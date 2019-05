El Larguero: Segunda parte (09/05/2019)

Voz 2 00:00 al primero

las doce y cuatro hora menos en Canarias lo que ha pasado esta noche en Mestalla una derrota dura ante el gran arsenal de Merino puede empañar la buena temporada del valenciano y lo va a empañar peleando hasta la última jornada por entrar en Champions vía cuarta plaza semifinalista de la Europa League y finalista de la Copa del Rey que le quiten lo bailao ya lo hubieran firmado a principio de temporada todos pero es verdad que la cara que esta noche es una cara de tonto decir joe un tres uno vamos a remontar ambientazo decía Marcelino he visto en la mirada de mis jugadores que vamos a remontar en la mirada de los jugadores no sabíamos que había un dos cuatro pero es el fútbol es así y eso nadie lo puede adivinar pero pueda la temporada después de una noche muy dura está por ahí Pedro Morata hola Pedro muy buenas o la mano en esta rueda Santi Cañizares tamén Cañete no hola Santi qué tal buenas noches que lo está comentando en la tele también la Javier Subirats que ya está en Carrusel o la Subirats muy buenas hola buenas noches nuestro Axel Torres comentarista de fútbol internacional Lora o la Axel

Voz 0267 01:09 qué

Voz 0962 01:10 tal buenas noches le queda alguien por ahí en zona mixta ha terminado ya la rueda de prensa de los entrenadores verdad Ximo sí ha terminado hemos escuchado Unai Emery aquí en El Larguero a Marcelino también lo más destacado su rueda de prensa por parte del Valencia sólo comparecía Gameiro es el jugador que ha marcado los dos goles que al final no han servido de nada hoy los jugadores rápidamente todos a su casa a descansar el domingo por la nueva batalla a ganarle al Alavés ya soñar con que el Getafe pierda contra el Barcelona y soñar con la cuarta plaza y luego ya vendrá la final de Copa

Voz 1375 01:40 el objetivo ahora mismo la la hoja de ruta de este Valencia de Marcelino que no les queda más remedio Morata que levantarse para lo que para lo que queda que no es poco lo que queda eh

Voz 4 01:48 si no es poco y entre otra cosa yo creo que queda la valoración de la de la temporada que yo creo que tiene muchísimos matices si el Valencia no logra clasificarse para la Champions la próxima temporada Ia aunque haya jugado semifinal de Europa League jugará la final de la Copa del Rey Illa perdiera yo creo que la temporada no sería buena tampoco digo que sería mala pero sería una temporada insuficiente insuficiente porque el Valencia tenía una Copa del Rey bastante sencilla para llegar hasta la final ha tenido una Europa League donde ha tenido en el camino después de la Champions al Celtic de Glasgow al Krasnodar y al Villarreal en posiciones de descenso hoy a un Arsenal que yo creo que era un arsenal ganarle con con respeto antes y ahora después de un siete tres más todavía pero yo creo que el Valencia hoy se ha dejado atropellar en la eliminatoria presupuesto justicia vencedor el Arsenal pero es que el Valencia en lo que es bueno que es defensivamente ha estado horroroso en la eliminatoria el Arsenal en lo que es bueno ha estado sublime que es en ataque incluso dos delanteros que tiene

Voz 1375 02:57 vaya dos espectaculares ya en Valencia

Voz 4 02:59 ano allí en Londres empezó a dejarse la eliminatoria en el último minuto con el tres uno Ia es que aquí en la vuelta el Valencia empezado ganando allí y aquí es que no ha durado ni siete minutos allí ni las opciones de poder clasificarse

Voz 1375 03:14 si marcaba Gameiro el primero Cañete decíamos bueno empieza bien minuto once uno cero la alineación estaba bien bueno todo todo parecía que apuntaba por buen camino pero ojo este arsenal del Arsenal también

