Voz 3 00:22 Severino Donate buenas noches buenas noches ya estamos como decía antes otra vez en campaña mejores verbos aquí seguimos ha encargado alguna vez no estuve a la cara B vamos a hablar de alcaldesas de alcalde

Voz 4 00:34 prueba saldrán las los sesenta y siete mil quinientos quince concejales que conformarán los equipos de ocho mil noventa y tres ayuntamientos porque

Voz 3 00:45 es el vecino el que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sean los vecinos era el camino que intentaba Torres y que tiene toda la ambigüedad podido desde esta mañana que hemos hablado este tema Denia esto en la cabeza

Voz 4 00:57 esto fue durante un acto del PP en Benavente Zamora tengo más

Voz 3 01:01 el alcalde de Alicante se llama El alcalde

Voz 4 01:08 llama también tenía tiene un nombre Luis y un apellido Barcala estas navidades quiso hacerle la competencia Abel Caballero alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias

Voz 3 01:20 lo hizo con las luces de Navidad mil cuatrocientos setenta motivos de iluminación mil arcos de iluminación

Voz 4 01:30 a ver del una iluminación según Caballero envidiada por el mismísimo alcalde de Nueva York van a ser las

Voz 3 01:40 de este con tanto finalmente tu crees al ministro Pedro Duque para saber cómo se veía vivo en navidades desde el espacio

Voz 4 01:46 no me consta pero el pregón navideño de Abel Caballero todavía sal recuerda

Voz 5 01:54 muy alto soy tu LISI

Voz 5 02:02 el banco ese presentan técnicos ganga vale rock

Voz 6 02:12 cada feroz fábrica

Voz 4 02:25 hasta que llegaron Rajoy Abel Caballero el discurso más popular relacionado con la municipalidad en España era el del alcalde de Villar del Río

Voz 8 02:38 Río Joker implica dio réplica con la voy a pagar ello Valcarce que Jean Jacques

Voz 6 02:53 yo de yo como sobre el señor llegan a Villa que el señor alcalde nos debe una explicación pero si nos

Voz 4 03:05 BP dice acompañado del también actor Manolo Morán vestidos con trajes de corte sombreros cordobeses aunque estaban en un pueblo de Castilla se dirigían a los mil seiscientos cuarenta y dos habitantes de Villar del Río expectantes ante las riquezas que dejarían los americanos paso para que nadie se quedara con las manos vacías se tomo nota en la plaza

Voz 6 03:26 oiga que tire que sepa si era una jaula no no no puede que ya no se puede pedir más natural pues la luna americano elijan las Kamal pues el reloj de paz el cabezal te destroza truncar diré a mola Beckham pronto que es lo que es fijo gran abordar por todos los lados American vamos decídete haría azúcar que pido una máquina de coser

Voz 9 04:00 han dicho que te digo yo anoche no te la máquina pasto y la pica

Voz 3 04:07 abrimos estará Karel de volver a ver la película noventa cuando quieras

Voz 4 04:11 por las debajo de la película se rodó en un pueblo de Madrid Guadalix de la Sierra pero existe en Villar del Río Real

Voz 3 04:18 en la provincia de Soria en la comarca de las tierras altas ciento

Voz 4 04:21 veinticinco habitantes según el último censo te recibe una gigantesca reproducción de

Voz 10 04:25 muy Branco Saura

Voz 11 04:33 yo soy el sargento de artillería Highway to debido más bien enviado más sangre echado más polvos chapado más los forzosos justo dado el mando de esta sección de reconociera al tapado y hasta para seguro no metida vosotros no me impresionó

Voz 12 04:56 qué puede romper tacos de billar alguna Cometa casi seguro el sargento de hierro se estrenó en mil novecientos ochenta y seis y ese año a los cincuenta y cinco años de edad en plena carrera Clint Eastwood fue elegido alcalde del pueblo de Carmen sí alrededor de cuatro mil habitantes a doscientos kilómetros de San Francisco en la costa de California

