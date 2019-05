Hora 25 Deportes: El Barça pierde a Luis Suárez para la final de Copa (09/05/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 0919 00:06 ya llego

Voz 2 00:08 Gallego buenas tardes Agnes deporte en directo son jugando Rafa Nadal no

Voz 0919 00:11 sí vamos al Master mil de Madrid porque está jugando Rafa para meterse en cuartos de final del torneo ya han metido hoy otros favoritos Djokovic ha ganado su partido Federer ha ganado su partido ante Monfils ha sufrido pero el suizo también está en cuartos de final ir Rafa parece que está encauzado el primer set se enfrenta al norteamericano

Voz 2 00:30 Pedro Fullana buenas tardes muy buenas parece que ha comenzado muy fuerte el partido Rafael Nadal con la buena imagen que ofreció el día de ayer de momento

Voz 3 00:37 hasta tres uno arriba en el primer set y treinta quince a favor con su servicio por tanto empieza hoy en Rafael Nadal el que ya ha expedido es Verdasco que ha perdido con el griego sí sí pasó seis tres seis cuatro

Voz 0919 00:49 recordemos que la otra gran cita de la tarde comienza en media hora en Mestalla partido de vuelta de semifinales de la Champions perdón de la Champions de la Europa League ya nos gustaría que fuera la Champions Valencia Arsenal tres uno ganó el equipo de Emery en la ida así que a los de Marcelino les toca remontar y el fútbol tiene

Voz 0684 01:07 eh

Voz 4 01:40 buenas tardes cómo va hay bien veo que estupendamente yo aquí está pasando con la autovía A veintiuno con mi camión dirección Valencia por Albacete voy ahora mismo vengo de Córdoba bueno gallego enhorabuena por ser como era ahi ir

Voz 0919 02:03 bien sólamente sí que soy

Voz 4 02:06 hay que recordar desista este año y el Real Madrid ya ni muchísimo menos Mi Córdoba tampoco pero bueno lo al Bao vaya el Fútbol Club Barcelona con tu con su Vidic Julio eran Free vale algo más contento para acabar esta temporada a Real Madrid con Zidane Gallego buenas rutita por ahí compañero

Voz 0919 02:35 buena Rute precaución en la carretera por favor dejad vuestros mensajes

los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 02:55 pues medida encantada encantadísima de la final de la Champions porque no yo lo que decía era que pensaba que iba a ser en la jazz o qué pensaba que iba a ser el hayas pero que yo lo que quería era que fuera porque yo soy muy que Poquetino hombre si no me apunto a Caravaggio ganadores eh yo no me apunto a caballo ganador porque lo he dicho muchas veces con este esta persona regusto gusta muchísimos aquí pues eso bueno pues que estoy muy muy muy bien cantada por tantas cosas pero eso va a ser de lujo de lujo bueno chiquitos a Dios

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 03:46 no no me gusta solar ahora todo el mundo desde el Liverpool y todo el mundo desde el Tottenham empezamos íbamos a Mestalla Valencia Arsenal hay que remontar el tres uno de la ida a Marcelino sale con que sale supongo que sobretodo garantizado con el apoyo unánime de Mestalla que estará lleno Pedro Morata Ximo Balonmano hola hola qué tal

Voz 0684 04:13 la llego muy buenas hoy todo el mundo es del Valencia el Valencia que es el equipo que tiene que darle la alegría de la semana a los aficionados al fútbol en España después de lo que ha sucedido con el Barça hay que remontar el tres uno del partido de ida quince años después saber si el Valencia se vuelve a meter en otra final europea alineaciones confirmadas por parte del Valencia la presencia de Francis bloquean en el once inicial que fue la ausencia que motivos alineación tan rara en el partido de ida van a jugar esta tarde neto en la portería pichichi lateral derecho Gayá lateral izquierdo Gabriel Garay en el centro de la defensa doble pivote con Parejo hoy Koke Lahm juega Daniel Wass como interior derecha es decir no juega Carlos Soler juegan banda izquierda Gonzalo Guedes y arriba van a actuar Rodrigo Moreno Machado Kevin Gameiro esos son los once elegidos por Marcelino García Toral para este partidazo en Mestalla que Ximo más manos seguro se va a llenar además de los casi dos mil quinientos aficionados del Arsenal que ya también tiene alineación absolutamente confirmada Ximo muy buenas hola qué tal muy buenas Pedro la compañeros oyentes de Hora veinticinco el once por el que apuesta Unai Emery en su regreso a Mestalla es el siguiente Che bajo palos línea de tres atrás con consciente y con Sócrates Hinault vedad no juega el ex del Valencia juega el ex del Osasuna Nacho Monreal en la banda derecha carrilero largo la Nails en la izquierda con un doble pivote Torre Irán novedad con respecto al once de la pasada semana junto achaca donde no cambias arriba con Ozil en la mediapunta enganchando con la caset la pesadilla del

