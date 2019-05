Julia y familia: Washington, una ciudad más internacional que americana

Voz 1 00:00 tú

Voz 4 00:16 digo yo quién es el Pamplona plano llevamos casi cinco años viviendo nada ahora Castella como incial que hemos sufrido de España hemos vivido en diferentes países trabajan como sobretodo en desarrollo internacional surgió la oportunidad de de venir a trabajar a Washington yo nunca había vivido en Estados Unidos y de hecho en ningún país así de habla inglesa hay unos pareció que podía ser interesante creíamos que iba a ser un tiempo breve un año luego fueron dos años luego tres y nada pues aquí llevamos cinco idea que cambie el momento

Voz 5 01:09 la presentación a tres voces vamos sumando es la de este jueves en vayas donde vayas

Voz 1491 01:14 Nos lleva de nuevo a Estados Unidos para conocer la ciudad de Washington la capital para conocer por supuesto a Julia a Jokin ya Unai como siempre de la mano de Marina García Marina buenos días buenos días chico

Voz 6 01:26 buenos días además de esos cinco años en Washington llevan ya quince fuera de España trabajando en desarrollo internacional esto pinta bien empieza a convertirse en una

Voz 1491 01:34 costumbre esto de las llamadas a varias voces en vayas donde vayas a mí me encanta a mí también Washington DC es la capital de EEUU tiene seiscientos mil habitantes hizo tiene una peculiaridad importante y es que se administra con Distrito Federal lo cual quiere decir que es una entidad diferente a los cincuenta estados que componen la nación depende directamente del Gobierno federal y así fue en sus inicios

Voz 0817 01:56 pues sí al principio tiene la parte interesante emocionante de que todo es nuevo y tiene la parque que es un poco estresante de mientras te enteras de cómo funciona el logre la búsqueda de alquilar tu piso que en cada lugar es diferente tiene sus te quito sigue a principio por lo que los conoce un poco de parrilla nunca encontrar lo que buscas es además tenemos como niño que cuando llegamos tenía cinco años entonces también la búsqueda del colegio el camión fue un poco complicada bueno pues todo lo lo logístico a sitios en poco en un día normal un día normal de una familia conmigo la verdad trabajó salir corriendo al colegio recogerlo de crear alguna de las múltiples actividades extraescolares b5 volapié Keys morirá cualquiera de estas cosas volver a casa corriendo preparar la cena cuentos y al día siguiente pues bastante parecido a habrá que como siguiéramos en casi cualquier lugar el niño nos marca muchísimo remo

Voz 1491 03:04 Cardenal tener un niño bueno debemos muy parecido particularidades aparte no en cualquier lugar del mundo lo que está claro que no es igual en cualquier sitio es lo de la burocracia lo de la logística que comentaba que comentaba Julia que que bueno que fue lo más duro al principio no es verdad no se busca piso igual en cualquier ciudad cada una tiene sus sus trucos claro al principio cuando eres una recién llegada se complican

Voz 6 03:33 Costas y mucho menos con el niño porque claro lo que decías cambia la manera en la que conoce esta adaptación lugar pues al final todo

Voz 1491 03:39 si os acordáis de Jose que vivía en Japón y que nos contaba un poco la misma historia que nos acaba de contar Julia claro es que aunque estuviesen en el extranjero buscaba un poco esos lugares que adaptarse en a a tener ni ser el ese es el padre de las zonas verdes

Voz 6 03:56 limpia tienen que también los compañeros de Unai en el colegio dirán de dónde viene este nombre de dónde es

Voz 1491 04:03 pues precisamente eso le preguntaba Julia como fue encontrarse dentro de la sociedad americana y me he encontrado con una respuesta muy ilustrativa de cómo es su vida

Voz 0817 04:11 que iban es una ciudad muy internacional todo para lo bueno como para lo malo es una ciudad quizás muy que o americana mucha de la gente que vive aquí está de paso está por razones laborales tanto incluso los americanos ni tampoco son muy pocos los que viviendo en Washington con la idea de permanencia y luego hay muchas personas que trabajen organismos internacionales embajadas Gemma entonces eh yo diría que no es con nada representativa de de la vida americana de hecho nosotros no conocemos muchos americanos muchas parejas mixtas alguna American que él no se considera muy americano entonces tampoco éramos que tengamos en una visión como muy profunda de lo que he hecho en Estados Unidos sino que será muy diferentes ingrese en el en el oeste llevamos una vida como muy muy internacional de hecho muy latina pues nos relacionamos mucho con parejas mixtas de uno de los es de América Latina un americano internacional