Voz 5 03:24 sí las opciones además pasaban por ejercer control sobre los dos delanteros no porque ya sabíamos ya no se hayan demostrado en el Emirates que son los dos hombres se que nos podían arruinar la noche no y esto no ha sucedido no ha habido ningún momento control sobre ellos hemos defendido francamente mal reculando mucho no interpretando los movimientos que hacían los dos y y es verdad que ante un gran acierto que normalmente no tienes esa cierto brutal que han tenido pero es verdad también que ha tenido poca oposición que cuando tú juegas con dos jugadores tan buenos tiene si cabe que estar mucho más concentrado anticipar a ellos en la jugada no les puedes dejar pensar no les puedes dejar que sus movimientos sean que sirvan para encontrar espacios sino que tienes que cerrar todos los espacios las ayudas han tardado en llegar en las fotos de los goles vemos cómo se pierden incluso lances donde bueno una cosa es que sean buenos y otra cosa es que no ganes o no ser más agresivo más expeditivo que que el rival en esas jugadas y bueno pues ahí ha estado sin duda el el el el error en la eliminatoria son siete goles son demasiados como para pensar en que hayan podido pasar

Voz 1375 04:35 demasiados goles demasiados goles para en Valencia que ha tenido que hemos ella seña de identidad eso precisamente durante todo el año que costaba un mundo hace más de un gol vacías pero Axel arriba a estos dos la Cassetti llevaba Millán no sé si la han sacado poco provecho durante la temporada o no sé veo son más irregulares de lo que deberían pero no sé si hay muchos equipos con una pareja como estos dos en Europa bueno es que no siempre juegan juntos y no siempre

Voz 0267 04:57 han ambos en en punta claramente sino que Unai ha cambiado mucho el sistema durante la temporada en función del rival en función de la necesidad a veces lo Bamiyán ha jugado en banda en la caseta arriba a veces ha preferido guardarse a uno de los dos en el banquillo para que actuará como revulsivo en el segundo tiempo ir esta estructura que probablemente es la mejor que tiene la de jugar con tres centrales dos carrileros dos medios centros un mediapunta yo estoy arribados todos arriba es la que le ha acabado dando el éxito en la Europa League de todos modos es evidente que este nivel de fiabilidad no no no lo tienen cada semana porque el equipo no se ha metido entre los cuatro primeros el equipo además se ha caído en el tramo final de de la Premier eh

Voz 4 05:40 Sao también el desgaste de eliminatorias muy duras

Voz 0267 05:42 en Europa League porque ha tenido que remontar varias veces ha tenido que jugar ante el Nápoles en la ronda anterior y no era un cruce nada sencillo y las mejores tardes las ha dejado para Europa realmente

Voz 1375 05:52 y ahora cómo se sale de aquí si hubieras un palo del que se recupera uno bien con vistas a la final de Copa ante el Barça o esto cuesta esté dos cuatro Emery otra vez te dejan fuera de la final europea

Voz 0905 06:05 va a acostarse va a costar porque todo y que el resultado ya no fue bueno en el partido de de Inglaterra se pensaba que que dos goles a los podías hacer Hay de hecho de hecho lo has hecho no pero lo que no pensaba es que en lo que ha sido fuerte toda la temporada pues si vas a estar tan débil no el primer gol que marca el Arsenal un gol que parece que viene desde de la defensa no del portero cuando saltos arriba con los centrales yo creo que ahí ha condenado al al Valencia pues como se sale pues intentar alguno de los objetivos El objetivo ahora mismo pasa por clasificarse para la para la Champions League que ése sí que es un objetivo que que que le va a dar la capacidad económica al Valencia para poder seguir intentando estar ahí arriba lo de la Copa del Rey pues ya ella está hecho está hecho que estás en una final más antes darte un rival complicado pero ahora mismo la el objetivo principal para mí tiene que ser la clasificación para la Champions para el año que viene

Voz 1375 07:02 lo que le pasó a Ozil por cierto Ximo salió del campo picado con la afición del Valencia no sí

Voz 0962 07:07 más que nada porque sea tomado todo el tiempo del mundo era un momento en el que la afición apretaba porque creía que su equipo todavía podía este así como vemos la clásica pérdida de tiempo Stella multiplicado por dos tantos así que se ha llevado una veía en el trayecto hacia el banquillo y eso porque empezamos una buena pitada indignación Özil eso es la pitada no era ni más ni menos que por eso sí para echar la bronca porque creían que se cambiase rápido tomado todo el tiempo del mundo y aún salido mosqueado y con Ana María