Voz 0919 05:57 Valencia la pasada semana

Voz 0684 05:59 aquí obra veían el autor del tres a uno de la ida ahora mismo en torno a veinticinco mil personas dentro la estadio muchísimas pero muchísimas fuera apurando para que a eso de las nueve de la noche Mestalla roce el lleno veamos un ambiente tan infernal como se han encontrado los autobuses a la llegada más de ocho mil aficionados esperando para animar al Valencia para meterle presión al Arsenal pues gallego hay que marcar goles el Valencia tiene que hacer como mínimo un dos cero que también intentar no recibir y ojo porque el Arsenal en cincuenta y cinco partidos de competición oficial esta temporada únicamente de esos cincuenta y cinco en seis no marcó ningún gol por lo tanto al hay acta es la suerte está echada vamos a ver si el Valencia se vuelve a meter quince años después en una final europea

Voz 0919 06:49 desde la nueve no contamos en las emisoras

Voz 6 06:51 de ser uno

Voz 0919 06:54 a esa misma hora comienza en Londres el Chelsea entrante en la ida empate a uno en este partido está todo el mundo pendiente de Jaafari de Jobbik que creo Borja Cuadrado salen los dos titulares en sus equipos los dos van a jugar qué tal

Voz 7 07:09 como muy buena si la noticia sobre dos por azar que fue suplente en el partido de ida Ike podría despedirse de Stamford Bridge porque el Chelsea juega el último partido de la Premier en el campo de Lester por lo tanto si al final se confirma su fichaje por el Real Madrid se despediría hoy lo va a intentar hacer es metiendo a su equipo en la final el Chelsea que va a jugar ya Champions porque ya se garantizó la clasificación mediante la Premier el fin de semana pasado el equipo de y que va a jugar con Kepa en la portería Azpilicueta Christensen David Luiz si Emerson en defensa centro del campo para Loftus chic Georgina hoy Kovacic arriba azar Giroud italiano en el banquillo Marcos Alonso Gonzalo Higuaín y Pedro el autor del gol en la ida tampoco está canté por lesión aunque dijo Sabri que llegaría a la final y en el entrar como decimos la gran referencia Jobbik que podría también despedirse en Europa de su equipo vuelve Redick que no estuvo en el partido de ida por lo tanto ese partidazo que arranca en veintidós

Voz 0919 07:56 anotó ocho y XXXVIII hora25 deporte en la SER

Voz 16 10:06 eh

Voz 0919 10:11 el deporte en directo Rafa Nadal buscando meterse en los cuartos de final del Master mil de Madrid como va Fullana

Voz 17 10:19 en estamos bien Rafael Nadal le está muy sólido con su servicio acababa de ceder ahora mismo el segundo punto com cuatro servicios que lleva ya en el partido cuatro dos arriba mandando además cuarenta quince a punto de cinco dos Rafael Nadal en el primer set de los octavos de final del Open de Madrid

Voz 0919 10:33 mala noticia en Barcelona Luis Suárez no va a estar en la final de Copa después de que Adriá Albets buenas tardes buenas tardes Gallego tenga que someterse a una artroscopia en la rodilla derecha no tiene una lesión en el menisco interno de la