Voz 3 05:21 creo que nos costaría vivir en Estados Unidos que trata

Voz 7 05:29 bueno Nozal

Voz 5 05:30 hemos no que son los Estados Unidos de verdad un país tan inmenso lo que está claro es que capitales es que son muy especiales Washington tiene que es una de ellas muchos protagonistas nos ha hablado de de ciudades también de este tipo yo por ejemplo dice Erasmos en Bruselas Bruselas también es una una ciudad muy especial marcada por el hecho de ser no sólo capital de de Bélgica sino de la Unión Europea no al final son ciudades en las que se reúne gente

Voz 1491 05:58 de todo el mundo Washington imagino que tiene que ser un poco así

Voz 6 06:02 sí pero que decían los Erasmus es al final los Erasmus es salía con los Erasmus es por las familias de Washington pues también saldrán con con las familias Washington y se crean como micro climas dentro de las ciudades grandes en los que te sientes muy acogido precisamente no

Voz 1491 06:14 qué echan de menos es verdad que es de menos entonces echa de menos en Washington entonces no sé qué apuestas tenéis para para la mañana de hoy

Voz 3 06:22 no no lo sé no lo sé

Voz 1491 06:24 a ver la comidas un clásico no y casi siempre está ahí en vayas donde vayas no parece que vayan a hablar de la Familia porque ya llevan quince años fuera es que están acostumbrados a a ser nómadas hay una parte que os va a sonar a conocida pero otra abre una nueva carpeta de grupo de movimientos

Voz 0817 06:43 la vida en la calle Ferraz son aquí ese concepto de que vas por la calle te apretó máquina cervecita con una capa eso no existe de importante increíble ya está todo como mucho más más organizado más estandarizado que que no hay no hay como hay mucho espacio para la improvisación en la calle no hay muchas tiendas en la calle tampoco pues

Voz 8 07:09 el

Voz 0817 07:10 se compra más en centros comerciales que están un poco en las afueras el salir a la vida de tomarte una cerveza compra ropa o algo así aquí eso no no existe tanto que lo que más echo de menos la comida aquí es bastante mala en general aún siendo Washington una ciudad muy internacional donde hay restaurantes que prácticamente cualquier lugar del mundo

Voz 9 07:33 quieres comprar una barra de pan es imposible encontrar muy recto venga cayera

Voz 0817 07:38 el pan

Voz 1491 07:40 es sí apuntaba Jokin y Julia corroboraba yo puedo también real firmarlo como el pan gallego no hay nada

Voz 6 07:49 pero bueno espero que quede bonito

Voz 10 07:51 hay y los vascos igual y los montarán me ayuda

Voz 5 07:54 digo es maravilloso de todas formas dos contra uno bueno estos días a los navarros pero yo creo que lo que echa de menos el pan gallego pero de todas formas también

Voz 1491 08:09 te importa antes de esto que a veces no apreciamos de nuestro propio país lo vivas que está en las calles no es que haya pues eso ambiente bares y tiendas abiertas que te has cayesen note que que hay vida hay que pueda ciudad comprar algo a la tienda a la esquina me ha sorprendido mucho eso que decía Julia de que no encuentras muchas tiendas en la calle lo cual sería impensable para una capital como Madrid por ejemplo no aunque sea un barrio y con poca gente con menos ambiente vamos que la panadería confianza estaría ahí aún así aunque haya cosas que echen de menos llevan cinco años en Washington algunos tendrán que recomendar pues escucha

Voz 0817 08:47 vaya si creo nada como un que no que tengas que perder personajes muy agradable ninguno tiene este aspecto curioso de que cuando ves los monumentos típicos son ya los conocía los las díscolas películas es una ciudad muy agradable es muy verde todo de casas bajitas porque hay una normativa que impida de que hay orificios que sobrepasen la altura del obelisco el y este que salir tanto en las películas que voy en bicicleta el trabajo no es muy americana en ese sentido nosotros no tenemos coche la que nos movemos en sin problema en bicicleta en transporte público en el Museo sabemos los Mossos

Voz 11 09:25 bien en una estrella y siempre

Voz 5 09:34 esto es algo que pasa también con con Nueva York no es un poco lo que entendido que nuestro explicada que no se explicaba Julia que son ciudades que hemos visto tanto en el cine en la televisión que al final cuando vas tienes la sensación de que son familiares de que las conoces de que esos momentos ya los has visto ya casi todas los has pisado aún así no pierden el encanto John Washington no estado Nueva York y a pesar de esta sensación de familiaridad no dejaba de de agradar me es más me parece algo positivo de una visita a Nueva York el hecho de sentir

Voz 6 10:07 este un poco como en casa por lo que contaba tan tiene que ser una ciudad bastante bastante apta o un destino genial para para familias no ánimo tranquilo sí sí sí

Voz 3 10:18 bueno nos vamos pero

te recuerda nuevas Mainar por darle a los oyentes porque Julia Jokin Unite se han puesto en contacto con nosotros para contarnos su historia cualquier oyente que no esté escuchando desde fuera puede hacer lo mismo

