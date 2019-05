Intentan organizar una boda sencilla y acaban montando un musical de Broadway

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca rojos y azules españoles blanco Balbino el vino más caro

Voz 6 00:53 bueno bueno a ver qué pasa con Miquel Iceta al final bueno estamos ya han todo por la radio Toni Martínez seis gorro

Voz 7 01:01 no es que vosotros habéis oído me llevó ocurre

Voz 6 01:06 con el da igual cuáles Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 8 01:10 dos El Mundo Today Saras Socas Aróstegui

Voz 6 01:14 Lucía Taboada señor o con una muleta no con dos con una muleta poco importa de hoy Páramo está por aquí acechando también hay que lo sepáis lo veo venga venga oye

Voz 0230 01:30 comenzamos con tensiones en el centro derecha a Vox Madrid propone prohibir que la fiesta del Orgullo Gay sea el centro de Madrid y llevarlo a la Casa de Campo para que no molesten el Partido Popular de Madrid responde como se nota que no han gestionado

Voz 9 01:45 no ven que la Casa de Campo y familias ya está

Voz 0230 01:57 Alemania vamos por partes vamos a escuchar a Javier Ortega Schmitt al candidato de Vox a la alcaldía de Madrid que dijo esto en el debate organizado por el diario El País

Voz 10 02:05 cambiando de sitio la fiesta del Orgullo hacía sacando a los de Madrid porque causan verdaderos problemas atascos y los mandaría vamos si me permites en lo físico lo mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay todo lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y por supuesto

Voz 6 02:24 hoy es que la gente para que puedan hacer sus cosas gays cosas

Voz 0230 02:32 hasta de campo y entonces hoy la

Voz 6 02:35 popular Isabel Díaz Ayuso a la Casa de Campo

Voz 11 02:38 eh ya no sólo porque es un

Voz 12 02:41 es un bien patrimonial es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a estar de hacer deporte

Voz 1510 02:46 etc

Voz 6 02:47 no creo que sea el sitio no no es el sitio salir a hacer el gay mejor sería

Voz 13 02:55 en una reserva sobre todo lo que las familias no les vean

Voz 0230 03:01 porque como se sabe los homosexuales no tienen familia que los que las familias no les bien porque además es que imaginaros una familia de Benghazi casos de gente que se quedó manca Trauma por por no por eso se te cae el siete cae el brazo y todo bueno Isabel Díaz Ayuso después ha corregido sus palabras probablemente ha telefoneado al despacho de abogados de Nueva York que aclaró a Suárez Illana que los neandertales no aportaban por el método de guillotina entonces y una vez aclarado esto ha resuelto Isabel Díaz Ayuso diciendo que con el PP el Orgullo Gay ha ido siempre súper bien

Voz 11 03:38 desde luego el orgullo gay con el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde siempre

Voz 6 03:46 ya está ya ha añadido que no

Voz 0230 03:49 entrar en polémicas estériles el noventa

Voz 1510 03:51 las estériles

Voz 0230 04:01 además cosas si el futuro

Voz 14 04:04 además la comentabais

Voz 15 04:06 se lleve La ventana este congreso de robótica que se desarrolla en Madrid no augura malas noticias para los estudiantes de arte dramático en él

Voz 0230 04:16 futuro los camareros serán robots negando de esta manera una

Voz 16 04:19 salidas profesionales

Voz 7 04:21 más comunes de los actores robot camareros lo contó ayer Javier Gregori aquí último grito un robot camarero

Voz 0230 04:29 claro el debate es qué tipo de camarero porque alcanzarán esas criaturas del futuro la calidad de aquellos camareros que el legendario ex ministro Miguel Arias Cañete añoraba cuidó que vamos a poner una frase del año dos mil ocho madre mía las pruebas en la sillita del coche cuidado

Voz 6 04:47 bueno de Miguel Arias

Voz 0230 04:51 actualmente Comisario europeo que fue candidato del Partido Popular en las elecciones europeas en el año dos mil ocho se quejaba del deterioro de la calidad de los camareros porque el oficio estaba lleno de inmigrantes

Voz 1567 05:03 creo que el sector servicios los disponga

Voz 17 05:06 eh

Voz 1567 05:08 puede ser una mano de obra no tan cualificada como aquel como aquellos camareros maravillosos que teníamos pero estaríamos uno borda unos no que encontrar otra con no sé qué hacer ya Amina de los viernes en vinagre y venían traídas rápidamente con una enorme eficacia no

Voz 6 05:23 lo que ha llovido desde el año perdiendo ocho mira no había llegado la novia llegan

Voz 0230 05:29 la crisis muchos españoles rechazaban el trabajo de camarero y aire has Cañete se lamentaba de la baja calidad del camarero africano con ese momento equivocó además en el que como parece que además de pedirle cosas difíciles

