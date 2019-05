SER Consumidor: El bombardeo de las ofertas telefónicas (12/05/2019)

Voz 2 00:00 eh SER Consumidor

Voz 4 00:14 con Jesús Soria

Voz 0927 00:16 la competencia no sólo es buena es muy saludable y la guerra de precios que y las políticas comerciales de las empresas y no nos metemos con las estrategias para llegar mejor al consumidor final pero eso es una cosa y otra cosa es el acoso llamar constantemente a los clientes a veces a deshoras hasta en festivos saltándose la legislación sin hacer caso a los requerimientos de los usuarios de que no insistan el nuevo Gobierno tiene aquí y ahora una asignatura pendiente muy pendiente frenar el apetito insaciable de algunos demasiados comerciales por captar nuevos clientes hasta ahora ciertas empresas han sido poco menos que intocables seguiremos igual desprotegidos a un aviso seguiré dando la matraca empezamos

Voz 5 01:03 yo pido farsa más

Voz 0927 01:14 con un gol

Voz 5 01:20 los ladrones

Voz 6 01:34 bienvenidos gracias como siempre porque estará ahí un placer que estén acompañándole

Voz 0927 01:38 los acompañarles por supuesto a estas horas de la mañana buenos saquearon están escuchando porque ahora con esto de los postcast pues este invento de la radio a la carta nos pueden estar escuchándonos podéis estar escuchando a cualquier hora en la producción Sonia Faura los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo in Julio López nos adelanta ya lo que hemos preparado para hoy

Voz 7 01:58 aumenta lo que gastamos si usamos el móvil mientras hacemos las compras lo dice un estudio hilo analizaremos con un experto en psicología del consumo

Voz 8 02:06 es un ocho contrastado que si compramos mirando el móvil los sin prestar atención a lo que compramos compramos mucho más que cuando la hacemos siendo consciente de cada cosa que fonemas está la compra

Voz 4 02:17 David recibimos más llamadas para hacernos ofertas de telefonía estas

Voz 7 02:21 todo cómo puede evitarlo os contaremos vuestra

Voz 0455 02:24 los derechos conoceremos cómo serán las dos

Voz 6 02:29 sí desde el futuro todos los que nos tenemos que

Voz 0455 02:31 ver las cosas de otra manera no llevas nada mejores prácticas que estamos viendo en el mundo online pues ahora a las tiendas físicas

Voz 7 02:38 sabes la diferencia entre patatas de aquí y las francesas pues son muchas y muy importantes algunas no valen ni para freír

Voz 9 02:47 no hablen mi papá soy principalmente porque llevamos ocho meses

Voz 10 02:51 en una cámara de conservación a baja temperatura

Voz 9 02:53 a su poderío ética por eso animamos superior a comer patronas nueva

Voz 7 02:58 Nieves Concostrina pasará a nuestro test de consumo

Voz 0927 03:01 cada cuánto cambian las claves del teléfono una tarjeta de crédito el ordenador por seguridad

Voz 11 03:06 eso yo no debería decirlo aquí porque vaya porquería de seguridad entonces no te contexto

Voz 7 03:12 como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 12 03:16 mi consulta residentes sobre un vehículo de de ocasión adquirido en la Feria de Mollet que de acuerdo e el vehículo e lo compró con diecinueve mil kilómetros a una reserva de de un vehículo de ocasión de veinte kilómetros

Voz 0927 03:29 después resulta que él tiene sorpresas

Voz 13 03:31 como siempre el humor de El Mundo Today

Voz 6 03:34 según la nueva normativa del fan el no será el diez de junio sino el cuatro de septiembre en SER Consumidor dos justo buscarnos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas cosas

Voz 14 03:49 entre cuestiones que estas el equipo Beevor no es buscamos

Voz 6 03:54 mucha gente con ideas totalmente diferentes

Voz 11 03:57 me parece fatal doce íntimo cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 6 04:00 eso sí siempre procuramos evitarle sustos