Voz 0017 10:46 la rodilla derecha y ahora mismo están el quirófano donde el doctor Ramón Cugat le está practicando esta artroscopia cuando acabe la intervención el Barça informará de los detalles y dará el tiempo de baja pero como dices Luis Suárez se perderá la final de Copa del próximo veintiséis de mayo y veremos si llega a la Copa América que se juega en Brasil a mediados de junio el delantero uruguayo arrastra estas molestias en el menisco desde hace mucho tiempo de hecho a finales del mes de noviembre tuvo que parar a perderse tres partidos para someterse a un tratamiento con unas células madres que en ese momento le funcionó pero en la eliminatoria frente al Liverpool se ha resentido de estas molestias las pruebas que le han hecho han confirmado que tiene una lesión en el menisco y ahora mismo está en el quirófano donde le están practicando esta artroscopia insisto veremos cuál es el tiempo de baja pero Suárez se perderá seguro la final de Copa del veinticinco de mayo frente al Valencia la quita

Voz 0919 11:42 que llegaba de envíele no no no llega

Voz 0017 11:45 el él por lo menos hasta Kevin Prince Boateng bueno tienen plaza segura Messi Coutinho en la delantera y luego Valverde tendrá que elegir entre Malcolm Ivo Boateng para cubrir esta baja de Luis Suárez sino llega en Belén

Voz 0919 11:57 sí es que Valverde entonces está en el banquillo porque el ruido de sables el ruido alrededor de él el entrenador del Barça sigue hoy dos días después de la derrota osea calmado un poco

Voz 0017 12:06 Bono poco a poco se va se va calmando pero evidentemente habrá que tomar una decisión sobre el futuro de Valverde cuando acabe la temporada una decisión que evidentemente va a ser consensuada con el entrenador no se descarta evidentemente que vaya a seguir en el banquillo del Barça pero lo que es seguro es que no se va a tomar ahora ninguna decisión en caliente sobre el futuro de Valverde ni tampoco sobre el futuro de varios jugadores del Fútbol Club Barcelona que veremos si siguen la próxima temporada

Voz 0919 12:35 bueno el Barça que tiene que jugar todavía dos partidos de Liga juega con el Getafe este fin de semana partido que para el Getafe es decisivo de cara a conseguir la proeza de meterse en la Champions Gonzalo Conejo Laure getafenses cómo ven la eliminación del Barça les viene bien mal regular buenas tardes

Voz 1403 12:53 qué tal Gallego muy buenas pues decían que el Barça siempre es complicado y por eso se han conjurado hoy en una comida con toda la plantilla porque saben que si consiguen puntuar allí en Barcelona en el Camp Nou tendrían en su mano hecha plaza de Champions que tanto quieren y de esa plaza Champions ha hablado Ángel esta mañana diciendo que la ven muy posible

Voz 18 13:13 Javier Clemente no es el objetivo es que te en ningún momento se pretemporada estar donde estamos ahora pero ahora que lo tenemos tan cerca pues intentaremos luchar por por el gran objetivo no si verdad que no no queremos decir muy alto si verá que para la Champions no no queremos pronunciarlo muy alto no porque gran objetivo nuestro pero estamos cuarto pero que me más nosotros queremos conseguir los presupuestos

Voz 0919 13:36 tremendo lo del Getafe con tres puntos de ventaja sobre el Valencia vaya partido para ellos el del Camp Nou otra de las incógnitas del fin de semana es qué va a pasar con Gareth Bale va a jugar con el Real Madrid lo ha sentenciado definitivamente Zinedine Zidane el Madrid jugó partido en San Sebastián en Madrid ha vuelto a los entrenamientos Antón Meana buenas Gallego buenas tardes Bale entrena sin problemas no tiene molestias ganado pero dir con el Madrid o lo va a dejar fuera de la lista ciudad

Voz 2 14:07 el sábado no dirá Zidane pero los Bale creen que Zidane no va a poner más al galés con el Madrid lo Bale te refieres a Bailey su esposa no me refiero más a los Barnett pero siempre en los Bale su representante y si creen que no va a jugar más Gareth Bale con el Madrid de Zidane que no les da poner mi en Anoeta ni el fin de semana siguiente contra el Betis

Voz 19 14:26 pero como digo el sábado se preguntaremos en sala de prensa al francés que recupera a Benzema hoy ha entrenado se que estar muy pendiente de Sergio Ramos va para un mes la lesión en el sóleo que no para

