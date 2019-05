Reina: "He sentido a Iker aliviado, contento y feliz porque todo se quedara en un susto"

Voz 1375 00:00 bueno dejadme que salude ahora a uno de los nuestros que sí que que sigue dando clases de fútbol y demostrando que hay portero para rato ahora en Milán Don Pepe Reina buenas noches

Voz 1 00:10 hola qué tal buenas noches cómo te va la vida ganamos tirando peleando y si siguiendo dando cuando es Raúl

Voz 1375 00:18 sí y siguiendo la semana de locura no de de de fútbol ya hemos visto lo que ha pasado esta noche con las dos semifinales de la Europa League pero fíjate lo que pasó también ayer con las dos semifinales y anteayer de de la Champions no te ha sorprendido algo de lo del martes y lo de ayer miércoles en Champions

Voz 1 00:33 bueno yo creo que en principio lo que la gente seguramente hubiera apostado poco antes de la vuelta de las semifinales él es que hubiera sido una final totalmente distinto claro pero bueno eso es lo bonito el fútbol que te sorprende cuando menos te lo esperas que para mí el martes merecidamente por el global de la eliminatoria justo finalista pues Liverpool y que ayer pues bueno se vio un partido en el que pudo pasar de todo que que de Fernando Llorente cuando salió cambio el partido si fue una de las claves sino la la clave principal de que al final

Voz 1375 01:18 y canterano del Barça jugaste con el primer equipo también hay creo que cerca de cincuenta partidos en dos mil uno pero es tuviste también ocho temporadas en el Liverpool tenías clara con quién iba el martes tenías ahí el corazón partío no

Voz 1 01:32 bueno no fijamente siempre agradeció al Barcelona porque vendió a primero como persona me formó y después Juanjo esto tuve la suerte de camisetas y cumplir un sueño que nada chiquitito poder jugar en el Barça y luego en la que ha sido mi casa durante muchísimo tiempo y al que tengo un especial cariño por encima de los demás clubes a los que estaba o no en quería divertirme crear una una muy buena semifinal y creo que todos hemos tenido la suerte de disfrutarlo

Voz 1375 02:05 en éxito del fútbol inglés por fin y no sé si por por por los millones que están haciendo que compren los mejores jugadores de Europa por por porque ya tocaba la Premier porque de verdad tenemos la la segunda vez en la historia una final inglesa o también porque hay dos entrenadores detrás con mucha personalidad con un método con una con una fama

Voz 1 02:28 hasta ahora de entrenadores buenos pero pero

Voz 1375 02:30 no es que nunca llegan a dar el salto a a imponerse por delante de los City y del Chelsea etc pero que ahí están los dos Jurgen Klopp Ipod latino después de muchos años remando no

Voz 0578 02:42 por todo poco yo creo que en estos momentos

Voz 1 02:45 a la liga más competitiva y Navas completa creo que va a decir que en este caso por el que quizá no sólo a las plantillas más Cooper es tal City por supuesto pero lo merecidamente han llegado a la final el Liverpool está peleando todavía por la liga en los últimos cuatro años ha hecho tres finales europeas responsabilidades existen yo creo es más allá de del buen hacer de la plantilla del del del técnico que me parece un fenómeno bueno hacerle un club clubes la yo no la ciudad es que el fútbol es una es una religión yo me alegro mucho de cuando la verdad

Voz 1375 03:30 a pesar de Madrid Barça y Atlético ahora besa la Premier al fútbol inglés por encima por delante del fútbol español de la Liga

Voz 1 03:37 yo creo que en estos momentos a nivel competitivo el nivel de Liga nivel estructuras vivo de estadios que yo tengo la suerte de jugar en las dos Ligas algo envió una persona ahí creo que

Voz 0578 03:51 el fuego

Voz 1 03:54 afirmar que que ya desde hace tiempo la liga inglesa ese es el reciente europeo luego lógicamente tenemos equipos jugó el el Real Madrid que son muy competitivos Siempre hay equipos que luchen por por todas las competiciones europeas pero el resto de la Liga creo que detrás de la propia Premier

Voz 1375 04:14 oye me decía es que lo de por ejemplo el Liverpool donde tú estuviste y conoces bien no es casualidad dos finales seguidas el año pasado en la final este año en la final pero que es algo que que no pasa por casualidad por el club los jugadores entrenador por la afición por por por todo no lo del Barça cayendo dos años seguidos en en momento crucial de la temporada ganando cuatro uno en la ida ante la Roma y luego perdiendo en la vuelta ir ganando tres cero en la ida al Liverpool y cayendo cuatro cero en la vuelta eso también es casualidad o no Pepe en tu opinión

Voz 1 04:46 bueno son dos palos fuertes y lógicamente cuando tienes un resultado muy positivo en la ida conscientemente al preparar bien o lo que es lo que quieran pero tienes tienes esa seguridad extra de de un resultado que a veces puede ser engañosa y que yo estoy convencido de que se ha sacado resultado mucho menos amplios la vida hubiera sido más competitivo la vuelta y humilde opinión si así lo pienso pero pero es decir que lo que les da igual de la eliminatoria ya en Barcelona Liverpool creo que eso es muy buen partido sí en el el el cual apareció Messi sí cambió cambió las cosas que que tuvo desvele al final ahora sí pues parece una tontería pero pero pero hubiera sido cuatro cero que tiene hubiera dado muchísima más garantías de El Cubo los detalles pequeñas a diferencia de ahí en una jugada de estar vivo