Voz 6 05:43 pero a Colorado

Voz 1567 05:44 la cerdos

Voz 6 05:52 hace unos días Javier

Voz 0230 05:53 dice explicaba en Hoy por hoy cómo han sido las últimas contrataciones en España los datos de empleo

Voz 18 05:58 todas las afiliaciones todas las altas en Seguridad Social crecen entorno al uno por ciento menos en hostelería en hostelería crecen un siete por ciento en hostelería en consecuencia simplemente Un país de camareros que en estos momentos nos da ese dato

Voz 0230 06:13 bueno bueno ya es mala la perspectiva de un país de camareros pero todavía que no nos alcancen y para camareros porque hay camareros robot bien es verdad que el robot que escuchamos ayer en La Ventana mira tiene una voz que no impresiona vamos a escucharlo en el reportaje que ayer emitimos le pregunta ni responde

Voz 6 06:29 estás diseñado para ayudar

Voz 19 06:31 a lo humano

Voz 13 06:34 Sol

Voz 6 06:35 Iniesta y además eso que yo no sé si lo detesto

Voz 13 06:48 además un poco sabe lo todos escuchamos como ayuda a los humanos proto don te quiero

Voz 6 06:57 pegarles cómo jugó ayer Jordi

Voz 19 06:59 Alba

Voz 6 07:02 bueno yo estaba bien bueno es camarero no barman eh no está detrás de la barra dando tanta al visto lo del Ajax oye

Voz 0230 07:08 es increíble no no da conversación dice regula regular también hay que esperar una evolución de este camarero que tenga más personalidad te venga la mesa diciendo su Manteca tenemos también pronto del robo pero oye que es capaz de arrimar a gran velocidad esto hoy intentaremos algo un poco loco Marta del Vado Marta hoy intentaremos algo un poco loco desde Washington desde Washington tú serás la que vaya lanzando palabras a Sara venga tienes que hacerlo cada cuatro segundos es difícil porque tú te queda descolgada escucha los cuatro sí y ahora te mira dice que más centrarte cuatro segundos palabra cuatro segundos cuál verdad entonces ella rellena con lo que veas eh lo que tengas alrededor por ejemplo de una palabra ahora que tiene que ahora Marta

Voz 1510 07:56 micrófono no

Voz 0230 07:58 el micrófono pero esto será después ahora las Socas en fiesta que es lo que toda la vida ha sido estilo libre

Voz 20 08:06 a ver

Voz 21 08:20 Ulloa tanto ala dura no hay motivación para el que vengo a trabajar a la radio sin ni siquiera ser una locución mientras tanto voy escuchando a Francino por el modo en el que ritmo que siempre en macro Nerea amén irá con la cara rara yo mirando al micro mientras escucho la alta quieren que siga haciendo el fritos al pues hombre que yo lo hago ya de un modo genial de mi trabajo pues sabe que no me hago siempre como el atajo para llegar a la final Abbado voy directa Paca digo la mañana voy en el coche en un modo muchachos así yo me iré de TRAM que lo que está claro que después me monto Owen a si vas con una fiesta ahora sigo dejo que sigáis en la reyerta acostumbrada que en las bocas Escena Abierta hacer y se abra cada puerta

Voz 23 09:25 venga lanzamos twiterías Diriri empezamos las citaría una propuesta que yo creo que había que tener muy en cuenta la hace Johnny con un palo

Voz 24 09:33 en cualquier comunidad de vecinos se debería informar por escrito del horario en el que se va a hervir coliflor

Voz 6 09:39 sí sí estamos todos de acuerdo verdad totalmente sigue

Voz 23 09:44 de la gente anda despistada con esta primavera que estamos ahora teniendo mira sino lo que cuenta a Belén

Voz 24 09:48 con el tiempo está loco uno ya no sabe qué ponerse vas disfrazado de oso panda que sé ya

Voz 23 09:55 luego hay gente que es muy práctica pero que muy muy practica un ejemplo Nos lo da cuarenta y uno como te recordaré

Voz 24 10:01 eh mide uno sesenta hay peso cincuenta y ocho kilos y yo aquí eh pues llevaron metro hay una báscula

Voz 23 10:09 la gente se encariña con cualquier cosa ejemplo lo da inspector

Voz 24 10:12 eso ha hecho tantos años el idiota que hasta me sabe mal perder la antigüedad

Voz 23 10:17 ya acabamos que es difícil que no te represente lo hace yo me llamo rol

Voz 24 10:22 soy responsable y siempre controlo lo que gasto comida a cincuenta euros Internet treinta euros ni puta idea cuatrocientos ochenta