Voz 13 05:18 muy bien saber decir que vengo

Voz 3 05:23 su carrera a la Alcaldía

Voz 4 05:25 comenzó casi sin querer por un pleito con el anterior equipo municipal y qué mejor manera para que te hagan caso que tomar El

Voz 3 05:31 yo creo que Carmen tengan los problemas de la España vacía por ejemplo

Voz 12 05:34 Carmel pues a ciertas porque tiene aspecto de un decorado casita similares a Cabaña suizas toques franceses boutiques galerías de arte tiendas de comida delicatessen campos de golf y convecinos ilustres a lo largo de su corta historia Charles Chaplin Ruper Murdoch que no vacas Prat pic Doris Day Kevin Costner

Voz 3 05:52 si te quedas sin sal cruzas la calle yo estaba en Cármenes y ahora me encuentro a ninguno de ellos pero bueno debe cruzar la calle llama a una puerta hay quién es Kevin debe ser así

Voz 4 06:04 pero como estamos a las puertas de la campaña electoral por si hubiera algún candidato de ideas y algún candidato falto de ideas apunto algunas normas municipales de Carmel by the Sea prohibidas las calles numeradas prohibidas las luces de neón prohibidas las farolas prohibidas los locales de comida rápido prohibidos los buzones de correos prohibidos calzados con tacón

Voz 3 06:27 si se piensa caminar por el centro conseguiría de la huerta no así están las cosas duro mucho Clínic de alcalde nos años ganó el cine no es que no hay manera de hacer una cara B ni contigo ni con Sara sin que aparezca Amanece que no es

Voz 4 06:47 G vale para todo es por donde es especialmente para hablar de Faulkner pero también para la municipalidad

Voz 15 06:55 el coche del alcalde una cría el coche que el alcalde tiene una avería el coche del alcalde una avería no rueda no camina y le dos

Voz 3 07:10 Sara vuelve está cogiendo una deriva de musical que es insoportable estoy de acuerdo yo estoy totalmente da venga etimología

Voz 4 07:23 la alcaldesa alcalde de la árabe hispano al Cádiz del este del árabe clásico caddie juez de los territorios musulmanes venga vamos a hacer un poquito de historia es de los tiempos de los Reyes Católicos hasta la revolución liberal un ayuntamiento tenía dos alcaldes explica te las familias dijo galgos elegían al alcalde de

Voz 12 07:45 estado noble se ocupaba de todos los asuntos que afectaban a Mayorazgo los vínculos capellanes niña ejercían justicia entre la nobleza y el otro ángel el otro se dedicaba al pueblo llano reintegros colonos pequeños propietarios menestra les

Voz 3 07:59 sí eso justifica la exclusión de siempre ha habido clases un Ayuntamiento más o menos importante tenía

Voz 16 08:04 a estos dos alcaldes un regidor un escribano notario el fiel de hechos capacitado para sustituir al Escribano el alguacil pregonero hice había presupuesto hasta se podía pagar al cirujano sangrado al sacristán el maestro no se nos puede olvidar ya hoy los alcaldes pedáneos que son el brazo del Ayuntamiento en pequeños núcleos aldeas parroquias caseríos

Voz 3 08:26 venga pues vuelvo al presente Pedro rieras politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches por qué votamos de manera distinta porque

Voz 0194 08:36 así mucha gente que que que lo dice que lo cuenta se vota de manera distinta a los ayuntamientos que al resto de elecciones al alcaldes el Bota de otra manera se más que el partido la persona

Voz 17 08:46 pues sí la verdad es que en las elecciones municipales se suele tener más en consideración las características personales del alcalde el hecho de que haya hecho una buena gestión en los últimos cuatro años y por eso hay muchas veces gente que cruza las líneas ideológicas y acaba agotando alcaldes que nada tienen que ver con el partido con el cual se identifica

Voz 0194 09:06 lo que pasa que también puede encontrar una siguientes elecciones ya están tan personal que si no me soluciona ese problema que yo tengo como no tengo fidelidad a unas siglas pues votó a otro no

