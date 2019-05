La estrategia de los cinco grandes partidos para el 26-M

segunda vuelta de las generales se ratifique su hegemonía e incluso pueda darles más fuerza para negociar el próximo Gobierno Inma Carretero buenas noches que era el buenas noches Angels cien tiene los socialistas que el proyecto culmina el día veintiséis y cuando tengan todos los elementos políticos el mapa completo será cuando aborde en la investidura de Pedro Sánchez ahora en estos quince días van a esforzarse en vencer a su gran enemigo en este momento que es la desmovilización es muy difícil que se llegue al dato de participación del veintiocho de abril ese histórico casi setenta y seis por ciento pero quieren Pepe pelear porque el día veintiséis no haya una caída en picado así que van a intentar mantener la estrategia del miedo que les ha funcionado en las generales manteniendo el dilema de entre avanzar y retroceder que era el mensaje central que ha lanzado esta mañana José Luis Ábalos en Toledo

esa idea de que la amenaza de retroceso sigue siendo real es la que quieren fijar los socialistas amenazas subrayan de la continuidad de la Unión Europea así que con una cifra de indecisos del veintinueve por ciento según el CIS el comité electoral del PSOE cree que es muy importante esta campaña que la verdad que han empezado en el PSOE en toda España homenajeando a Pérez Rubalcaba han sonado a Pla esos de miles de militantes socialistas en toda la geografía española gracias Inma gracias hasta luego no todo lo que hemos oído del PSOE sirve también para el PP pero al revés Casado esperan hundirse en esta nueva cita electoral Nieves Goicoechea buenas noches cuenta no

las noches Ángels si el PP está preocupado sobre todo por la falta de movilización que genera lo que algunos dirigentes llaman la desilusión con el partido dicen algunos dirigentes con los que hemos hablado que se puede solucionar que los votantes vayan aceptando o no al candidato nuevo a Pablo Casado a otros candidatos dice pero que lo más in Fort e importante y lo más difícil de Ramón es la desilusión de los últimos ocho años que es lo que al parecer les están dando las encuestas internas del Partido Popular esa desilusión de los votantes respecto a las políticas que se han hecho en los últimos ocho años y eso es difícil de remontar reconocen por eso Pablo Casado ha dicho hoy lo viera muchas veces más que es importante esa movilización sino triunfará otra vez la izquierda y en la subida del PP también es crucial para Casado lo que él llama a las políticas de contrapesos al Gobierno es decir que si el Gobierno baja impuestos es importante tener contrapesos del PP en los ayuntamientos y las comunidades autónomas que si él sube los impuestos éstos los bajen seremos el contrapeso

para que el Partido Socialista no lo tenga tan fácil fijaos incluso para pactar el gobierno un partido socialista con un correctivo el veintiséis de marzo le va a ser más difícil hacer lo que quiera hacer que es pactar con Podemos y con Esquerra Republicana

giro estratégico de Casado a la moderación o hacia el centro después endurecer el discurso para frenar a Vox durante las últimas generales él no lo ve dice que el PP siempre ha estado en el centro con Fraga con Aznar con Rajoy y ahora con él

hay quien dice no es que ahora partido prueba está centrado en tu futuro como estaba Alfredo en el lema de la mayoría Aznar centrado en la libertad y Rajoy centrado en el Partido Popular lleva cuatro décadas centrado en las personas es que la novedad es que ahora remasterice vemos un lema que nos acompaña a cuatro décadas

y qué ocurrirá Ángels ante un estrepitoso fracaso en las elecciones bueno el círculo de Casado lo que dice que es consciente de que volverá a ver presión para que dimita pero es verdad que personas como Feijóo no dieron el paso ese momento porque no lo dieron los harán ellos tampoco ahora parece que lo quiere andar definitivamente Casado necesita tiempo ocho ocho meses es poco

en gracias Nieves gracias seguimos por el flanco de la derecha que es donde Alber Rivera quiere precisamente dar el sorpasso y conseguir la hegemonía pese a que el CIS no auguró que eso vaya a producirse Óscar García buenas noches cuenta no

qué tal Ángels buenas noches se ciudadanos aspira a entrar por primera vez en gobiernos autonómicos y locales después de que las elecciones de hace cuatro años sólo facilita en esos ejecutivos bien al PSOE o bien al Partido Popular esto le va a dar es sin duda más músculo frente al Partido Popular un partido con el que Ciudadanos está en plena disputa de ese liderazgo del centro derecha ciudadanos más subrayar mucho el mensaje sobre Europa ellos creen que su lista conformada por mucho sex Maite Pagazaurtundúa UPyD José Ramón Bauza ex del PP Soraya Rodríguez ex del PSOE bueno pues esta lista según dicen las fuentes consultadas es la que demuestra que Ciudadanos se toma en serio Europa no es una candidatura de prejubilados Nos dicen además plantearán la campaña como el partido que lucha contra los nacionalismos y los populismos aquí aquí también entrará Vox según ha dicho hace un par de horas en Madrid el número uno en la lista de Ciudadanos Luis Garicano