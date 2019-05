El Larguero: Tercera parte (09/05/2019)

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:11 bueno dejadme que salve ahora a uno de los nuestros que sí que que sigue dando clases de fe

Voz 1375 00:16 a boli demostrando que hay portero para rato ahora en Milán Don Pepe Reina buenas noches

Voz 4 00:21 hola qué tal buenas noches como tengo la vida ganamos tirando poco peleando y si siguiendo dando cuando es Raúl

Voz 1375 00:29 Easyjet y siguiendo la semana de locura no de de de fútbol ya hemos visto lo que pasa esta noche con las dos semifinales de la Europa League pero fíjate lo que pasó también ayer con las dos semifinales de anteayer de de la Champions no te ha sorprendido algo de de lo del martes de lo de ayer miércoles en Champions

Voz 4 00:44 bueno yo creo que en principio lo que la gente seguramente hubiera apostado cojo y antes de la vuelta de las semifinales el martes es que hubiera sido una final totalmente distinto claro pero bueno eso es lo bonito el fútbol que quién te sorprende cuando menos te lo esperas que para mí el martes merecidamente por el global de la eliminatoria justo finalista pues Liverpool y que ayer pues bueno sería un partido que el que pudo pasar de todo lo que que Fernando Llorente cuando salió cambio el partido si fue una de las claves sino la clave principal de que el quinto tramo final

Voz 1375 01:30 canterano del Barça jugaste con el primer equipo también hay creo que cerca de cincuenta partidos en dos mil uno pero estuviste también ocho temporadas en el Liverpool tenías claro con quién iba el martes tenías ahí el corazón partío o no

Voz 4 01:43 bueno no siempre agradeció el Barcelona porque vendió a primero como persona me formó y pues Juanjo esto tuve la suerte de camiseta ahí de cumplir un sueño que nada en en chiquitito poder jugar en el Barça y luego en la que ha sido mi casa durante muchísimo tiempo y al que tengo un especial cariño por encima de los demás clubes a los que se unos no en quería divertirme crear una una muy buena semifinal y creo que todos hemos tenido la suerte de disfrutarlo

Voz 1375 02:16 en éxito del fútbol inglés por fin no sé si por por por los millones que están haciendo que compren los mejores jugadores de Europa por por porque ya tocaba la Premier porque de verdad tenemos la la segunda vez en la historia una final inglesa o también porque hay dos entrenadores detrás con mucha personalidad con un método con una con una fama hasta ahora de entrenadores buenos pero perdedores que nunca llegan a dar el salto a a imponerse por delante de los City del Chelsea etc pero que ahí están los dos Jurgen Klopp Pochettino después de muchos años remando no

Voz 5 02:54 por todo poco yo creo que en estos momentos

Voz 4 02:56 y la liga más competitiva hay una más completa creo que vieron a en este caso Liverpool que quizá no sólo a las plantillas más Cooper está City por supuesto pero yo me decía lamenta llegaba a la final ya te digo Liverpool está peleando todavía por la liga en los últimos cuatro años ha hecho tres finales europeas responsabilidades existen es más allá de del buen hacer de la plantilla del del del técnico que me parece pero bueno hacerle un club clubes la yo de una ciudad en que el fútbol es una es una religión que yo me alegro que me alegro mucho de Covadonga no

Voz 1375 03:41 a pesar de Madrid Barça y Atlético ahora besa la Premier al fútbol inglés por encima por delante del fútbol español de la Liga

Voz 4 03:48 yo creo que en estos momentos de nivel competitivo el nivel de Liga Maribel estructuras nivel de organizativo de estadios que yo tengo la suerte de jugar en las dos Ligas lo envió una persona ahí creo que puedo puedo afirmar que que ya desde hace tiempo yo la liga inglesa ese es el reciente europeo luego lógicamente tenemos equipos jugó el Real Madrid que son muy competitivos que hace siempre hay equipos que luchen por por todas las hombre yo les europeas pero el resto de la Liga creo que detrás de la Premier

Voz 1375 04:25 oye me decía es que lo de por ejemplo el Liverpool donde tú estuviste y conoces bien no es casualidad dos finales seguidas el año pasado en la final este año en la final pero que es algo que que no pasa por casualidad por el club por los jugadores entrenador por la afición por por por todo no lo del Barça cayendo dos años seguidos en en un momento crucial de la temporada ganando cuatro uno en la ida ante la Roma y luego perdiendo en la vuelta ir ganando tres cero en la ida al Liverpool y cayendo cuatro cero en la vuelta eso también es casualidad o no Pepe en tu opinión

Voz 4 04:57 bueno son dos palos fuertes y lógicamente cuando tiene un resultado muy positivo en la ida conscientemente tal la preparar bien no lo que es lo que quieran pero tienes tienes esa seguridad extra de de un resultado que a veces puede ser engañosa y que yo estoy convencido de que si ha sacado resultado mucho menos amplio la vida hubiera sido competitivo la di mi opinión si así lo pienso pero pero creo que desde luego de la eliminatoria ya en Barcelona Liverpool creo que eso es muy buen partido sí en el el el cual apareció Messi y ahí cambió cambió las cosas que la que tuvo desvele al final ahora sí pues parece una tontería pero pero pero hubiera sido cuatro cero que hubiera dado muchísima más garantías de El Cubo los detalles pequeño eso hace la diferencia ahí en una jugada de estar vivo

Voz 5 05:58 el lateral Alisal del alcohol

Voz 4 06:00 sí iré ser un Cubillo pues en ella sólo eliminando de esa

Voz 1375 06:06 Alexander al Arnold Campillo hilos del Barça pardillos no porque todo el mundo les ha criticado Stoner pues bueno lo dijo hasta el propio Luis Suárez no dijo esto no pasa ni un equipo juveniles como como los aficionados el Barça todavía están preguntándose cómo puede pasar eso no eso es por falta de que de concentración de de pillería como tú dices de de de de Quique puede pasar ahí cuando te estás jugando el pase a la final de la Champions Pepe

