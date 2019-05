El cine en la SER: ' 'Los hermanos Sisters', el western y la nueva masculinidad

Voz 2 00:00 el cine

Voz 3 00:08 la SER

Voz 2 00:11 con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 el western sigue siendo un género útil para reflexionar sobre la violencia lo demuestra el director francés Jacques Audiard con The brothers película con Joaquin Phoenix John si Reilly en papel de unos asesinos a sueldo con sentimientos todo en una semana en la que el estreno gordo es Pokemon detective pica la adaptación de un videojuego con la voz de Ryan Reynolds también vuelve esta semana el veterano Mike Lee director británico que estrena la tragedia de Peter luna película histórica sobre aquella manifestación de clase obrera en la que murieron quince personas en Manchester día en televisión esta semana hablamos de instinto nueva serie de Movistar Plus con Mario Casas es un thriller erótico que produce Bambú hola qué tal bienvenido sea el cine La con Elio Castro

Voz 7 01:44 qué tal hola qué tal yo también se esfuerza muy contentos muy bien te Manuel Robert se quedará pero Elio Castro me quiere decir algo de Liverpool no sabes cómo no

Voz 0544 02:01 bueno bueno es que siempre ha discutimos del te

Voz 7 02:04 de entrada también es es es otro tema yo echo a faltar a a los cuatro chicos de Liverpool que los Beatles suenan siempre toca Manchester Manchester con Miley Liverpool lo dejaremos bueno ya ya la FIFA así quiere una Eurocopa una burocracia una Champions League si te el Brexit no no ellos sabrán bueno empezamos

Voz 1463 02:30 hermanos Sisters que es una película con la que el francés Jacques Audiard ganó el premio a mejor director en el pasado Festival de Venecia es un western moderno que se aleja de la mitología del género para centrarse en los personajes protagonistas son una pareja de hermanos asesinos a sueldo muy sensibles eso sí que está protagonizada por John si Reilly Illa King Fénix

Voz 8 02:49 todos los hermanos y primer entregándose

Voz 3 02:52 no nos dejaremos

Voz 9 02:57 Charlie hemos tenido suerte es el momento de dejar podríamos abrir una tienda tiende a Poyet estas diciendo

Voz 10 03:09 entras por la puerta terminamos

Voz 7 03:11 más

Voz 1463 03:17 pues Jones israelíes también productor junto a su mujer compró los derechos del libro en el que se basaba la película decía que le gustaba la propuesta innovadora a esta vuelta algo el western clásico que Leda según bueno una vuelta al western clásico que le da a esta película Eagle se reservó el papel del hermano mayor hijo Joaquin Phoenix eh pues el hermano menor con el que PG cierta relación de fraternidad

Voz 12 03:40 Somos eh pues la clave aquí es el trauma social me refiero la relación entre ellos es decir de pequeños tiene

Voz 3 03:48 en una relación totalmente normal como la de todos los hermanos pero luego se enfrentan a algo terriblemente traumático su marca y fuerza la dinámica que siguen entre ellos desembarcan en esa vida llena de violencia es una relación muy simbiótica donde dependen totalmente el uno del otro es como si fueran una sola persona

Voz 12 04:06 la están irremediablemente

Voz 1463 04:11 bueno pues la verdad es que es curiosa esa relación de amor

Voz 7 04:14 de de hermandad extraña

Voz 1463 04:17 entre estos dos protagonistas qué te ha parecido

Voz 0544 04:19 me ha gustado mucho hace unas semanas estrenó sin piedad que hablaba de bueno sobre el personaje Billy el Niño a un personaje que está ahí Pat Garrett y también me gustó esa película presta me gusta mucho más no están en parece que eso un western y lo que trata temas pues y crepusculares no delfín de de del Oeste el nacimiento de una nueva sociedad hay referencias al socialismo utópico en los serios entonces está es ese alma salvaje que siempre ha tenido las películas del Oeste el género con esa aspiración a a crear una nueva sociedad Un mundo mejor que tiene que ver también con el y la fiebre del oro en fin que que son muchos temas de los que se trata con personajes que son muy profundos estos dos hermanos muy distintos uno muy violento el otro quédese a a sentarse a descansar en su casa saqué yo creo que es una película muy muy rica en matices sillón Cyril y me me me gustó muchísimo me ha gustado muchísimo en la en la película Joaquim Phoenix quizá ya sabemos que que si estos papeles le va muy bien de Killen hall también le conocemos todos no pero yo sí Reid y la verdad es que que es un actor siempre con personajes secundarios y la verdad es que me ha gustado muchísimo en esta película para los amantes del western por supuesto recomendable para los amantes al cine en general yo creo que pueden encontrar una serie de temas en una película que es muy rica en matices está por eso es hay que estar muy atentos a para al verla

