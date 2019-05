Flash deportes SER de las 18:30 (09/05/2019)

Voz 1

01:04

la otra semifinal también a la misma hora el partido de vuelta uno a uno entre el Chelsea y el Eintracht de Frankfurt además Master de Madrid tenis la tarde nos han dejado la clasificación de Djokovic y Federer ya para cuartos de final está también cifras así como Wawrinka Verdasco el español que ha caído eliminado esta tarde además cierra el turno Rafa Nadal ante tía fue el americano no antes de las ocho de la tarde en la Caja Mágica además el jueves también nos deja jornada ACB no XXXI con seis partidos ya para el día de hoy a las siete y cuarto el Obradoiro Gran Canaria y el Unicaja Fuenlabrada y a partir de las nueve y media se juegan cuatro partidos Joventut UCAM Breogán Tenerife Guipúzcoa Baskonia y el que destaca por ser el derbi de la capital entre el Real Madrid Movistar Estudiantes en el Palacio de los deportes justo antes de que comience Carrusel deportivo para vivir la previa del Valencia Arsenal pueden escuchar evidentemente toda la información deportiva en el la Cadena Ser en nuestras emisoras en las aplicaciones de la SER y de Carrusel Deportivo por supuesto en nuestra web Cadena Ser punto com