Voz 25 10:29 claro

Voz 26 10:34 las twiterías llegan a todo por la radio las noticias

Voz 0831 10:37 el Mundo Today

Voz 1981 10:40 Hacienda pregunta a Messi siquiera hacer alguna declaración tras la derrota ante el Liverpool ya que no ganamos partidos con él que nos dé algo de dinero con sus impuestos no pide la Agencia Tributaria por el momento el jugador sigue sin querer hacer declaraciones como siempre se secuela un vaso de estar Vox en el juicio se vaso de café late delante del juez Marchena se ha podido ver claramente durante cinco segundos en el juicio de los fans del juicio no pueden creer que la productora haya pasado por alto este detalle intentan organizar una boda sencilla ya acaban montando musical de Broadway

Voz 0230 11:17 querían una boda pequeña pero al final se ha aliado y sin darse cuenta han montado su propia productora Antonio y Conchi se casarán usando cuatro cantantes solistas cuatrocientos extras vestidos de gato dos coreógrafos

Voz 6 11:30 a última hora Arman cuéntanos

Voz 23 11:33 Asociación Española de Criminología de en la película que la película detective Picasso o no se ajusta a la realidad de la progresión

Voz 1981 11:40 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves añaden ni coño Mi reglas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos hubo una niño le pide a su abuela una muñeca gigante como la de papá nos fans de Malú se reúnen bajo el balcón de su casa y le gritan con Rivera no como buena divorciada tira hacia atrás el acuerdo de resolución para ver cuál de sus amigas será la próxima se ponen las lentillas del revés del cerebro Pablo Casado lamenta que por culpa de la normativa del Ayuntamiento de Madrid no pueda virar al centro

Voz 3 12:29 el anuncio de la propuesta

Voz 0230 12:31 el socialista catalán Miquel Iceta como presidente del Senado ha generado multitud multitud de comentarios de comentaristas profesionales también de comentaristas aficionados en redes sociales ya se sabe que hay gente que expresa su opinión partidarios y contrarios de manera más o menos respetuosa y hay gente más agresiva gente que saca sus fobias a pasear probablemente ha alcanzado Iceta el récord de España de fobia manifestada porque ha conseguido que haya comentarios homófobos comentarios catalanofogos por quienes le consideran sospechoso de independentismo comentarios hispano Fobos por quienes le consideran sospechoso de españolismo comentarios bailó Fobos comentarios bordó zulos comentarios Calvo Fobos comentarios xenófobos los que no les gusta el Senado afortunadamente para él también tiene gente a favor muy singularmente el presidente del Gobierno las Pedro Sánchez que ha declarado es sobre mí seta que uno de los mejores representantes

Voz 28 13:36 bueno temer esa nueva etapa el Senado pues es una persona como Miquel Iceta

Voz 0230 13:40 bueno pues una persona pues es el mejor uno de los mejores debe tener otro sucede que Iceta no es senador y el PSOE quiere sustituir a uno de sus senadores por Iceta esto es algo que habitualmente se hace de manera rutinaria pero como obra estamos en periodo ñoña no hay cortesía parlamentaria ni en cada votación hay que ir con el cuchillo entre los dientes dice Pedro Sánchez

Voz 28 14:03 yo creo que lo importante es eso que le pediría al Parlamento de Catalunya y sobre todo a las fuerzas parlamentarias en el Parlamento de Cataluña que nos dejen ejercer nuestro derecho

Voz 0230 14:13 se refiere Sánchez al derecho de cada partido a designar a sus senadores pero os habéis fijado que he dicho lo importante es que las fuerzas parlamentarias pues le preguntan por las elecciones europeas y responde lo importante es también empieza diciendo lo importante a ver si se ha inventado el robot presiden

Voz 29 14:27 de que siempre respondo igual lo importante es que

Voz 30 14:31 la Familia socialdemócrata que las fuerzas progresistas tengamos una representación importante en la próxima arquitectura institucional de la Unión Europea

Voz 0230 14:39 todo es muy importante uno de los asuntos de la Unión Europea es ahora mismo Venezuela que por cierto borren con ese don de gentes que tiene a veces dijo ayer que la administración de Estados Unidos se comporta en Venezuela como un cowboy cosa que dicha pro ministro de exteriores pues

Voz 6 14:52 cerrar

Voz 18 14:53 la administración americana está como el cowboy del oeste diciendo miren que desenfundó nosotros no estamos para que nadie se confunde

Voz 0230 15:03 bien es verdad que el estilo del presidente de Estados Unidos tampoco es un poco echó p'alante y tiene además como secretario de Estado Mike Pompeo que a partir de ahora ya propuesta de Iñaki de la Torre pasa a denominarse Mike Pompeo de tal manera que diremos el secretario de Estado americano Mike