Voz 1463 05:56 le gustará más a John Wayne no o a Clint disfruta claro

Voz 0544 05:59 yo fíjate yo creo que tiene cosas que no porque si un poco porque porque tiene también unas referencias a John Ford a los clásicos del Oeste a Sam Peckinpah a ese a ese western así como he dicho antes crepuscular sucio no tan heroico notan épico no como estamos acostumbrados a ver o sea que yo creo que sí que tiene matices de todos esos de distintos tipos de películas del Oeste que hemos visto a lo largo de los años

Voz 1463 06:26 José también hay una cosa curiosa que es la estas masculinidad extrañas no

Voz 1084 06:31 si no normativas de la época o de lo que nos ha acostumbrado de del western y a mí me parece una una parte muy interesante también en un género que que mucha gente lo va por muerto o en decadencia calla esta especie de revisionismo desde otro punto de vista con otros enfoques interesa bastante sobre todo en la pelicula la dimensión psicológica y el arco de todos los personajes como decía Elio se van acostumbrando en esa tensión de la avaricia capitalista la utopía socialista a ese nuevo mundo que queda muy bien reflejado en ese cepillo de dientes no que utiliza John si Reilly y es una parte muy interesante porque llega un momento de la película al menos a mí el en el que no me interesa la violencia que va a pasar Si cumplen su cometido sino lo cumple sino que me interesa como ese teje la relación entre los dos hermanos con los otros dos protagonistas que por lo visto odiar también le ha dado una dimensión mucho mayor de la que tenían en el en el libro original en el que se basa la película bien esas masculinidad es indudablemente no es el macho alfa de del western violento deshumanizado es totalmente lo contrario es una mirada humanizar al asesino al pistolero que normalmente no ha mostrado no no humanizado

Voz 1463 07:40 a mí hay una cosa curiosa y es que a mí me gusta mucho Jacques Audiard irme me parece que en sus películas nos desde Un profeta que o Pippa no que fue la última hay una mirada a la violencia o a así esa reflexión sobre si la violencia es inherente al ser humano Si es una cosa que va surgiendo en el contexto en el que te crías y te educan que es curiosa que que aquí también incluso los personajes llegan a preguntárselo en los propios diálogos me parece muy interesante esa reflexión y luego esa reflexión de la utopía del sueño americano te en ese viernes con estos dos personajes incluso la que parece Riza Ahmed no que que bueno pues es como una Alianza de Civilizaciones casi me parece que es una película que tiene muchísimos matices y que odiar ha leído muy bien el género has estado con odiar pues la semana Madrid todo

Voz 1084 08:28 con él no es la persona más simpática

Voz 1463 08:30 el mundo es un tipo inteligente

Voz 1084 08:33 qué pesarle para sacarle cosas hemos estado hablando de claro Él dice que que que crisis de masculinidad ni nada si lo lleva contando desde su primera película casi italianos menos contaba esto está un poco enfadado con lo del cine que es cine hoy en día de hecho se pregunta si existe aún en el cine no lleva bien lo de que ese vean las películas en el móvil es una película curiosa porque Jones y Reilly fue quien compró los derechos como decías buscó al propio odiar que es la primera vez que dirige un proyecto de encargo pero con su toque personal rodaron en España dicho Apache fins la de Enrique Lavigne produce IU había un poco de los decorados clásicos americanos en busca de ese naturalismo himnos decía sobretodo que él no quiere revisar ni subvertir nada del género del western que sólo toma desde la mirada europea o desde su punto de vista moderno como no