Voz 5 06:28 que bueno las las varones Najwa

Voz 4 06:33 eso es mucho mérito del chico de Liverpool en los jóvenes activamente tienes que te tienes que hablar no por las marcas no no sé cómo se visten no no pudieron dieron el no darle la espalda varones nuestros futbolistas oí la puso en el sitio los la puso en la cruz es yo creo que es más más el mérito del de los jugadores del Call es que es que se Barcelona que no debería poder es una final pero lo que puede pasar es que no

Voz 1375 07:08 esto también demuestra Pepe que que no vale con tener al mejor jugador del mundo en tu equipo no que hace falta más cosas porque todo el mundo es Messi Messi Messi lo soluciona pero claro el día que Messi no está a nivel Top pues hacen falta más cosas a este Barça no

Voz 5 07:20 pero bueno yo creo que es un poco

Voz 4 07:23 hay que quitarle y restarles méritos a la temporada que el Barcelona en día es campeón de Liga para jugar una final de Copa del Rey hasta muy poquito a ser finalista de Champions las cosas ha hecho muy bien hubiera así muy competitivos lo que más hay que ha llegado otro equipo mejor pero la temporada el Barcelona creo que es desde desde lo alto no

Voz 1375 07:46 entiendes a los que pidan responsabilidades sobre todo piensen que que la solución vendría entre otras cosas por quitar a Valverde del banquillo

Voz 4 07:55 vale no nada drásticas volverlos cuando hay un resultado muy negativo una eliminatoria de este tipo y los la gente encantada de les encanta era vosotros y Carlos de Basterra encantado

Voz 3 08:12 el candelero

Voz 4 08:13 soy yo creo que el Barcelona eso no es noticia están acostumbrados a eso Jabo durante mucho tiempo y creo que lo que hay que ser drástico porque porque el cambio que está viendo de la época de Guardiola siendo positivos haciendo una transición todavía la ganadora Hay yo creo que no hay que no hay que hay que ser muy romántico

Voz 1375 08:38 pues nada lo intentará en el año que viene para la final tú que conoces bien a los dos ves alguno por encima de lo otro al Liverpool al Tottenham o cincuenta por ciento

Voz 4 08:46 yo creo que es que el son los dos equipos que se conocen muy muy bien y que va a ser un partido muy divertido y que si todo va bien y tengo la suerte a poder estar presente en los que nos gusta lo los títulos que eran eh el mejor y si el Liverpool pues mejor

Voz 1375 09:07 te vendrá Salgado haberla pierde

Voz 4 09:10 el encuentro tras de yo quiero quiero disfrutar ese día

Voz 1375 09:15 me imagino que tendrán entradas es verdad que seguro que ahora entradas para Pepe Reina

Voz 6 09:19 eh mandaron tiene que da yo no soy contrario

Voz 1375 09:24 seguro que Pepe son la Champions en la Europa League pues nos hemos quedado sin representación española lo ha intentado al Valencia pero pero es que este arsenal de Mary también estaba muy enchufado en esta en esta recta final de temporada

Voz 4 09:35 se hace con el resulta

Voz 5 09:38 ha de ir había había una esperanza pero pero bueno el el Arsenal al final en en en su propia temporadas han hecho un halo muy importante para meterse eso sí ha claudicado contra contra el rival importante como digo se elegir Emery me leí volver a mirar hacia adelante y a

Voz 4 10:01 esta agencia

Voz 1375 10:04 on y tú cómo estás jugador del Milan desde el pasado verano primera temporada en la que no estás contando con demasiados minutos no a los partidos de de la Europa League y creo que tres o cuatro de la sería qué balance hace retuvo temporada Pepe

Voz 5 10:19 bueno distinta como si de partidos tengo o no tengo un fenómeno nuevo creciendo mucho éxito la bruma que ya que ha hecho de ello espectacular el equipo pues bueno con Colón

Voz 4 10:32 que tenemos estamos intentando llegar al objetivo final que es meternos en Champions si en eso estamos dijo que la temporada bueno pues ha sido cambiaron poco

Voz 5 10:43 cuál es el rol de

Voz 4 10:46 intentaba ayudar

Voz 5 10:48 desde fuera de de intentar hacer crecer a allí

Voz 4 10:50 sí bueno está preparado cuando cuando he tenido que que que saltar al ruedo y hacerlo lo mejor posible

Voz 1375 10:58 en treinta y seis años todavía tenemos Pepe Reina para rato tú te ves con con fuerzas todavía y con ganas de decir bueno esto todavía queda vamos a ver dónde pero todavía queda Pepe Reina

Voz 5 11:07 bueno sí son treinta si es decir yo es que ya en agosto los en hace muy poco a la idea pero hasta que físicamente como mentalmente

Voz 7 11:17 sí ha con la con

Voz 4 11:20 me gusta mucho lo que es el momento porque quedan dos años que tengo firmado más aquí ahí pues veremos yo hasta que bien era el fútbol que que me deje amigos no

Voz 1375 11:35 España Alemania Italia Inglaterra llamas dicho antes que te quedas con la Premier crees que se acaba en Italia dado te gustaría acabar en España tu carrera como portero

Voz 5 11:46 lo veo complicado lo veo complicado que da poco muchas cosas no

Voz 4 11:51 pero bueno pues sirios Jerez España ahí todo va bien pues a lo mejor tengo la oportunidad de día de mañana y me gustaría usted era seguir vinculado al fútbol sí lógicamente mi casa será eran España volveremos a vivir a España de disfrutar seguramente de otra manera pero como estamos por lo con adaptado de caducidad yo creo que me queda tiempo