Voz 1375 07:37 también sabemos que al público ya antes de tiempo No Pedro porque ya han empezado a desfilar con el dos tres incluso ya algunos han dicho me voy a casa no quiero esto no

Voz 4 07:44 es que realmente mano es que el Valencia no ha tenido ni ni cinco minutos ni allí ni aquí ese es que es coinciden los goles el Valencia marcó allí el cero uno en el minuto once Il empataron el partido en el diecisiete en este partido de hoy

Voz 1375 07:58 ha marcado otra vez Gameiro el uno cero

Voz 4 08:01 once y en el diecisiete marca o sea no no le ha durado casi nada al Valencia la posibilidad estar cerca de poder eliminar y luego hay dos detalles Manu que que quiero comentar rápidas yo que soy especialmente proteccionista de del trabajo de Marcelino García Toral yo comprendo que hay momentos en los que el entrenador sin ser crítico ni matar a tus futbolistas pero yo a mí me rechina MMS a me me hace cierto picor en los oídos escucharán y estoy muy orgullosa mi jugadores bueno estarás orgulloso de que de que son honrados y de que salen y corren y tal pero pero tendrás que añadir y decir no estoy nada contento del rendimiento de varios de los futbolistas que no están al nivel mínimo para una competición como ésta no y en segundo lugar cuando llegas a partir de esta naturaleza los futbolistas caros los buenos son los que se tienen que notar se ha notado en el Valencia Guedes se ha notado Rodrigo no se ha notado Parejo sí se ha notado la caset Obama ya fue sí sí sí entonces lo futbolistas buenos los equipos lo necesitan para partidos como estos sino los tienes los tiene el rival y encima tú en lo bueno que eres defensivamente haces horrores groseros que decían Cooper pues ha a manos

Voz 1375 09:20 espera que está hablando Gameiro en directo en gol

Voz 1800 09:23 lo bueno pues vemos un gol muy rápido después el nuestro gol después fue un poco más difícil pero hemos tenido ocasiones hemos dado muchas cosas en este partido ahora perdemos esa así vamos a olvidar eso rápido porque nos queda muchas cosas al final de Copa de la ahí tenemos que ganar algo en fin de todo poda

Voz 6 09:46 hasta qué momento Has creído tú Kevin que se podía que se podía conseguirla remontar

Voz 1800 09:51 no es normal que cuando hemos cogido el segundo gol eso mata la cabeza tenso que el equipo fue fue difícil pero bueno como he dicho es es fútbol vamos a saludar

Voz 1375 10:04 los pitos estocada a la que lleva a Gameiro que ha marcado dos goles del Valencia ahí enfrente Tres llego a Millán que ha hecho actriz y uno de la caset para terminar Cañete una para Cañete otra para Axel decía antes Pedro bueno si el Valencia cae en la final de Copa también contra el Barça que hay posibilidades la temporada no será buena eh

Voz 5 10:23 tú que tú qué opinión tienen y no queda cuarto sino queda cuarto

Voz 1375 10:26 al final Griñán que tengo siempre es que el Valencia

Voz 5 10:28 la tiene dos objetivos fundamentales al inicio de la temporada uno es entrar en Champions League que te da salud deportiva y económica hay otro es pelear por títulos el segundo Se ha conseguido llevar una semifinal europea una final de Copa del Rey es pelear por títulos ya veremos si se consiguen o no pero el primero te si cabe o no se ha conseguido no se ha conseguido porque ha suspendido la primera evaluación hasta diciembre porque la segunda evaluación en casa con notable la nota media de momento no te da te puede llegar a dar

Voz 8 10:56 y depende es ahora de trece

Voz 5 10:59 Eros te puede llegar a dar pero si se te escapa es porque insisten la primera evaluación porque no a este lo que viste con ir por ahí es donde puede llegar el suspenso el Valencia esa temporal

Voz 1375 11:09 bueno si hubieras coincide es también te parece buena nota ya pase lo que pase no

