La pésima idea de Rudolf Hess (aparte de ser nazi)

Voz 1

00:00

SER nazi ya es de por sí una idea bastante propia de gente con un cerebro digamos que a medio hacer pero dentro del conjunto de personajes que formaban la cúpula nacional socialista hoy destaca haremos la brillante idea que tuvo uno de ellos un diez de mayo de mil novecientos cuarenta y uno ese alguien no es precisamente un cualquiera dentro de la estructura del Partido Nacional Socialista Esquerra Rudolf Hess el hombre designado por Hitler como segundo en la línea de sucesión en caso de fallecer él Hesse que era conocido por su feroz lealtad al Führer pero la verdad es que no era el más espabilado del mundo cuando los nazis empezaron su política exterior agresiva particularmente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en mil novecientos treinta y nueve fue progresivamente apartado de los centros de decisión Igea es que no tendría muchas luces pero sabía ver cuando estaban haciendo la cama decidió mostrar al mundo que él también podía ser un emprendedor así que en la primavera de mil novecientos cuarenta y uno tomó una decisión que creía que cambiaría el rumbo de la guerra y lo volvería a situar en el Olimpo de los nazis violaría hasta el Reino Unido el único país en ese momento quedaba en pie en la lucha contra Hitler pactaría con los británicos una paz que pusiese fin a la guerra sí que el diez de mayo de mil novecientos cuarenta y uno cogió no viendo en solitario lo pilotó hasta Escocia se tiró en paracaídas su propuesta los británicos de respetar su imperio a cambio de darle rienda suelta a los nazis en Europa no recibió ni una respuesta del Gobierno británico fue tratado inmediatamente como prisionero de guerra y así pasó el resto de su vida Hitler por su parte dijo que Ges sufría de alucinaciones pacifistas eso sí lo de tirarse en paracaídas en manos del enemigo le sirvió para evitar la pena de muerte claro que lo de pasarse el resto de su vida hasta mil novecientos ochenta y siete encerrado en la prisión de Spandau en Alemania tampoco es que son planchazo la verdad