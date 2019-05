El Larguero: Hablamos con Emery y Reina y debatimos sobre el futuro de Valverde (09/05/2019)

Voz 1 00:00 nada que nos hemos quedado Koke sin equipos españoles en las finales europeas

Voz 1623 00:39 no puede ser en Madrid y el Barça Atlético en la Champions ni tampoco el Valencia en la Europa League después de que hoy haya perdido ha terminado hace unos minutos el Valencia en casa ante el Arsenal tres uno perdió en la ida ha perdido en la Vuelta dos cuatro el equipo de Marcelino ante los de Emery otra vez los de Emery echando al Valencia ya lo hizo con el Sevilla en dos mil catorce y hoy lo ha vuelto a hacer sólo falta saber quién va a ser el rival del Arsenal de Emery en esa final de la Europa League están a punto de terminar la prórroga Chelsea Eintracht de Frankfurt empataron a uno en la ida

Voz 2 01:13 cómo van cuánto queda para que termine la Vuelta a Borja Cuadrado hola hola Manu buena

Voz 3 01:17 noches bueno pues queda un minuto y medio para que alcance el minuto ciento veinte empate a uno como decías a la ida de momento empate a uno puede pasar de todo ambos equipos están apretando y si nadie lo remedia en tiempo el Larguero tendremos tanda de penaltis para conocer al rival del Arsenal en la final de la Europa

Voz 1670 01:32 lo estábamos contando lo estaba contando Dani Garrido en el Carrusel con Borja Cuadrado narración con José David López que está por aquí hola José David muy buena muy manos y con Gustavo López está por ahí también hola muy buenas a Manu qué tal muy buenas

Voz 1623 01:43 es que da un minuto Borja y tiene la pelota al Chelsea

Voz 3 01:45 bueno pues vamos a ver lo que sucede balón para Kepa Arrizabalaga puede ser la última para el conjunto de Mauricio Sarr y con muchos nervios ahí está Jaap Acosta tocando para la posición de Pedro I está etapa consta de nuevo el balón que barras pegar finalmente está llegando con mucha energía está acabando con fuerza el entra aquí vamos a ver ahí lo decíamos antes en tiempo de Carrusel que la última tanda de penalti que jugó el Chelsea fue frente al Manchester City en la final de la Copa de la Liga con todo el lío de Kepa Arrizabalaga Harry y compañía pero bueno queda el cuarenta ciento

Voz 2 02:34 eran shame su segundo quince segundos para el final del partido

Voz 3 02:36 on al borde del área para va respeto hacia la posición de Eden Hazard controlando el área Barkley que bien que rápido estuvo el defensa dentro o para contra que puede ser la última ahí está el balón para el deseado que Djokovic que tiene energía despreciando veinte minutos y esto se va a acabar yo creo porque esa defendió viene bien si se cumple el ciento veinte dos

Voz 1623 02:56 en estos más Gustavo hoy José David ha hecho méritos alguno más

Voz 4 03:00 sí sí la verdad que le ha estado mucho más atrevido e viene siendo la dinámica normal de este equipo no nos encierra va a cara descubierta y en la segunda mitad de hecho el Chelsea ya en la prórroga de hecho ha sacado bajo palos una cosa así que letras que va como digo a pecho descubierto no le ha pesado en ningún momento llegar aquí con ganas de marcar gol porque siempre lo ha tenido a lo largo de toda la temporada de hecho va a tener una de las últimas dos vamos

Voz 0749 05:19 hasta este tipo de equipos que no pierde en ningún momento la esencia el estilo de fútbol que tiene en ningún momento se vivir tú a

Voz 1623 05:26 pues nada vamos a los y lo vamos a contar aquí en directo en el Larguero nos apoya al final de la prórroga del Chelsea uno Eintracht uno todo lo demás está resuelto Liverpool Tottenham final de la Champions League Arsenal contra veremos quién de los dos pasa en los penaltis ahora con Borja Cuadrado José David López y Gustavo López en El Larguero también con Iturralde está por ahí además os cuento que hoy eh el propio Ortega preparador físico del Atlético de Madrid ha presentado su máster sobre preparación física en la capital de España en un acto en el que por cierto estaba anunciada la presencia del cuerpo técnico y de algunos jugadores entre ellos capitanes del equipo pero no ha acudido ni uno solo incluso ha esperado un poco más si el acto arrancaba un poco más tarde para ver si llegaba no llega ni un solo jugador del Atlético de Madrid lo cual es sintomático no de cómo están un poco las cosas si ya lo hemos contado aquí en algún momento por lo que sea es decir de quién es la razón quién está en posesión de la verdad lo cierto es que no pasa por la mejor de las relaciones ahora el profe Ortega y los jugadores ni uno solo de los futbolistas del Atlético de Madrid ni uno solo tampoco sé si es el mejor año para que el propio Ortega

Voz 5 06:30 presente un ERE

Voz 1623 06:33 tanto sobre cómo se debe llevar la preparación física de un equipo con casi cincuenta lesiones musculares pero bueno ha dado la casualidad de que ha sido este año ya está también a veces uno recoge lo que siembra