Voz 13 09:23 que no para nosotros ha sido distinto no hemos querido subvertir el el género porque la cuestión no es en parte somos europeos se esfuercen en nuestra mitología propia nosotros en nuestra mitología sería no sé más bien a la Revolución Francesa por ejemplo la la pregunta es en gente teníamos una película que entonces ocurren en que se ocho cincuenta y uno y entonces era una histórica para no

Voz 10 09:53 nosotros yo personados dicho eh

Voz 14 09:56 que de personajes y el doblador trampa era Bidegain que es el guionista de de la pedido para completar también las entrevistas era muy curioso que fuera habla castellano que queda no hubiera ningún problema

Voz 7 10:11 el redactor de la Cadena SER ha utilizado entonces que no tengo fichado todavía bueno pues recomendamos The Sisters Brothers que yo creo que no lo fue

Voz 1463 10:21 lo mejor en Venecia porque estaba Roma delante pero que es un una película que ha gustado mucho por donde se ha presentado íbamos con otro director que también compitió en el pasado Festival de Venecia es el británico Mike Lee director de películas como Secretos y mentiras ganadora de la Palma de Oro en Cannes o de Vera Drake y ahora vuelve al cine histórico un camino que ya transitó en su anterior película en Turner que era la avión

Voz 1900 10:42 la FIA del pintor inglés en este caso conforma uno

Voz 1463 10:44 el trato detallado y documentado de Peter Lim un suceso que golpeó a la clase obrera británica cuando en Manchester la Guardia Real cargó contra los manifestantes en el año mil ochocientos diecinueve

Voz 15 10:55 no hombre un voto ni hablar de creerse que obtuvo un Parlamento propuestas descabelladas los curas se edición debemos permitir que Juan Tablet para que se pueda ver que incita a una masa de gente ingenua la revuelta luego podremos actuar con prontitud

Voz 16 11:13 son casi tres horas de discursos asambleas larguísimos

Voz 0544 11:21 quiero hablarte es muy dura porque

Voz 17 11:24 no digo que no sea apasionante porque es interesante

Voz 0544 11:26 sin reflexionando luego la verdad es que es apasionante la película porque son discursos y además en versión original es una delicia escuchar esos discursos en inglés no y además me parece que es está muy bien ahora mismo con todo el auge de las redes sociales cómo se comunican las ideas cómo se transmiten ideas has pues eso reflexionar también en el siglo XIX a comienzos del siglo XIX como se transmitían las ideas en las redes sociales que existían entonces que eran los discursos en el Parlamento en Tabernas en asambleas eso es a mí lo que me gusta pero es una película dura de ver en la primera digamos mitad luego en la siguiente en parte pues la segunda mitad yo creo que se va haciendo muchísimo más intensa no gana no es una película épica que cuente esa tragedia que que existió en Manchester en mil ochocientos diecinueve pero me parece que de que bueno de la misma manera que el cine francés ha reflexionado después de la Revolución Francesa y los cambios sociales políticos pues el cine inglés quizá no había reflexionado tanto de de esos movimientos políticos sociales de los que vencieron no va a Napoleón y a la Revolución Francesa como caló también todo ese mensaje de la Revolución Francesa en en en Inglaterra cuando estaban haciendo la la revolución industrial entonces pues eso pedir el voto universal derechos políticos

Voz 1463 12:50 prensa derechos para las mujeres

Voz 0544 12:52 es todo eso es lo que cuenta la película que es una película pues de digamos de digestión difícil y lenta no

Voz 1463 13:00 que por situar a los espectadores a los espectadores esto ocurre antes de que llegue el Manifiesto Comunista ese son es el incipiente movimiento obrero había una carestía después de la guerra de las guerras napoleónicas entonces no había trabajo para todos y en ese contexto el cuando empiezan estas reuniones y son aplicadas por el miedo no de que se contagie a la Revolución Francesa que es es una película interesantísima José te lo ha parecido

