería que llega ya con los deberes puedo decir que prácticamente hechos que ya su temporada está

Voz 5 11:47 cerca de de pone punto final

Voz 0464 11:50 pero ahora tiene un calendario de aúpa visita al Sporting que va a apurar sus últimas opciones de poder pelear con los playoff recibe al Deportivo luego tiene que visitar al Extremadura recibe al Tenerife y lo único que es más o menos Placido es la visita al Nástic en la última jornada Calendario muy difícil sin embargo estando ahí abajo lo mejor yo creo que es eso que te lo que enfrentarse a rivales directos no por ejemplo es más inoportuno pero medita Extremadura Tenerife me parece que son buenas noticias para ellos porque al final necesita recortarle puntos

Voz 5 12:17 si te la tienes que jugar así a un todo o nada

Voz 0464 12:20 pero tiene que hacer una propuesta similar a la que ha hecho el Extremadura y eso pues tampoco tampoco va a ser

Voz 1643 12:25 cinco triunfos consecutivos si ni siquiera está salvado sumando quince puntos de los últimos cinco partidos este fin de semana Joseba el que partido no todas a perder aparte de alguno de Champions de esto que remontar ese era espectaculares en Segunda en Segunda B tenemos muchos que mola

Voz 5 12:41 sí hay partidos interesantes no la jornada como es Extremadura Zaragoza que hemos hablado de la zona baja pero bueno yo creo que el partido más apriete más atractivo ese ese de Cádiz que que uno puso el poder eh no quiere hechas hay arriba el Cádiz sabemos que que bueno quizás pues se contra ese tipo equipos que que llevan la iniciativa se encuentra muy cómodo me yo creo que es posiblemente el equipo que que mejor ataca los espacios Si bueno yo creo que ese va a ser un partido entretenido

Voz 1643 13:16 pues a ver si acertamos Sergio A Coruña o habéis elegido otro

Voz 0464 13:21 no voy a voy a Coruña yo ahora mismo estoy en Cádiz porque no dando entrevistando a dada a Darwin

Voz 1643 13:28 con el equipo ya aprovecha el cine bueno

Voz 0464 13:30 en el que cada uno día sino me dejas y escolares incidió bueno hemos estado preparando porque veo que tenemos varios partidos el cannabis iba a ser es el que hagamos el partido de Riazor porque no lo que decíamos en muchos enfrentamientos directos y hay y eso hace que también otros equipos como por ejemplo el Málaga estén muy pendientes de lo que pasa en ese encuentro Papa para poder meterse en puestos de pliegues que está muy entretenido y con respeto a lo que decías Oscar de los últimos partidos que hemos visto de Champions que han sido increíbles impresionante es es que estamos en época de la temporada en que pasan estas cosas ya sé que no hace como para hacer porque ponen en esas pero recuerda lo que pasó por ejemplo en la segunda división en el último partido el Girona hace un par de temporadas en el veintitrés pasado noventa y tres segundos llegó el gol de Caballero que dejó al Girona asignar censo qué se puede decir que para muchos equipo puede ser Champions mira el conseguir el ascenso a Primera luego consiguió hasta las dos temporadas lo consiguió hacer pero puede ser que te quedes ahí con los labios o qué pasó en el partido entre Las Palmas y Córdoba el tiempo cumplido

Voz 1643 14:26 a la invasión de campo aquella incluida esto

Voz 0464 14:29 claro y el ascenso de sumo es que yo de esto no sé nada esto sabes yo se va yo no puedo hablar porque no jugado pero yo creo que es una época de la temporada en la que se producen tal bloqueo y momentos tan importantes de tanta tensión que a veces hay cosas que vemos por la tele y la vemos muy claras que cuando estás ahí abajo yo a pie de campo ya derbi pues imagínate estar jugando

Voz 1643 14:48 para ver victorias en el tiempo de Juan no hace falta a la Champions sin ir más lejos ha pasado fin de semana en Mallorca ante el Sporting le gana en en el minuto noventa y cinco a seguir la Liga dos tres pero esto para hacerlos habitual pero eso ya tampoco sorprende tanto ya con con vosotros El Deportivo Cádiz es el partido con mayúsculas que hemos elegido esta semana para hablar del por arriba y ese Extremoduro Zaragoza inevitablemente el partido que hemos elegido por abajo Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchas gracias compañeros y hasta la próxima semana segunda

Voz 0464 15:16 sí

Voz 2 15:17 muy bien gracias pues vamos a conocer las novedades en la última hora de algunos de los primeros de él