Voz 14 04:03 ha sido víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquearlo

Voz 6 04:10 siempre buscamos las cosquillas a nuestros invitados Gaviño solamente unos doce euros pero notas es decir si anuales mensuales o cinco minutos no lo sabe no lo sé pero ustedes creen que no los quieren un lujo para ser consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com bien nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 04:37 pues nos ponemos en marcha son eres alguno de sus consumidores que casi cada día recibe alguna llamada incluso varias de algún operador de telefonía llamadas de operadores con los que a veces ni tenemos relación a cualquier hora incluso a horas que no deberían llamar un día y otro día otro día bueno ya lo hemos hablado aquí alguna vez pero vamos a explicar hoy cómo zafarse unos de estos cansinos y conocer nuestros derechos Si la cosa se pone

Voz 7 05:05 no es tan raro imposible

Voz 15 05:11 sus derechos

Voz 2 05:13 sí

Voz 13 05:16 Eugenio Ribó en muy buenos días

Voz 10 05:18 muy buenos días al presidente de la Asociación Española

Voz 13 05:20 hecho el consumo se reía el técnico porque decía lo de cansino a que son unos Cansinos

Voz 16 05:25 por no decir otra cosa eh pero muchísimo que se ubiquen le estás hoy estoy leves verdad sí pero si yo estoy muy modera hoy pues

Voz 11 05:34 a favor

Voz 10 05:36 no si no esa fiesta que estaban a gusto jugando retirarla ya ha operado es verdad el tuyo

Voz 0927 05:42 tú

Voz 13 05:42 tú también tiene la sensación Eugenio que conoce mejor que nadie de que esto cada vez está creciendo más cada vez son más pesados cada vez te llaman de más operadores

Voz 10 05:52 pues sin duda significa en definitiva que cada vez hay menos control también sobre estas operadoras que utilizan indebidamente

Voz 13 06:00 oye como viene a hablar de datos hace un ratito me preguntaban compañero oye cómo puedes saber una operadora con la que no he tenido nunca trato como puede tener mis datos para llamarme al móvil al fijo llamarme a casa para hacer una oferta como de dónde salen están listas

Voz 10 06:15 pues básicamente hay dos vías la primera vía es la de una sesión indebida de datos de alguien que ya hayamos dado imaginemos comer es muy distinta a la que estamos hablando de las telecomunicaciones pues un supermercado que pueden ser un más es una gasolinera que puede ser cualquier otro negocien definitiva y que al aceptar sus condiciones hemos aquí hemos accedido sin saberlo

Voz 1115 06:38 no no leer esa letra diminuta un honor

Voz 10 06:41 hemos posibilidad de que se sus datos a terceros que puedan colaborar y esa es una de las vías y la siguiente día también es que al darnos de alta en determinadas promociones que parecen inocuas y que lo nos costaba nave que entrábamos en un sorteo teníamos la posibilidad de ganar un viaje al Caribe pues dentro de esas condiciones al participar en ese sorteo cedido sin leer esa letra minúscula la posibilidad de que utilicen nuestros datos datos vale

Voz 13 07:10 bien Eugenio a ver vamos a ponernos en situación estamos recibiendo una llamada de un operador un día otro día les decimos que no queremos porque estamos contentos con lo que tenemos cualquier causa qué podemos hacer para evitarlo para que no sigan llamando la Lista Robinson es una alternativa pero no sólo eso no