Voz 0578 05:46 el lateral del árbol

Voz 1 05:49 sí de ser un pillo pues no sólo eliminando la Casa de San

Voz 1375 05:55 Alexander al Arnold Campillo hilos del Barça pardillos no porque si todo el mundo les ha criticado Stoner pues bueno lo dijo hasta el propio Luis Suárez no dijo esto no le pasa ni un equipo juveniles como como los aficionados del Barça todavía están preguntándose cómo puede pasar eso no eso es por falta de que de concentración de de pillería como tú dices de de de de que qué puede pasar ahí cuando te estás jugando el pase a la final de la Champions Pepe

Voz 0578 06:17 que bueno las las varones Najwa

Voz 1 06:22 es mucho mérito del Liverpool en los Jorge es realmente tienes que estar por las marcas no no sé cómo se visten no en el de dónde darle la espalda futbolistas estuvo listo puso el sitio lo la puso en la Cruz yo creo que es más más mérito del de los jugadores de Call que es que se debería poder regularse final pero lo que puede pasar es que no

Voz 1375 06:57 esto también demuestra Pepe que quién no vale con tener al mejor jugador del mundo en tu equipo no que hace falta más cosas porque todo el mundo es Messi Messi Messi lo soluciona pero claro el día que Messi no está a nivel Top pues hacen falta más cosas a este Barça no

Voz 1 07:09 pero bueno yo creo que

Voz 2 07:12 poco hay que quitarle y restarles méritos

Voz 1 07:14 la temporada caso Barcelona es en las hoy en día es campeón de Liga para jugar una final de Copa del Rey está muy de ser finalista de Champions las colas ha hecho muy bien al Alfonso así muy competitivos lo que pasa es que ha llegado a otro equipo mejor pero la temporada el Barcelona creo que es desde desde lo alto no

Voz 1375 07:35 entiendes a los que pidan responsabilidades y sobretodo piensen que que la solución vendría entre otras cosas por quitar a Valverde del banquillo

Voz 1 07:44 vale no nada cuando cuando hay un resultado muy negativo una eliminatoria de este tipo que encandila a vosotros y Carlos de que canta a manos del candelero y ahí yo creo que el Barcelona esos noticia acostumbrados a esos Habbo

Voz 0578 08:10 durante mucho tiempo y que ser drástico que

Voz 1 08:14 porque el cambio que está viendo de la época de Guardiola siendo positivos siendo una transición todavía la ganadora Hay yo creo que no hay que no hay que hay que ser muy romántico

Voz 1375 08:27 pues nada lo intentarán el año que viene para la final tú que conoces bien a los dos ves alguno por encima de lo otro al Liverpool al Tottenham o cincuenta por ciento

Voz 1 08:35 yo creo que es que el son los dos equipos que se conocen muy muy bien de qué va a ser un partido muy divertido y que si todo va bien y tengo la suerte de poder estar presente lo que nos gusta es que ganen el mejore y si es mejores el Liverpool pues mejor

Voz 1375 08:56 te vendrá salgo anda verla pierde

Voz 1 08:58 encuentro entradas de yo quiero quiero disfrutar

Voz 1375 09:04 oye imagino que tendrás de entradas es verdad que seguro que ahora entradas para Pepe Reina

Voz 3 09:09 tiene que yo creo que contrario seguro

Voz 1375 09:13 bueno Pepe son la Champions en la Europa League pues también nos hemos quedado sin representación española lo ha intentado al Valencia pero pero es que este arsenal de Mary también estaba muy enchufado en esta en esta recta final de temporada

Voz 0578 09:24 sí claro es que con con el resultado ha de ir había había una esperanza pero pero bueno el el Arsenal y al final en en en su propia temporadas lo has hecho algo muy importante para meterse eso sí ha claudicado contra contra un rival importante como digo se me leí volví a mirar hacia delante y ha

Voz 4 09:49 esto es lo firma un y tú cómo estás jugador del Milan desde el pasado verano

Voz 1375 09:57 primera temporada en la que no estás contando con demasiados minutos no has jugado los partidos de de la Europa League y creo que tres o cuatro de la sería qué balance hace retuvo temporada Pepe

Voz 0578 10:07 bueno distinta como si jueces de partidos tengo o no tengo un fenómeno yo creciendo mucho éxito la bruma que ya se ha hecho dueño de espectacular el equipo pues bueno con

Voz 1 10:21 que tenemos estamos intentando llegar al objetivo final que es en Champions sí en eso estamos

Voz 0578 10:27 que la temporada bueno pues

Voz 1 10:30 ha sido de cambiaron poco el y el rol de de intentar ayudar desde fuera de de intentar hacer crecer a así con lo que está preparado cuando cuando he tenido que que que duelo oí hacerlo lo mejor posible