Voz 1375 12:20 va a haber una generación ahí bueno todas forma parte de la mejor generación de futbolistas que ha dado este país estuviste estuviste cuando había que estar ganando dos Eurocopas y un Mundial en ese grupo en el que España la selección española tocó el cielo pero muchos os habéis ido retirando a Tito había te queda dos tres cuatro años los que tú decididas pero luego también te tienes ese gusanillo de los banquillos y ahí va a estar con Xabi Alonso como Nicky Xavi Hernández eh bueno ahí hay una generación de con Raúl González vine una camada de entrenadores que lo ha sido todo en el fútbol como como futbolistas y qué vais a tener una competencia tremenda también en los banquillos no porque tú llevas ese gusanillo ahí dentro también

Voz 5 13:00 sí se vuelva a ser un reto bonito lógicamente no todos tienen que ser la competencia hoy al Vauxhall

Voz 4 13:10 en una rueda de lo que te llama

Voz 5 13:12 segundo entrenador o al contrario ya veremos yo creo que van a salir cosas muy positivas de esa de esa generación que comentaba así como te digo no nos gusta me gusta mucho lo vivimos mucho lo lo lo que hemos hecho lo que hemos disfrutado ya pues toca

Voz 4 13:27 eh dos o tres años

Voz 5 13:29 cambiar el chip porque es totalmente distinto por lo que tengo entendido pero bueno probarán suerte y si somos afortunados pues no y sino pues por lo menos lo lo algo espectador

Voz 1375 13:40 te veo te veo ahí en los banquillos dando órdenes e dando de elecciones con todo lo que has vivido en estos años tras

Voz 3 13:45 emitiendo la hora a los que vienen por debajo oye la última made

Voz 1375 13:48 imagino que habrán hablado con con Iker no en estos días que que vaya susto que nos dio a todos cómo le has visto qué te ha dicho Iker Casillas

Voz 5 13:55 bueno le he visto lo he sentido

Voz 7 13:58 ha aliviado contento hoy feliz

Voz 5 14:02 porque todo se dar algún susto muy agradecida

Voz 4 14:06 a la rapidez

Voz 5 14:08 te con la que actúan los servicios médicos del Oporto porque claro interesado la vida

Voz 7 14:13 aquí concienciado de que tiene que

Voz 5 14:17 disfrutar mucho de su vida de su mujer y sus hijos

Voz 4 14:21 y que las decisiones que tome yo

Voz 5 14:23 serán mucho más con la cabeza que con razón un valga

Voz 3 14:27 claro valga la expresión

Voz 5 14:30 pero pero al afortunado hoy ha agradecido a que todo se quedara como te voy a todos y todos los que estamos en su entorno pues pues contentos de que de que así haya sido

Voz 1375 14:42 el otro día me decía alguien que le conoce bien decía bueno conociendo a Iker no sé yo si va a querer retirarse así o Herrada dentro de poco decir venga que esto esto no puede acabar así que hay que seguir intentándolo ser portero

Voz 6 14:55 pero es que vamos a hacer disfrutar está tranquilo si hay dejar paso a todos allí

Voz 5 15:06 sí a retirar en el top puede jugando jugando en los cuartos de final de Champions siendo competitivos luchando por todos los títulos seis y mira hacia atrás solamente tiene que sentirse orgulloso de lo que ha hecho delegados que ha dejado de la ira familia que ha creado qué es lo que ahora tiene que ser lo más importante para ese es mi punto de vista y como amigo lo que espero

Voz 1375 15:28 totalmente bueno Pepe me alegra mucho que que te vaya bien y que y que a ver si tienes un día por aquí nos visita El Larguero cuando tengas algún da Mira da por ejemplo cuando consigues las entradas

Voz 5 15:40 venga vamos a conseguir

Voz 1375 15:42 estaba hecho cuenta con ello Cuidad de Pepe

Voz 8 15:46 un abrazo otro Moratti gracias a Iker sin que el momento

Voz 3 17:07 siete minutos para la una una menos en Canarias que charra más rica como siempre Pepe Reina yo dice

Voz 14 17:14 pero no será Chop hecho pasta para siete generaciones Iker Casillas bueno está por aquí

Voz 0239 17:20 Jordi Martí hola Jordi muy buenas que ETA humano muy buena Antonio Romero qué tal hola qué tal muy buenas a todo hola Jesús Gallego veranos

Voz 14 17:26 es está Sique Rodríguez en Barcelona hola así que qué tal como está

Voz 1375 17:30 ahí sí decía antes luego una pregunta pero

Voz 14 17:32 no estamos en tiempo pero lo de la operación de lo visual es que antes de una final de Copa para llegar bien a la Copa América no

Voz 0985 17:38 hombre yo tendría una cosa si el Barça estuviera clasificado para jugar la final de la Champions se hubiera operado no tengo mis dudas la segunda en la crónica de Adrià yo estoy con él creemos que la Copa América es su gran objetivo y por eso se opera ahora ya esto es lo que estamos diciendo por lo tanto

Voz 0239 17:58 yo creo que es un poco blanco y en botella un poco cara

Voz 14 18:01 ahora bien hay algunos doctores que también sí

Voz 0985 18:03 en este tipo de operaciones te hablan de tres cuatro meses veremos qué es lo que dice el parte médico hoy es día ya estamos a diez Manu ya a diez e en la Copa América empieza el XV XVI no reclama catorce quince dieciséis bueno vamos a ver qué pasa pero Suárez tiene dos problemas el primero es que el goza de la protección de Messi claro Suk su rendimiento en Liga es impecable sin embargo en la Champions fíjate lo que ha pasado va a cumplirse cuatro años de su último gol a domicilio y finalmente quién es el sustituto de Luis Suárez para la final de Copa quizá Boateng está a años luz de ser un jugador para un equipo de Barcelona te pongo Elías uno

Voz 14 18:36 brillo te pongo yo pues sí podría ser bueno es lo que tiene ser el mejor amigo de mes esa sí bueno había una evidencia eh cuál que la rodilla mal la tiene porque si no no se opera ya siempre a diez días de la final de Copa se puede esperar al final de Copa y luego operarse o mejor pero arte ahora para llegar perfecto al inicio de la Copa América