Voz 2 14:37 día tan grave no vayan al partido selección no si para hacerle que te va a llegar que es justo antes de su boda la selección y luego su boda esta noche en El Larguero contamos una buena de despachos y agentes en el actual Madrid décimo

Voz 6 14:50 hay que recordar que el agente de Bale

Voz 0919 14:53 parné ha dicho que Bale no tiene intención de irse del Real Madrid sentencias y Zidane no le convoca para estos dos partidos la situación parece insostenible pero estoy contigo en San Sebastián la noticia está en un madridista Xabi Alonso que sabéis está formando parte de el cuerpo técnico de las categorías inferiores del Real Madrid Iker suena para marcharse a Donosti a dirigir la cantera donostiarra Roberto Ramajo

Voz 1825 15:18 hola Gallego muy buenas os contamos el pasado lunes que había recibido sabia don sólo ofrecimiento de Jokin Aperribay de Roberto Olabe para entrar a formar parte de la estructura de técnicos de Zubieta habían para hacerse cargo del equipo juvenil de la Real Sociedad del filial de la Real o hasta del equipo de Tercera División la Real Sociedad hace bueno pues Savia Alonso como se viene a vivir aquí a San Sebastián ha aceptado el ofrecimiento de la Real Sociedad deja por tanto las categorías inferiores del Real Madrid ir regresa al equipo txuri urdin para formar parte de la estructura de técnicos de la cantera de la Real Sociedad con vistas a un futuro más temprano que lejano ser el entrenador del primer equipo de la Real

Voz 0919 15:56 más temprano que lejano no les gustará mucho el actual técnico de la Real Sociedad

Voz 20 16:00 diez doce está parece que quién es el siguiente año

Voz 2 16:03 por allí

Voz 1825 16:04 en el siguiente año algo así tiene contrato el estará en la estructura técnica de Zubieta ahí después que selló dos años tres pero no va a tardar mucho si lo hace bien ya te ya ya verás

Voz 0919 16:15 lo contaremos otro de los grandes partidos de este fin de semana en la lucha por el descenso Rayo Vallecano Valladolid el Rayo ya está descendido pero el Valladolid que salió de los tres puestos de trabajo la pasada jornada depende de sí mismo Easy gana en Vallecas pues habrá dado un paso fundamental aunque José Antonio Duro hay cierta polémica con ese partido aquejado un tío que nunca se queja Ronaldo el presidente del Valladolid sí

Voz 21 16:39 hablaba de todo se ha quedado a gusto esta mañana en un acto con el Banco Santander Ronaldo que repasa la actualidad con especial atención al su Valladolid por supuesto al partido de su equipo en Vallecas el domingo hay problemas con las entradas los problemas son que han subido de precio para esa visita del Valladolid a Vallecas el domingo ir Ronaldo Nazario que esta mañana ha llevado a cabo su labor de presidente contundente y agradecido también con aficionados del Valencia

Voz 1835 17:02 sí es lamentable porque me parece bastante optimista no oí es política de Rayo y no tener a que dé con nosotros veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de de aumentar el precio de las entradas que pone disponibles la centrada en nuestros aficionados hay mucha gente con gran corazón Mi que que quiere ayudarnos

Voz 0919 17:30 sino del Rayo Vallecano cómo está el partido de Nadal buscando los cuartos de final del Master mil de Madrid Fullana

Voz 17 17:37 pues está cocinando ya terminado el primer se porque está con el servicio Rafael Nadal cinco tres arriba defendiendo ese break que tiene a su favor treinta quince también a su favor para servir de forma definitiva ganar el primer set ante a está jugando muy bien el manacorí en su segundo partido en mal

Voz 0919 17:52 de este partido de lo que se juega en Mestalla a partir de las nueve Dani Garrido buenas tardes

Voz 0460 17:57 el haya muy buena Carrusel empieza a las nueve a las nueve

Voz 0919 17:59 las emisoras de ser uno para seguir estos dos acontecimiento

Voz 22 18:02 eso es todos contra el Imperio inglés Gaye está Europa de remontadas porque el Valencia hay que vigilar bien los dos puntas del Arsenal lo Millán y la caset no encajar Valencia que ha ganado la dos veces al Arsenal y es una fecha Gaya especial Ferro lo recordarás perfectamente quince años del último título de Liga del Valencia que el cero dos en Sevilla se que ya está a Morata Ximo Subirats Gustavo López el enganche

