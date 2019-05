Carta abierta a Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1100

00:00

querido al feriado tú eras el político yo el periodista cuando no se enzarzado vamos sonoras broncas Tour tanto el cuerpo para no contar demasiadas cosas va tomando insistiendo para saber las años después pasamos juntos varias horas para inaugurar el documental y el librero el fin de ETA seguimos en nuestras trincheras pero él ya se sabe que el roce tirar unas consecuencias recordábamos por ejemplo que quizá haya sido el político más vejado y más calumniado como este Ojo recogió en el libro La mil frases más feo desde la derecha de la caverna aquella jauría de insultador es profesionales dijeron cosas como las siguientes risa de llena piel de cordero dentellada de luego algunos atribuyen su éxito profesional a su falta de descendencia de una amoralidad absolutamente escandalosa es la etiqueta de El Mono ha contribuido de modo decisivo a que España sea uno de los países más salvajes de Occidente desprecia a las víctimas del terrorismo o rastrero repulsivo reptil a tal potaje sumó gustoso el PP con una campaña inunda que duró años con algunos de sus mamporros no recordemos a Ignacio Cosidó en lugar destacado encerrados en la infamia mientras luchaban para acabar con ETA suerte tuvieron tú no eras como ellos sí callaste recibiste demasiados insultos y nunca el homenaje que te merecías un beso Pilar un abrazo Alfredo