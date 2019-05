Voz 1150

00:05

vuelven las encuestas electorales y parece que sigue el viento favorable a la izquierda Sánchez debería acertado al apretar el calendario quedan por ver restos matices locales que pueden cambiar mayorías con pocos votos y en estos la izquierda se juega dos cabezas de cartel Manuela Carmena y Ada Colau es misterios las urnas del uno de octubre irrumpido en el juicio el Supremo cómo es posible que llegaron los colegios electorales pasando por las manos de miles de personas sin que nadie se detectara fue en exhibición de incompetencia dos servicios de información españoles ha pasado más de un año y medio y no se conoce que ningún responsable y ha sido sancionado Iker ha pedido explicaciones por este fracaso sin embargo sin las urnas no hubiese habido votaciones todo habría sido bastante distinto Agus Morales es uno de los periodistas que ha recibido hoy el Premio Ortega y Gasset en el artículo premiado los muertos que nos habitan los recuerda que desde dos mil catorce en los números del Mediterráneo son de guerra más muertos que en Afganistán a Europa escribe no le echo falta construir un muro sólo dejar que la gente sea o en el Mediterráneo a bordo de botes hinchables pesqueros o pateras es la frontera más peligrosa del mundo y también una de las más significadas los buques anfibios las corbetas y las fragatas en los aviones los drones los helicópteros y los radares siguen ahí pero están desplegados para proteger las fronteras europeas no para existido o los desgraciados que intenta llegar a sus orillas cosas de política de fútbol me dice un amigo Pablo Casado Ernesto Valverde Ethan ambos en condición de empleo provisional casado hasta el veintiséis de mayo Valverde hasta el uno de junio el corte será el día después