Voz 1643 15:22 la tabla hay que pensar como siempre por el líder por Osasuna que como hemos dicho puede subir ya este fin de semana a primera división pueda hacerlo sin jugar porque Pamplona Javier Laquidain muy buenas

Voz 0888 15:32 qué tal muy buenas puede deberse a Ward porque eso

Voz 1643 15:34 con los tres puntos del Reus Si bueno se negaron a sede de combinaciones que que Albacete y Mallorca no ganen pero hay algo preparado por si acaso es es hubo y jugar esta jornada siempre que tiene

Voz 0888 15:44 algo preparado e Yagoba resaltó dado fiesta a la plantilla hasta el domingo pero el domingo por la tarde todo nos tienen que estar en Pamplona porque hay opciones de que eso es una pueda subir directamente este fin de semana como decía es un fin de semana tranquilo porque los rojillos sumaran los tres puntos de ese partido que no van a poder disputar en El Sadar frente al Reus pero van a estar pendientes de otros marcadores que necesita Osasuna para subir ya directamente este fin de semana pues que pierdan al Baz vete in Mallorca o que pierda Albacete Ike empate en el Granada y el Mallorca son opciones que se están barajando y comer que tener todo previsto pues Osasuna ya lo ha hecho por lo tanto toda la plantilla tiene que estar en Pamplona o en los alrededores el domingo a eso de las seis menos cinco menos diez de la tarde cuando concluya el último partido que le interesa Osasuna de esta jornada que es el de el Rayo Majadahonda frente al Albacete para ver si hay opciones de subir ya matemáticamente este fin de semana o Sheikh aplazarlo el próximo fin de semana donde Osasuna jugará en el Carranza frente al Cádiz e igual si no consigue la victoria en ese partido tendrá que esperar al lunes a las once de la noche cuando haya acabado ese Albacete Granada así que de momento este fin de semana disfrutara de esa victoria de esos tres puntos sin jugar frente al Reus ya esperar acontecimientos

Voz 1643 17:02 fíjate le queda nada ya Osasuna para volver a

Voz 6 17:04 la primera todos a las cerca

Voz 1643 17:07 seis convocados cerca de Pamplona por si acaso hay que celebrar un ascenso si jugar aunque aquí lo que mola jugando se puede ser en casa mejor pero si no es a fin de semana es un estadio muy bonito subir a Primera

Voz 0888 17:19 sí yo creo que cualquier escenario es bonito para el regreso a Primera División pero el temporada son de récord que ha hecho Osasuna permite ahora mismo la aficionó rojillo incluso pues debatir donde donde sería mejor subir claro lo de subirse jugar pues no acaba de convencer lo de subir fuera de casa pues si está bien pero claro caddie de Pamplona hay unos cuantos kilómetros y alguno incluso dice pues ya que estamos como más o menos se sabe que se va subir sí o sí pues lo ideal sería el sábado veinticinco de mayo cuando sea fijado ese partiendo Osasuna Las Palmas así que habrá que ver cuando lo que está claro es que Osasuna el año que viene estará en primera división la única duda es saber en qué

Voz 1643 18:00 jornada lo va a conseguir fíjate que es que sobra se llama sabiendo que van a subir y eligiendo dónde quieren hacerlo yo estoy Musa mayo eh te acuerdas cuando te decía hace tres años

Voz 0888 18:09 en aquel ascenso no me llames hasta junio que es en junio cuando se resuelve todo fue

Voz 1643 18:14 a medida deportivos en Hora veinticinco Deportes no segunda excluidas habéis salido este problema fíjate movida tenso Juan equipos que ha jugado el sábado y el domingo después espera jugar no sé si va a ser la primera es que vivimos o podemos vivir un ascenso de un equipo que es que ni siquiera ha jugado esa jornada porque eliminaron al Reus de la Liga dos tres cuando acabó la primera vuelta nada Lucky que pasa un buen fin de semana sin tener que hacer partido viendo lo que hacen el resto y sí a las seis del domingo su primera pueblo celebrarse unos cuenta la próxima semana

Voz 0888 18:43 para que dará una idea por ejemplo ACT que acababa de estar en los estudios de Radio Pamplona de la Cadena SER ha dicho que este fin de semana ese va fiestas de su pueblo Aberri actúa y desde allí va a estar pendiente de los resultados y demás y que el domingo a mediodía según le para Pamplona por si como te decía hay que celebrar y el resto de la plantilla lo mismo así que estaremos pendientes de carrusel de esos resultó Estados del viernes del Granada del sábado del Mallorca y el domingo de Albacete y a ver si hay que celebrar ya o lo dejamos para la semana que viene

