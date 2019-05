Dándole una vuelta a la enseñanza

Voz 1 00:00 ver en la muerte de los torturaba a dos

Voz 2 00:07 lo dice el mundo entero

Voz 1 00:09 yo toda tu cruel da Rede poderosa debajo tus hubo duelo todo los que han muerto por el iba a dar

Voz 3 00:25 no

Voz 0313 00:30 esto lo voy a contarle sería la cara opuesta de la de la barbaridad y la tortura que les hemos explicado al abrir la ventana el Instituto de Educación Secundaria Sierra de Yeguas en Málaga está desarrollando un proyecto que se llama de Andalucía Hausen cuyo objetivo es bueno recuperar la dignidad y rendir homenaje a los que perdieron la vida en este campo de concentración de hecho el pasado viernes en el día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos atados en otros campos hicieron una Performance plantar un olivo con como símbolo de la paz colocar una placa en honor de las víctimas e incluso incluso dieron en el juramento de tema Hausen que es un testimonio sonoro muy muy emotivo que después igual igual podemos escuchar de momento me gustaría saludar a la jefa de estudios del instituto promotora del proyecto María José García buenas tardes

Voz 4 01:22 hola buenas tardes qué tal José cómo va eso

Voz 0313 01:25 qué bien de verdad que que que que que alivio y que alegría poder contrarrestar una cosa con otra no lo lo de lo de las camisetas y los bolsos y las faldas con con esta iniciativa educativa pedagógica que por cierto a quién se le ocurrió a María José

Voz 4 01:41 pues mira surgió todo un poco así de forma casual porque resulta yo soy profesora también tenía geografía historia y entonces un día hablando con una amiga me contaba que su abuelo murió en bajados no me podía creer que digamos que historia están cerca más que existieran así que que a través de a través de ahí me puse a buscar en internet descubrí que pueblo cercano Juanjo que campo pone en cada uno de ellos podría hacer perfectamente cuatro cinco personas de portada así que ya raíz ya de todo esto pues ya empezamos a montar el proyecto de bajado cinco al cuarto de la ESO Ivonne y estamos haciendo la verdad que un trabajo a mí me parece estupendo físico pero no poder si el hecho del del proyecto sino por lo que estabais comentando por por dejar este legado a las nuevas era que conozcan lo que sucedió en los campos de concentración

Voz 0313 02:36 cómo viven los chavales el contacto con la gente mayor ya muy mayor que les cuenta de lo lo lo que ocurrió

Voz 4 02:42 pues mira la verdad que que eso que está haciendo ya digo que enriquece dos donde estamos poniendo en contacto con los familiares del por aquí te la Luna y entonces bueno que yo Cobo mi coche y por las tardes pues como en un coche caben cuatro personas pues nos vamos de cuatro a y ello pueden nos vamos a distintos municipios ya hemos recorrido T Nos vamos a distintos municipios y hablamos previamente por supuesto habiendo contactado con las personas hablamos poco con estos familiares hace os lo grabamos hacemos una entrevista también con la idea de después montar pues lo que sería pequeño documental lo pequeño reportaje hablando un poco sobre la vida de esta persona para visibilizar para luchar contra el olvido para dignificar para bueno para dar a conocer estas historias que muchas veces son invisible Iker y que está manda o no

Voz 0313 03:33 déjame que comparta con los oyentes de La Ventana el fragmento final de un vídeo que habéis colgado en Youtube en fin todos los alumnos y demás con con esto que comentaba antes de la lectura del del juramento de Hausen porque es un momento realmente emotivo

Voz 5 03:45 la haremos Jamal los también tu sacrificio que lo que reconquistar la felicidad de todos

Voz 6 03:51 recordando la sangre derramada por todos los pueblo y lo millones de seres humanos sacrificadas en final inmolado por el fascismo nazi una una abandonando el camino que no hay muestras

Voz 7 04:02 son el uno coma hay detenidas era queremos liquidado soldado caído en esta mucho sin tregua el momento

Voz 8 04:11 hubo un hombre libre

Voz 6 04:15 nadie donde entero para decirle ayudarnos en la trataría

Voz 8 04:19 has originalidad internacional

Voz 7 04:24 en este momento de verdad

Voz 4 04:28 sí sí sí además que cuando ves el alumnado motivado por este tipo de de cosa la verdad que que te dan muchas ganas de seguir y continuar con este trabajo que muchas veces que bueno que los resultados a largo plazo no como es el trabajo educativo

Voz 0313 04:43 oye una curiosidad como como cuentan los libros de texto de detuvo instituto esta historia si es que cuentan algo claro

Voz 4 04:51 no es que lo te iba a comentar yo lo el libro de texto que conozco no solamente los de instituto realmente es que no lo cuenta directamente es una historia bueno pues que se ha quedado en el olvido entonces pues la idea también de rescatarla es precisamente pues para dar a conocer nadie que esta persona que eran muy muy poquita Bigas todavía que esta persona que yo creo que merece un reconocimiento por parte de de bueno con nosotros porque derramaron la sangre por eso cómo termina diciendo por la libertad que la verdad que merece la pena

Voz 0313 05:26 pues te voy a proponer una cosa a ti y a todos los oyentes de La Ventana que acceda a que escuche es una modalidad bueno pues nueva de estas de de enseñar yo que sea aquí hemos hablado de en fin de gente que utiliza las nuevas tecnologías en las aulas que utilizan la siempre y al huerto para enseñar matemáticas otros que tutea en obras de arte los hay que ponen a toda la clase representar Juego de Tronos los hay que sean sumergido en el mundo del podcast para contar la historia por ejemplo el ascenso de Hitler al poder

