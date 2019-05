Resumen entrevista a Hassan Ghasghavi, Embajador de Irán

Voz 1775

el embajador de Irán en España conoce bien cómo funciona la política exterior de Teherán antes de venir a Madrid ha sido asesor portavoz y viceministro de Exteriores desde esa experiencia Bayón y lamenta que la Unión Europea haya reaccionado otra vez con un comunicado uno más dice en el que sólo habla de Asuntos Generales no presenta ninguna medida ejecutiva aclara que permita resolver esta situación recurre otra vez concluya comunicados pero no da pasos prácticos Hassan Gabi admite que toda la comunidad internacional Se espera ya a cualquier decisión unilateral de Donald Trump pero no reacciona igual en todos los casos la Unión y España dice están tomando decisiones concretas contra las medidas injustas que Estados Unidos ha anunciado para porqué no hacen algo así con Irán se pregunta