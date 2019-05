Ponseti: "El ejemplo de mis padres es tan brutal que he aprendido a vivir el día a día"

Voz 1025 00:00 Hulk juntos

Voz 1 00:03 me parece bien si es verde

Voz 0446 00:05 vuelve loco cuando crece en cuentas porque las elegido vale vale muy bien comenzamos Iberia preguntando aros gato Pardos su relación con el mar yo te voy a pedir que elija uno de tus mares cierres los ojos y me cuentes quemar es que ves

Voz 2 00:24 pues obviamente tiene que ser el Caribe lo que veo es

Voz 1 00:28 es arena blanca algunas algas aguas muy muy muy transparentes y muy turquesas en los primeros metros luego oscurecen en un día tranquilo eso está como un plato no hay ni una ola en cuanto

Voz 1025 00:42 no Se pone la cosa un poquito más complicada empieza a haber hola

Voz 1 00:46 las importantes y hay mucha resaca idea te voy a pedir que haga eso mismo con

Voz 0446 00:52 una montaña

Voz 1 00:54 esa montaña es fácil es una montaña de los Pirineos probablemente puede ser cualquier pico de más de dos mil metros pico salvaguardia veo la primera parte y piedras Tarazona de Peña Blanca y luego subimos hacia la izquierda llegamos al Portillo de Benasque cuando empiezas a los últimos trescientos cuatrocientos metros tienes una parte que puedes ir agarrado si quieres porque hay un pasamanos porque es una zona muy estrecha con piedra y la parte de arriba la cima es toda de piedra cuando fue pena

Voz 0446 01:24 a la vez que te llevaron a Benasque

Voz 1 01:28 probablemente tenía cinco o seis años IMI primer pic

Voz 2 01:32 yo con mi padre

Voz 1 01:35 probablemente fue el Monte Perdido montado

Voz 0446 01:38 pero tu padre mucho

Voz 1 01:40 mucho mucho mucho era un auténtico loco la montaña tanto que mi madre hubo un momento que temió por mi vida porque con que yo estaba tan cara como mi padre

Voz 2 01:49 jo ya hay que hay en recordó una época que

Voz 1 01:53 su veamos la mitad de lo que se hubieran habitualmente con menos edad

Voz 0446 01:57 cómo se llamaba tu padre José José Si pensamos en este Hulk es casi de broma no tener un seudónimo con tu con tu voz en esta casa te habrá reconocido todo el mundo en cuanto has dicho la H

Voz 1 02:13 vale pero vamos

Voz 0446 02:15 pero bueno quería preguntar por por el niño Ponseti eras hijo único que recuerdo tienes de de Ponseti cuando era un niño

Voz 1 02:28 tengo un recuerdo de muchísima felicidad mucha gente dice que eso es ser hijo único es el niño mimado yo tuve la suerte de tener un núcleo familiar muy fuerte entonces tenía una relación con mis primas y mis primos practicamente que no eran primas y primos era éramos hermanos Biden común jugamos en común nos peleábamos en común íbamos a todos los sitios siempre tuve la suerte que todos mis años infancia y el núcleo ese que sigue

Voz 2 02:59 a día de hoy pero es muy reducido era muy muy salvaje muy bestia entonces

Voz 1 03:05 será era una infancia espectacular porque nunca me sentí hijo único como tal siempre me sentí con mis primas mis primos seguimos siendo casi hermanos saben tanto de mí como yo de ellos

Voz 0446 03:18 porque es elegido Hulk Hogan porque sí

Voz 1 03:20 hombre me ha parecido un personaje maravilloso Navas aclaro que al final no deja de ser un tipo con una vida un poco más truculenta pero no deja de ser un científico que cuando se enfada mucho me gustaría ser grande verde hay que dieron la mesa ya entonces Hull que es todo eso es que cuando ya llega un momento que tienes que enfadar dicen ya lo que pasa cuando me enfado

Voz 1025 03:44 pero algún día igual me pongo verde grandes y luego para viajar esa muy fácil porque salta de de continente continente sin problemas

Voz 0446 03:53 Ponseti tu padre te llevó a ver una carrera de coches por primera vez no