Voz 0905 11:17 no no me buena nota no me parece buena nota yo considero que una buena nota sería el AVE el estar ya clasificado casi para para Champions porque estás muy leve pues de de algunos equipos el Valencia lleva el Atlético de Madrid le llevan muchísimos muchísimos puntos diecinueve estás luchando con contra Getafe y Sevilla no en una temporada en la que el Sevilla no está haciendo tampoco una gran temporada y entonces pues bueno pues tienes que luchar pues aplaza la Copa del Rey pues si te puede dar un título pero lo que te da la vida de la inyección económica es el llegar a la cuarta plaza que es para lo que tiene que luchar ahora

Voz 1375 11:51 EH el cuatro equipos ingleses nunca en la historia había pasado jamás qué cuatro equipos del mismo país se metan en las dos finales europeas es la primera vez que que ocurre lo decía yo la semana pasada haber llevan a meter los cuatro se mete en los cuatro tres de ellos de Londres Chelsea Arsenal final de la Europa League Tottenhan también de Londres contra el Liverpool en en la final de la Champions no sé si éstos a flor de un día o crees que esto viene es el inicio de un dominio o de una llegada de los clubes ingleses además finales no a ver hay que esperar para

Voz 0267 12:21 a sacar conclusiones tiene que repetirse tienen que ganar con una facilidad pasmosa de hecho los cuatro finalistas tres han pasado por pequeñísimos detalles el Chelsea lo ha hecho hoy en una tanda de penaltis y ha estado más cerca de perder que de ganar en el en el partido

Voz 1375 12:36 el Liverpool con un perdona perdona me habla que para el portero el Chelsea que ha parado dos penaltis a ver si lo podemos escuchar ahora que estaba perdona dale podemos escuchar ahora Kepa sigue sigue no te digo que él

Voz 0267 12:48 sí sí ha pasado en una tanda de penaltis el Liverpool una remontada heroica casi imposible y acaba pasando por un gol el Tottenham pasa con gol en el minuto noventa y cinco y medio el único que realmente ha ganado con cierta holgura el cruce ha sido el Arsenal por lo tanto no no son tan superiores los aquí

Voz 1375 13:06 los ingleses como para pensar que realmente ahora

Voz 0267 13:08 acá Nibali Zahar los torneos europeos iban a ser siempre los que llegan a las finales es verdad que ellos tienen un potencial económico en general en en superior es verdad que probablemente tienen más equipos grandes que el resto tienen más equipos preparados para poder llegar a finales que el resto pero los dos las dos entidades más gigantescas del fútbol europeo siguen siendo Real Madrid Barcelona para mí las que tienen más posibilidades siempre de llegar a la final este año ha tenido el Madrid un muy mal año el Barça una muy mala noche que que ha bastado

Voz 1375 13:40 es una muy mala noche para que no esté en la final pero

Voz 0267 13:42 sí pero pienso que cuando vuelve a empezar esto van a ser favoritos otra vez

Voz 1375 13:46 pues nada en el Wanda Metropolitano Liverpool Tottenham en Bakú Azerbayán jugarán Chelsea y Arsenal así que este año lo todo por la tele no estamos acostumbrados hay otros países que están acostumbrados a esto no sentimos raros porque nos va a faltar algo en las dos finales pero este año todo para los ingleses en el año del Brexit como decía el otro día Angels en Hora Veinticinco pues mira el año del Brexit se mete los cuatro en las finales Morata gente arriba eh que te oido ahí cantar los goles del Arsenal ya me cago en la leche es es que yo quería que se acabara el partido en el minuto diez de la segunda de la segunda parte mira mira que dota

Voz 4 14:19 datos te dejo ya para terminar novena semifinal consecutiva que supera Unai Emery novena semifinal consecutiva de diferentes competiciones los tres delanteros juntos del Valencia Rodrigo Gameiro y mina XXXV goles sólo treinta

Voz 1375 14:35 con el hat trick de hoy casi cincuenta sumando los de la caseta chavales un abrazo a todos y también para Iturralde que al final ha habido ninguna jugada polémica así que tampoco hay que comentar del tema arbitral un abrazo

Voz 0962 14:44 para ir a Cañete para subirá también para Axel Torres para para Morata un abrazo a todo el brazo en el buenas noches adiós hasta luego

Voz 1375 14:51 quiero hablar con Pepe Reina aquí en El Larguero y enseguida el debate de los jueves creéis que el Barça debería destituir a Valverde sí o no