Voz 1643 19:10 bueno veremos qué ocurre aquí abrazo el domingo a las cuatro de la tarde se juega un partido que va a ser importantísimo de cara a los play off porque el Deportivo en Riazor recibe al Cádiz Coruña envidia muy buenas

Voz 1323 19:23 hola qué tal Óscar muy buenas en Cádiz de esta Ignacio

Voz 7 19:26 me Labarga ola de Labarga hola Óscar muy bueno

Voz 1643 19:29 Osasuna que suele este fin de semana el veinticinco de mayo pero en el Carranza no no

Voz 8 19:33 hombre es que te diré algo aquí desgraciadamente digo paracaidistas y luego ya experiencia en eso subrayó el Oviedo subió el Atleti le surgió Lugo La por segunda vez a Segunda División A años atrás subió creo recordar la Real Sociedad pero aquí lo que se quiere que esa historia no se repita Ike el Osasuna llega Center que Hacienda esta semana o dentro de dos porque al Cádiz le hacen falta los puntos bastante para mantenerse en esa zona de play off pero eso sí que a nadie aquí que otra

Voz 1643 20:07 pues oye la próxima semana la historia de todos los equipos que han subida a Primera en el Carranza de Cádiz sino que haya sido al

Voz 8 20:14 ahora alimentamos a Primera Segunda B porque hay hay más aseguran según saber pero sí que euros cuánto se

Voz 1643 20:20 pues yo lo he visto claro os Osasuna subir la próxima semana en el Carranza no tengo dudas de que va a ser ahí esperemos no es culpa

Voz 8 20:28 pues el lunes el culpable de que

Voz 2 20:31 Club Patín

Voz 1643 20:33 de Osasuna observado cada Cervera Hay tu equipo nace yo que lo voy a hacer bueno el Deportivo Fran tiene un partido que va a marcar su futuro Si gana siguen el playoff si pierde se calla a lo mejor de esos seis primeros puestos y luego volver es complicado

Voz 1323 20:50 yo no antes de nada después de lo que acabáis de contarse hay que trasladar el partido a Sacyr vamos todo sea por jugar en Primera el próximo año pero bueno este es el partido

Voz 0995 21:01 la confirmación pero aquí ya me haga su uso no porque el decoran las últimas jornadas se ha acostumbrado a estar en en el alambre hay al borde del precipicio a jugar a Soria sabiendo que o ganaba o incluso el trato el playoff le iba a pasar de largo la semana pasada frente al Zaragoza tres cuartas partes de lo mismo bueno pues ha sentado bien marcharse de aquí de A Coruña durante primer tramo modalidad cuando el descubre Raquel suerte lo costaba muchísimo ganar fuera de casa mira tú podrás Bargas B que con esta crisis en la que ha entrado el equipo de Martí pues ha conseguido seis puntos dos victorias consecutivas fuera y ahora bueno pues llega con ese pequeño refuerzo de cara al partido de este domingo digo lo de pequeño refuerce porque también cosas del fútbol eh al principio de un año cuando él empezó a entrar la gripe al Deportivo decíamos era un equipo que jugaba pero no era capaz de tener resultados y a partir de ahí eso que lo fue entrando la enfermedad el cuerpo bueno pues ahora el juego dos ha mejorado pero sí que consiguen maximizar al máximo bueno o aprovechar al máximo sus ocasiones así pues nada esos puntos así que este domingo el refuerzo vuelve a plantear un partido donde si ganaba superar al Cádiz en la tabla serían tres victorias consecutivas que casi ni los más viejos del lugar se acuerdan de a cuánto hay que remontarse para conseguir una racha así estaríamos hablando de que el Depor se empieza a afinar de cara a este tramo definitivo de la liga donde la pelea muestra que el pliego va a ser encarnizada y además demás tienes que llegar en la mejor forma para esos quince días aunque se decide todo así que bueno pues nada una vez más partidos desde luego a cara y cruz pero como ya llevamos un par de semana aquí en A Coruña nada de eso asustar y en cuanto al estado físico de la plantilla bueno pues Prandelli que ya es un fijo en el parte de bajas no va estar ha estado también entrar algodones esta semana Dani Jiménez culpan a gripe Fede Cartabia bueno pues en su caso descanso programado Borja Valle por culpa de un golpe pero al final lo cual tiene seguro que vamos a ver un once muy parecido al de los dos últimos partidos porque como se suele decir lo que funciona

Voz 1643 23:00 yo una de las dudas del once de Cádiz de Labarga es quién va a ser el nueve

