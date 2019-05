Margarita: "Creo que las enfermedes crónicas hay que tomárselas con humor, sin restarle gravedad"

Voz 1

00:00

mi nombre es de Margarita Peralta bueno tengo tengo de síndrome de les da una enfermedad rara que básicamente consiste en una mutación de de un gen del colágeno eso quiere decir que el colágeno que que tengo es de mala calidad provocaba muchos problemas que sino no son visibles básicamente por la actitud que se haga sin darme más conocido mucho dolor en Ibiza continua más fracciones estaciones el problema más gordo que tenemos los afectados por el síndrome del es darlos es que los médicos no lo conocen no no hace unos días más picados está que que tenemos treinta cuarenta años en caso yo estoy en una en una asociación se llama antes Ia a del de mi Twitter vulgo divulgación sobre sobre la enfermedad tanto de manera seria como poniendo vi y haciendo bromas antes ahí riéndome de mis propios de mis propias limitaciones cuando tienen una enfermedad crónica que las lesiones todo el rato o te pones a llorar todo el rato que lo hacemos con humor y la mejor Anera es reírse y que la gente vea que dentro de la gravedad que puede vivir con una enfermedad