Voz 10 07:28 pues no seriamente hay dos Cauce Si básicamente el primero es el que hemos comentado de la lista Robbins aunque sabemos que es aquella lista en el que cualquier usuario puede escribiese manifestando su deseo de no recibir comunicaciones comerciales y una segunda vía que es más tediosa pero es la única que no que era una vez que hemos sido sometido a este infierno de llamadas es dirigirnos al operador concreto al margen de la comunicación que hayamos podido de realizar en esa misma llamada indicando que voz que Borrell nuestros datos y que todos sabemos que con frecuencia no es efectiva que siguen existiendo una vez veces se ha ido a dirigir ese derecho de acceso Ical Cela ción al operador responsable como se ejercita ese derecho y que que sentí que significa el derecho de acceso y cancelación de datos bueno pues se no son unos derechos que no reconoce la normativa de protección de datos que básicamente consisten en dirigirnos a esa empresa que deseamos que lo utilicen nuestras comunicaciones comerciales indicando nuestro nombre nuestro DNI y esa pura manifestación donde obtiene un formulario o como lo tengo que redactar pues a través de la Agencia de Protección de Datos tiene unos formularios fantástico reducido simples que se cumplimento en treinta segundos

Voz 13 08:42 ajá

Voz 10 08:43 y es que a través de las propias web de los operadores se pueden dirigir a ese correo electrónico que facilitan precisamente en relación a la privacidad que es lo que tiene que hacer el usuario pues conservadores lo único que ha remitido por si acaso baja no se realiza que también es verdad que con frecuencia hemos recibido tantas reclamaciones de usuarios no no es que que en la baja hay que no no emitir ninguna común que no me goles a poner en contacto siguen eficiente bueno pues ahí haremos uso de nuestro correo electrónico famoso y pico en el uso de ese correo electrónico famosos ya la agencia que podrá actuar incoar un expediente sancionador y tomar las medidas oportunas si no nos hacen caso

Voz 13 09:25 ese ese mismo escrito que le hemos dado el operador se lo mandamos a la Agencia Española de Protección de Datos o las agencias hay en otras comunidades

Voz 16 09:32 efectivamente ahí que que cómo actuar

Voz 13 09:34 la Agencia Española Protección de datos o la que se habla

Voz 10 09:37 Agencia porque tienen las dos la verdad es que tenemos la suerte de tener una agencia bastante serio y con buen nivel de funcionamiento se dirigirá al operador correspondiente y una vez que se le comunicó el día de baja o de cancelación de los that ha persistido en esa comunicación inicia un expediente sancionador y acaba pues con una multa que puede ser muy notable para esa esa compañía Telefónica

Voz 13 10:02 ajá oye cuando hablabas antes para terminar de apuntarse a la Lista Robinson que simplemente contar en Google Lista Robinson sale y los teléfonos y los contactos ya había pero hay gente que me dice en Twitter ya pero es que yo ya estoy apuntado en la Lista Robinson ya sabemos que tiene un margen aire dos tres meses para que sea de verdad operativo pero me siguen haciendo comunicaciones incluso operadores me dicen que eso no funciona aquí también podemos denunciar esa mala práctica

Voz 10 10:28 sin duda alguna y además siempre la manera más ética y acercar el derecho de cancelación podemos comentaban propias

Voz 13 10:36 vale perfecto cada día tenis más denuncias no supongo que tú también como presidente de las bien Española de derecho de consumo

Voz 10 10:42 bueno para trabajas duro pero eso significa también que cada vez son más conscientes nuestros oyentes de sus derechos

Voz 13 10:49 muy bien hoy una cosita para terminar por esta semana ya sabes que ha habido sonidos de todo tipo que que han estado en todos los sitios pero este ha sido uno de ellos escucha

Voz 18 11:03 sí claro esta semana

Voz 19 11:07 una noticia que me llamó muchísimo

Voz 18 11:08 lo que les dio

Voz 16 11:11 decía el dueño

Voz 18 11:13 a un hotel rural de tu Cangas y a los inquilinos del hotelito rural molestaba yo es el canto de los pitos porque cantaban horas interés intempestivas horas intempestivas horas majos porque una hora intempestiva para mí son les tres de la mañana cuando los inquilinos de Les Cases rurales están con la música en el jardín cito chunda chunda chunda chunda chunda chunda chunda al estrés de la mañana y nunca nadie en pueblo amigo protestó pero que un pollo cante a las siete de la mañana a las seis cuando ha salido el sol pues se lo normal para qué me cago en Dios venís a un pueblo hacer turismo rural encima ya ves lo rural padrino del hotel Eugenio