Voz 19 17:59 a las doce y

Voz 1375 18:01 sí XXI pues vamos enseguida con Pepe Reina ex portero del Liverpool ex del Barça en la semana del Liverpool Barça para hablar también de Iker Casillas para hablar de cómo le va en el Milan enseguida Pepe Reina alguien con el que siempre apetece hecha a dar en el larguero antes está por ahí Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal buenas noches hoy ha presentado el preparador físico del Atlético el profe Ortega su máster sobre eso sobre preparación física la presentado en un acto en Madrid esta tarde

Voz 1576 18:26 sí Óscar Ortega este jueves el máster en preparación física de alto rendimiento en fútbol método profe Ortega así se llama de la mano de sport Scully del CEU muy bueno pues si el preparador uruguayo ha presentado con gran parte de de del club allí presente directivos todo el cuerpo técnico que han estado fisios al Estado el médico el doctor Celada en definía muchos estamentos del club lo que ha sorprendido y que contabas tu al principio noticia El Larguero es que ningún jugador de la primera plantilla hay en el dossier estaban y estaba anunciada la presencia de los capitanes de Diego Costa de Filipe creo que a un jugador más bueno pues no ha aparecido ninguno por allí ya él mismo reconocido luego cuando habla ante los medios que ha sido su año más difícil su año más complicado ha habido más de cincuenta cincuenta y cuatro kilogramos ya percances físicos Casino de Lloll musculares ha dicho bueno pues lo de la falta de pretemporada el Mundial y demás sobre todos

Voz 1375 19:21 ha preguntado por su relación con los futbolistas

Voz 1576 19:23 ha habido varios incidentes durante el año donde se le ha señalado como responsable de Honda tenido algún que otro rifirrafe con jugadores de la plantilla esto decía Óscar Ortega

Voz 1375 19:33 ya llevamos

Voz 8 19:35 sea que ya son una relación como parece Fali hijo no es decir a veces pequeños encontronazos

Voz 5 19:43 que existe una leve

Voz 8 19:46 sí pero no ahora sino desde que vimos muy bien también yo siempre voy con ellos son acabó la mano luego la convivencia son muchos años no es fácil pero hemos en Hamburgo la relación porque no conocemos todos y que además pienso que tanto que creo que es la tensión que siempre he tenido comido secuela Ice y haciendo

Voz 0017 20:18 bueno pues eso decía Oscar Ortega

Voz 1576 20:22 su relación no ha sido no es no es la mejor ni mucho menos ha sido clave en los éxitos del Atlético de Madrid lo hemos dicho pero la verdad que en su relación con la plantilla pasa pues por por el peor momento Manu Bose que llegó el Diego Pablo Simeone al banquillo

Voz 1375 20:35 si escuchas El Larguero habitualmente recordarás que aquí hace un tiempo no se par de meses no sé fue hace ya un tiempo que no hay buena relación entre los jugadores y el profe Ortega y aquí no solemos inventar las cosas porque no nos va nada en ello informábamos de lo que pasa luego hay gente que nada que ganar porque como bien aquí no no hemos venido a hacer amigos ni enemigos venimos a contarte las cosas creo que ha quedado claro que lo que ya os conté hace tiempo pues es una realidad el porqué el por qué no hay buena relación entre El Vestuario del Atlético y el profe Ortega yo no digo que tengan razón eh yo a mí sí me preguntáis mi opinión del te das un buen preparador físico mi opinión

Voz 20 21:17 es sí

Voz 1375 21:18 este año ha sido un desastre no parecía el mejor año para presentar un máster de preparación física parecía un año más para estar tapado irte a mejorar el máster irte a mejorar el método era un año más para eso no para mejorar el método más que para presumir de cuando está lesionado cincuenta tíos pero es verdad que al propio Ortega yo no le juzgo por este año yo creo que le hay que juzgarle por su carrera y a mí me parece un buen preparados físico eso no quita para que sea una realidad lo que ya os he contado alguna vez Ny siguen tiene razón me iba a decir ni me importa es lo que os cuento

Voz 20 21:53 es que eso es así qué pues porque entienden que el trato no es el que debería tener con ellos que es una persona que les