Voz 31 15:31 tampoco

Voz 6 15:33 a Mike Pompeo

Voz 0230 15:42 para estar más cerca de Irán habrá que amenaza guerra nuclear José María Aznar si quiere intervenir en Venezuela no Si bueno esto es relativamente significativo porque José María Aznar querría interviene en todas partes José María Aznar lo dice es un país del mundo al azar uno cualquiera le pregunta si el Inter bendito vamos a escuchar su frase sobre Venezuela parece que está hablando en el interior de un acuario vacío pero se entiende el precio de una intervención puede ser alto pero el precio de no intervenir puede ser más alto

Voz 32 16:10 es decir cuál es el precio de los veinte tan

Voz 0230 16:24 o más pero esto vale para cualquier cosa eh para el Barça me echara Valverde tiene un precio pero el precio de Charlotte puede ser peor y viceversa lo contrario coger un taxi tiene un precio en el caso de intervenir un país cuando hablas de precio es un eufemismo eh es vida humana echemos digamos las relaciones internacionales son son muy difíciles en Navarra en la Comunidad de Madrid Navarra la Comunidad de Madrid muy grande la Comunidad navarra es la periferia de Madrid la Comunidad Navarra hay un conflicto con un oso que tiene un chip francés

Voz 29 16:56 tengo mi ovejas es es lo juzgaron tremendas

Voz 0230 16:58 está en el Pirineo Alonso ya lo dicen come te lo deja protestan en Radio Pamplona Javier Lorente qué tal muy buenas

Voz 13 17:05 hola Javier buenos días habla Javier qué tal se llama esa cosa Gemma os vamos a cosas no no es moral no es

Voz 0230 17:13 sí sí yo se llama Clavería

Voz 0831 17:16 aliados en aquí en este lado del Pirineo Begin es el nombre oficial

Voz 6 17:21 pero buscado porque es una osa de origen esloveno

Voz 0831 17:23 entonces en esloveno sería algo así como allí él no va a que veis que se puede llamar de muchas maneras igual es por eso por el que tenemos el problema de de el comportamiento de Claver in el caso es que la soltó el Ministerio de Medio Ambiente francés en septiembre me ha pasado la hibernación ha llegado ya la primavera llevamos ya tres ataques a ganado en concretamente un pueblo del Pirineo del valle de Roncal que se llama gustar Roth hubo otros cuatro antes del del invierno lleva un chip de geolocalización para que lo puedan los ganaderos pero claro sólo funciona en Francia ahora me explico porque ya de este lado el misterio de Medio Ambiente tienen en las claves y Geo localiza a Clarín para que avisar los ganaderos cuándo va a llegar a su zona que puedan mover las ovejas a los perros etc etc pero los datos de localización al Gobierno de Navarra se lo facilita un día más tarde se ha podido hermano rebaño sí sí que está ya en el pasarán pura el con él pasaran el puro y entonces es cuando se el Gobierno de Navarra de localización de la de la buena de Clarín lo que ha pedido el Gobierno navarras tener las claves de la paz a poder hacerlo yo directamente los franceses dicen que es lo van a pensar en una cumbre de alto nivel entre los dos ministerios el próximo viernes diecisiete de marzo de mayo allí y precisamente para ver qué hacen con cónclave Nin los ganaderos quieren que se la lleven los franceses a su lado claro Claver y no entiende de fronteras los ecologistas dicen que bueno que las cosas solucionaría con mastitis entrenados para orientarla Si bueno pues también nos viene a la memoria Camil que fue el último oso autóctono del Pirineo que se dio por desaparecido por muerto en dos mil diez pero con Camil que fue un mito aquí en Navarra casi pasa como con Elvis que tenemos dudas

Voz 6 19:17 sí se

Voz 13 19:19 muchas gracias Javier habrá todo esto no

Voz 33 19:27 mira

Voz 34 19:28 siete de mayo el día de la cumbre del estaremos haciendo La Ventana en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife y el treinta

Voz 13 19:33 de en Pamplona toma tierra del oso Ifrán

Voz 6 19:38 tiene porqué no descamisado venga bueno

Voz 23 19:45 tenemos una exclusiva increíble va está al teléfono el director de Juego de tronos que sí que accedido a contar lo digo soy muy grande porque es algo que lo hemos conseguido sin problema iba a explicarnos cómo va a acabar finalmente las series vale si Padrino que muere quién no muere qué pasará con chanza que pasa bueno espérate que me dice Nerea que tenemos otra persona al teléfono sí vale pues entonces aparcamos lo de Juego de tronos para otro día íbamos a pasar porque es un oyente que Pino hola buenas tardes

Voz 35 20:10 hola hola bueno esto es cuánto tiempo no sé si no a cada cuchara de verdad tiran cada día pienso me digo tienes que llamar a el toda la radio pero me pasa luego ya no llamo oye perdona de quién eres dirigió