Voz 1906 18:56 sí que es verdad que a sospechar pero hay que ser prudentes porque nacionales la salud de un de en este caso una persona un futbolista porque es que no voy a verlas venir porque no no yo yo yo sospecho que sí pero claro hacer un juicio sin saber exactamente qué es lo que tiene porque es lo que es una realidad es que ha pasado por el quirófano y una persona que pasa por el quirófano es que no está bien

Voz 14 19:13 no se venden no pasa porque el debate no es si se que no que pase por el quirófano si no pasa nada yo no voy al quirófano si no tengo nada pero si la historia sería podía haber esperado una semana con esas molestias

Voz 0239 19:23 el Levante toda la temporada pero claro visiblemente esa sea una de las explicaciones por la supongo que hay partidos donde no tira supongo que habrán valorado club y jugador islandés

Voz 14 19:32 son esas además al jugador si la una menos cinco vamos al debate que hoy trata sobre Valverde debería el Barça destituir a Valverde antes de los oyentes si o no Romero Jordi Martí creen que

Voz 0239 19:46 hombre yo creo que sí porque desgraciadamente este negocio está montado así a mi me parece que lo que pasó el otro día en Anfil no es responsabilidad exclusiva ni mucho menos del entrenador más yo creo que es más responsabilidad de los futbolistas del entrenador pero cuando tú eres técnico del Exxon del máximo nivel aunque lo más importante para Barcelona es la liga resulta que al final ha sido la Champions y en la Champions las dos últimas temporadas Valverde no sólo ha fracasado sino que se ha visto sobrepasado primer motivo el resultado en la competición más importante segundo motivo que se han tenido que dar cuenta Valverde que ya lo intuía desde la pasada temporada que pinta muy

Voz 14 20:19 poco para la gente que manda en el Fútbol Club

Voz 0239 20:22 Barcelona porque he leído una derrota importante pero una para que saque todo el mundo las escopetas le ponga en la diana y quieran fulminar lo de la próxima temporada empezar un año con la desconfianza nuevamente de la junta directiva yo creo que sería un error si no confías en el entrenador que es evidente que no confían al cien por cien

Voz 14 20:39 lo mejor destituirle Romero sí que piensan que sí que pensé lleva con Jordi

Voz 0919 20:43 no no sé que Rodri Diego no no es la solución pero que lo hagan no de

Voz 0239 20:48 pero no es la solución pero la frase de Tossa de ETA al final guionista no no no no no

Voz 0919 20:55 la solución pero que se tiren a un río no les diera hace dos meses le renuevan que hace dos semanas Valverde es el que mejor entiende a Messi lo ha dosificado ha sacado el mejor Messi del de los últimos años que que entienden nuestra filosofía esto

Voz 1375 21:09 el juego pero resulta que por diez minutos tontos

Voz 0919 21:11 defensa en un partido donde encaja dos goles seguidos hay que cargarse al entrenador yo creo que si el Barça destituye Valverde va cometer un error gravísimo no va a encontrar en el mercado un entrenador mejor no lo va a encontrar porque no va a poder fichar ni a aclaró ni Bettino ni a Guardiola ni ni ni ni nadie desde altura y sobre todo si el Barça se carga Valverde lo que está haciendo es demostrar que las tres Champions del Real Madrid van a escoger durante dos o tres décadas así que un entrenador que el año pasado ganó el doblete que este año puede ganar el doblete que Lesaka diecinueve puntos al Real Madrid la Liga va a ser destituido el Barça

Voz 14 21:52 irá por un precipicio entonces sigue tu crees que sí sido que no que no me ha quedado claro

Voz 1906 21:56 a ver te voy a defender que lo debe destituir pero creo que no lo debe destituir vago vale no en organizando si yo creo yo creo que que por un partido no puede descargarse un un proyecto porque si echas a un entrenador por no ganar la Champions entonces que hay diez doce equipos que optan a conseguirla sólo lo hace uno

Voz 0239 22:19 no fue no haber hecho el ridículo en el partido más importante de la Champions

Voz 14 22:24 pero si Suárez o Coutinho hubieran marcado uno de los

Voz 1906 22:28 no es que podían haber marcado estaríamos ahora haciendo este tema

Voz 14 22:31 pues evidentemente puede marcar el futuro de un entrenador es que aquellos final la pregunta es saber Jordi arroja un poco de luz hay que ver

Voz 0985 22:37 si tu hechas a Valverde estos la solución alguien te garantiza que la solución sea echar a Valverde cuando estamos todos diciendo que al margen de Valverde la respuesta ya que puede tener hay que mirar a los jugadores ya hay que mirar también a la secretaría técnica ya hay que mirar a la propia Junta Directiva que ganas Antonio echando a Valverde crees que estos a solución crees que

Voz 0239 22:58 no simplemente la otra la verdad desaparece no no dan soluciones que desaparezca el club si quieres echarle a la Junta de hombres pero la secretaría técnica pues evidentemente el año que viene el Barcelona tiene que empezar la competición

Voz 0985 23:08 quién te da la garantía que echando a las lució

Voz 0239 23:11 nadie Maxi que esto es un deporte de máximo nivel de de máximo nivel repito Jordi perdona igual esto concluyó la evidencia de que hay que echar el entrenador es que esta derrota la del año pasado han puesto de manifiesto que el que manda en el club que hasta donde yo sé aparte de Messi es el presidente no no traga deportivamente a su dolor no confían su entrenador Si tú no confiarse entrenador lo mejor es romper esto es como una pareja de no a ver si es verdad pero si a usted no le renovó hace dos meses que lo entiendo porque esto le renovó hace dos meses estuvo a punto de cargárselo el año pasado por la misma