Voz 5 06:46 pero repito

Voz 1623 06:47 en el acto ni un solo futbolista del Atlético de Madrid lo sabían los jugadores a pesar de que en el acto estaba previsto estaba anunciada la presencia entre otros de los capitanes pero los jugadores ya sabían por la mañana que no iba a ir ninguno bueno ha sido noticia ese acto como decimos de el profe Ortega además la foto Thalía recurre la absolución de Sandro Rosell y pide un nuevo juicio contra él ha recurrió la solución del ex presidente del Barça de blanquear comisiones recibidas por el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira era alegando una mala valoración de la prueba y ha reclamado que se celebre un nuevo juicio contra él lo que más semanas podía ocurrir como nos contó Jordi Martí ha habido hoy jornada de la Liga ACB a gana al Madrid a estudiantes a Gran Canaria a Rio Natura Monbus ha a Unicaja Fuenlabrada habrá Baskonia a Guipúzcoa ha ganado Iberostar Tenerife a Breogán está a punto de terminar Eurocup Murcia Joventut medida al blanco que acaba de terminar con victoria de Luca Murcia para mañana quedan Andorra Barça a Valencia por cierto el jugador de San Pablo Burgos Dominique Sutton que ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por los incidentes en el partido de ayer entre su equipo el técnico tonta Zaragoza que ganó el equipo maño por cierto en el Mutua Madrid Open antes de que se tiren los penaltis ha decidido los jugadores están sorteando Rafa Nadal ha ganado a ti tía fue en dos sets seis tres seis cuatro y se enfrentará a Wawrinka en cuartos no a Wawrinka que ganado Nishikori Federer también ha ganado sea cargaba a Monfils en tres sets seis cero cuatro seis siete seis después de levantar por cierto dos bolas de partido en contra se enfrentará a Dominique Tin mañana partidazo Djokovic ha ganado también al Yemen Charlie se enfrentará Zollitsch por un puesto en semifinales en el cuadro femenino Simona Halle sí

Voz 1375 08:23 oye en la carrera por volver a recuperar el número uno

Voz 1623 08:26 en un rato contra Pedro Fullana para contar el resumen de la jornada hay hoy ya que no lo hicimos el pasado domingo vamos a hablar con Ponseti Pedro de la Rosa del Gran Premio de Fórmula uno de Montmeló que es este fin de semana en el circuito Montmeló en Cataluña en Barcelona Ike podría ser el último el contrato termina este año las negociaciones parece que están un poco ahí atascadas ojalá que no sea ahora hablamos con Pedro y con José Antonio Ponseti y hoy hay debate el debate de los jueves debería el Barça destituir a Valverde si o no novecientos cien ochocientos puedes llamar al teléfono gratuito del Larguero novecientos

Voz 1375 08:59 sí

Voz 1623 08:59 en ochocientos crees que el Barça debería destituir a Valverde sí o no a en un ratito después de ir a Valencia estará aquí Pepe Reina ex portero del Liverpool ex portero del Barça en la semana del Liverpool Barça y también para hablar de Iker Casillas amigo de Pepe Reina enseguida estará con nosotros en el larguero un coche Nos vamos a Stamford Bridge

Voz 6 09:19 explicó con otro

Voz 7 09:26 ah no no felices dos tres

Voz 1670 09:47 en Valencia de depresión con el Valencia dos Arsenal cuatro eliminado los de Marcelino pero rápidamente está a punto de comenzar la tanda de penaltis habla de otro con los porteros Borja

Voz 3 09:56 ahí está el hablando con Kepa Arrizabalaga con Kevin Trapp el colegiado rumano Ovidio hoja tengan el primer penalti lo va a lanzar el entra global lanzar Sebastian leer el delantero francés que no jugó en el partido de ida Ike se va a ver las caras con Kepa Arrizabalaga dos meses después una tanda esperando iba vamos a ver el primer lanzamiento final gravilla nada de carrerilla pierna derecha Sebastián LB intenta despistar le el cancerbero de Ondarroa ahí está el lanzamiento del francés y a la derecha abierta la primer gol Se adelanta el entra Marco

Voz 2 10:27 Sebastian jaleaba nervioso Gus eh el delantero Gustavo eh no no no no

Voz 0749 10:34 jo en este tipo de partidos de definición de penalti la portería de hockey el portero Himma meses sin embargo el con muchísima frialdad sin nada que perder ahora que ha cuesta el portero un lado y la tira el otro edificio de este tipo siempre que marcha pasa Sol entre sí

Voz 2 10:53 soy llevo todo el año así que Borja pues quedan el Chelsea un poco el empate a los que gane el Chelsea Pedrito César bueno a ver es para estarlo

Voz 3 11:04 Barkley que entró en la segunda parte del está Kevin Trapp el exportero del PSE-EE ahí está Barkley tampoco a tomar mucha carrerilla también pierda derecha

Voz 2 11:11 no engañó atroz pero empata y manda callar a la grada donde están ahí los aficionados