Voz 23 20:29 Sé quién eres no te reconozco germana cómodo

Voz 35 20:32 Gere mala de mayo uno de mayo Montero a cambio de las cuerda

Voz 23 20:38 y en La Ventana aquí seis años tras pues no me acuerdo dio cuánto cuánto tiempo estuvo esta semana

Voz 35 20:46 su experiencia como nosotros seguimos visibilidad no sí sí

Voz 6 20:55 pero ahora mismo no caigo

Voz 35 20:58 dímelo domingos por la noche a la radio que hacía la previsión del tiempo de Manolo Molés me decía maestro me iba para casa que vaya pero que coincidí muchísimo con con un montón de vosotros en algún momento con todo éramos carne con casi todo aquí por ejemplo planta ocho Acedo tocando el tío sí sí bueno contar además con Francino Tonys no viene con Susana

Voz 6 21:33 con Lucía con Susana yo pero lavabos ambienta confirmó

Voz 35 21:39 eso es sí sí

Voz 23 21:42 el adoptar no para dotar cuando hay gente vaya perdóname un tema es que no se porque es que estamos haciendo en directo

Voz 35 21:48 lo que querías que querías bueno jeque en fin que me caso

Voz 3 21:56 vaya bien

Voz 35 22:00 ya estoy pensando si estáis considerando hola a todos todos no sé si ya ya las obras el quince quince en agosto Australia iba a ser súper billete más preocupéis una web iberia punto com

Voz 6 22:30 muy bien sin h Iberia

Voz 35 22:34 no queremos dar todas las facilidades que hay aquí para tema apartamento en pese está bastante chungo ha extremado estado mirando bueno mi futura mujer bueno apartamento es texto apunta comprar casa a a Australia vale y lo que hay

Voz 23 23:00 he aquí la gente las caras de la gente en la mesa hay ilusión ilusión total

Voz 35 23:05 por detrás extraña detrás de una mujer que le encanta como Sony fue otra mujer que durante la ceremonia de la boda que ella les gustaría ir lanzando te palabras arrimando muy bien si querían Geli

Voz 6 23:28 pero claro yo con Elio con él

Voz 35 23:31 exacto en Tobarra

Voz 6 23:34 bueno

Voz 35 23:36 no sé nada invitamos a que no queremos malos rollos dice

Voz 6 23:46 sí porque de nada bueno son complemento directo Mabi

Voz 1981 23:54 es cosa yo pensé que si no

Voz 35 23:56 eso de que

Voz 6 23:59 bueno Gere madre tiene prosigue con el programa

Voz 35 24:02 tema te jode medieval en agosto por cierto no le expliqué mi futura mujer nada de las orgías que hacíamos el hacer lo que pase en la SER se quedan

Voz 6 24:15 sí ya sé si vale adiós digo yo no me acuerdo yo no me pongo cara iremos a la boda donde colocaran bueno irás tú si no nos iremos todos la Ventana con Carles Francino

Voz 3 24:32 ya

José Antonio Páramo que quiere

quién es qué hacer una declaración de la renta si como poder comprar una vivienda reclamar esa factura una otra otra aquí en llamas garitas sí pero aún

sí sí sí nos estaba esperando que me dije si somos listos pegando no tiene una solución al de la mano claro

Voz 37 25:34 las silencio silencio que entre otras obras con poema incluido los campos de Madrid Isidro santo divinas son deshielo pues mil del Los Ángeles su suelo tantos tantos labrando ahora sonda Moro sapos con Santos envía co Consuelo dulce horas y aunque agricultores cosecha de tan fértil que divino yo mano da tributo no se cierra acogerán el cielo vuestros ojos

Voz 21 26:24 sembrando lágrimas el fruto esto va directo para San Isidro fiesta en Madrid cada año la cifra

Voz 6 26:32 a usted Calderón verdad bien

Voz 38 26:47 vamos

Voz 6 26:59 enviar una imagen a Marta del Vado porque la semana que entramos del verso tramos del universo otra venga vamos

Voz 39 27:14 que decidan que si Venezuela que si Corea del Norte y la verdadera guerra se ha desatado ya que en Washington

Voz 1510 27:19 por si no lo sabéis entre la Casa Blanca el con por eso que tiene abiertas varias investigaciones parlamentarias que la administración Trump no para de bloquear resumen rápido de cómo estamos en estos momentos Donald Trump usado un privilegio presidencial para bloquear la versión original del famoso informe Mueller y evitar que llegue a manos de los demócratas el Comité de Justicia de la Cámara votó ayer una resolución acusando al fiscal general de desacato porque también se niega a entregar la versión íntegra de ese informe