Voz 18 18:23 no sabe que está por aquí pendientes de cárcel desde las nueve

Voz 0919 18:26 en SER uno lo contamos y ojalá pase el Valencia seguimos

Voz 27 20:06 doce

Voz 27 20:38 no

Voz 0919 20:43 volvemos al Master mil de Madrid Caja Mágica Rafa Nadal ya está por encima en su partido de octavos de final Pedro

Voz 3 20:49 yo ya se adjudicaba el primer set por seis tres como te digo muy sólido con su servicio Rafael Nadal estuvo sólido ayer sigue exactamente igual en el día de hoy además cuando tiene que restar lo hace perfectamente los puntos largos le cuesta muchísimo hacia jugó ya manda en su partido de octavos de final Rafael Nadal ya ha ganado el primer set se

Voz 0919 21:06 recordemos que Djokovic ganó con facilidad su partido ante Chardy como ha sufrido Roger Federer ante Monfils eh

Voz 3 21:13 sí ha sufrido muchísimo de hecho empezaba el partido muy plácido para el suizo seis cero ha perdido el segundo se llene el tercero incluso tuvo que levantar dos bolas de partido Roger Federer para acabar ganando el encuentro en el Time break así que Federer también ya está en los cuartos de final en cambio la mala noticia el día la ausencia de Verdasco ha perdido su partido ante sí sí pasa además con problemas físicos seis tres seis cuatro por tanto Nadal ya es el único representante español en este Masters mil de Madrid

Voz 0919 21:41 baloncesto hoy se juega una nueva jornada de la liga regular quedan cuatro La de hoy para que termine hay muchas cosas por decidirse el primer puesto puestos de playoff puestos de descenso vamos a dos partidos que tenemos en directo en Málaga juegan Unicaja y Fuenlabrada ahí ahí bastante el juego Enrique Aparicio

Voz 30 22:00 muy buenas así parece que lo estaba cursando la pista un partido trabado e igualado y aburrido faltan cuatro minutos y medio para el final del encuentro Unicaja sesenta y seis Fuenlabrada sesenta y dos

Voz 0919 22:11 aquí también tenemos en juego el nuevo Obradoiro Herbalife Gran Canaria Nico López

Voz 31 22:17 ya ven momento bien para el equipo de Pedro Martín es el gran claro que de momento está ganando de punta a punta en este encuentro sesenta y cinco ochenta para los amarillos cinco minutos para el final del partido

Voz 0919 22:27 duelo por todo lo bajo décimo segundo Gran Canaria el decimotercero Obradoiro y luego se juegan una serie de partidos donde hay cosas en el descenso hay cosas por el título juegan el Madrid juega el Barcelona lo repasamos todos con lo que hay en juego con Marta Casas hola Marta

Voz 4 22:44 hola qué tal Gallego muy buenas empezando

Voz 1509 22:46 por el que podríamos decir que es el partido más destacado de todos los que se iban a jugar a las nueve y media de la noche que no es otro que el derbi entre el Real Madrid y el Movistar Estudiantes el tercer derbi de la temporada en el primero ganó el Estudiantes en el segundo en Copa lo hizo el Real Madrid y hoy se vuelven a encontrar los blancos con la novedad de Rudy Fernández en la lucha como dices por el primer puesto de ganar hoy dos irían como líderes de la Liga Endesa ACB y además con la Final Four que van a jugar la próxima semana en Vitoria en el horizonte los colegiales que recuperan Alessandro Gentile llegan metidos en problemas tienen tan sólo diez victorias Tristán a uno de los puestos de descenso una derrota podría hacer que durmiera hoy en las posiciones más peligrosas una lucha por la salvación en la que también están Murcia Breogán y GBC los tres que juegan desde las nueve y media de la noche el UCAM Murcia visita la cancha de divina seguros Joventut que están peleando por los puestos de play off el Breogán de Lugo recibe al Iberostar Tenerife y el GBC recibe al Baskonia los vitorianos también en esa lucha por el primer puesto con Real Madrid y Barcelona los blaugranas que jugarán mañana en un partido complicadísimo en la Fonteta contra el Valencia Basket