Voz 8 23:05 sí porque el otro día jugaba con que la desde septiembre como titular una decisión que sorprendió muchísimo absolutamente a todo el mundo y ahora dura dura jugará Rennella que hablar contra el Rayo Majadahonda que también estrenaba titularidad en Majadahonda Si será mayor con han X parece que hablabas ajustado ya todos los que más oxígeno fuera Manu Vallejo que ya tremendo atravesar problemas musculares arreglar apuntan a un ataque bien con Jairo por detrás una dupla Manu Vallejo contar casi en la principal duda de Euskadi que en todo caso esta pendiente de incorporar a un central porque se lesionó de gravedad Pantic en la rodilla por lo que tienen

Voz 9 23:46 no se abrirá hasta mañana

Voz 8 23:49 fichar a un futbolista se ha fijado negociaciones por fans el central de táctica Tarragona para que llegue cedido hasta final de temporada negociación exprés Álvaro Cervera

Voz 9 24:00 si alguien que llega con ritmo de partido

Voz 8 24:02 años de actividad Sara en esa estamos es baja según el Imserso sale pendiente de Marcos Paul salpican entre los explicado para llegar no va a tener demasiada la de ser un CD el Cádiz que a estar bien armado atrás algo el a balón parado de Aketxe ya la genialidad que pudo hacer en un momento determinado Machi el Cádiz Óscar Siemens este fin de semana deportivo semana aquí bien es una las siete al nada esos son los tres próximos partidos el Cádiz que jugó el pasado fin de semana el lunes coqueta veces contra el Málaga y Pajín hace el calendario te Cádiz en estas horas en este mes

Voz 1643 24:49 el Alpe d'Huez el Tourmalet ante el Cádiz en las próximas dos semanas este partido Deportivo Cádiz el domingo a las cuatro de la tarde en Riazor no los cuenta Fran Hermida en en Carrusel deportivo el que quiera escuchar a acercar Cádiz ahí estará Ignacio De la Varga Fran de larga muchas gracias

Voz 9 25:06 venga un abrazo bueno pues hemos hablado de

Voz 1643 25:08 de este Deportivo cada vez que es un partidazo hay otro encuentro el sábado a las seis de la tarde el que van a estar muy pendientes de lo que ocurra en Pamplona que es uno de esos dos encuentros en los que está inmerso el conjunto navarro para ver si pueden subir ya primera este fin de semana sin jugar es un Nàstic Real Club Deportivo Mallorca ahí el Mallorca además es protagonista esta semana por qué ganó su partido ante el Sporting en el tiempo de descuento el gol del Mallorca lo marcó es López precisamente es el que está al otro lado del teléfono segunda ahora López muy buenas enhorabuena por ese gol en el noventa y cinco ante Sporting muchas gracias lo comentaba antes con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez en la gente esta semana alucina porque en la Champions ahí goles en el tiempo de descuento ahí remontada le dan la voz de los partidos en Segunda estamos acostumbrados ha dicho yo jolines que sin ir más lejos en el Madrid metimos un gol en el noventa y cinco en Segunda no sorprende tanto porque es habitual

Voz 9 26:01 sí sí sí el fútbol al final es así pues pues los equipos también juegan en casa no aprietan si bien muchos pues pues cuanto porque lo hacía al chistes de un partido pues en cuanto pues la en el gol y la alegría llevaba llevaba en asuntos

Voz 1643 26:24 fue una victoria ideales tan sufrida como importante

Voz 9 26:27 sí sí sí mucho muriera yo creo que que fuimos superiores bastante gran parte del partido pero pero no es costoso la verdad es un gran equipo allí tiene muy buenos jugadores arriba y al final pues quieras o no te creas te crean ocasiones sí

Voz 8 26:43 pues claro o muy buena

Voz 9 26:46 hola soy aparte creo que estoy bastante mejor atacamos igual al final el gol pues llegó ni nada concreto

Voz 1643 26:53 sois cuartos tenéis cinco puntos sobre el séptimo pero es que esta es solo a cuatro puntos del ascenso directo es posible todavía cree que se puede llegar a esa plaza

Voz 9 27:04 bueno lo que intentamos lo es el hecho lo parezca un clásico pero ir partido a partido no pensar dan por lo hagan en el futuro no hay tres puntos que bien que son los dos que sí si pensamos todos los partidos así pues yo creo que que estaremos más cerca de conseguir el objetivo

Voz 1643 27:24 sería la leche pasar de Segunda B a Primera en sólo un año

Voz 9 27:28 sí sería increíble desde el primer momento pues esperado estado pobres por ahí ahí también pero pero en el momento que te metes en esa hay que el equipo está bien que que físicamente estamos cómodos los pues al final yo creo que que es no es casualidad que es el trabajo de todo de todo el año pasado también y yo creo que tenemos que mirar adelante y intentar pues pues hubiera primeras claro