Voz 6 27:49 en paralelo otro medios

Voz 1510 27:51 arbitrio que es el que se encarga de garantizar la transparencia en la Cámara ha pedido al secretario del Tesoro las declaraciones de impuestos de los últimos seis años de Donald Trump el Secretario del Tesoro también se ha negado a cumplir esa citación parlamentaria entregarlas declaraciones claro que los miembros del Gobierno incumplan sistemáticamente las citaciones parlamentarias puede ser el primer paso para que los congresistas lleven estos casos a la justicia federal ha los tribunales les acusan de obstrucción para los demócratas esto qué significa

Voz 40 28:21 voy a Chirac sino crisis no

Voz 1510 28:24 como mucha demuestra que estamos en una crisis es constitucional decía el presidente del Comité Judicial que es el momento de ver efectivamente si los congresistas pueden preservar esta república o van a permitir que cambia a una forma de gobierno más tiránica no es un asunto partidista dice ya Rinat leer es que el Congreso ponga límites al poder ejecutivo sea el presidente que sea además estamos pendientes de que Mueller testifique ante el Congreso el presidente Trump también se pone a esto el Paral en paralelo el Comité de Inteligencia ha llamado a Don Junio era el hijo mayor de Donald Trump para que testifique por sus contactos con Rusia durante la campaña electoral

Voz 6 29:02 venga por fin esto es todo un dramón un dramón a más de uno aquí en Washington les mandaba yo a Denver Colorado que porque ya por qué por porque Colorado

Voz 1510 29:14 sólo en vender se a convertirá en la primera ciudad de Estados Unidos en legalizar las setas alucinógenas Magic más rico que le llaman aquí

Voz 18 29:24 no

Voz 1510 29:26 el consumo y la venta dan hacer legales para mayores de veintiún años Kevin Macy s es el activista que ha promovido la legalización

Voz 0230 29:34 muchas armas

Voz 1510 29:37 bueno Waits un monstruo explicaba que era un cadete en la Escuela Militar de Estados Unidos que era el sueño de su vida el ser soldado pero le diagnosticaran depresión echaron del ejército y eso le hundió todavía más pero unos buenos amigos le introdujeron responsablemente dice en el mundo de las setas alucinógenas y esto le cambió la vida dice que se fue la ahí llegó la claridad

Voz 6 29:59 y a partir de ahí ha podido rehacer su vida pero saca soldados excesivamente a partir de ahí se fue de la niebla

Voz 1510 30:09 ya ha podido rehacer su vida sin la necesidad de seguir consumiendo este tipo de de sustancias salud

Voz 6 30:15 ah no

Voz 1510 30:16 Colorado vuelve a destacar en este de la legalización fue el segundo estado en legalizar la marihuana en dos mil doce y ahora pues también lo hace con los Magic más France en no tengo claro si en Washington le vendría este viene a más de uno si es que más de uno se pone hasta la extra

Voz 6 30:30 casi si estamos donde estamos claro Washington Donald Trump décimo ayer su perla de la semana

Voz 1510 30:38 en un mitin eh no fue en Denver fue en Florida en el que estuvo hablando de migración

Voz 41 30:44 me Chim dados el tipo de chuches

Voz 1510 30:49 decía que sí tiene esa quince mil personas intentando cruzar la frontera dos o tres agentes de la Patrulla Fronteriza que haces como padres a esta gente se preguntaba entonces alguien del público e iluminado le contesta pues las disparas entonces el públicos empieza a reír el presidente también vamos a escuchar ese momento para explico

Voz 41 31:15 la cerré

Voz 42 31:18 sé que esto sólo se puede decir en esa zona

Voz 6 31:21 la vida

Voz 1510 31:24 sin otra noticia en el estado de Washington se ha aprobado un proyecto de ley para hacer compost con restos humanos y esto lo comentamos

Voz 0230 31:33 el otro día es verdad como lo que viene haciendo

Voz 1510 31:35 abono de toda la vida las costumbres funerarias están cambiando en Estados Unidos también las cremaciones han aumentado un cincuenta por ciento en dos mil dieciséis superando a los entierros por primera vez según un informe de la Oficina del Censo en dos mil treinta Se van a morir un millón de estadounidenses más que ahora además se quedan sin sitio en los cementerios me entierro convencional aquí es carísimo estado haciendo una búsqueda rápida veo que lo más sencillo salir por una media de unos nueve mil dólares bueno algunos han visto un filón en esto han empezado a estudiar cómo hacer abono con restos humanos que dicen que es una opción extremadamente más ecológica más barata insostenible que los entierros no que las cremaciones es el caso de la empresa Africom Posse que está basada en Seattle

