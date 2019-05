No a Iceta para mantener vivo el conflicto

Voz 0194

00:00

la crisis catalana se ha llevado por delante definitivamente la política y no sólo la política en cuanto a la relación Catalunya España sino en la política también en el ámbito catalán el propósito de Pedro Sánchez de convertir al líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta en presidente del Senado pone al descubierto las miserias de la política catalana los senadores por designación autonómica lo que debe ser Iceta antes de convertirse en presidente de la Cámara Alta nunca han sido contestados por el resto de fuerzas políticas de los parlamentos autonómicos el partido que sea propone al suyo el resto le parece bien y así ha sido siempre así fue incluso cuando el Parlament de Cataluña con los independentistas incluidos no puso problemas para la designación de una senadora de Ciudadanos así fue también cuando Ciudadanos votó a favor de los senadores propuestos por los independentistas hasta a los independentistas les pareció bien la designación de Albiol más contrarios a sus tesis imposible pero ahora independentistas y Ciudadanos se oponen a la propuesta de los socialistas una pinza en toda regla que sólo parece tener un objetivo mantener vivo el conflicto el perfil dialogante negociador pacificador de Iceta no les sirve para sus propósitos ni a unos ni a otros y es una muy mala noticia porque avanza como pueden ser las relaciones de los independentistas con un futuro gobierno de Pedro Sánchez incluso de aquellos independentistas que unas veces parece ser los más pragmáticos como Esquerra pero que a la hora de la verdad se comportan como los más hiper ventilados Ángels Barceló