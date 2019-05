Unai Emery: "Intento ganar siempre con el máximo respeto"

Voz 1 00:00 hola qué tal muy buenas aquí con un viejo amigo que no lo ha vuelto a hacer Unai Emery Echegoyen entrenador del Arsenal que como ocurrió hace cinco años ha vuelto a dejar al Valencia a las puertas de jugar una final europea va a jugar él veremos si se la edad también después de eliminar al golear al Valencia ya se ha colocado al auricular a que está escuchándote Manu Unai Emery pues yo siento por los valencianistas y evidentemente es una noche triste para el Valencia y para el fútbol español pero me alegro por un entrenador español que que algo debe tener no porque esto ya no puede ser casualidad ni mucho menos lleva unos cuantos años en la mochila ya unos cuantos equipos se mete en otra final europea con el Arsenal en esta ocasión señor entrenador Unai Emery muy buenas noches felicidades hombre muchas gracias ahora en Valencia te van a coger eh

Voz 1944 00:44 creo que ha sido una semifinal dos equipos dos partidos noventa minutos allí aquí han sido de muchos goles de de mucho fútbol de dos equipos de verdad con con una intención muy clara de debe disputar esta final de poder también accede a ceder Si Si la ganas a la a la Champions por liga otro vamos perdido ellos siguen teniendo opciones ellos tienen que volcar ahora pues volvía la Liga poder estar en el en los cuatro primeros y luego la final de Copa del Rey lo que está haciendo una temporada es verdad que que en esta eliminatoria nosotros veníamos muy concentrados ya hemos vivido muchísimo esta Europa League porque sabíamos que teníamos que ir en la Premier en la Europa League teníamos que ir fuertes y al perder el domingo Europa le en la Premier eh nos centramos mucho el ya hablamos deprimente dentro el martes de esta competición teníamos que prepararla a todos metidos que no dejáramos nada en el tintero para para descuide tres uno y sabiendo que iba a ser muy difícil pues también sacar lo mejor de los otros

Voz 1 01:36 bueno es a veces el destino cruel bueno no sé si cruel pero el destino ha querido que tú como entrenador del Sevilla charras una vez al Valencia yo hoy como entrenador del Arsenal echarlos otra vez al Valencia pero bueno eso no lo decides tú unido decide nada más que el destino no

Voz 1944 01:49 bueno yo siempre digo lo mismo que aquí estoy

Voz 1 01:52 me hubiera gustado que no fuera así

Voz 1944 01:54 no se gustaba usted la final excepciones hay montado en la final y sigo sintiendo lo mismo yo tengo muchas cosas aquí en Valencia aparte de muchos amigos pues también tengo en parte de mi vida aquí y entonces lo voy procuro esa final como profesional pues defender salir también de la sociedad no estuvo ahí diez años si también pues tengo siempre se recuerdo B de grandes momentos que he vivido siendo más joven en la Real no hay cada sitio en de estoy pues procuro intentar de comprometerme al máximo sentirme partícipe de ello y aquí lo hice en el Valencia en su momento también pues cuatro años pues buscando en los es objetivos muy agradecido al Valencia muy agradecido a la afición eh luego cuando toca pues pues ganarles pues lógicamente es es tu trabajo pero procuro siempre hacerlo con el máximo respeto momentos puntuales pues las emociones que las vivo yo siempre positivas y negativas las vivo con una expresión muy alta en toda mi carrera que antes era futbolista pues pues pues lógicamente pues también a veces pues también en en cada en cada momento pues pues procuras defender el escudo hoy con el corazón en el equipo está

Voz 1 02:56 sentimiento no se puede eso hoy ya está independientemente de dónde juegue sigue aquí equipo ya Kiki te frentes en este caso han siga tu ex equipo decía yo antes lo de te van a coger tirria evidentemente de coña porque alguno dirá Juan la que nos ha hecho Emery pero el Valencia sólo puedo estar agradecido a todo lo que hizo de Mary cuando fue entrenador del Valencia dejó tres años seguidos al equipo metido en Champions tres años seguidos de cuatro y y habéis llegado yo creo que mejor en general en la eliminatoria a mejor que el Valencia sobre todo los dos que tienes arriba son son puro be de pura dinamita

Voz 1944 03:23 pero bueno creo que los dos equipos estamos compitiendo con con una necesidad muy grande en la en la en el en la Liga el Valencia insultos en la en la aunque el domingo perdimos en estos cuatro primeros entonces Ellos siguen teniendo el domingo y lógicamente tendrán que también pues hoy tira a dar todo para intentar estar ahí pero tiene el domingo otra oportunidad en la Liga y tienen que jugar las dos nosotros ya lo hemos volcado en el partido de hoy y creo que la respuesta ha sido muy buena respuesta con carácter unas respuestas a mí en un escenario muy difícil aquí empezaba uno cero en dando mucho a Mestalla aprieta de verdad se sienten entonces no lo jugaba siendo siendo trasmiten que que no es fácil responder ante ante ese empuje pero lo hemos hecho el gol también ha salido muy bien luego hemos cogido confianza en el partido para poder también los momentos que editaban ida a marcar más goles pues encontrar espacios es un equipo muy organizado defensivamente muy fuerte nosotros hemos consiga hacerle siete goles que es dificilísimo este equipo a hacer en dos mil siete es muy difícil pero que a la vez creo que el equipo ha trabajado bien para poder hacerlo también felicitar porque aunque ha sido dos cuatro el partido ha sido muy duro oí el partido según pasaban los minutos la confianza de los goles que han caído de nuestro lado en han han llevado a que aquellos han bajado un poquito la el empuje que al que han tenido pero de partido ha sido de metió muy dura ahí en ese sentido pues podemos sentido satisfecho de la cabeza también pues eh felicitar al Valencia porque ha sido un gran rival

Voz 1 04:40 vas a jugar la Champions en noventa minutos

Voz 1944 04:42 si contra el Chelsea pues mira estamos ahora también nosotros

Voz 1 04:45 otro partido de casi porque ha ganado por penaltis eh

Voz 1944 04:48 lo bueno que es va a ser una eliminatoria de alguna final preciosa en Bakú y bueno procurar disfrutarla puestos queda un digo paso

Voz 1 04:54 te quiero la última la última y te dejo quedan esos noventa minutos para intentar ir a la Champions el año que viene vía Europa League porque sólo va al campeón pero hay cuatro equipos ingleses Unai Emery en las dos finales tres de Londres en el Tottenham el Chelsea vosotros tres equipos de Londres más el Liverpool que ha pasar este año es la explosión del fútbol inglés

Voz 1944 05:11 yo creo que es también cíclico de todas formas el fútbol inglés siempre está en el en las en el primer el primer lugar segundo tercero podemos hablar de según según como lo miramos pero en el fútbol inglés sigue en un momento muy bueno en cuanto a equipos en cuanto a jugadores encuentro va a lo que es eh todas las plataforma televisiva España en esta creciendo mucho España ha tenido pues como con el Real Madrid con el Barcelona y los últimos que en Champions pues eran los que sí se copa copaban Un poquito esas incluso esas finales ahora este año ha tocado el el Gobierno

Voz 1 05:42 los cuatro no había pasado nunca eh nunca había bastante historia eso es verdad

Voz 1944 05:45 pero también verdad que ha habido finales también en su momento alemanes españoles de ingleses iban hora pues procuraremos también podemos disfrutar hay también pues pelear lo creo que también bueno cada en este ciclo ha tocado ahora en esta temporada ahí es muy difícil repetir que está cuatro equipos ingleses también con con entrenados con con con pasado en en España se bueno va a intentar disfrutarlo