Voz 0230 32:21 sí sí

Voz 18 32:23 no veo cómo estás

Voz 1510 32:28 esta mujer Katrina space es su fundadora y es la directora ejecutiva ya explica el proceso de reducción orgánica natural que sufre el cuerpo de un ser humano al morir no que puede ser utilizado después como fertilizante contribuyendo al ciclo natural sin introducir en la tierra metal es hormigón y líquidos para que se usan actualmente en los cementerios So sin emitir los gases contaminantes de las cremaciones dice que este proceso requiere una cantidad de energía ocho veces menor que la cremación o el entierro Ike por cada persona se ahorraría el equivalente a mil kilos de dióxido de carbono explica esta mujer que el proceso es muy sencillo para facilitar y acelerar la descomposición se deposita el cadáver envuelto en un sudario orgánico en un gran tanque con oxígeno y materiales vegetales como la alfalfa astillas de madera la paja y que esa combinación estimula la activa edad microbiana la descomposición dura unos treinta días en realidad lo que hacen es eso replicar el el proceso natural no a medida que ese el material orgánico muertos se descompone

Voz 6 33:28 yo fertilizarla suelo

Voz 1510 33:31 eso es que un grupo de ecologistas en legisladores de ese Estado han aprobado el proyecto lo han aprobado además por unanimidad en el Senado ahora lo tiene que firmar el gobernador para que se convierta en ley y está previsto que lo haga próximamente así que a partir de mayo de dos mil veinte del año que viene

Voz 6 33:44 cepo sí si se podrá usar compuesto

Voz 1510 33:46 mano para abonar su jardín un parque

Voz 6 33:49 eso es al ciclo defiende el León de toda la vida no lo ven esto pasa esto pasado

Voz 1510 33:54 el estado de Washington es posible en este Estado donde casi uno de cada dos adultos el considera por ejemplo no religioso esto no es tan viable en otros estados que son profundamente Beatos ya lo sabéis y conservadores como es este maíz

Voz 6 34:12 hola buenas tardes buenas tardes en internet haber pues ya llevamos toda la semana con un nombre muy presente en Twitter incluso ha sido primer Trending Topic

Voz 43 34:28 de era

Voz 6 34:33 las Argelia Argel pues es una señora que desde que entró en Twitter hace diez años ha bloqueado a prácticamente toda la red social en serio a miles personas Araceli es el nuevo Juan Camus yo por ejemplo estoy bloqueada por ella vamos a hacer la prueba

Voz 1322 34:50 twitter de La Ventana Roberto

Voz 6 34:52 buscáis Araceli de mismo

Voz 34 34:55 sí sí sí la Tingid Araceli la famosa da Feli no

Voz 0831 34:57 Nos tiene bloqueados a amigo pero lamentaba no

Voz 6 35:00 no hay vacío legal con Araceli tienen la cuenta privada

Voz 1322 35:04 a unos cuatrocientos seguidores y se presenta como en defensa de España ama al Almirante y a mis padres ni Mangusta en aumento electoral acción ya hay muchas teorías sobre ella hay algunos que creen que se trata de un Bot que tiene que ver con las selecciones algo a priori descartable porque y lleva diez años en Twitter y que voto hace diez años para las elecciones de este año pues no tiene mucho sentido además tiene un canal de Youtube por lo que la señora existir existe hay además quién dice que es un experimento sociológico vamos lo más lógico es que es una persona que sencillamente pues la gente le caen mal eh pues no quiere saber nada de miles de personas algo que a mí me parece fenomenal ella tiene un Twitter semi privado punto por cierto me dice a quién ha quitado lo de privado

Voz 6 35:42 el mismo porque tiene más de tres mil seguidores por esta polémica que ha tenido en Twitter ahora mismo una pues mira acabo entrar que no me lo puedo como me tiene bloqueada

Voz 1322 35:52 bueno el caso Araceli me ha llevado a preguntarme hasta cuántas personas se puede bloquear en Twitter pues en Twitter sólo se pueden seguir hasta mil cuentas cada día para evitar la sobrecarga del sistema pero no hay un límite definido para el número dan Falls o bloqueos que puedes hacer en Veinticuatro horas os ha pues bloqueada quien te dé la gana Isabel quien no puede bloquear a nadie en Twitter por orden judicial

Voz 29 36:10 no no

Voz 6 36:11 pues han al trampa porque violaría

Voz 1322 36:14 la Constitución de Estados Unidos ya que no permitiría cientos de estadounidenses conocer los pensamientos del presidente a trámite demandaron ocho personas el año pasado por bloquearlos y la juez federal Noemi Riis dijo que Nike que de bloquear nada en España los políticos sí pueden bloquear a los usuarios que lo que les de la gana