Voz 3 11:16 ya que no ese fondo primer moral que ha marcado

Voz 2 11:18 los equipos biblioteca su hijo y con qué potencia sin carrerilla pero que potencie colocado le ha dicho a la grada venga Gaillard ahora pirado

Voz 4 11:27 penaltis dos de los que han entrado en la segunda mitad

Voz 3 11:30 ahí está balancear Luca Jobbik y tú con quién

Voz 2 11:32 vas tú yo con el Chelsea está ahí está Pedro cincuenta

Voz 4 11:37 ante de que tire tenemos un español también en el entrenador esta Lucas Torró que no está jugando mucho pero le eh

Voz 3 11:42 a estos que no está ni convocado para hoy pero bueno ahí está nuca Jobbik

Voz 2 11:46 es hablaba jugaré mañana las portadas de los periódicos

Voz 3 11:49 lo que haga o no que hago y dependerá que van en dos Auvers ahí está nuca yo hoy volver a que si uno penal Clint siglo mandaba fuera no engaña a los porteros pero las tira centrada en las tira muy bien colocados gol de Luca Jobbik toma la delantera que fría el da la del jugador serbio dos uno Se adelanta el entra

Voz 2 12:05 ha habido al palo e ir a toca tocar Kepa poquito poquito nos fantástico está está actualmente cuando el colista elige el palo derecho al palo derecho El portero cruzarla que estás más seguro Azpiri

Voz 3 12:20 cuenta va a ser el que la va a apear en Antich

Voz 2 12:23 el Chelsea no quieren ver acabado jugando de central

Voz 3 12:25 otra que no trapo mucha carrerilla con alas empanada que para nada se la pegó a Izquierda abajo que bien sala descubrió que Biel adivinó Kevin Trapp las caras de pánico en Stamford Bridge después de dos penaltis atención tiene uno de desventaja cara dos uno el entra no marcó César Azpilicueta

Voz 2 12:42 entonces el grafitero eh sí sí dos de dos para el uno de dos ha marcado el vamos a por el tercero de los alemanes

Voz 0749 12:49 decía anteriormente el cruzado le puedes dar más fuerza de puede Garma dirección

Voz 1944 12:54 al abrir tanto el pie le da más posibilidades

Voz 0749 12:56 sí pero no demasiado en serio

Voz 1375 12:59 ahi da esas lo ha adivinado bueno pues momento no

Voz 3 13:01 es un momento importante va a ser Jonathan de Guzmán el calamar

Voz 2 13:05 hombre que he pasado muy cerquita

Voz 3 13:07 no haya nuca yo vivo a parar a verse allí

Voz 4 13:10 por cierto de Guzmán si el duro el deporte

Voz 3 13:13 el Mallorca ahí está Jonathan De Guzmán ahí está pierna derecha

Voz 2 13:16 me estoy dio a Kepa los tres por su lado derecho ahora así que le engañaron

Voz 3 13:22 toma la delantera el Eintracht cada vez más cerquita de la campanada el gol de Jonathan de Guzmán con qué frialdad engañó a Kepa tres uno domina al entra pueda K

Voz 4 13:32 lo de héroe Trapp que este año ha llegado el PSD donde no jugaba nada llega de nuevo a su ex equipo y lo pueden meter una final que no se esperaba ni de lejos

Voz 3 13:40 estará cara en el banquillo de Marcos Alonso de Mauricio Sarr y la preocupación el gran así es York guiño el medio centro de este Chelsea el que va a lanzar el tercer penalti marcó el primero Barclay falló el segundo César Azpilicueta si el Chelsea quiere tener vía estaba obligado a este penalti york guion bajo palos Kevin Trapp ahí está Djordjevic

Voz 2 14:00 dieciocho Giorgio se pone quita un salto de la rana ahí antes de un poco extraño poco contra como Neymar como a contrapié no hay que ser un saltito

Voz 4 14:13 lanzadora habitual en el Nápoles Hardy se lo lleva para ser su a Ebro en el equipo y bueno le ha dado toda la confianza si damos por hecho que el último el Chelsea va a ser de evidente

Voz 2 14:23 bueno pues de momento tres penaltis lanzados al equipo Elaine traca ha marcado los tres lo tiene Higuaín Chelsea marcó Barquillo río falla feliz Higuaín no seas no estar malo no no no no lo que quería decir

Voz 3 14:35 no ha estado bien era además el minutos en los que juega va a ser Ginza Helga el central de la entrar aquel que va a lanzar el cuarto opera en rezando que ahí está ahí está haciendo el Palau te iba al centro de la portería bajo NYSE movió Kepa simplemente por no lanzar se queda otro bien hola hola parado ruge Stamford Bridge el Chelsea recupera la desventaja la parada creo que no lo que miel de Kepa Arrizabalaga señora

Voz 2 14:58 hicimos ha quedado de pie no se ha tirado ningún sitio sí pero es agacha pero se agacha si ahora las piernas y que se te queda entre los pies que

Voz 1670 15:04 en la repetición a cámara lenta no lo parece pero pero en vivo ha tenido reflejo para cerrar