Voz 1 03:58 mi padre era parte de muy aficionada a la montaña muy aficionado a los coches no me llevó a ver cualquier carrera de coches me llevaba a rallies que en aquel momento era un poco distinto no porque por ejemplo la Fórmula uno se corría en Montjuïc en circuito urbano yo recuerdo haber ido de pequeño a ver carreras de de Fórmula uno Montjuïc pero sobre todo tengo la la experiencia maravillosa que fíjate luego la vuelta queda la vida porque y en aquella época iba como un aficionado más veía correr puede a un joven Salvador servía a gente que luego en mi vida han significado mucho no pero fue mi padre que me llevaba como un aficionado más con un bocadillo a disfrutar de de los tramos de los rallys

Voz 0446 04:43 tu padre le dio tiempo a ver qué te dedicadas al periodismo deportivo y además que estabas especializado en coches

Voz 1 04:51 les dio tiempo en la primera parte la primera el primer golpe a mi madre no le dio tanto tiempo porque me fue mucho antes pero a mi padre sí que le dio tiempo en el el primer arranque antes de volcar me absolutamente en toda la etapa americana Mi padece divertía muchísimo yo me acuerdo a él qué me pasaba a mí de pequeño devolvérsela de pronto Oye que estoy con el plus cuando nació el plus estoy hablando del noventa que te llevan a un partido que me han destinado a partir del Barcelona a que hice venía conmigo no entonces esas cosas siquiera recuerdo pero pero fueron muy cortas desafortunadamente

Voz 0446 05:28 los tenías cuando murió tu padre

Voz 1025 05:33 no debía tener treinta años por ahí anda

Voz 1 05:37 y murió aunque ya tiene madre anterior mi madre muere antes de un cáncer muy extraño porque es un cáncer de aorta es uno entre un millón

Voz 2 05:48 y es la diferencia entre mi padre y mi madre dos tres años mi padre llevó muy bien muy bien quiero decir que no se hundió como yo me fundí cuando murió mi madre yo me vine muy abajo porque fue un año y medio terrible mi padre aguantó muy bien

Voz 1 06:10 pero curiosamente al año aproximadamente poco más del año me pegó un bajón terrible entonces yo me di cuenta de que no estaba bien y tal pero no estaba bien anímicamente me muriera claro

Voz 0446 06:24 es que murió de pena

Voz 1 06:26 yo siempre he dicho Mi padre murió justo antes del día de Navidad

Voz 2 06:30 a mí me pilló además de viaje a me me me llama por la mañana mi tío y me dice

Voz 1 06:35 qué estás haciendo de tal estaba en Estados Unidos digo pues nada recogiendo porque ya pidió esta noche el vuelo para pasar la Navidad en casa había hablado el día antes con mi padre y tal y me dicen ya te un vuelo antes que tu no está bien ya me di cuenta de que había algo que no estaba nada bien entonces terminó confesando que que mi padre había muerto que había muerto solo en casa hay que teníamos un problema porque llovía había dejado a mi perro que tú conocías bien si en casa de mi padre porque ella regresaba para Navidades los instintos de los perros el perro se puso al lado del y no había manera acercarse a mi padre mi padre estaba muerto en la cocina fulminado por un por un ataque no podía acercarse ni el médico ni ni la unidad que fue a por mi padre

Voz 2 07:20 y afortunadamente no sé cómo mi tía engatusar al perro lo pudo sacar de ahí yo yo el la peor experiencia de mi vida mental

Voz 1 07:32 el vuelo de EEUU a España sabiendo que mi padre está muerto sabiendo que voy a llegar y voy directo al tanatorio es una sensación extraña cuando estás en el avión tienes todas esas emociones muy muy intensas muy revueltas muy complicadas también de digerir porque mi relación con mis padres era muy fuerte y claro acababa de perder a mi madre no había salido de una

Voz 3 07:56 ya había entrado en la otra no y luego la preocupación por joder al perro ha mordido a alguien vaya lío vaya

Voz 1 08:03 apoyo chequeo protegiendo

Voz 0446 08:05 entre os no se quedó ahí al lado

Voz 7 08:47 el que te fueras a Miami el que tengas ese no voy a decir recuerdo el que en ese tiempo Miami que fueron más de diez años sea fundamental en tu vida