Voz 0919 23:51 gracias Marta NBA Milwaukee Bucks vuelve a una final de conferencia dieciocho años después de haberlo hecho por última vez tienen un jugador que va a marcar una etapa en esa franquicia ya veremos si en la NBA se llama ante tocó un poco si ayer de la mano de Javi Blanco buenas tardes

Voz 0460 24:11 al gallego muy buen eliminaron a los Boston

Voz 0919 24:13 el y eso que parecía que bueno

Voz 0460 24:16 ganaron el primer partido de la serie en la cancha Milwaukee parecía que iban a plantar cara a la serie pero la verdad es que eh

Voz 1403 24:21 el han ganado los cuatro siguientes para mandar de vacaciones yo

Voz 0460 24:24 la franquicia de Boston anoche es que ni siquiera hubo partido desde el principio el equipo del estado de Wisconsin fue muy superior bien a Tito Kungun que tampoco fue su mejor partido de esta serie los ha tenido mucho mejores bien Middleton bien hecho Nikola Mirotic que hizo un doble doble en cuanto a los Celtics la desilusión es máxima de franquicia súper histórica plantilla con él ganó ese primer partido había muchísima esperanza expuesta sin embargo es que el proyecto se ha venido abajo todas las miradas ahora apuntan a Kylie Irving a la estrella de Boston ha hecho unos playoff bastante flojos la serie contra Milwaukee que ha sido pésima sobre todo en cuanto a porcentajes este verano encima puede ser agente libre tiene opción de jugador entonces vamos a ver de acaba pero desde luego ahora mismo todos los palos en Boston le están cayendo a él en el otro partido de anoche los Warriors ganaron el quinto partido contra los Rockets y poner el tres dos en la eliminatoria la mala noticia para Golden State es la lesión de Kevin Durant en un salto tuvo molestias en el gemelo al principio se pensó que podía ser incluso el tendón de Aquiles afortunadamente se ha quedado sin grandes nombres en el gemelo que elevan a hacer perderse seguro el sexto partido ya veremos cómo está para el séptimo e Thompson y sobre todo Carrie aparecieron para contrarrestar esa ausencia de Kevin Durant vencieron a Houston pese a los treinta y un puntos de James Harden para esta noche a las dos Toronto Filadelfia con tres dos para los Raptors a las cuatro y media Denver Portland

Voz 0017 25:42 con tres dos para los Nuggets es decir eh

Voz 0460 25:45 pronto llegar a Denver sellarán ambos su pase a la final de Conferencia está bonito

Voz 0919 25:50 este fin de semana Gran Premio de España de Fórmula uno en Montmeló esperando que el McLaren de Carlos Sainz lo haga bien y él también claro un orgullo no fue más Face

Voz 32 25:59 España en la Fórmula uno por mi parte intentar hacer el mejor posible la verdad común con mapas en estos cuatro años que siempre estimada bien este circuito y responsabilidad es posible pero cuando disfrutas

Voz 2 26:11 para llegar al podium Manu Franco buenas tardes sonó

Voz 1403 26:14 no no no lo creo no lo creo ojalá fueron los seis en el Gran Premio de España el que puede ser por otra parte el último Gran Premio de España en Montmeló de momento porque las negociaciones están un poco complicadas entre la Fórmula Uno en el circuito barcelonés incluso se habla de que las que se fije podría regresar a Jerez de la Fórmula uno a ver qué sucede en cuanto más bajo son Juanjo Morros digamos nuevo alerón delantero cosa así con eso podemos soñar incluso con el podio es difícil pero bueno podemos soñar

Voz 0919 26:42 este fin de esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con este grupo

Voz 6 26:46 Dani que se llama de misterio

Voz 0919 27:04 el Rafa Nadal ha ganado su primer set en ese partido de octavos de final ante viajó en la Caja Mágica de lo que suceda en ese partido de la semifinal entre el Valencia y el Arsenal os podéis informar a través de las emisoras de ser uno en Carrusel bien ser más hora25 Deportes con Ángels Barceló nosotros volvemos mañana ocho y media hora veinticinco deportes