Voz 3 23:45 sí pero yo lo leí yo no

Voz 1906 23:48 sí sí bueno ya ya que que aquí no no no no no no no que fue un calentón y que salió de

Voz 17 23:56 que todo con quién vas sí que perdono menos y así contra

Voz 1375 23:58 a uno

Voz 17 24:00 bueno es un dos contra dos tres o lo que haga falta vale digo que

Voz 0239 24:03 todos pasa dado no pasa por entonces contra

Voz 1906 24:06 iba el que el año pasado hubo un calentón después de la final de Copa y que lo que salió en Mundo Deportivo y y fue directamente de boca de los que más mandan en el Barça es cierto pero que que fue un calentón que duró un día dos días también es verdad porque aparto no siempre ha defendido a Valverde de hecho es quién lo ponen su día pero sí

Voz 0239 24:25 ahí pasa toda la temporada diciendo una temporada diciendo que Valverde se estaba pensando si renovar porque estaba muy dolido porque sabía que estuvo a punto de fulminar la pasada temporada no vamos a Alberto Valverde que ordene a Villaverde a medir no cualquiera

Voz 1906 24:41 senador que se marcha de un equipo lo hace porque ve que su plantilla no les sigue pasó con Guardiola pasó con Luis Enrique Easy Valverde hubiera decidido dejar el Barça hubiera sido porque los jugadores no les siguen decide renovar porque ve que la plantilla le tira y por eso renueva porque al final el día a día lo pasas con veinticinco tíos con los que entrenas que tienen sus manías y que cuesta gestionar si un entrenador ve que su tropa su gente sus jugadores les siguen renueva porque lo demás es es más o menos gestión hable más o menos secundario lo importante es el trato con los jugadores

Voz 0985 25:13 es que lo he dicho esto perdona es verdad que

Voz 1906 25:16 la Champions es una competición pasional donde es importante el arengar a la gente el transmitir emoción Valverde es cierto que eso no lo hace y es un entrenador que quizá para Eric competiciones así pues no no termina de

Voz 0239 25:32 dejemos nada que fiche en Europa la Champions y que juegue con Valverde para la Liga la eliminatoria Barça la eliminatoria del Barça contra el Madrid cuando lo echa en la época de Guardiola

Voz 1906 25:41 la todos coinciden en apuntar que se empieza a ganar con la rueda de prensa del puto amo que los jugadores esperan a Guardiola en el hotel hilo ovación han por esas declaraciones hay veces que necesitas que el entrenador digamos como Klopp que sea vehemente cuando lanza su discurso y Valverde no lo es es uno de los efectos que tiene

Voz 0985 25:56 y luego otra cosa eh cuando tú hechas un entrenador como Valverde que te ha gestionado bien el vestuario y que te gestión habían una cosa que no es fácil que son trayectorias algunas de las cuales llegan a su declive encontrar una pieza que te encaje en este entorno no te va a resultar nada fácil quién le va a sustituir qué perfiles hay en Europa de entrenadores que estén disponibles para

Voz 0239 26:17 no no hay extras no hay entrenadores que pero

Voz 0985 26:21 pues entonces Antonio cuidado porque te vas a cargaron tío que en la Liga y la Copa te ha hecho un papel descomunal por qué nota le ponías tu a Valverde antes del partido de Anfil

Voz 0239 26:30 lo que es bueno de es todo el verde aunque tú aunque un notable quizá hacíamos llevará tiempo llevas toda la temporada los York hijos grandes donde nota es la Champions

Voz 3 26:41 a ver si Jordi me gallego que hay que tiene un minuto más

Voz 0985 26:45 de que Valverde está pero suspendidas menos uno claro imagínate que te gana el doblete Tucker es que a un entrenador que te gana de nuevo doblete lo vas a echar

Voz 1375 26:55 Gay entonces si es que yo creo yo creo que sí sí sí

Voz 0919 26:57 San a Valverde el mensaje que están lanzando a todos los entrenadores de todo el mundo es Al Barcelona solamente puede venir si ibas a ganar la Champions y no te echamos el año que viene con lo cual eso no se puede no se puede transmitir no lo va a entender nadie nadie va a querer venir porque es gana dos dobletes pero en la Champions al que ficha le a vienes a ganar la Champions o te hecho junio

Voz 0239 27:18 sólo hay una tierra llana no pierda

Voz 1906 27:21 Canal de Copa siendo un partido

Voz 0239 27:24 va haciendo un partido desastroso da pues eso no vale entonces no eso no porque si se podría ocurrir si el si el club cree en Valverde tiene que creer en Valverde independientemente de lo que pasa en la final de la Copa porque si si realmente crees que Valverde que no hay otro en Europa que Valverde ha gestionado muy bien como dice Jordi un montón de circunstancia porque es un partido aunque sea la final de la Copa del Rey eso no puedes saber desaparecer de la noche a la mañana lo que no vale decir que no le echen pero si pierde la final de la Copa cuida no sino le echan al alguien por qué estamos haciendo este debate hoy porque yo creo que todo el mundo ve en el ambiente que Valverde no lo tiene muy claro para ser la próxima temporada no no estaríamos haciendo este debate

Voz 14 28:01 Romero que si gallego y Jordi creen que no los oyentes de Larguero que creen debería el Barça destituir a Valverde sí o no

Voz 23 30:48 hola Nicolás muy buenas buenas noches cómo estás muy bien aquí en la hago hombre en Santiago que buena tierra Brenner pero de luchando pero así está durmiendo aquí no nos libramos

Voz 16 31:01 de esta esta noche que llevamos veinticuatro

Voz 23 31:05 que vaya bien dura todo el fin de semana o que mañana para no se sabe