Voz 1643 27:56 bajón que empieza en Segunda B que crece en esa categoría está crece tanto que a lo mejor sale bien en la tabla de la Liga Si yo lo he dicho muchas veces durante esta temporada de hablaba mucho de Granada de el Albacete del Cádiz que viene el Deportivo que si el Sporting que si el Oviedo el del Mallorca no habla casi nadie les pero el Mallorca está ahí lleva ahí toda la Liga en silencio a la chita callando nadie habla del Mallorca pero es que no sé si miramos creo que sois de el equipo que más tiempo lleva ante los primeros quizá

Voz 9 28:23 sí es posible es posible porque Osasuna digo empezó bastante bastante mal llegar a la verdad es que nada igual superar eso porque ha estado también toda la temporada arriba pero pero se ha separado mucho de de los puestos de play off y creo que la gente también lo lo oí y eso es lo que nosotros bien bien

Voz 1643 28:45 y supongo que la esa falta de presión precisamente que nadie se fije en el Mallorca ayuda mucho más

Voz 9 28:51 sí bueno al principio no teníamos tanta presión pero ahora sí es verdad que tanto los medios la gente pues lo que te digo que ver al equipo capaz de de conseguir cualquier cosa ahí al que que te pongan que te ponga el objetivo es normal en el fútbol todos objetivo sí sí creo que es normal que la gestión y la gente de arriba pues estoy con el de que el equipo consiga un ascenso que sería histórico

Voz 8 29:16 creo yo no a la que más aprieta

Voz 1643 29:18 la que más es decir que no la afición yo lo exhibiendo en Getafe este año con esa cuarta plaza que no no el objetivo no no hace falta no sería un fracaso Joaquín pero ya casas a la cuarta plaza lo que quiere es jugar Champions cuando la gente de Mallorca B al equipo que pude jugar playoff y que el equipo está sólido no piden en la calle leches que que su vida

Voz 9 29:37 sí sí sí al principio al principio pero no te dicen no te dicen nada al equipo que va muy bien y eso no te anima porque o bien está como objetivo que tiene en una mantenerse edición IMG y ahora que en alguien incapaz de lo que te lleve metidos luchando por el ascenso incluso pues pues la gente se anima en arriba hay creo que es algo que que que mata a nosotros también nos ayuda e Iker agenda expresión poco

Voz 1643 30:05 tú demás jugaste en el rival de de este fin de semana en el Nástic casado con alguien de allí no se te queda el amigos preguntado cómo están

Voz 9 30:14 sí yo tengo compañeros que que aún siguen ahí estado pero bueno hay bueno está pues al final un descenso pues no no lo quiere nadie están jodidos pero creo que que va a ser un partido complicado porque no es también quedar quedar bien con la afición y que por lo menos pues pues maquillar un poco lo que la temporada que han hecho

Voz 1643 30:36 y además yo creo que nos lo van a poner fácil este fin de semana pesada que acaban de bajar el pasado finde porque juegan en casa ahí ante su afición van a tener que que darlo todo apearse de censo

Voz 9 30:48 tal es lo que te digo que ellos quieren quieren maquillar un poco a poco lo que es lo que ha pasado oí nada yo yo dar ánimos animosidad al fuerzas a toda toda la de Tarragona a todos los astilleros que estoy seguro que algún día volverá a ver

Voz 1643 31:04 para terminar te voy a federal es una pregunta muy directa para que suba Osasuna tiene que perder el Albacete en el campo del Rayo Majadahonda hoy también que no ganar el Mallorca en el campo del Nàstic la pregunta es muy fácil subo Osasuna este fin de semana sin jugar

Voz 10 31:17 no no no no subió

Voz 1643 31:21 eso porque va a ganar al Albacete

Voz 8 31:25 no pero tengo el mayor ganador

Voz 6 31:28 bueno yo no sé si el Mallorca

Voz 1643 31:30 no va a perder en Tarragona el Albacete va a ganar al Rayo Majadahonda en lo que sí sé es que está muy de moda la palabra fracaso cuando no se consigue algún objetivo haga lo que haga el Mallorca juega el play off suba o no yo creo que ha hecho un temporal la gente puede estar algo decepcionada si no se consigue en pero nunca se puede estar triste porque el Mallorca está haciendo una grandísima temporada y luego si hay fiestas de ascenso Alex en nada en la segunda vale

Voz 9 31:56 hombre claro claro claro si no no lo que tú dices es que la gente se ve tan cerca del objetivo porque al final parece un fracaso te cuenten con una decepción tremenda la gente no sólo en la gente nosotros estamos muy cerca en cualquier cosa si al final tienes no sería una decepción pero bueno creo que no lo de manera positiva ahí un poco pues pues pensar en todo lo que hemos hecho bien durante la de la y la temporada ahí estamos hace