Voz 2 15:09 ciclo Senante Surdos es François Hollande el primer avance fijas zurdo en eso eh sí señor creo que has tenido

Voz 3 15:17 pinta de sentenciar que carita de tontos cuando llegas al centro de la portería de la palabra bueno

Voz 1375 15:22 hoy da vida

Voz 3 15:25 estamentos que situaba carrerilla lo peor enemigo

Voz 2 15:27 como una autoridad hace el gol gol gol de David Luiz

Voz 3 15:30 es el Chelsea quemar tres tres tres tres tenemos el último para el tienen aquí

Voz 2 15:35 la apuesta yo creo por por no

Voz 4 15:38 lo que queda de Jassé ve suele ser el capitán el que el especialista este equipo no tira

Voz 2 15:42 no saben qué tal está el árbitro en la tanda Iturralde lo están muy muy bien está bien colocada o si está llegando bien a la jugada visto bueno pues ahí está apretando bien los penaltis está mira la fácil como penalti a raíz de Domingos Paciencia se mítico delantero de los once José a su hijo Gonzalo se ha comido

Voz 4 16:02 más cálido para esto porque ha salido faltando dos minutos

Voz 2 16:05 tras soberanista con sólo paciencia hay Dios penalti que carita de miedo pero bueno ahí está lo que está jugando humo

Voz 3 16:12 con la final número treinta y nueve con sorna paciencia para la entrada a parados lo Parrado que avalado Kepa ha parado Kepa el segundo penalti que para el segundo seguido ya atención que el Chelsea si barca el quinto lanzamiento estará en la final de Baku

Voz 1623 16:26 Marca el Chelsea será la primera vez en la historia del fútbol que dos finales europeas son copadas por equipos del mismo país los cuatro nunca jamás ha pasado

Voz 3 16:34 ahora sí que ha lanzado bien que antes no hizo falta porque iba al centro tiró de reflejos ahora sí que la adivinado muy bien a la venta con sólo pasa

Voz 2 16:40 ha sido el precio Llopis veinte kilos decía estará Florentino este otro tema cuidar bien te veinte cuarenta más la tanda hay prácticas al Madrid ahí están

Voz 4 16:48 en el último partido de faltar en su estadio el último

Voz 2 16:51 pensamiento y el último inmolación

Voz 3 16:53 las la clasificación para su última final pero ahí está la cara de concentración número diez Eden Hazard ante el estaba tras la pegados a al con el Chelsea marcó Eden Hazard ya tenemos final inglesa en Baku se viene abajo Stamford Bridge el Chelsea empezó mal en la tanda de penaltis pero dos paradas seguidas del era de Ondárroa de Kepa Arrizabalaga le clasifican para la gran final de Baku hoy es una pasada eh Chelsea Art

Voz 1623 17:19 penal dos equipos de Londres y otro más de Londres el Tottenham en la final de Hachemi contra el tres de los cuatro equipos tres de Londres Iturralde lo que es lo que es una pasada es que los cuatro no

Voz 2 17:30 Milán el que va a ganar la Premier League no está claro es que

Voz 4 17:35 Canal los voz de Mancheter que teóricamente son los primeros que esa gente se lo darían las apuestas de todo tipo se quedan fuera es nuestro curso nuestro puro

Voz 1670 17:41 lo que mantiene en la Liga en la Premier por decir aquello de el mejor campeonato del mundo la verdad que

Voz 4 17:45 a reconocer que es un es un golpe encima de la premio que recoge rédito veremos si es estructural no es algo puntual os digo adiós a todos que está empezando la rueda prensa luego

Voz 1670 17:53 te vino adiós Borja adiós José David Gustavo un abrazo

Voz 2 17:56 adiós chico hasta luego Iturralde y tu salud

Voz 1670 17:59 en el Valencia pero me pide pasaba Morata Ximo más mano que está hablando Marcelino después de la eliminación del Valencia hola

Voz 9 18:05 comentar pues precisamente esa situación no cabe ninguna duda que puede pasarnos factura en cuanto a la frescura y toma de decisiones rápidas repito que estoy muy muy orgulloso hoy más que nunca de de esta plantilla de habernos hecho llegar hasta aquí de estar compitiendo el partido con resultados verso de haber empezado el partido y de una forma fabulosa de haber encerrado rival generarle dudas al rival pero un error creo que evidente en un saque largo del portero nación muy sencilla pues abominan Nos empató a partir de aquí creo que seguimos el segundo gol haitiano sentenció es una pena prácticamente pero que el rival tuvo tres ocasiones de gol otro tiro de la caset en final de del primer tiempo que haya sido tan eficaz pero bueno también no sabíamos porque estos dos delante acumulan casi en lo que va de temporada casi cincuenta goles no