Voz 9 05:58 vamos a ver cómo llega al primer intento primer intento de llegada al poder Gil leer que era discípulo de Mussolini intenta el nueve de noviembre de mil novecientos veintitrés Un golpe de Estado en Munich estará imitando quiere imitar lo que Becks Mussolini un año antes eh Roma la marcha de Roma pero ágiles de salir así que fue encarcelado pero estuvo poco tiempo tú tan solo once meses en esos doce meses no pierde el tiempo este tipo indica Crivillé su lucha

Voz 0313 06:30 bueno Juan Jesús Player duelos buenas tardes

Voz 2 06:33 buenas tardes buenas tardes con Jesús es profesor

Voz 0313 06:35 historia en el instituto Virgen de las Nieves en en Granada IS el profesor inquieto tiene una colección de podcasting fin es de lo más escuchado en Spotify vamos junto a programas como los de David Broncano la resistencia a los de Andreu Buenafuente Berto Romero es un auténtico exitazo porque se ha inventado un sistema para intentar que los alumnos estudien los temas de selectividad de historia que les van a tocar la selectividad bueno que es a través del podcast que también es otro aplicación de fórmulas nuevas de nuevas tecnologías lo del ascenso de Hitler es de otra colección pero en lo de la selectividad por ejemplo nos encontramos también otro asunto relacionado con la historia de Europa

Voz 10 07:12 cuando Napoleón Bonaparte conquista pues casi toda Europa lleva consigo los ideales de la Revolución Francesa cuál era el objetivo de la Revolución Francesa vamos a ver demuestra mesita escucha poca pone uno muy sencillo acabar con el antiguo régimen acabar con la monarquía absoluta acabar con la sociedad esta mental acabar con el con el enorme poder de de la Iglesia fomentar una educa fumen

Voz 0313 07:36 tal un profesor cuánto tiempo llevas con esto

Voz 2 07:39 llevo casi cuatro años grabando Tosca de deformado bueno incesante

Voz 0313 07:46 cuál es cuál es el el feedback de los de los alumnos bueno tanto tanto de clase como los que te escuchan por la plataforma que son un montón pero es un fenómeno en España

Voz 2 07:56 pues mira la gente cuando al principio le comento al alumno al proyecto al principio les cuesta no quieren tienes repitió echaba descargas alguna aplicación de Katyn eh les cuesta entrar pero cuando empieza a escucharse un programa irse dan cuenta que ese programa que están escuchando la misma explicación que yo estoy dando clase le engancha porque es una manera de estudiar muchísimo más andina y pueden escucharme poder estudiar mientras están ordenando su cuarto paseando o viniendo a clase entonces al ya siempre al final acaban enganchado y lo dicen es cada cada tema que veían pasar siempre me dice bueno pero este tema

Voz 4 08:33 qué haremos porque queremos porque no

Voz 2 08:37 bueno gente que no ha dado alumnos que no son presenciales que que me está escuchando increíble a diario recibo un montón de mensaje de alumnos que estaban estudiando con mis pocas sobre todo selectividad ir abrumador no lo qué de las cosas que que cada día me dicen

Voz 0827 08:53 a mí me parece interesante incluso verlo antes de dar lecciones a mí me parece muy interesante que los alumnos vea no escuchen estos estos podcast para después discutir preguntar hablar sobre lo que no les haya quedado claro etcétera no profesor

Voz 2 09:07 sí sí sí es que claro ya tienen con la decirme lo que yo lo que yo ya he tienen clase de la buena estoy repitiendo esa esa explicación que yo estoy dando clases ya estudio para ellos ya se les queda por segunda vez la explicación va mucho más rápida ibamos directamente a la duda buena mucho más fluido en ese sentido

Voz 11 09:25 oye Juan Jesús y no te has planteado dar el siguiente paso proponerles que ellos sean los autores del podcast que busquen esos elementos que busquen por ejemplo una declaración algún elemento sonoro ellos que buscan en Google y en Internet y son capaces de encontrar cosas increíbles para que lo fabriquen ellos al fin y al cabo es como hacer tu propio resumen tu propia historia

Voz 2 09:50 eh sí ya ha hecho algún experimento de azar un pocas con los alumnos pero no pero no en el sentido de tenga la Historia entre los con los alumnos comida no imagino que puede ser muy interesante

Voz 1104 10:04 oye que como es el agua que debéis en Granada hay un efecto Granada es moco un profesor de educación física que utilizaba Juego de Tronos clases de yoga para Científic dentro de la Universidad de Granada están bien si ese es el efecto Granada no que os vais a ver qué ocurre

Voz 2 10:20 mira no a lo mejor un paso de todos

Voz 1104 10:23 no tampoco tampoco te atribuya pero puede algo de Granada pero eh

Voz 2 10:26 entonces deja vivo en Granada pero soy dejé que efectivamente

Voz 4 10:30 sus duelos y María José García profesores ambos muchísimas gracias a los dos felicidades por vuestro trabajo y mucho ánimo de verdad un abrazo muy grande muchas gracias un abrazo muchas gracias gracias

Voz 12 10:48 por cierto antes Montse comentaba el perfil que abierto Carlos Hernández en honor de su tío abuelo creo que era que se llama Antonio Hernández el deportado número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres en donde dando cosas de la actualidad referidas al campo y una de las cosas que a tu ideado es precisamente el proyecto de María José decía mira qué proyecto de Andalucía ama James M