Voz 2 32:28 claro que sí que lo que habéis hecho hasta ahora hay pasa lo que pasa es para estar muy orgullosos de esta plantilla de Mallorca muchas gracias y un abrazo muchísimas gracias

Voz 11 32:42 yo lo venimos a hablar de la parte de arriba pero

Voz 1643 32:54 joe cómo está la parte de abajo el descenso está apretadísimo hoy está jornada tiene además un partido que se puede decir que es una final para decidir que un equipo salve por Kenneth Francisco de la Hera juegan el sábado a las seis de la tarde Extremadura ahí Real Zaragoza y como digo el que Anne prácticamente se sale de la quema pero que pierda puede verse complicado en la próxima jornada sin mucho Almendralejo Paco Galán muy buenas

Voz 9 33:21 el presente buenas tardes mientras pasando

Voz 1643 33:23 Sáez olas lleva él Extremadura Paco cinco triunfos consecutivos todavía no está salvado cualquiera que lo miró la diríamos con quince puntos habrá salido de ahí pues no

Voz 12 33:33 bueno pues no que les va a decir que consiguiendo cinco victorias y estando en la parte baja de la tabla pues el equipo no no no no está salvado eh la cosa cambia mucho de un día a otro terminábamos el pasado sábado con esa victoria frente al Nàstic a ocho puntos del descenso pero luego el Lugo hizo su trabajo y ha vuelto a dejar las cosas en cinco puntos recordemos que independientemente de de este partido frente al Real Zaragoza luego luego tiene que visitar también Almendralejo en el antepenúltimo partido de de Liga pero bueno centrándonos en el de este fin de semana es una auténtica final para cualquiera de los equipos no pero bueno él Extremadura está disfrutando de la racha positiva que lleva ahora mismo desde la llegada de Manuel Alba que yo quién les va a decir está sufriendo perdón una forma impactante diferente no pero sí cinco victorias no te han dado todavía la tranquilidad necesaria para pensar eh que te vas a salvar porque las diferencias siguen siendo cortas en esto de la liga de tres y el dos y las cinco pues eso sí ha conseguido el equipo azulgrana meter a varios equipos en el lío no había eso también te da cierto requiere cierta cierta tranquilidad a la hora de pensar que no todo el mundo va a ganar durante el fin de semana no

Voz 1643 34:39 así a río revuelto ganancia de pescadores es que claro de lobbies a Paco no se puede disfrutar de todo el ar cinco victorias porque sigues ahí metido en el jaleo pero Santi lo que habría dados estará goza por haber ganado cinco partidos seguidos en lo que llevamos de Liga

Voz 13 34:53 si en el caso del Zaragoza porque no viene de trabajo como el Extremadura estaría ya prácticamente salvado resta claro que es una una final lo será más si cuando salten los jugadores del Extremoduro el Real Zaragoza a las seis al césped de Francisco de la Hera eh

Voz 1643 35:09 el Lugo ha ganado en en Gijón no porque

Voz 13 35:11 ese partido van a estar muy pendientes el equipo que marca la permanencia cuatro puntos el Zaragoza cinco el Extremadura por encima de los gallegos pero bueno una final auténtica para el Real Zaragoza para como decías Óscar intentar evitar nervioso en las últimas jornadas se confía aunque sea por estadística no que el Extremadura no pueda conseguir la sexta consecutiva la verdad que el Zaragoza viene de perder ante el Deportivo de la Coruña en un partido que era clave para haber puesto tierra de por no llegó en el descenso pero no estuvo atinado fue mejor que el de

Voz 1643 35:40 por en otros sus ocasiones

Voz 13 35:43 sí que lo hizo el conjunto gallego en la única de que dispuso después de un fallo defensivo importante del equipo en el último tramo de partido pero como bien decía Víctor Fernández tras el encuentro el fútbol no es boxeo no se mide los puntos once goles y el Zaragoza perdió hoy por esa derrota se ha vestido Saberi se ha visto metido en esta en esta situación difícil complicada y además el Zaragoza e llega bastante mermado a Almendralejo E tan sólo tiene cuatro defensas disponibles porque y Tian salvo que los comités dirán lo contrario es lo Upper lo va a perder dorado viene de mucho tiempo lesionado aunque sea entrenado yo hoy Benito lo mismo la sus lo mismo así que harás espera la vuelta Digbeu queme también al al césped de del Francisco de la Hera después de tres jornadas en el dique seco por un golpe en el peroné eh bueno con lo que sea Víctor Fernández jugadores tienen que al menos puntuar para evitar líos gordos en las últimas jornadas porque un descenso el Zaragoza segunda B no sólo supondría la pérdida la categoría sino quizás estuviéramos hablando de una desaparición