Voz 2 19:16 venga venga venga

Voz 9 19:18 tenemos que recuperar a los futbolistas que han recibido un golpe fuerte desde el punto de vista ambiental Cano ha acumulado un esfuerzo más porque han dejado todo en el campo que dentro de tres días nos jugamos otra final en P de quiero a la vez también darle las gracias a la afición el apoyo que nos mostró por el recibimiento que nos dio por estar con nosotros ha hasta el final por la ovación que dio a los futbolistas al final del partido el respeto y cariño también le pediría que nos ayude a jugar otra final el jueves que va a ser un partido para nosotros muy muy difícil visten aquí detrás siete pudo directo le pregunto si tiene la sensación de que las semifinales se escapa porque pese a que el equipo lo ha dado todo porque no es innegociable y ha visto no le da para más gallego contra presupuestos au vimos como estos que tiene delanteros de ciento veinte millones dos jugadores que mata la eliminatoria a la mira que tienen o tiene la sensación de que ha habido detalle eso errores como éste está contando defensa que han penalizado mucho y hiló van a pensar en verano cuando Up piensen pase una semana en esta eliminatoria me quedo con la segunda opción es indudable que que el Arsenal tiene un potencial económico muy superior al Valencia en estos momentos pero eso ya lo sabíamos si tenemos que competir contra ese hándicap es así el fútbol inglés cualquier equipo de la liga inglesa incluso de la parte baja de la tabla puede duplicar el presupuesto del Valencia o de cualquier otro equipo de la Liga española que no sean Real Madrid Barça y Atlético de Madrid eso es así pero eso tampoco nos debe servir como como excusa nuestro tenemos que analizar a nosotros mismos y que en algo en lo que fuimos muy eficaces himnos llegó a estar ya ahora en esta situación en una final de Copa en una semifinal de la Europa League Easy con opciones de jugar Champions eh pues lo hemos cometido excesivos errores algunos de ellos individuales otros conceptuales que nos han privado de tener una eliminatoria igualada en líneas generales creo que el rival

Voz 10 21:46 Nos generó

Voz 9 21:50 nueve ocasiones de gol nos metió siete aparte del porcentaje altísimo del rival nosotros tenemos que ser analíticos con lo que hemos hecho y tenemos que pensar que nosotros hemos cometido errores que no debemos de cometer Ike hemos demostrado que no cometimos

Voz 10 22:15 por lo tanto

Voz 9 22:19 creo que ha hecho ha sido en líneas generales la clave en la eliminatoria hemos recibido goles en momentos muy puntuales detalles como acabas de comentar que nos han puesto todo cuesta arriba hemos dicho hoy la primera acción que llega al rival cuando nosotros creo que él estábamos

Voz 2 22:36 me pide paso Ximo más mano coprotagonista sigla

Voz 1670 22:38 de prensa de Marcelino en directo hola Ximo muy buenas hola qué tal

Voz 0962 22:41 hola muy buenas aquí con un viejo amigo que no la ha vuelto a hacer Unai Emery Echegoyen entrenador del Arsenal que como ocurrió hace cinco años ha vuelto a dejar al Valencia a las puertas de jugar una final europea va a jugar él veremos si se la edad también después de eliminar al golear al Valencia ya se ha colocado al auricular a está escuchando te Manu Unai Emery

Voz 2 23:00 yo lo siento por los valencianistas y evidentemente

Voz 1670 23:03 la noche triste para el Valencia y para el fútbol español pero me alegro por un entrenador español que que algo debe tener no porque esto ya no puede ser casualidad ni mucho menos lleva unos cuantos años en la mochila ya unos cuantos equipos

Voz 1623 23:14 y se mete en otra final europea con el Arsenal en esta ocasión señor entrenador Unai Emery muy buenas

Voz 1944 23:20 muchas felicidades hombres muchas gracias ahora en Valencia te van a acoger tirria eh bueno creo que ha sido una gran semifinal dos equipos dos partidos en noventa minutos allí aquí han sido de muchos goles de de mucho fútbol de dos equipos de verdad con con una intención muy clara de de de disputar esta final de poder también hace a ceder Si Si la ganas a la a la Champions por liga otro vamos perdido ellos siguen teniendo opciones ellos tienen que volcar ahora pues los pues la Liga poder estar en el en los cuatro primeros y luego la final de Copa del Rey lo que está haciendo una temporada es verdad que que en esta eliminatoria en nosotros veníamos muy concentrados hemos vivido muchísimo esta Europa League porque sabíamos que teníamos que ir en la Premier y en la Europa League teníamos que fuertes y al perder el domingo la Europa le en la Premier eh nos centramos mucho el ya hablamos deprimente dentro el martes de esta competición teníamos que prepararla a todos metidos que no dejáramos nada en el tintero para para descuide tres uno y sabiendo que iba a ser muy difícil pues también sacar lo mejor de los otros

Voz 1375 24:16 bueno a veces el destino es cruel bueno no sé si cruel pero el destino ha querido que tú como entrenador del Sevilla charras una vez al Valencia hoy como entrenador del Arsenal echarlos otra vez al Valencia pero bueno