Voz 1084 13:23 pero tú a irse hablábamos gusto de de los hermanos y que le quita toda la mitología casi del western ésta le quita la épica lo que decías tú por eso llega a resultar en algunos momentos tan seca hay incluso distante para mí inquiere presentarlos los hechos es muy interesante de del cine del británico que la capacidad que tiene para revisión a su historia que que es raro la semana o el mes que que no hay un hecho histórico que no revisión Ennis signos en televisiones en el cine es ha narrado la historia a través de de la audiovisual irrecuperable este hecho concreto esta esta lucha obrera en Manchester es es muy interesante por la parte histórica y lo que tu decías que tiene un punto didáctico no Iggy los discursos pues hacen un poco repetitivos pero son emocionan desde en cierto sentido y luego sí que es verdad que se hace cuesta arriba hasta que que la peli la carga cercanos ya está

Voz 14 14:18 que ves eso te puede hacer un poco repetitiva

Voz 1084 14:21 pero creo que lo hace de una forma como seca y con esa distancia que quiere tomar para que quede en el hecho histórico tiene una pretensión objetiva de borra la épica iría emoción casi

Voz 1463 14:35 decía Miley que ha estado en Barcelona en Madrid presentando la película que no paga a lo que tú decías José que no él es este Manchester no conocía casi este suceso de Peter lo que no se había estudiado los libros de historia que era o algo que había estado bastante fuera de la mentalidad inglesa que no se consideraba como bueno pues como otros otros eventos de la historia británica es sin embargo por eso el interesaba dejarlo y también por por un eco universal en el sentido en el que decía bueno en Francia tienen la revolución son francesa en Irlanda el Bloody Sunday en España Whatever hice algo bueno que no siga nos puede conducir por unos con su de esos complicados muy bueno también explicaba precisamente le decía los que como había optado por dejar esos discursos tan largos algo que en el cine de hoy quizá no es tendencia porque ahora las elipsis las cosas muy rápidas es lo que lo que se lleva el decía que siempre había hecho una película las películas sobre gente que hace cosas muy a lo Rajoy y que estará sobre políticos formando digamos el primer movimiento obrero y que tenía que dejar los discursos casi enteros que enteros les fue imposible

Voz 18 15:38 L A M para hago películas sobre la gente haciendo lo que hace es vemos trabajando estaré en casa hacer el amor sufrir vivir

Voz 1900 15:48 en este caso era una película sobre el discurso político porque son activistas dando mítines no tenía otra elección que meter los discursos enteros rechazó la idea de pensar que la audiencias estúpida creo que es inteligente lo mismo o más que yo te prometo que los discursos que hemos dejado en la película son mucho más cortos de lo que son los discursos políticos en realidad

Voz 7 16:13 bueno pues eh pero tienes

Voz 0544 16:16 la película tiene el mérito de la importancia de la palabra de también un poco el regodeo que tenían estos oradores en gustarse y como muchas veces el mensaje era muy importante lo que querían decir era muy importante

Voz 7 16:29 a en su ego también era era muy importante bueno la verdad

Voz 1463 16:35 es que es recomendable esta película pero que sí que se enfrentan a una película larga Inti que a veces se puede ser densa pero muy recomendable para entender un poco en aquellas demandas no y cómo cómo empieza bueno pues que en el siglo XIX a principios del siglo XIX un hombre un voto no era una realidad ni siquiera en Gran Bretaña y hablando de populismo que también era uno de los temas de los que hablaba Miley que decía que bueno pues que es curioso que la derecha haya aglutinado a la clase obrera en estos momentos hemos tenido esta semana muchos documentales dos políticos a la conquista del Congreso es uno de ellos la película de cómo Alexandra o Casio Cortés logró ganar las primarias tratas contra el poderoso Partido Demócrata de los lobbies este viernes llega a los cines también próximamente estará en Netflix el Gram

Voz 7 17:19 en fin si eso digo mal genio me va

Voz 1463 17:22 a matarlos y El gran manipulador que es un retrato de Stieg Banon el estratega de Trump que de ella saben que ese Pyro de Estados Unidos y que ahora busca pues que alguien le fiche aquí que la Unión Europea más bien busca su destrucción cosa que bueno en plenas elecciones europeas no está mal y bueno pues se lo dirige Allison Klein el documental le way pasó es la misma directora que el documental El perdón paso por Sundance allí gustó mucho este retrato de la trastienda del personaje