Voz 1643 36:47 sí puede ser un palo gordo para aún Zaragoza que desde que está segunda dos veces ha podido subir no lo ha conseguido pero verdad que va de golpe en golpe sábado a las seis de la tarde en el Francisco de la era ese Extremadura Real Zaragoza Paco Delano Santi Sáez muchas gracias y que gane el mejor

Voz 9 37:04 un abrazo Togo así bien a las

Voz 1643 37:07 hecho en la Liga dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1643 37:30 vas a jugar todas las semanas con las cuatro píldoras que nuestro compañero Héctor Ruiz pone a la última jornada de Liga en nuestro compañero de golf de bienes presta para ello muy buenas

Voz 16 37:40 qué tal muy buenas fachadas Valle que te ante trataron la semana pasada

Voz 1643 37:43 para estos dos Paco que les deje el cargo el chiringuito y no ha hecho

Voz 16 37:47 pues la verdad que les dije que había sobre el nivel del programa

Voz 2 37:50 eso sí es muy malo una una gran verdad

Voz 1643 37:55 no voy yo tuve como yo tuve mis vacaciones y aprovecha el tiempo libre y estaba llevó para que me sentara mal algo no me puedo quejar de nada más estuve en Granada viendo ya claro viendo ya dónde está el campo de uno de los posibles equipos que va a ascender a la Primera División entrar en Albacete bastante para esa segunda plazas

Voz 16 38:14 no es coge te para la tierra

Voz 1643 38:16 así que yo estuve cerquita de de la Alhambra controlando a al equipo de Diego Martínez no sé mejor si para Granada alguna píldora de esta semana

Voz 16 38:24 bueno pues por otro lado te voy a empezar por la primera y no creo que nadie me malinterprete y nadie piensa que eso es principio de onanismo pero la primera Happy tildes que así sea día Ruiz y el día que tú

Voz 1643 38:39 el del sábado por no somos

Voz 16 38:41 sí pero me encantaría que tuve que pudiéramos algo porque no es un tío fenómenos un tipo fantástico además tenido trato personal con él es un encanto de persona es maravilloso futbolista como es el caso de los rojizas más un auténtico profesional muchos años en el Club Deportivo Tenerife muchos años en la Liga Un dos tres y desde luego el otro día estaba marcado seguramente los vinieron para él para que pudiese disfrutar de un momento único en la carrera de todo futbolista en un derbi en un del Club Deportivo Tenerife Deportivo Las Palmas el equipo de José Luis Oltra que empieza perdiendo que se queda con un futbolista más y apareció un central que no hacerlo titulares que sale desde el banquillo para hacer distribuir a Mauro Santos sentido así es capaz no sólo de hacer el tanto del empate de cabeza sino de luego marcarse una formidable acción individual en una decisión individual de ir arriba de jugártela

Voz 17 39:40 la de acabar la jugada

Voz 16 39:42 la el fondo y asistir para que nada le da la vuelta al derbi para que explotara el volcán para que respira el tinerfeñismo porque desde luego con ese cero uno o más de uno estaba ya que veía que le faltaba al aire casi con la soga al cuello pero esas tres puntos además en un derbi el Club Deportivo Tenerife Carlos Ruiz y a sus compañeros le vienen de maravilla

Voz 1643 40:01 pero si una victoria importantísima la del Tenerife en el derbi porque los de detrás vienen apretando y el Tenerife todavía no está salvado vamos tenemos a Alejandro Rodríguez que lleva toda la semana celebrando la victoria en el derbi no

Voz 16 40:13 no no apareció por la redacción lo que pasa es que te quería decir yo no sé si eso por ahí viéndolo in situ que si mi caso que yo estuve el pasado fin de semana en la isla pero el tipo Ny ganando ha padecido en eso de esconderse demasiado no

Voz 1643 40:26 sí bueno yo yo es de vacaciones estaba ahí en Tenerife estaba estaba en el campo no lo sé pero hoy como la semana pasada tuvo vacaciones Si se que estuvo en casa lo ya estuvo en la casa de Tenerife pero bueno si no en la tele lo disfrutó tanto ya te digo esta semana no lo hemos visto ni ni el pelo por la relación no sabemos ni dónde anda así que yo que se dedicara a la segunda píldoras próximo jueves lo da por preguntarse