Voz 1375 10:46 en treinta y seis años todavía tenemos Pepe Reina para rato tú te ves con con fuerzas todavía con ganas de decir bueno aquí todavía queda vamos a ver dónde pero todavía queda Pepe Reina

Voz 0578 10:55 bueno sí son treinta y siete es que ya en agosto se va haciendo poco

Voz 1 11:02 a la idea pero hasta que físicamente y mentalmente siga con las hacía con hambre y me gusta mucho lo que es el problema momento porque quedan dos años que tengo firmado se más aquí ahí pues veremos soy yo hasta aquí estoy bien era el fútbol que es que me deje amigos no

Voz 1375 11:23 España Alemania Italia Inglaterra ya más dicho antes que te quedas con la Premier crees que se acaba en Italia o te gustaría acabar en España tu carrera como portero

Voz 0578 11:34 lo veo complicado lo veo complicado con la poco muchas cosas no

Voz 1 11:40 pero bueno si Dios quiere en España ahí todo va bien pues a lo mejor tengo la oportunidad de entrenando en el día de mañana y me gustaría usted era seguir vinculado al fútbol si lógicamente

Voz 0578 11:52 eh

Voz 1 11:54 mi casa será será en España volveremos a vivir a España si disfrutaré seguramente de otra manera pero como estamos por lo con adaptado de caducidad yo creo que me queda poco va a haber una ajena

Voz 1375 12:09 la acción hay bueno todas forma parte de la mejor generación de futbolistas que ha dado este país estuviste es tuviste cuando había que estar ganando dos Eurocopas y un Mundial en ese grupo en el que España la selección española tocó el cielo pero muchos os habéis ido retirando todavía te queda en dos tres cuatro años los que tú decididas pero luego también te tienes ese gusanillo de los banquillos y ahí va a estar con Xabi Alonso como Nicky Xavi Hernández y bueno ahí hay una generación de con Raúl González vive una camada de entrenadores que lo habéis sido todo en el fútbol como como futbolistas Ike vais a tener una competencia tremenda también en los banquillos no porque tú llevas ese gusanillo hay dentro también

Voz 0578 12:49 sí se va a ser un reto bonito lógicamente no todos tienen que ser la competencia hoy algo Hall te te metes ahí en una rueda de algún compañero que te llama como segundo entrenador o al contrario ya veremos yo creo que van a salir cosas muy positivas de esa de esa generación que comentaba así como te digo no nos gusta me gusta mucho lo vivimos mucho lo lo lo que hemos hecho lo que hemos disfrutado ya la pues toca

Voz 1 13:15 eh dos o tres años

Voz 0578 13:18 cambiar el sí porque es totalmente distinto por lo que tengo entendido pero bueno probar suerte y si somos afortunados pues por lo menos lo pactado

Voz 1375 13:29 te veo te veo ahí en los banquillos dando órdenes e ir dando lecciones con todo lo que has vivido en estos años transmitiendo la hora a los que vienen por debajo oye la última me imagino que habrá hablado con con Iker no en estos días que que vaya susto a todos como le has visto qué te ha dicho Iker Casillas

Voz 1 13:44 bueno le he visto le sentido ha aliviado y contento hoy

Voz 0578 13:51 feliz por porque todo se quedaran algún susto muy agradecida a la rapidez con la que actúan los servicios médicos del Oporto porque claro interesado la vida

Voz 1 14:02 así concienciado de que tienes que

Voz 0578 14:06 disfrutar mucho de su vida de sus mujeres sus hijos

Voz 1 14:09 y que las decisiones que tome yo creo

Voz 0578 14:12 serán mucho más con la cabeza que con razón valga

Voz 1 14:16 claro valga la expresión

Voz 0578 14:19 pero al afortunado y ha agradecido a que todo se quedara quedáramos esto como te voy a todos y todos los que estamos en su entorno pues pues contentos de que de que así haya sido

Voz 1375 14:31 el otro día me decía alguien que le conoce bien decía bueno con conociendo a Iker no sé yo si va a querer retirarse así o que dentro de poco decir venga que esto esto no puede acabar así que hay que seguir intentándolo ser portero

Voz 3 14:44 pero bueno si es que vamos a hacer disfrutar está tranquilo y si hay deja paso a todos los allí

Voz 0578 14:54 sea retirar en el top puede jugando jugando unos cuartos de final de Champions siendo competitivos luchando por todos los títulos que sí mira hacia atrás solamente tiene que sentirse orgulloso de lo que ha hecho de legado que ha dejado pide la ira Familia que han creado qué es lo que ahora tiene que ser lo va por dónde para ese es mi punto de vista y como amigo

Voz 4 15:17 totalmente bueno Pepa

Voz 1375 15:19 me alegra mucho que que te vaya bien y que y que a ver si tienes un día por aquí nos visita El Larguero cuando tengas algún da Mira da por ejemplo cuando consiga las entradas

Voz 0578 15:28 venga sino contra la sombra conseguimos otros no

Voz 4 15:31 esta hecho cuenta con ello cuida de Pepe