Voz 11 24:26 eso no lo decides tú lo decide nada más que el destino no

Voz 1944 24:30 bueno yo siempre digo lo mismo que aquí estoy

Voz 1375 24:33 me hubiera gustado que no fuera así

Voz 1944 24:35 le gustaba la final entonces encontrado la final

Voz 1906 24:38 sigo sintiendo lo mismo yo

Voz 1944 24:40 tengo muchas cosas aquí en Valencia aparte de muchos amigos puesta que tengo en parte de mi vida aquí entonces lo que procuro es al final como profesional pues defender salir también de la sociedad no estuvo allí diez años si también pues tengo siempre ese recuerdo B de grandes momentos que he vivido obedeciendo más joven en la Real no hay cada sitio en de estoy pues procuro intentar de comprometer al máximo sentirme participé de ello y aquí lo hice en el Valencia en su momento también pues cuatro años pues buscando en los objetivos muy agradecido al Valencia muy agradecido a la afición eh luego cuando toca pues puedes ganarles pues lógicamente es es tu trabajo pero procuro siempre hacerlo con el máximo respeto a momentos puntuales pues las emociones que las vivo yo siempre positivas y negativas las vivo con una expresión muy alta pero en toda mi carrera grandes será futbolista pues pues pues lógicamente pues también a veces pues el también en en cada en cada momento pues pues procuras defender el escudo hoy

Voz 12 25:34 corazón en el equipo que está en la pasión y el sentimiento no se puede eso sale hoy ya está independientemente de dónde juegue sigue aquí equipo ya Kibo te enfrentas en este caso han siga tu exequipo

Voz 1375 25:43 yo antes lo que te van a coger tirria evidentemente de coña no porque alguno dirá Jo en la que nos ha hecho Emery pero el Valencia sólo puede estar agradecido a todo lo que hizo de Emery cuando fue entrenador del Valencia dejó tres años seguidos al equipo metido en Champions tres años seguidos de cuatro eh habéis llegado yo creo que mejor en general en la eliminatoria a mejor que el Valencia sobre todo los dos que tienes arriba son son puro be de pura dinamita

Voz 1944 26:05 bueno creo que los dos equipos estamos compitiendo con con una necesidad muy grande en el en la Liga el Valencia insultos en la en la Premier League aunque el domingo perdimos está dentro cuatro primeros entonces ellos siguen teniendo el domingo y lógicamente tenían que también a dar todo para intentar estar ahí pero tiene el domingo otra oportunidad en la Liga el tienen que jugar las dos nosotros ya lo hemos volcado en el partido de hoy y creo que la respuesta ha sido muy buena respuesta con una respuesta también un escenario muy difícil aquí ha empezado uno cero cuando mucho a Mestalla aprieta de verdad se sienten entonces y lo transmiten que que no es fácil responder ante ante ese empuje pero lo hemos hecho el gol también ha salido muy bien luego hemos cogido confianza en el partido para poder también los momentos que ir a marcar más goles pues encontrarles espacios es un equipo muy organizado defensivamente muy fuerte nosotros hemos consigue hacerle siete goles que es difícil

Voz 2 26:54 la equipación en dos mil siete voy muy difícil

Voz 1944 26:57 pero que a la vez creo que el equipo ha trabajado bien va a poder hacerlo Italia felicitar porque aunque ha sido dos cuatro el partido ha sido muy duro oí el partido según pasaban los minutos la confianza de los goles que han caído de nuestro lado en han llevado a que aquellos han bajado un poquito la el empuje que han tenido pero de partido ha sido de Meteo muy dura ahí en ese sentido pues podemos tienen satisfecho de la cabeza también pues es felicitar al Valencia porque ha sido un gran rival

Voz 1375 27:21 vas a jugar la Champions en noventa minutos

Voz 1944 27:23 si contra el Chelsea pues mira a Sara también nosotros

Voz 7 27:25 otro partido casi porque ha ganar por penaltis

Voz 1944 27:28 lo bueno que es va a ser una eliminatoria de alguna final preciosa en Bakú y bueno pues curar disfrutarla puestos queda un digo paso

Voz 1375 27:34 pequeño la última la última hay que dejó eh quedan esos noventa minutos para intentar ir a la Champions el año que viene vía Europa League porque sólo va al campeón pero hay cuatro

Voz 12 27:42 los ingleses Unai Emery en las dos finales

Voz 1623 27:45 desde Londres el Tottenham el Chelsea vosotros

Voz 12 27:47 tres equipos de Londres más el Liverpool que a pasar este año es la explosión del fútbol inglés

Voz 1944 27:52 yo lo que es también cíclico de todas formas el fútbol inglés siempre está en el en en en las el primer el primer lugar segundo tercero podemos hablar de según según como lo miramos pero el fútbol inglés siguen un momento muy bueno en cuanto a equipos en cuanto a jugadores encuentro a a lo que es eh todas la plataforma televisiva España con esta creciendo mucho España ha tenido pues como con el Real Madrid con el Barcelona y los últimos que en Champion pues eran los que sí se copa copaban Un poquito esas incluso esas finales ahora este año ha tocado el el

Voz 0962 28:22 los cuatro no había pasado nunca nunca basamento eso es verdad

Voz 1944 28:25 la pero también verdad que ha habido finales también eh eh

Voz 1375 28:28 pero no alemanes españoles de ingleses que bueno

Voz 1944 28:31 pues procuraremos también podemos disfrutar hay también pues pelear lo creo que también pues bueno cada en este ciclo no ha tocado ahora en esta temporada ahí es muy difícil repetir que sea cuatro equipos ingleses también con con entrenadores con con con pasado en en España se bueno va a intentar disfrutarlo