Voz 3 17:53 no

Voz 19 17:56 B

Voz 1084 17:58 y aquí dice que van a utilizar los medios como lo hicieron con contratos que es una lección que le enseñó otra porque los medios al final están obsesionados con con la irrupción de la extrema derecha son sus mejores aliados porque le dan cancha gratis a todos sus mensajes es una de las cosas sólo de las que dice

Voz 0544 18:13 si no no la verdad es que además en este momento político en España en concreto en mitad estas elecciones llegan muy bien a a las carteleras para

Voz 1084 18:23 reflexión es muy es muy recomendables especialmente por por qué esa junta una especie de aquelarre de extremistas de europeos que lo buscan a él como si fuera un chamán un gurú para que diseñamos una estrategia común respetando las identidades nacionales para entrar en el Parlamento Europeo socavar o destruir la Unión Europea desde dentro esa esa es la intención y él está afincada ahora en Italia con una escuela de judeocristiana de canarios y cobrando claro de Salvini de Le Pen de todos

Voz 1463 18:51 bueno pues dos documentales Éste además que tiene esa curiosidad que se va a estrenar en salas y después en en Filmin íbamos con el estreno que pueden vetar los la taquilla un ex detective Picazo la adaptación del videojuego y dibujos animados en acción real pero con la voz de Ryan Reynolds la película ocurre en una metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon comparten pues este mundo real donde hay un complot que podría destruir la convivencia pacífica como siempre en todas las películas de héroes de acción y amenazar a todo el universo Pokémon lo habéis oído no

Voz 20 19:25 si pica pica pica

Voz 0544 19:28 entonces sí una manada que no me entiende

Voz 4 19:34 me permito un póquer y punto

Voz 19 19:41 hay negro bueno

Voz 1084 19:45 tiene cosas buenas y cosas malas las buenas está muy conseguida la la imagen del universo que que construyen visualmente con esto que llaman ahora animación real es es está muy bien te lo crees no oí los picassos y los humanos conviven en una ciudad idílica donde los humanos ya no cazan Pokemon sino que ahora conviven con ellos y cada uno tiene un Pokemon asociado cuál es el problema la película gira gira gira ida tantos giros en una trama que ya hemos visto que es un chico que pierda su padre luego el padre no está muerto eh da vueltas y un experimento científico con Pokemon y el mal contra el bien y quieren experimentar y quieren ganar fuerza Iker en alimentarse de Pokémon para ser super humanos es es un poco delirante todo pero como peli de aventuras para un público al que va dirigido que entiendo funcionando visualmente y con con Ryan Reynolds que es buenísimo para esto porque tiene una voz tiene un eh

Voz 1463 20:45 sí sí una extraña pero sí es verdad que tenemos de personaje animado

Voz 1084 20:49 claro pero Laporta el humor tiene los toques de yo creo que tiene ese que es un poco canalla no para para la película pues funciona por por momentos transita la película tiene algunos baches tremendos de de la historia que cuenta

Voz 1463 21:03 S Eliot de la recomiendo para el fin de semana el no

Voz 7 21:05 a punto ya lo tengo otras cosas que hacerlo muy bien

Voz 1463 21:11 pues nada decíamos del protagonistas de Ryan Reynolds el actor mejor pagado de Hollywood que contaba cómo había sido todo el proceso

Voz 3 21:18 Charity que traer detective chulo a la gran pantalla ha sido un privilegio me lo tomo muy en serio e invertido toda mi energía en convertirme en este personaje tal y como lo habría hecho con otros para cumplir las expectativas de los fans como muchos sabréis me meto mucho en los papeles una divertida anécdota me enteré de que me daban el papel cuando iba a recoger a mis hijas al colegio no me presenté porque detective eficaz no conocía a estas líneas

Voz 1463 21:53 íbamos a hablar de cine español porque hay un estreno más que también tiene vocación taquillera que estimador compulsivos pero no ha habido pase de prensa así que no pasamos de ellas que sigan tomando son Anne Hathaway pero dejamos Anne Hathaway pues con sus timos y nos centramos en el cine español como decimos porque este fin de semana hay dos óperas primas compulsión que es un físico tráiler de Ángel González sobre un depredador al que su pareja descubre nos quedamos también con el debut del navarro Jon Miquel Caballero con el increíble fin de menguantes una película entre el drama indie la comedia romántica y el cine de viajes en el tiempo bucle con una cuenta atrás que está protagonizado por iría de