Voz 1375 22:02 trata en ocasiones con bueno de manera déspota sin el respeto que se debe tratar a los jugadores que como tiene el amparo del Cholo Simeone que es ese sí que ha estado el único el entrenador y el acto como está bajo el amparo de del Cholo nadie le dice nunca nada eh que se lleva todas las fotos y todos los flashes en el fondo los méritos de los jugadores y parece que el profe Ortega inventa al mundo

Voz 20 22:26 todo esto se dice en Nervión

Voz 1375 22:29 tú haría del Atlético de Madrid y nadie lo va a decir públicamente pero es que hay veces que no hace falta decir nada hoy

Voz 20 22:35 se ha dicho bastante repito

Voz 1375 22:38 no sé quién tendrá razón pero que esa relación está rota cuando como cuando te dicen que estos dos han enfadado hombre pues a ver si arreglan Bossi pues bueno pues si arreglan bien sino no pero que esa relación que dicen que es buena muy buena es todo lo contrario habló en general eh El Vestuario del Atlético no tiene ninguna buena relación con el Premio Ortega y eso es así bueno hoy ha quedado claro es verdad que era un acto privado que no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid y los jugadores aunque se había anunciado que iban a estar han decidido ya desde por la mañana los jugadores que hablan entre ellos ya habían decidido que no iba a ir

Voz 20 23:13 ni uno

Voz 1375 23:15 ninguno de los que se llevan también hombre ha empezado poco más tarde el acto han esperado a ver si aparece este a ver si viene el otro ni uno ni uno la información que te doy esta noche es la misma que te hace unos meses la relación Nos buena que ojalá la arreglen y ojalá se lleven bien porque repito a mí el profe Ortega me parece un buen preparador físico aunque este año haya pasado lo que ha pasado pues mira mundial además el lo ha explicado hubo mundial no pudieron hacer toda la pretemporada que les gustaría haber hecho al portero a mí en general me parece un buen preparadores físicos vamos no creo que haya que descubrirlo pero también creo que contarlo otro tienes que te tengo que contar por qué no han ido los jugadores del Atlético el que lo quiera tapar que lo tape si no pasa nada pero te lo tengo que contar porque porque así es la información que hay ahora mismo y es lo que hay dentro de dos años no lo sé pero ahora mismo los jugadores del Atlético le dan la espalda desde hace ya tiempo al profe Ortega pues nada Talavera mañana mañana más no

Voz 1576 24:11 si mañana volverán a los entrenamientos ya sabes que se juega el domingo frente al Sevilla Italia venimos contando esto es fútbol y al final puede pasar de todo Manu eh pero venimos cuando no hace semanas que en la ley de Madrid tienen claro desde el cuerpo técnico hasta o directivos que cuentan con Griezmann que Griezmann está tranquilo que va a seguir el Atlético de Madrid Joy bueno pues un pequeño guiño en ese sentido de sabes que en pretemporada ama jugar en Estados Unidos una gira el Atlético de Madrid y uno de los partidos es contra la selección de estrellas de la Major League Soccer Ivonne allí jugó a Carlos Vela bueno pues Carlos Vela Jan

Voz 1375 24:46 el imán han protagonizado una nula

Voz 1576 24:48 dio N para anunciar ese partido del treinta y uno de julio y por lo tanto si va a estar en ese partido todo Antoine Griezmann y Carlos Vela quiere decir que Antoine Griezmann va a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid bueno

Voz 1375 24:59 yo en eso fíjate eh

Voz 1576 25:01 no dudo de la información de tal

Voz 1375 25:04 la Bella del Talavera lo que nos cuenta es la el sentimiento que hay en el club es que esto es así lo que piensa exactamente lo que piensan en el club a día de hoy es eso yo pues que quieres que te diga no te digo que si hay información como lo que os acabo de contar de la relación entre el vestuario del profe pero si os digo que sí