Voz 16 11:52 qué te parece porque aquí hay buen lectura a ver yo voy de turismo rural te hombres pero vamos a ver si va de turismo rural como se puede usted quejar eh y hay otro quince Mono Jojoy en turismo rural pero es que yo no quiero que me despierten como ahora a las seis y pico la mañana qué te parece se puede decir

Voz 10 12:10 hombre en derecho está claro que todo discutible pero es cierto que cuando vamos a navegar lo normal es que no mujer vamos al campo pues el escuchado Gaite tempranero es lo que hace el animal el animando no no pero

Voz 16 12:24 tú fíjate Eugenio que que se están planteando ante Ferraz la actividad gallinero no sé qué cosas eh tremendas bueno perdón la broma muchas gracias por orientarla

Voz 13 12:38 los con todo ese follón gordo de lo que supone que no estén ya casi casi en algunos casos acosando continuamente incluso a veces con malos con malos modales por parte de algunos de algunos comerciales He aquí una cosa Eugenio también las compañías podían hacer algo más verdad

Voz 10 12:53 hombre sin duda aquí de vamos si esto se produce en cierta medida que por falta de medios de la Administración para realizar las inspecciones correspondientes y también como no puede ser de otra manera por el alto grado de complacencia iniciativa cuando vivía una sanción ejemplar esto se acaba

Voz 13 13:13 exactamente Eugenio Rincón presidente de la Sociedad Española de derecho consumo ya saben mucho cuidado con el turismo rural

Voz 16 13:23 fue un fuerte abrazo

Voz 10 13:25 bueno habrá no

Voz 4 13:28 me han engañado te han robado te han tomado el pelo no clanes reclama utiliza tus derechos en SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 13:40 mi buen amigo adornos Nos tolera la broma esta pero que también tiene su miga eh a lo mejor lo tenemos que hablar algún día eh esto de que vayas de turismo rural y te moleste esto que lo denuncie hasta qué punto podemos reclamar por algo que es la propia naturaleza no como decía este este hombre este ganadero este agricultor de nuevo al campo por lo normal es que gallinas vacas y hacen sus cositas bueno otra cosa que tiene que ver más con lo que nos bien no con lo que ya casi está aquí las tecnologías cambian y son una gozada y una gran ayuda pese a que algunos se empeñen en complicarlo el comercio también está cambiando mucho más que va a cambiar os imagináis imaginen cómo serán las tiendas del futuro que en realidad ya están

Voz 15 14:20 aquí enganchados a las nuevas tecnologías Carlo Marina

Voz 13 14:28 los días buenos días geos de Telefónica donde por ser bicis bueno estamos viendo algo que no sorprende bastante que es cómo van a ser las tiendas del futuro parece que todo va a ser muy diferente a como es ahora no

Voz 0455 14:43 efectivamente sí sí queremos que seguir siendo sexys au atractivos para los clientes para todos nosotros que somos al final los clientes de las tiendas tenemos que hacer las cosas de otra manera como llevarnos los mejores practicados que estamos viendo en el mundo online pues ahora a las tiendas físicas

Voz 13 15:01 ya ya ya nos va a permitir el otro día leía que un atienda ha aumentado el veinticinco por ciento sus ventas simplemente porque en una pantalla estaba dando una información y unos servicios al cliente que no tienen que no tienen otras tiendas

Voz 0455 15:18 el dedica alrededor de cuatro segundos a mirar un escaparate si ve algo que le interesan pues decide entrar si no ve nada que le interesa no decide entrar entonces es muy importante que en esos cuatro segundos la información que aparece en la pantalla o en cartel lo lo que pongamos en el escaparate pues se ha de verdad atractivo para el cliente que les alguna propuesta que el invite a entrar

Voz 13 15:38 bueno en la tienda por ejemplo serán habituales los sensores que van a permitir el hacer ofertas personalizadas en el móvil al propio cliente no sólo eso no