Voz 17 09:16 sí efectivamente hay un problema ayer nuestros problemas que se puede dar ese ejemplo ocurre que exalcalde por los dones que sea decidió retirarse en algún momento pues obviamente pues

Voz 18 09:28 de legar harén con asco

Voz 17 09:30 pues a su sucesor la posibilidad de la reelección

Voz 0194 09:34 si miramos a las últimas elecciones me salen nombres como Carmena Colau Kitty Martiño Noriega Pedro Santi Esteve todos esos nuevos alcaldes los llamados alcaldes del cambio que eran todos de izquierdas es más difícil un candidato de estas características yo no sé si es que ilusione Ono o no sé exactamente cómo llamarlo que sea de derechas

Voz 17 09:54 pues yo creo que es una cosa que desde luego en las últimas elecciones se vio que se daba la izquierda yo creo que ligada al movimiento 15M también ligada seguramente a la crisis de las siglas y de los partidos que se movían en ese espectro ideológico y quién sabe sabemos que en su selecciones no se va a dar pero que quién sabe si en un futuro empezará a ver estos alcaldes llamarlos del cambio también en la derecha era biológico

Voz 3 10:18 el hecho de que algunos alcaldes lo hemos visto en Borja Sémper por ejemplo del Partido Popular candidato a la alcaldía de Donostia que quita las siglas y además él dice no no es política no se trata de política se trata de San Sebastián lo hemos visto también en la derecha con Albiol es una buena estrategia quitar las siglas

Voz 17 10:34 yo creo que es un buen intento la verdad porque ya sabemos que en el País Vasco o en Cataluña las siglas del PP no venden y que yo creo que estas dos personas es un buen intento yo no sé hasta qué punto de los votantes van a conseguir abstraerse por el hecho de que esos padres esas dos personas

Voz 3 10:52 el Partido Popular pero yo creo que

Voz 17 10:55 si yo fuese el asesor de personas desde luego yo les hubiese aconsejado que intentasen esconder las siglas a las posibilidades

Voz 3 11:02 pues han tenido asesores que pensaban lo mismo que tú Pedro muchísimas gracias

Voz 17 11:05 bueno gracias hasta luego

Voz 3 11:08 os pregunto breve porque luego insisto devolveremos a las municipales se vota de manera diferente no Fernando Navarro en las que más se vota de manera diferente

Voz 0656 11:17 yo creo que sí sí sí claramente pero además es porque el tema de las elecciones municipales son fundamentalmente en torno al a la persona que el alcalde no

Voz 0860 11:26 y si es lo que significó

Voz 0656 11:29 tierno pero Madrid por ejemplo Partido Socialista nunca volvió a tener esos resultados en Madrid y luego después pues hubo también en la propia Esperanza Aguirre tu capacidad Ruiz-Gallardón es decir que arrastraban mucho más votos estos personajes que cualquier otro en ese partido

Voz 0860 11:45 yo creo que es una verdad relativa porque a veces la la la personas se hacen personaje una que ganan las elecciones tienen tenemos el ejemplo del alcalde de caddie ante de de de presentarse de ser alcalde de Cádiz no sé si había muchos gaditano que lo conociera efecto lo de su círculo más próximo y así podría poner otro entonces yo en ese caso si yo creo no perdió pero aún así clases botón pero bueno claro pero yo creo que el así las Islas siguen siendo importante lo que pasa es que hay que buscar una una digamos relación virtuosa entre las siglas el nombre es suave ese no ocurre y entonces falla como falla con los dos los dos personas del Partido Popular que han sido mentada anterior me mira

Voz 19 12:27 bueno yo creo que en las tres selecciones que que que que hay en juego se vota diferente con claves además bastante a veces antagónicas por ejemplo en las europeas se vota en clave interna a veces para castigar a veces para hacer un voto testimonial gotas a a diríamos ideológico o botas para que no gane a alguien o es es un voto en clave interna que que se da en Europa en cambio en las autonómicas el problema que ha habido es que mucha gente hasta bien entrada la democracia no