Voz 21 25:20 yo no apostaría yo mucho en

Voz 1375 25:23 William Hill que lleva apostando desde mil novecientos cuanto XXXIV yo no sé cuando no sé qué año por CETI desde ciento Street yo no metería mucho Joe esto es toso esto es mis ahorros Si me dice Manu Aurelia Gil mete la pasta que sigue Griezmann en el Atlético yo no metería mucho pero vamos a esperar esto es un tema bueno creo que ya en Francia en España en no sé dónde norte en el sur en el este noreste el run run está otra vez íbamos a tener culebrón Griezmann este verano otra vez otra vez se baja la cláusula a partir del uno de julio no es casualidad Griezmann pierde a sus mejores amigos en la plantilla del Atlético de Madrid Seba Lucas Se va a Godín no sé si eso suma o resta no han conseguido los objetivos deportivos que se plantearon a principio de temporada eso no sé si suma o resta yo creo que es evidente la opción del Barça sigue estando ahí ahora de ahí a decir ir

Voz 8 26:22 bueno

Voz 1375 26:23 por eso digo que el la infracción de Talavera es lo que piensan en el Atlético a día de hoy lo que pase luego cada uno que apueste en William Hill en William Hill lo que queda un abrazo Talavera un abrazo hasta luego hasta luego rápidamente antes de irnos a hablar de el Barça ya

Voz 0231 26:41 con Pepe Reina hola Antón Meana Carreño buenas noches hay novedades con otro nombre propio del Madrid si con Brahim Díaz que rompe su contrato con pera Guardiola ya contamos en carros El Confidencial el trece de enero que le llovían las llamadas a Brahim para cambiar de presenta ante pues bien decisión tomada faltan los platos típicos en cualquier final de contrato pero decisión firme ya lo sabe Guardiola evidentemente no le va a representar ninguno de los agentes top del planeta fútbol pero podemos contar que se ha reunido con Best Of You que es la agencia de moda en Valdebebas esa agencia tiene muchas opciones de llevar algún asunto

Voz 1576 27:17 sí de Brahim aunque no va

Voz 0231 27:20 a ser de primeras su agente oficial como con todo en El Larguero Álvaro Benito Zidane está contento con él durante el verano en función de los fichajes le va a decir ciudad Brahim quédate o mejor sal cedido si se fuera cedido yo creo que tiene más opciones de irse a un equipo de la Liga española que al extranjero pero la noticia es Brahim rompe con su agente para Guardiola

Voz 1375 27:43 cómo estaría en Valladolid lo bien que le trataríamos lo bien que se come el cordero allí es una cosa espectacular el otro día decía Pedja Mijatovic mejor que se queden la primera plantilla ya decía Álvaro Benito mejor cederlo a ver qué pasa al fin la noticia en la que nos cuenta Antón Meana Diarra de los agente la guerra es muy interesante en Valdebebas bueno es muy interesante tremendo tremendo la guerra de los agentes peleando por las perlas del futuro en esta Adriá Albets en Barcelona hola Adrià muy buenas o la mano qué tal muy buenas qué pasa con Luis Suárez

Voz 0017 28:09 pues que está lesionado tiene una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y esta noche pasaba por el quirófano para someterse a una artroscopia el Barça de momento no ha informado de cómo ha ido la intervención tampoco del tiempo de baja pero vamos Se va a perder la final de Copa veremos si puede llegar a la Copa América donde Uruguay juega el primer partido el dieciséis de junio que supongo que sí el gran objetivo y por eso ha decidido operarse ahora lo que sí sabemos Manu es que Suárez tenía molestias antes de jugar frente al Liverpool a pesar de que el dijo el otro día que estaba perfecto de la rodilla pero la realidad es que ya tuvo molestias después de enfrentarse al Manchester forzó para jugar las semis y final ha tenido que pasar por el quirófano en cualquier caso otro contratiempo para el Barça veremos qué hace Valverde en la final de Copa porque no se espera que llegue donde le tampoco tendrá a Luis Suárez salvo milagro sin problemas para el Barça en este tramo final de la temporada sobre todo de cara a la final de la de la Copa del Rey

Voz 1375 29:11 ahora cuando empecemos el debate que va a estar por ahí Jordi Martí le voy a preguntar a Jordi que le parece esto de Luis Suárez de que no aguante la final de Copa opere ahora se pierda la final para llegar bien a la Copa América a ver qué piensa Jordi a ver cómo lo que me interesa su opinión también un abrazo Adrià esta mañana un abrazo mano las doce y treinta y dos antes del debate de los jueves que os recuerdo

Voz 20 29:31 es si crees que