Voz 8 09:02 piensa que fue todo muy enlazado yo ya estaba yendo y viniendo a Estados Unidos con con mi padre todavía vida mi madre había muerto ir de pronto de pronto me di cuenta que era mi vida que que había llegado a un punto de de camino en donde

Voz 1 09:20 te iba a vivir ahí es más tú lo sabes bien yo pensaba que jamás regresaría yo regresé de milagro porque se tuvieron que dar muchas circunstancias concretas en profesional en personal

Voz 1025 09:37 en para que yo volviera porque yo pensaba que ya no volvió nunca más sea yo tenía muy claro yo hice mi vida para quedarme es más tengo mis mejores amigos está en Estados Unidos sigo teniendo mis mejores amigos sigo yendo y viniendo por por temas míos de residencia sigue Osán vivirán a Estados Unidos sigue mi tarjeta de créditos americana

Voz 0446 09:56 de hecho cuando te preguntado por Umar me ha de del Caribe Caribe claro

Voz 1025 10:01 era una que es donde no existe claro porque fíjate que Caribe lo tenía a todos los días es Márquez salía a correr durante más de doce años es que es rápido yo yo creo que hay un punto

Voz 1 10:13 no pasados te diría que tres cuatro años que si estás viviendo hablo de Estados Unidos y luego con cada país tiene sus circunstancias pero que si estás viviendo ahí

Voz 9 10:25 ya te sientes de ahí

Voz 1 10:27 es difícil aceptar otro tipo de vida tú sabes que mis dos primeros años en Madrid yo me volví loco después de los doce años volviendo aquí llenó no era capaz de vivir en Madrid

Voz 0446 10:38 mira cuando empezaste Carrusel deportivo me acuerdo que el primer día primer día Manu Carreño te dijo porque en partido insiste también por él porque el teatro para para que hiciera es cuántos Carrusel no hace mucho fue muy insistente con ello mucho muchas veces

Voz 1 10:53 porque yo había dicho que no ha por activa y por pasiva el año anterior yo recibo la oferta para irme la Cope justo cuando se va a Paco González el cuatro de julio estoy volando a a para bucear a San Juan de Puerto Rico después iba a Culebra Eliza Culebra subiendo al avión me llama Paca González me dice te llevan a mandar un contrato ahora mismo para que te vengas a la Cope me manda del contrato contrato que guardo a día de hoy la leche yo les digo a Paco es que no voy a volver de Estados Unidos pasa todo un año

Voz 1025 11:29 bien de Manu Carreño empieza a llamar

Voz 1 11:32 entonces la segunda llamada en mano me acuerdo que le dije mira valentía es que yo no voy a volver de Estados Unidos porque en aquel momento la que empezaba a ser mi pareja desde hacía ya tiempo

Voz 1025 11:46 tenía la oportunidad de salir de la VI de informativos entrar en una cadena norteamericana lo voy a Jara

Voz 1 11:54 aquí porque a lo mejor hoy estamos montando aquí un pollo importante pero tenía esa oportunidad encima de la mesa estaba esa opción estábamos decidiendo si viviera en EEUU y en ese impasse se cruza Manu Carreño se cruza Iñaki Gabilondo Alejandro Nieto me me dieron tres meses si dije va a dejar a día

Voz 0446 12:23 es verdad que ese primer día de Carrusel Manu te hizo una pregunta te has

Voz 1 12:27 sí

Voz 0446 12:28 todavía estás a tiempo de que paremos esto

Voz 10 12:31 ocho de la tarde es siete de la tarde en Canarias dos de la tarde en Miami seguramente media España está preguntando

Voz 1025 12:37 en Miami son las dos de la tarde en la costa

Voz 10 12:39 los unidos

Voz 1105 12:40 buenas tardes Manu o la Ponseti ya te voy a decir dos cosas antes de que empecemos una no pensé que tendría es lo que tenido para dejar once años de vida en Miami venir Carrusel pensé que no lo haría yo tampoco dos siquiera es que no respiremos estamos a tiempo nos quitamos los cascos de esa parecemos y nos vamos