Voz 16 40:46 venga además vamos a dedicar porque dicen turistas malévolos ir podría hacer el uno ellos PNV

Voz 1643 40:54 perfectamente

Voz 16 40:56 no nos referimos al de pone al Extremadura dos victorias de visitante esta jornada la Liga Un dos tres el conjunto herculino cuadro dejó enganchando su segunda victoria consecutiva la segunda lejos de Riazor donde parece que le cuesta más pero fuera de casa es un equipo que controla a su rival que controla los partidos que ha aprendido a sufrir una barbaridad y que se llevó los tres puntos de La Romareda con ese tanto de Pedro la existencia de dos porque esto le sirve para sumar sesenta puntos para mantenerse en colegios de momento un puntito por encima del Málaga eso sí todavía les da el ascenso directo Ta8 y qué te voy a contar desde Extremadura que prácticamente llamando al Nàstic a la Segunda División B pero que además fue capaz de sumar otro triunfo consecutivo el conjunto de Mosquera desde luego está en una dinámica extraordinaria no sólo acaparó toda la zona del descenso sino que jornada que pasa por nada que le mete todavía más distancia esas zonas son dos de los equipos que se han convertido en turista malévolos en esta jornada y que esperan que suele ser también para acabar de la mejor manera

Voz 1643 41:59 el Extremadura cinco victorias consecutivas ahora recibe al Zaragoza y el Deportivo que recibe al Cádiz tenemos dos partidos importantes cada uno por sus objetivos ya tenemos las dos primeras vamos la tercera de

Voz 16 42:12 verlo y es que el amo del infierno es el Real Club Deportivo Mallorca porque además de rojo más allá de que su mascota sea de no no sólo ha sido capaz de salir del infierno de la Segunda División B sino que lo está haciendo de la mejor manera adopta haciendo bajando un curso fantástico escenario con eso no es que se ha convertido en un infierno para todos los que lo visitan y el otro día en el minuto noventa y cinco

Voz 18 42:40 conforme John fue capaz de llevarse la victoria los tres puntos in extremis de forma agónica pero imponiéndose al Real Sporting para sumar cuatro puntos está a tan sólo cuatro que eleva nada dado el Mallorca que ahora les toca ir al campo del Nàstic un equipo ya descendido y sabe que en dos jornadas en el bajete el Granada se ven las caras así que el Mallorca empieza a mirar

Voz 16 43:00 votar muy muy alta el protagonista

Voz 1643 43:02 ese gol ese partido López ha sido protagonista en Play Segunda ya no ha dicho López doctor que dice no sólo estamos ahí cuarto sí hombre queremos jugar dice Pérez que la gente en la calle en la que te exige crees que estás ahí hay que subir

Voz 16 43:15 nombres tales como el ritmo de puntos el conjunto de Vicente Moreno Dine es muy difícil tiene que ir es todavía y a enfrentar al equipo complicados peliagudos sabe que le tocará a favor al que todavía le toca acabar la temporada regular en Extremadura negro hubiera aristas de Mallorca que ya tiene la experiencia de la temporada pasada de de a la sensación de que el equipo está una sensación es inmejorable

Voz 1643 43:41 pues el Mallorca B cuarto en la tabla y la que hubiera verdad es la cuarta Happy

Voz 16 43:46 la cuarta dice Nino Nina diez que yo ya lo hizo muchas veces estamos hablando de que esta temporada en el Martínez Valero el fútbol cuenta con una garantía que bate registros parcial la temporada pasan los años han ido poco incluso de Le Pen

Voz 18 44:03 al tener que hablar dañino porque estamos trazando una institución del gol un exclusión del fútbol español

Voz 16 44:10 suele la ley se gol de Nino dos a uno ante el Real Majadahonda cincuenta puntos no es matemático pero el conjunto franjiverde y da la sensación de que ha salvado con mucho alguna la temporada ahí en gran medida es que tanto dentro del terreno de juego como fuera se convertido

Voz 18 44:26 en un elemento al que aferrarse a una historia viva a la que se le está sacando mucho zumo y que le sirve ya con seis goles saben esta temporada para que el conjunto franjiverde haya completado el objetivo y que aparte de aquí pueda pensar en cursos Benidorm es algo más allá

Voz 1643 44:44 una leyenda Nino seguramente mejor que más temporadas en Segunda División y creo que el sino el máximo goleador de los máximos goleadores de la Liga donde los tres estoy mirándolo partido este fin de semana Héctor y me he dado cuenta de una chorrada digo lo mismo para empezar la jornada esta semana el primer partido que narras es el de la ciudad que estalló de vacación la semana pasada el rival es el de la ciudad en el estado Allen la semana pasada puede ser