Voz 29 36:31 se puede hacer si me lo ha confirmado Twitter España es tamaño

Voz 1322 36:33 Ana de hecho a mí me tiene bloqueada Rosa Díez

Voz 6 36:36 no salir de no sé por qué Araceli nadie

Voz 29 36:47 vamos derritió millennials pero vamos de lleno ahí vamos mira hoy queda mucha gente no pero se mete en bloque a también a mí me a otra cuenta que dice la señora todo esto sería lo que llevó a ver porque llevo hemos relativamente poco tiempo la redes sociales como para haber detectado problemas sociales derivado del uso de la misma a largo plazo pero poco a poco salen a la luz historias que a mi me parece que la gente debe conocer es un tema un poco peliagudo pero es necesario que la gente lo conozca para identificarlo en las redes a ver es una una historia que se lleva generando un durante unos años sabiendo que es la red pil pil pil pil la traducción literal es la pastilla roja viene de la alegoría de Matrix de cuando neo le ofrece las pastillas sobre dejar el mundo real no en dos mil dieciséis seis el documental ojo agarrado a la silla es un documental estadounidense que explora el movimiento por los derechos por los derechos de los hombres mira o sea de los hombres masculinos los hombres no en contra del feminismo polémica por razones obvias mira te lo que lo que quería comentar era mostrar el camino que seguir una feminista hasta dejar de serlo sea el documento es bueno pues es horrible pero generó un camino que siguieron un uno ciertos usuarios en Internet que ellos se llama unas hay asimismo los reptiles Xorret pilas pues esto derivó como que es un montón de una generación de misógino misántropo que sea esto es muy complicado de explicar porque lo que conlleva que derivó a su vez otra generación que los Black PIL porque consideraban que ser un reptil que era el rechazo a la mujer era sólo objetable a la gente guapa a es decir a la gente que puede conseguir una mujer en cualquier momento de derivó a los infeliz conocéis este determinó no

Voz 6 38:54 como

Voz 29 38:57 es increíble de cincel son las persona que se auto consideran que tienen un celibato involuntario es es terrible porque en Estados Unidos sean genera o foros en los que hablan entre ellos pues hace unos meses atrás hace un año no me acuerdo un atentado que cometió un incendio en el que mató por es verdad veinte personas algo así sí señor porque realmente rechazan a todo aquel que pueda tener relaciones sexuales pues a este de este palo van pero últimamente se ha generado otra rama más que se llama la clown PIL esta parece menos agresiva que en las anteriores pero si sigue siendo igual de es nihilismo camuflado de de buen rollo ese llama clown es decir te tomas el mundo a risa

Voz 6 39:44 sí

Voz 29 39:44 todo lo que pasa es una broma como un poco como el Joker pues está loco pero sacado casi literalmente de la psicología del Joker son peligrosos pero pues se usa como un mes pero tiene un contexto real ya que eso es lo que hay que detectar el arreglo así que acabó con esto si realmente todos esto enfoques tienen tinte infantil hoy de ninguna base sólida hay todo ello están destilado en todos ellos destilan odio que es usado para herida al diferente o canalizar la frustración personal dentro de una ideología así que como lo no te FIES de todo lo querían en Internet su normal

Voz 6 40:27 bueno lo prometido se duda hoy Ramos todo por la radio con Marta del Vado lanzándole palabras a Sara Socas ya aquí el rápido de Estados Unidos

Voz 21 40:37 a veces me dijo empezamos en la Casa Blanca yo en la Casa Blanca es donde yo no estoy pero donde más de uno tampoco debería estar porque para actuar cual supiera asunto yo prefiero ser yo porque al menos soy real no figuran alambradas porque no hace falta habló de Donald Trump levanta las murallas la mías la china porque es demasiado larga cuando yo saco Lima no hace falta ni explicarla sabrán cómo va a hablar de Washington yo soy yo maquis Keystone en este estilo práctico pues sabe que yo tengo la táctica para llegar a donde quiera incluso capital de Estados Unidos pero todos los reparos habla de las setas en Colorado sabe del color del que todos adornado en ese estado me parece el amarillo o el morado no lo explicó quienquiera la gente que sabe a qué me refiero habla de Estado unido pero están de vivido sin embargo Mi cerebro demasiado completo

Voz 6 41:39 Seven Eleven Eleven

Voz 21 41:43 pero vaya temas yo me meto en otra cena yo no hablo del Eleven porque es un número que a veces da pena por eso de los atentados pero llora atentado contra mi persona cada vez que rap creo y me meto a sacar palabra porque sabe sale bien nunca es una broma puedo seguir Sigma hay vale es que no sé si me llega tarde pero igualmente lo transformó en ante rompo Compton pero un Ronnie para otra parte eso es lo que hago es sólo que prefiero sabes que a mi me gusta ser rapera

Voz 1510 42:15 tú quieres que te hable del auxiliar del presidente

Voz 21 42:17 no hay presidente que me maten esta escena porque entonces no hay quién me mande quieres que te envíe despegar al Capitolio pero no quiero ir a vivir a una capital donde la ley general de proferir el obvio