Voz 3 13:00 día muy bien para que servían los gobiernos autonómicos ahora ya lo tienen más claro es vamos a seguir con alguien que ya citado aquí Fernando

Voz 12 13:07 sí con bandos de uno de los alcaldes más populares de la democracia española en Richotti Enrique Tierno Galván madrileños

Voz 20 13:14 era allí es costumbre en Monreal entre los vecinos de esta honrada Villa congregarse los días señalados y fiestas de guardar para asistir a espectáculos públicos de gran de diversión entretenimiento que suspenden el ánimo sirven para descansar

Voz 4 13:30 nevando aunque no termine de decirlo hay que esperar al menos familiares más cabal programa para animar a los madrileños a ser corteses con los aficionados que acudan a presenciar los partidos del Mundial de fútbol celebrado en España en mil novecientos ochenta y dos el siguiente bando era mil novecientos ochenta y tres llamaba a la ciudad combatir la contaminación

Voz 21 13:51 es la aparición de nuevos y sorprendentes medio espera que por sí solos los coches han que producen fétido se insalubres hubo grave novedad olvidarnos que arrojan las infinitas chimeneas Camus poblados los techos antes limpios de Estadilla

Voz 12 14:06 todo ello había logrado pido atención para este incisivo bando de don Enrique Tierno Galván contra la costumbre de descubrir las carnes cuando llega el calor

Voz 22 14:16 hacen extraños y peligrosas costumbres pues desprovistos los hombres de jugón y Zambia Boné Hansen suelos en extreman contentos de sí aunque hayan las carnes flacas desdichada las proporciones y mal encajado los huesos como se manejan de maravilla no

Voz 4 14:36 don Enrique Tierno Galván cuesta decir su nombre sin el don delante llegó a la Alcaldía de Madrid en mil novecientos setenta y nueve en las primeras elecciones municipales de la democracia y su carisma y popularidad creció y creció en un momento de renacimiento social y cultural

Voz 23 14:54 habló fue alcalde

Voz 12 14:58 las su muerte y su féretro acompañado por miles de personas por las calles de Madrid recibió todo tipo de homenajes recordamos el debate

Voz 24 15:05 en cada lado del rencor aunque lo sean con nosotros que tengamos todos claro que era una de sus números que nos amenaza está Don Enrique de construirla que de emblemático Pasqual Maragall situarán él

Voz 25 15:21 sin cuentas y años Sevilla fe

Voz 14 15:25 la enviada popular aun Onda al presidente popular es grabar hallada

Voz 25 15:35 sigue por toda la maratón de ella yo quiero preside

Voz 23 15:48 Pasqual Maragall alcalde de Barcelona entre

Voz 12 15:51 de mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos noventa y siete

Voz 26 15:53 P noventa y siete siempre será

Voz 12 15:56 bordado con su trabajo al frente de la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos inmerso empeño en la transformación de la ciudad es aquella Zalamea

Voz 4 16:05 su campanario escucha más representación que el pueblo de Zalamea de la Serena realiza todos los años por agosto de la obra de Calderón de la Barca el alcalde El

Voz 27 16:14 no

Voz 4 16:14 el tema tomado de una obra de Lope para acabar las músicas de dos series con alcaldes de por medio

Voz 28 16:29 no

Voz 29 16:31 esta pertenece a Boss Jefe y narra la vida política del alcalde de Chicago de Ramos la cara B con The Wire

Voz 4 16:48 es una serie que llaman de culto para mí lo es ambientada en Baltimore donde la política municipal entra de lleno a partir de la tercera temporada entre otras cosas porque fue escrita por David Simon que antes había sido periodista de información local del Baltimore Sun

Voz 3 17:05 la casé arreglando lo da por bueno es también que Sara llega que les acerca a los niños

Voz 27 17:17 ya

Voz 24 17:18 pues bien no

Voz 24 17:24 vale sí