Otro favor

Voz 0099

00:00

tengo la impresión de que la derecha todavía no se ha enterado de que ha perdido las elecciones Arrimadas dice que los españoles saben que Sánchez está dispuesto a todo para seguir en la Moncloa con las mismas palabras que usaba antes de la victoria del líder socialista Casado comenta que es una catástrofe que Iceta si el presidente de la Cámara que tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco y me pregunto si aún no se ha enterado de que el ciento cincuenta y cinco no se va a aplicar porque el PSOE tiene mayoría absoluta en el Senado Rivera se autoproclama jefe de la oposición saltando olímpicamente por encima de la aritmética como si los doscientos mil votos y los nueve escaños que he sacado el PP fueran una nadería mientras insiste en que no para de crecer cuando aún no nos hemos recuperado de la sorpresa no por feliz menos asombrosa de que la izquierda española esté dispuesto a asumir el viejo sueño de la unidad vemos cómo la derecha a garrotazos sólo hay una cosa en la que están todos de acuerdo creen que las próximas elecciones serán la segunda vuelta de las generales es tan tan desorientados aturdidos por la voluntad de los españoles que necesitan que alguien les eche una mano no debemos desaprovechar esta oportunidad se lo pido de nuevo por favor que el veintiséis de mayo nadie se quede en casa los gobiernos de progreso en municipios y comunidades son imprescindibles para seguir pagando a la ultraderecha para garantizar los servicios públicos para trabajar por el bienestar de los más débiles para que estos chicos de una vez de que han perdido las elecciones