Voz 16 31:09 el príncipe en principio mañana creo que va a ser

Voz 14 31:12 bueno bueno aquí en Barcelona también han vivido un poco así

Voz 23 31:15 bueno vamos llevamos veinticuatro horas vamos a ver si yo

Voz 3 31:18 además para Romero y sí que o Juve para Jordi para Gallego cree

Voz 14 31:21 Nicolas de Santiago que el Barça debería destituir a Valverde

Voz 16 31:26 no no creo que los de destituir eso sí yo me yo soy Valverde me planteo la continuidad amigo otra es porque no creo que el error sea plantear Barcelona tiene que despedirle tiene que dejarlo yo creo que el año pasado después de las declaraciones de Bartomeu que me lo me lo hubiera planteado ir este año justo después del partido del presidente de Barcelona sale recordando lo del año pasado ya eso lo raro no sonó muy raro no creo que vayan a echar porque no creo que que no le gusta a nadie pagar finiquitos millonarios como lo que son en el fútbol pero lamentablemente creo que la elección del Liverpool lo del año pasado ya dolió esto va ha dolido mucho más si cabe todavía siempre de Madrid no me alegro enormemente ya no no me alegro nada

Voz 0239 32:19 claro nosotros no he dicho que no pero no ha dicho que no porque claro ya cosas pues ya ha sido debería echar el Barça Valverde pero

Voz 14 32:29 estoy tú dirías

Voz 23 32:31 sí porque creo que la dirección no confían vale porque humano no no no no no voto para Jordi para Gallego el Barça no debería echar a Valverde según pero eso deberíais no deberían deberían echaron unos cuantos directivos que ficha a ahí están esos este esta esta opinión que guardarla eh con mucho cariño

Voz 3 32:50 un abrazo saca el paraguas mañana por si acaso Nicolás vale tenga un abrazo fuerte para tu va gracias va a hacer falta hola golfo

Voz 24 32:59 hola buenas noches qué tal estás pues aquí como todos los días escuchando dos desde hace ya claro los cepos de que se funda

Voz 3 33:09 la Cadena SER la Cadena SER propiamente como debe ser Radi fíjate fíjate nada te te Xicoy unos confirmó tras ese chaval mira mi padre hoy setenta y nueve que de la calificara de mucha Racing de dónde llamas que llamo desde varios hombres de mi tierra

Voz 0985 33:29 sí

Voz 3 33:29 sí estoy en la Huerta del Rey mío o qué bonito enfrente al que que que tardes de gloria de baloncesto balonmano ahí el polideportivo patas arriba se ponía de soy patas abajo bueno tú crees que el Barça debería echará a Valverde no no vale por no lo debe estar por llegar

Voz 24 33:46 yo ficho el entrenador para que los Valverde ha ganado dos el año pasado si agarró uno este año y puede ganar otro más o lo cual evidentemente me vale un entrenador no me ficharle para la Copa de Europa bien lo que sí cambiaría

Voz 16 34:01 sería el sistema de

Voz 25 34:05 la secretaría técnica amigo

Voz 24 34:07 es una vivienda en la cantidad de millones que se gastado ya en gente que ni siquiera puso la camiseta y no les da una arteria como Nivaldo a Samper Alcácer el Olmo Seat esa gente joven sí sí yo creo que vale para estar ahí entonces por eso creo que cambiaría a golpes dice un favor a sí hombre podría estar en antena los títulos que tienen los títulos digo eh tanto en Madrid como la zona reconocidos por la Copa Oro hubo pruebas deportiva entiéndase desde la Copa Latina seamos no saben lo que es eso que ganaron el Madrid y el Barcelona Copa de Ferias cambiados los títulos del origen del fútbol la Recopa que es la SER

Voz 5 34:53 añadió Maliki el país no la ganó

Voz 24 34:55 claro la que jugaban los campeones de Copa claro eso es por favor te lo pido vale

Voz 3 35:00 claro que sí lo vamos a mirar yo enseguida pero los bebés enseguida lo damos el dato Adolfo gracias gracias gracias y un abrazo Valladolid hasta luego

Voz 0985 35:08 esto que dice Adolfo es muy interesante a veces parece que la vida empiece con la Copa de Europa pero había vida antes de la Copa de Europa dos cero

Voz 14 35:15 dos cero para Jordi para Gallego hola justo a los chavales a Valverde

Voz 0239 35:19 de por matizar como

Voz 14 35:21 el que no ha puesto a los chavales ya ya confiarnos chavales

Voz 8 35:25 hola hola Jaime

Voz 16 35:28 hola qué tal estás bien y mira

Voz 3 35:33 lo que tú quieras tu cabeza

Voz 16 35:35 de sangre así para el Valladolid a Gareth Bale

Voz 3 35:40 siempre he mala leche tienes que tienes una mala leche que cachondo eres pues te digo una cosa

Voz 14 35:47 no no no no no no no no lo vais a colara síntomas y Ronaldo no va a picar no va a morder el anzuelo a ver si nos llevamos por ahí nuevo Vinicius pero es que es muy caro el Valladolid no se lo puede permitir

Voz 16 35:56 sí la paga

Voz 3 36:00 vale sí oye donde las llamas desde Madrid desde Madrid muy bien crees que eres del Madrid de la

Voz 16 36:06 yo soy del Madrid crees que el Barça debería

Voz 3 36:09 a destituir a Valverde

Voz 16 36:10 no yo creo que no no claro lo que tendría que hacer ese esta algunos futbolistas tras lo del otro día empezando por ejemplo paro pues Luis Suárez que lo que no puede ser que hoy ya que operarse por ejemplo también iban a critica que tarde el otro día va hizo va

Voz 26 36:32 a hacer lo que haga la Feria de Abril

Voz 16 36:35 pues bien claro lo que iba o Liga

Voz 14 36:37 no se hable más voto para Jordi Bargalló

Voz 16 36:40 ya ya sé lo que necesitaría Barcelona naves once puntos donde carisma lo que hay que cuando alguien cuando lo segundo que llegan vamos a dar estabilidad delante