Voz 1623 28:48 me alegra mucho que te vaya bien enhorabuena Unai Emery gracias un abrazo Unai Emery en directo el entrenador del él

Voz 1375 28:53 Arsenal en la noche en la que el Valencia ha dicho adiós a la final le queda la final de la Copa del Rey que jugará contra él

Voz 12 28:58 el Barça en diez días pero se despide de la competir

Voz 1375 29:01 son europea ahora realizamos todo con Morata con las manos incorporan Santi Cañizares Si Javier Subirats en el sanedrín de El Larguero

Voz 12 29:08 antes de ir a hablar con Pepe Reina hablamos de él

Voz 10 33:20 Manu Carreño

Voz 1670 33:24 a las doce y cuatro hora menos en Canarias lo que ha pasado esta noche en Mestalla una derrota dura ante el gran arsenal de metiendo puede empañar la buena temporada del Valencia y lo va a empañar peleando hasta la última jornada por entrar en Champions vía cuarta plaza

Voz 1375 33:39 semifinalista de la Europa League y finalista de la Copa del Rey que le quiten lo bailao ya lo hubieran firmado a principio de temporada todos pero es verdad que la cara que se te queda esta noche es una cara de tonto decir joe de un tres uno vamos a remontar ambientazo decía Marcelino he visto en la mirada de mi jugadores que vamos a remontar en la mirada de los jugadores no sabíamos que había un dos cuatro pero es el fútbol es así y eso nadie lo puede adivinar pero chapó a la temporada después de una noche muy dura está por ahí Pedro Morata hola Pedro muy buenas hola mano la noches esta rueda Santi Cañizares también Cañete no hola Santi

Voz 1716 34:10 qué tal buenas noches que lo está comentando en la tele también

Voz 1375 34:13 a Javier Subirats que hasta en Carrusel o la Subirats muy buenas hola buenas noches nuestro Axel Torres comentarista de fútbol internacional hora Axel

Voz 0962 34:20 la noche se queda alguien por ahí en zona mixta termina hoy ya la rueda de prensa

Voz 1375 34:23 los entrenadores verdad Ximo sí ha terminado

Voz 0962 34:26 ya hemos escuchado a Unai Emery aquí en El Larguero a Marcelino también lo más destacado su rueda de prensa por parte del Valencia sólo comparece a Gameiro es el jugador que ha marcado los dos goles que al final no han servido de nada hoy los jugadores rápidamente todos a su casa a descansar el domingo a por la nueva batalla a ganarle al Alavés ya soñar con que el Getafe pierda contra el Barcelona y soñar con la cuarta plaza y luego ya vendrá la final de Copa

Voz 1375 34:50 es el objetivo ahora mismo la la hoja de ruta de este Valencia de Marcelino que no le queda más remedio Morata que levantarse para lo que para lo que queda que no es poco lo que queda eh

Voz 1716 34:58 si no es poco y en otra cosa yo creo que queda la valoración de la de la temporada que yo creo que tiene muchísimos matices si el Valencia no logra clasificarse para la Champions la próxima temporada y aunque haya jugado semifinal de Europa League jugar la final de la Copa del Rey y la perdiera yo creo que la temporada no no sería buena tampoco digo que sería mala pero sería una temporada insuficiente insuficiente porque eh el Valencia tenía una Copa del Rey bastante sencilla para llegar hasta la final ha tenido una Europa League donde ha tenido en el camino después de la Champions al Celtic de Glasgow al Krasnodar y al Villarreal en posiciones de descenso hoy a un Arsenal que yo creo que era un arsenal ganarle con con respeto antes y ahora después de un siete tres más todavía pero yo creo que el Valencia hoy se ha dejado atropellar en la eliminatoria por supuesto justicia vencedor el Arsenal pero es que el Valencia en lo que

Voz 0985 35:58 es bueno que es defensivamente ha estado horror

Voz 1716 36:01 oso en la eliminatoria el Arsenal en lo que es bueno ha estado sublime que es en ataque incluso dos delanteros que tiene

Voz 1375 36:07 vaya dos espectaculares ya en Valencia

Voz 1716 36:10 bueno allí en Londres empezó a dejarse la eliminatoria en el último minuto con el tres uno Ia es que aquí en la vuelta el Valencia empezado ganando allí y aquí es que no ha durado ni siete minutos allí las opciones de poder clasificarse

Voz 1375 36:25 si marcaba Gameiro el primero Cañete decíamos bueno empieza bien minuto once uno cero la alineación estaba bien bueno todo parecía que apuntaba por buen camino pero ojo este arsenal del mucho Arsenal también