Voz 1 12:59 me lo pensé

Voz 11 13:03 tras esa esa pregunta claro igual igual igual es el momento de salir corriendo ahora para atrás

Voz 12 13:09 sí volverme que estoy haciendo no pero es aquí hice lo elige que López lado si no sé si me toman en serio no pero sí sí que me lo permite

Voz 0446 13:19 hemos salido a este programa dedicada a la aventura evidentemente sería muy obvio traer te porque dirige Ser aventureros no hemos traído porque yo creo que tú eres un ejemplo de aventura de vivir

Voz 1025 13:32 pues te lo agradezco mucho yo creo que hay un hay un lema que es una vida vive la que utilizamos mucho en los años del Camel Trophy

Voz 1 13:40 si es así es que yo no sé qué va a pasar mañana así que que el ejemplo de Mis padres están brutal sabes porque mi madre tenía tantos sueños por cumplir mi padre y de pronto esto viene a alguien un día que no según funciona se apaga Ny dicen ya estás estás enganchado gracias por venir adiós muy buenas

Voz 0446 14:03 hoy es curioso también que tu primera novela

Voz 1 14:08 que estabas ahora un se real

Voz 0446 14:10 nada que ver con volver de la muerte

Voz 1 14:12 y es hora de vida porque al final

Voz 0446 14:16 no y comenzar habanera diciendo no oye que estoy vivo no todo el mundo cree que estoy muerto como vuelvo yo

Voz 1 14:21 he tenido muy claro escribiendo esta primera novela que era parte de mi camino esta es una historia real que pasó el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco que desaparecen cinco aviones con catorce hombres esa misma noche les van a buscar desaparece otro avión más hombres en total seis aviones y veintisiete veintisiete hombres desaparecidos de los cuales no se encontró nunca más nada cinco años después aparecía como el primer gran caso el triángulo de las Bermudas bermudas

Voz 8 14:49 va de desde Miami a Bermuda de vermú

Voz 1025 14:51 a San Juan de Puerto Rico y otra vez a Miami Ése es el triángulo en pleno Caribe millones de vez

Voz 1 14:58 me llamó la atención de esa historia de toda la documentación que había que veintiún días después el hermano de uno de ellos recibió este telegrama que le decía que han informado mal estoy muy vivo entonces en vez de buscar qué es lo que ha hecho todo el mundo hoy fantasear sobre el el triángulo las bermudas decidí buscar si estaba vivo el hermano

Voz 1025 15:21 empecé a buscar a

Voz 1 15:22 a esa que es como se llama el protagonista de esta historia era historia es tremenda lo que he ido encontrando por el camino

Voz 0446 15:29 bueno nos quedaríamos mucho más rato charlando pero tenemos que irnos ya siempre lo hacemos con una pregunta a nuestros Gatopardo que es quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 1 15:39 quién ha sido Ginés el Faro de mi vida pues es una pregunta muy difícil porque tengo muchos referentes sabes tengo mucha gente que en momentos concretos de mi vida Miguel de la Quadra por ejemplo ha sido un faro en mi vida sabes Carlos Sainz hacia un faro en mi vida en en momentos puntuales estoy dejando aparte la familia y a mis padres de mi entonces hay mucha gente faro Mi vida obrero Serbia ha sido en mi vida probablemente saque tengo unos cuantos palos de mi vida José Antonio Ponseti debe muchas gracias a una sorpresa así te una camiseta porque ya que habla del Vuelo diecinueve y sé que estás ahí metida en en el vuelo diecinueve en la tengo

Voz 1025 16:22 qué atrás traigan la camiseta del Vuelo diecinueve sobre las casas y que viene por delante y atrás atrás viene la avión te han informado sobre mí estoy muy bien pues nada es que no se descarta nada del vestido tan chulo que llevas has visto misterioso vamos dónde vas a parar te queda fenomenal el vuelo diecinueve a partir de ahora ya eres parte de las cuadrilla de desaparecidos

Voz 0446 16:51 aquí me quedo con la camiseta muchas gracias a vosotros