Voz 21 22:30 río Pablo tengo algo que contarte pero no sé por dónde empezar para que supongo que para octubre esto es normal llegamos

Voz 4 22:42 Cruz saliendo la verdad

Voz 22 22:45 con tu madre

Voz 10 22:51 a mí me

Voz 0544 22:51 es divertido sea es una película muy pequeña es un Atrapado en el tiempo la película está médica de Bill Murray de que se repite ese fin de semana pero con una hora menos pero a mí ese bucle me me gusta que se haya identificado un poco con una generación no que parece que está viviendo en un mismo hubo bucle no que no salen un poco de o no pueden salir no pueden aquí que era un empleo fijo a al trabajo a salir de casa de sus padres a mi me parece que esa reflexión es lo más interesante de la película sino una película pequeña sí que se ve con cierto agrado no

Voz 1084 23:27 sí es a mí me parecía bastante interesante y tiene un punto sugerente de del poder de esa metáfora que hace con con el bucle temporal y la generación de los treinta con la que yo me siento representado porque también no sólo es una generación atrapada en lo laboral el

Voz 1463 23:43 desde de la generación Atsu

Voz 1084 23:46 no no sólo no es una generación atrapada en lo laboral decía en lo personal sino que también es una generación que oye pero que ya tienes treinta que esto ya no son los veinte deja de dar vueltas deja de quedarte quieto ponte las pilas porque ya cada vez queda menos tiempo

Voz 0544 24:01 poco crítica me parece también la película las propias obsesión

Voz 1084 24:04 pues uno de esos jóvenes realmente es como dejar de ser tan conformista de estar ensimismados con vosotros que tenéis treinta os queda cada vez menos tiempo ponte las pilas es Jon Miquel Caballero Nos de diámetro menos eso durante la entrevista y eso es lo que ha querido trasladar luego la propuesta encima visualmente para uno opera prima pues sí que lo agradezco que que tenga encoge la pantalla

Voz 0544 24:25 sí lo el elenco reduciendo la pasada

Voz 1084 24:27 luciendo que también pues estéticamente pues algo de innovación aporta a estas películas de viajes en el tiempo y encima con una cuenta atrás que no sólo se mezclan muchas cosas y podría ser muy repetitiva que en algunos momentos lo es pero sí que consigue no perder la frescura y la relación de los personajes en un fin de rural de amigos como podría ser cualquiera solo en una casa rural igual no

Voz 7 24:50 mis amigos y a bien porque bueno del joven realizador dice que

Voz 1463 24:55 buscaba reflexionar como decíais vosotros sobre el paso del tiempo jugando con el encuadre con esos bucles temporales que mencionaba ahí sin hoy con esa cuenta atrás es un mensaje a la generación de treintañeros no de las pica Chuck ya lanzando la crisis si se les escapa el tiempo exacto

Voz 23 25:10 pero claro es que arranca cada bucle de estabas dormida y es un poco eso no que que se en plan de estas viviendo la vida consciente de que pasa el tiempo y de que tú puedes coger las riendas Si

Voz 24 25:22 cambiar cosas y no te gusta no o Strasse en piloto automático tirando para delante entonces es como

Voz 23 25:28 aviso a navegantes de de si tienes quejas

Voz 24 25:32 ponte en marcha o no décimos como pero bueno lanzamos las preguntas y que cada uno busque sus respuestas

Voz 1463 25:38 pues es recomendable el estreno español de la semana además un un realizador a tener en cuenta en sus futuras esperemos que lleguen pronto películas hipnosis Dennis alguna recomendación más

Voz 0544 25:49 pues no está además el cine tiene mucho de bucle también en el tiempo porque el rodaje son muchas tomas que se van repitiendo una tras otra una tras otra el montaje también tiene un poco de bucle osea que me parece también es una reflexión cinematográfica esta película sí bueno

Voz 7 26:05 eh gracias Elio Castro gracias a José Manuel Romero suerte los platino nos irás contando cómo va la cosa en la Cadena SER no te quedes allí tienes que vuelve ya veremos bueno hasta luego