Voz 24 36:35 si las opciones además pasaban por ejercer control sobre los dos delanteros no porque ya no se hayan demostrado en el Emirates que son los dos hombres se que no podían arruinar la noche no esto no ha sucedido no ha habido ningún momento control sobre ellos hemos defendido francamente mal reculando mucho no interpretando los movimientos que hacían los dos y y es verdad que ante un gran acierto que normalmente no tienes esa cierto brutal que han tenido pero es verdad también que han tenido poca oposición que cuando tú juegas con dos jugadores tan buenos tiene si cabe que estar mucho más concentrado anticipar T a ellos en la jugada no les puedes dejar pensar no les puedes dejar que sus movimientos sean sirvan para encontrar espacios sino que tienes que cerrar todos los espacios las ayudas han tardado en llegar en las fotos de los goles vemos cómo se pierden incluso lances donde bueno una cosa es que sean buenos y otra cosa es que

Voz 1375 37:29 no ganes o no ser más agresivo

Voz 24 37:31 más expeditivo que que el rival en esas jugadas

Voz 25 37:36 bueno pues ahí ha estado sin duda

Voz 24 37:38 la el el el el error en la eliminatoria son siete goles son demasiado

Voz 1375 37:43 es como para pensar en que hayan podido pasar demasiados goles demasiados goles para el Valencia que haya tenido que hemos ella seña de identidad eso precisamente durante todo el año que costaba un mundo hace más de un gol vacías pero Axel arriba estos dos la Cassetti lleva Millán no sé si la han sacado poco provecho durante la temporada o uno seis veo son más irregulares de lo que debería pero no sé si hay muchos equipos con una pareja como estos dos en Europa bueno es que no siempre juegan juntos y no siempre juegan Jan

Voz 0267 38:08 dos en en punta claramente sino que Unai ha cambiado mucho el sistema durante la temporada en función del rival en función de la necesidad a veces roba medían ha jugado en banda y la caseta arriba a veces ha preferido guardarse a uno de los dos en el banquillo para que actuará como revulsivo en el segundo tiempo In esta estructura que probablemente es la mejor que tiene la de jugar con tres centrales dos carrileros dos medios centros mediapunta

Voz 0239 38:33 yo estoy arribados dos arriba

Voz 0267 38:34 es la que le ha acabado dando el éxito en la Europa League de todos modos es evidente que este nivel de fiabilidad no no no lo tienen cada semana porque el equipo no se ha metido entre los cuatro primeros el equipo además se ha caído en el tramo final de de la Premier ha acusado también el desgaste de eliminatorias muy duras en Europa League porque ha tenido que remontar varias veces ha tenido que jugar ante el Nápoles en la ronda anterior y no era un cruce nada sencillo y las mejores tardes las ha dejado para Europa

Voz 1375 39:02 realmente yo ahora cómo se sale de aquí hubiera un palo del que se recupera uno

Voz 0267 39:07 no

Voz 1375 39:07 bien con vistas a la final de Copa ante el Barça o esto cuesta esté dos cuatro Emery otra vez te dejan fuera de la final europea

Voz 1716 39:16 va a costar si va a costar porque de todo y que

Voz 5 39:18 el resultado ya no fue bueno en el partido de de Inglaterra se pensaba que los goles y los podías hacer hecho de hecho los has hecho no pero lo que no pensabas es que en lo que ha sido fuerte toda la temporada pues si vas a estar tan débil no el primer gol que marca el Arsenal un gol que parece que viene desde de la defensa no del portero cuando saltos arribaron los centrales yo creo que ahí ha condenado al al Valencia como se sale pues intentar alguno de los objetivos El objetivo ahora mismo pasa por clasificarse para la para la Champions League que ése sí que es un objetivo que que que elevará la capacidad económica al Valencia para poder seguir intentando estar ahí arriba lo de la Copa del Rey pues ya ella está hecho está hecho el que estás en una final más enfrentarte a un rival complicado pero ahora mismo la el objetivo principal para mí tiene que ser la clasificación para Champions para el año que viene

Voz 1375 40:12 que qué le pasó a Ozil por cierto Ximo salió del campo picado con la afición del Valencia no si más que nada porque se ha tomado todo el tiempo del mundo

Voz 0962 40:20 no era un momento en el que la afición apretaba porque creía que su equipo todavía podía este así como vemos la clásica pérdida de tiempo Stella multiplicado por dos tanto es así que se ha llevado una amarilla en el trayecto hacia el banquillo y eso porque lo vamos

Voz 1375 40:36 buena pitada la indignación de Ozil

Voz 0962 40:38 eso es la pitada no era ni más ni menos que por eso sino por el echar la bronca porque creían que se cambiase rápido tomado todo el tiempo del mundo y aún salido mosqueado y con Ana María

Voz 1375 40:48 también sabemos que al público ya antes de tiempo No Pedro porque ya han empezado a desfilar con el dos tres incluso ya algunos han dicho me voy a casa no quiero ver esto no

Voz 1716 40:55 es que realmente mano es que el Valencia no ha tenido ni ni cinco minutos ni allí ni aquí ese es que es coinciden los goles el Valencia marcó allí el cero uno en el minuto once Il empataron el partido en el diecisiete en este partido de

Voz 1375 41:08 igual ha marcado otra vez Gameiro el uno cero