Voz 0455 15:49 el gran revolución se daba la paradoja es que sabíamos mucho más de los clientes que navegaban por Internet

Voz 1115 15:54 que los que nos visitaban a la tienda cuando realidad

Voz 0455 15:57 gente esas gastando el dinero en la tienda llevando gente debatiendo la física que Internet es alguien un montón de tecnología que me permitía en El Mundo Internet se las famosas cookies crecieron a un cliente que había estado ya otra vez y todavía es identificado pues mantenían la paz Bosch pero cuando tú ibas a una tienda pues el la gente que trabaja allí no tenía ninguna información de de situar a un usuario habitual que es lo que lo que estamos haciendo pues estamos allí una tecnología que son unos sensores que se llama Become conectados con las explicaciones que tenemos todos de cada una de las marcas pues son capaces a saber qué pasa en el producto que se negó a los temas a tu a tu perfil de consumo ciento eso te invitan a que consumado el producto en en ese momento la

Voz 13 16:45 qué son exactamente las etiquetas digitales

Voz 0455 16:48 la etiquetas visitante se se la he igual que hacíamos el símil antes de sustituir el cartel de papel que ponemos en el escaparate pues ahora lo que estamos viendo la gente es que cambie el el típico pastel con el precio del producto que estaban en la estantería por una digital eso nos da enormes ventajas se todos como consumidores ahí creo que lo podemos confesar abiertamente hemos iban a una tienda hemos visto un producto que nos gusta inmediatamente compramos él su precio on line esto los dos responsables de la Hacienda lo saben incluso teniendo la capacidad devolver imprime este papel ponerlo requerían un esfuerzo que es manejable y no con con la flexibilidad que se mueven los precios ahora lo que estamos haciendo es sustituye en ese papel por una o un etiquetado de tinta electrónica coste va compila es autónoma el puesto es muy bajo lo que permite a dos responsables de tienda en función de cómo se está moviendo de nuevo su competencia coalición tenéis que tienen para sacar determinado producto modifica el precio desde su propio móvil de forma casi inmediata

Voz 13 17:52 ya claro que lo que

Voz 0455 17:55 en en disponible para cada producto a sus clientes

Voz 13 17:57 ajá también se habla de que bueno parece que serán más o menos habitual en los probadores inteligentes que son los probadores inteligentes

Voz 0455 18:05 porque yo he aquí ahí me una sensación también que hemos vivido todos se yo creo que cuando va solo de compras así de me coges los pantalones bajados probadores resulta que no acertado con la talla pues tienes que volver a vestirse salir me dio descanso es verdad es la persona que ha tenido una experiencia muy muy desagradable entonces nosotros que es lo que proponemos es oye ponemos una tableta

Voz 20 18:29 a en nada

Voz 0455 18:32 el probador está conectada a los empleados cuando entra una persona en el probador sabemos qué prendas ha llevado porque la forma que tiene de etiquetar los los sensores no existe qué productos tiene les recomendamos que otros colores aire ese producto querer otra ella otro producto los seleccionan la tableta y ya es un aviso al empleado de tal manera que tras llevar no esto esto sería digamos las prisa más más funcional de lo he se podrían recrear he imagínese que como te queda esa tremenda pero eso todavía no está bien desarrollado como para que no es digamos nos sintamos cómodos para comprar no me quedo con la parte más más funcional que resuelve un ochenta por ciento de los que tenemos los probadores y la mayoría de las pues

Voz 13 19:20 dentro de estas tiendas del futuro esta el concepto de tienda verde decir atienda que el usuario que cada vez estamos más preocupados por el medio ambiente podamos saber que estamos una tienda que se preocupa por por estos asuntos

Voz 0455 19:34 absolutamente ves es una preocupación de todas las empresas y tiene que serlo todavía más de todos nosotros se lo lo más importante para simple me entrar en esto es poder medir saber cuál es el punto de partida muchas veces se atacamos los consumos veneciano sólo la electrónica a la tecnología no tenemos pues los me el transporte por el papel que allí que se consume cuando modifican el sino en el aspecto Hacienda dispone es cartelería aprendía de la no