Voz 14 36:53 muy bien me parece un poco Manolete yo les tres cero gracias Jaime un abrazo hasta luego chao pues esto está ahora voy a contar el voto internet pero esto pinta feo para para sí que lo ha estado

Voz 0239 37:07 sólo bueno para así que no lo sabemos todavía Zintan fue para el Hola Eduardo hola muy buenas muy buenas noches saludos cordiales de donde nos llamas

Voz 25 37:19 desde Vigo desde Vigo lloviendo también hay sí está dando de sí o no está Galicia pasada por agua de Quique Flores además desde el tema

Voz 14 37:28 si no no

Voz 0662 37:29 sí sí tenga lugar en segundo lugar del Atlético de Madrid

Voz 14 37:35 lo de Valverde tú cómo lo ves Eduardo crees que deberían echarlo o no

Voz 0662 37:39 muy muy claro y a Valverde le viene grande el Fútbol Club Barcelona eso es evidente tiene Europa se juega con mucha más intensidad con mucho más físico ir y con más velocidad que es un campeonato nacional ese señor pues no para mí no está preparado para enfrentarse equipos europeos de postín como puede ser el Liverpool o puede ser el Juventus o o mismo el matrices

Voz 25 38:09 etc etc todo te dejan ver quién me falta experiencia

Voz 0662 38:13 con eso no se va a ningún lado instaron también incluyen jugador es que tampoco rinden como es debido ir el físico pues no le da para más siendo onces perdemos contra un equipo pues que no es que es muy superior a las al Barcelona

Voz 14 38:30 pues bien claro explicaba voto para Roma para así que gracias Eduardo un abrazo

Voz 25 38:37 al es suerte gracias Javier noches suerte al Celta de suerte al Celta también en esto que queda e ir a lo seguro que mantenemos

Voz 14 38:44 hasta luego chao Última llamada ola Toni hola buenas noches

Voz 27 38:49 a mí me pasa hambre cómo estás delante llamaba a volver a de puertas de ella

Voz 3 38:55 sí pero igual ya

Voz 14 38:57 te paras ahí os sigue que debía Romera a estudiar

Voz 27 39:00 venga para que con compañero en Benavente que que tener hoy ya sabe lo que hay que yo

Voz 14 39:07 va a ser no

Voz 27 39:09 sí correo pero no voy a darle que te cuento

Voz 0239 39:14 cuidado cuidado con radares Benavente está sembrada de radares

Voz 27 39:19 ya ya ya ya está bueno eso ya están los radares colocados en lo que va

Voz 3 39:26 vale antes vamos a los primates dime si crees que el Barça echar a Valverde oro

Voz 0985 39:33 no

Voz 27 39:33 lo que tirón si no de lo no se puede tropezar dos veces con la misma piedra porque es que marchó viniendo de la que te dieron en Roma

Voz 16 39:44 no es que con él

Voz 27 39:47 que te diga sabiendo lo que hay más con tres cero negaba con lo de permitir vamos digo yo Valverde será muy buen entrenador a pero que va hay que echarlos

Voz 14 39:59 vale pues nada muy clarito te queda mucho viaje no

Voz 27 40:02 pues mira estoy aquí esperando a ver si hago lo propio lodo esto es todo muy de aquí hasta las dos y media de Leganés que tú lo conocen bien claro ahí tengo una

Voz 3 40:10 bueno yo cuida te cuida adiós hasta luego todo el día gusta garantía empate a dos o más ajustado de la noche no lo último uno empate a dos Bruno

Voz 14 40:21 Aniston dice en los votantes y los oyentes en en en Internet cinco mil que el setenta por ciento opina que sí debería echar el Barça Valverde el treinta por ciento cree que no seamos ganador

Voz 3 40:33 ha ganado el debate a tres ha acostado con mi teléfono le cuento teléfono hoy que está por ahí Ponseti Pedro de la Rosa un abrazo chavales bueno hasta luego adiós a los cuatro Romero Gallego Jordi

Voz 14 40:45 sí sí que está José Antonio Ponseti Pedro de la Rosa para hablar del Gran Premio de Fórmula uno de Montmeló este fin de semana en Barcelona podría ser la última vez el contrato termina habrá más Fórmula uno de Montmeló o lo veremos por última vez hablamos con ellos

Voz 8 40:59 a aquí

Voz 3 41:44 para la Fórmula uno después del fútbol y de un día de

Voz 14 41:48 hay competiciones europeas más hay que repasar lo que va a pasar este fin de semana en lo que llevamos de mundial que el domingo pasado no lo hicimos hilo que nos queda de Mundial empezando por este fin de semana que toca Montmeló hola José Antonio Ponseti muy buenas Feli Madrugada querido Manu Carreño que hay

Voz 1025 42:01 pero cuando llega la semana el Gran Premio de España circuito Montmeló eh amén me apetece un montón y si todo va bien es decir que mañana pilló el Abbey estoy ahí que vaya a pasar y disfrutar el fin de semana ahí en tierras de Montmeló creo que va a estar ahí también un tal Pedro

Voz 14 42:17 de la Rosa el que les suena a vuestros leyendo el mítico hola a Pedro de la Rosa muy buenas

Voz 1714 42:22 buenas noches y bueno ahí está el mítico

Voz 14 42:24 dónde estás en qué lugar del mundo

Voz 1714 42:26 bueno de momento me pilla lejos porque estoy en Mónaco este fin de semana también es el es la carrera de la fórmula eléctrico de la eh

Voz 3 42:34 sí como yo estoy en un equipo pues tener

Voz 1714 42:37 la carrera pero sábado por la noche cojo un avión y si todo va bien el domingo a primera hora este en el circuito de Barcelona Catalunya

Voz 3 42:44 en el equipo en el equipo eléctrico sigue llevando las pilas no es el responsable de cargar los coches no nos llegó las filas que es excelente

Voz 14 42:56 bueno bueno está el pero bueno Pedro de la Rosa en Mónaco con la fórmula eh después a Montmeló que no se Ponseti IU Pedro ojalá que no pero tal vez estemos ante el último Gran Premio en el circuito de Montmeló porque acaba el contrato y no sé cómo están las negociaciones pero debería resolverse ya sí

Voz 1025 43:15 había tensión sea sabes que cuando termine al cada vez que termina contrato hay ahí un poquito y de nervios sobre todo porque no estoy hablando de memoria que no que no se lo tomen al pie de la letra pero que recordar que entre motos y coches entre Moto GP Fórmula uno el entorno de Montmeló esto eso ingresa directamente a unos sesenta millones de euro cree que esa anualmente osea que imagínate el dineral que es perder la Fórmula uno de pronto eh

Voz 14 43:44 Tanto Pedro tubería pero mira lo que ha dicho Carlos Sainz hoy que le han preguntado por el asunto de de esto de si podría ser la la no renovación de contratos la Fórmula uno con Montmeló

Voz 25 43:56 Carlos Sainz en el que tenemos puestas muchas esperanzas en esta carrera ha dicho esto

Voz 14 44:00 el Barcelona y el Gran Premio de España tienen todo

Voz 0360 44:03 los ingredientes para albergar una carrera de Fórmula uno tiene mucha historia dentro del calendario es la casa de todos los equipos de todos los pilotos llevamos viniendo aquí treinta años sin parar sería una verdadera lástima por mi parte pedir que todas las instituciones se pongan de acuerdo en algo sí se puede mantener este gran premio que puede haber otro pues ojalá haya haya algo que lo sustituya existe falla lo mejor que haya este que haya otro

Voz 1714 44:26 sería una pena Pedro no se dio la pena me gusta mucho las palabras de Carlos y además las apoyo al cien por cien creo que es momento en el que todas las instituciones tienen que empujar más que nunca para salvar el Gran Premio ha costado mucho llegar aquí ha sido muy difícil llevamos ya una tradición importante desde el año noventa y uno el Gran Premio de Barcelona Cataluña y y ha de continuar esto es muy importante para el país hay bueno yo creo que también la gente de entender que una cosa es perder un Gran Premio y otra cosa también todavía más difícil es recuperarlo porque si pierde no sabes lo difícil que va a ser lo entonces vamos a confiar en las instituciones me consta que Cataluña está negociando a tope hay un riesgo tremendo que es el el gran premio bueno en el Gran Premio de Holanda no pues qué quieren ocupar nuestros Lot nuestro nuestra semana de mayo pero bueno vamos a confiar el riesgo está ahí

Voz 3 45:21 sí sí sí sí ya lo creo que el riesgo es ser

Voz 1714 45:24 es real no y si no no estaríamos todos alzando la voz pero también confiamos en que en que bueno que los los directores de Cataluña lo están llevando lo mejor que puede ni iba a salir adelante

Voz 1025 45:35 Manu que además hay que pensar que Pedro estará de acuerdo conmigo que no sólo es la carrera en sí sino también un montón de entrenamientos no la ocupación del circuito en otros puntos en otros momentos del año

Voz 28 45:49 sí además es que yo soy de Barcelona hay bueno ahí mi familia vive muy cerca del circuito entonces yo sí

Voz 1714 45:55 lo que ha supuesto para toda la zona no a nivel escolar el impacto la cantidad de equipos que hay la tradición que sea sea sea generado la afición que ha levantado hay que el impacto al final si queremos hablar de números el impacto en el que dice Ponseti no impactos bestial en la zona rural entonces y no es sólo a la afición pura y dura

Voz 3 46:14 exacto pero en temas ahí sí pero no es una pena desde el punto de vista deportivo emocional

Voz 14 46:19 del aficionado que también por supuesto sino el impacto económico mediático social evidentemente pero bueno todo lo que está pasando en Cataluña en los últimos tiempos es evidente que no ayuda eso es evidente y ojalá que no pase factura es verdad que no será sólo por eso pero que tampoco ayuda

Voz 1714 46:36 exacto pero yo creo que hemos de tener unas miras más altas no de saber poner de lado dejar de lado todos estos problemas y miras realmente en el plano deportivo económico de la zona

Voz 3 46:46 no hay puro y duro eso sí pero bueno eso eso tienen que verlo

Voz 14 46:51 los que los que renuevan las dos partes no que vean que tengan esa mirada que dice Pedro aparcamos es hoy Oyón mientras eso se va resolviendo que ojalá algún día se resuelva bien y por el mejor camino

Voz 25 47:00 que no afecte a este tipo de eventos no moja pero bueno

Voz 14 47:03 oye ponerla la siguiente gran premio y ojalá que el año que viene estemos hablando otra vez de de Montmeló como pedía Carlos y como pide Pedro y pide Pons aprendimos todos doblete de de Mercedes otra vez porque llevamos cuatro grandes premios cuatro dobles

Voz 1025 47:16 es madre mía nos y aquí aquí traen todo el mundo se supone que va a traer algún invento que otros no Pedro supone que esto es un punto de inflexión para

Voz 14 47:25 y a aportar cosas nuevas a los coches pero

Voz 1025 47:28 es tan tan fuerte el equipo

Voz 1714 47:31 yo si a ver lo cierto es que Mercedes ha estado jugando al despiste toda la temporada no entonces de que no son los favoritos de qué tal pero llevan cuatro dobletes cosa que nadie había conseguido en la historia no entonces dicen vamos quiénes son los favoritos Mercedes un doblete hombre yo pero que no porque además es que hay que ver que Ferrari lo fuertes que estuvieron en pretemporada en este mismo circuito van a traer un motor mejorado motor nuevo entonces vamos a confiar en que gane quien gane lo único que pido es que la lucha desigual ya si es Mercedes y Ferrari o quien sea no pero que sobre todo la lucha que no puede ser que sea otro doblete Mercedes