Voz 10 20:00 no creo por lo que se hace

Voz 0455 20:03 todo lo que eso implica desde Telefónica precios están estamos dando servicio para identificar cuál es el punto de partida de los clientes cuál es el consumo que tiene medio de energía que la tecnología nos permite es decir este consumo por supuesto eso es marcarlo en los consumos que venían haciendo no sólo de energía asociada a la tecnología sino al resto de los dispositivos es una obligación y cada vez hay más empresas

Voz 13 20:34 hay hay cosas muy interesantes como los gestores de turnos pero también la posibilidad de ya pagar sin sin pasar necesariamente por Caja que sin duda es un avance importante

Voz 0455 20:44 realmente se trate mecha que yo creo que vamos a ver un simple entrara

Voz 10 20:50 sí yo llevo mi móvil pueblo

Voz 0455 20:53 dar cualquier pues el transporte o cualquier otro desde mi móvil por qué no voy a poder pagarle los que tengo en la hacienda pero es ese puedo escanear los productos hace una lista de la compra en la aplicación

Voz 20 21:06 de de mi de mi usuario llega me da

Voz 0455 21:11 acto seguido pago pues como pago las entradas con la pasarela Prado y eso es lo único que tengo que demostrar es que lo pagaban la salida de la Hacienda lógicamente para para que puedan saber qué se ese producto está para no esto es un un técnicamente está disponible lo que pasa es que tener lógicamente puedo estas tecnologías lo que tienen mucho impacto en el cambio de procesos y las formas hacemos cosas pero la tecnología está ya disponible en las estamos experimentando ya en sintonía

Voz 13 21:35 os lo vamos saber ya pronto muy pronto mucho

Voz 0455 21:38 esto ya ya piensa que estamos aquí está aquí en Inglaterra ya estamos viviendo supermercados que tienen el el que vas con con concreto móvil capturando los códigos de barras de los productos los cesta y cuando sales a excepción el secaron se decidió sacar esa esta tarea que siempre carga carro vacía tardáramos por caja vuelve a cargar carrozas llevar que vamos a reducir esos esos esos tiempos

Voz 13 22:05 Carlos esto en definitiva es invitarnos continuamente a todo facilitarlo para que compremos más no nos engañemos

Voz 0455 22:12 EFE chica aquí en él el la clave se yo muchas veces eso en China no es lo mismo ir de compras que comprar oye al final consumimos más pues hombre vamos pues yo casi diría consumimos mejor no dedicamos menos tiempo a las cosas que no

Voz 21 22:28 esta es otra parte que otro día hablamos eh consumir bien pero pero eso pero bien es necesidades pero de información no es muy bien por la Tienda del futuro que ya vemos que esta que Carlos Marina CEO de Telefónica donde Service y muchísimas gracias un saludo mucho duro

Voz 22 22:54 y sí

Voz 23 23:07 son mismo eh es decir de Nestlé no que va jugará seré yo

Voz 0927 23:34 lo que las compras incluido más que nunca las llamadas tiendas del futuro de las que acabamos de hablar que es lo que asoma ya por la esquina tiene también sus inconvenientes aparte de que gastamos más porque por ejemplo esta semana se ha conocido

Voz 24 23:48 tío que dice precisamente que si estamos utilizando el móvil mientras compramos gastamos bastante más cuidado

Voz 4 23:58 sí si Javier Garcés muy buenos días buenos días

Voz 13 24:02 psicólogo experto en consumo presidente de la Asociación de estudios psicológicos y sociales a ver que aquí estamos viendo dos cosas por un lado nos están presentando la tienda del futuro ahí básicamente son tecnologías escaparates digitales y que no están informando continuamente mientras compramos a través del móvil de informaciones que tienen que ver con con las compras con nuestros gustos con nuestras apetencias con todo lo que nos nos atrae más sin embargo otro estudio de Estados Unidos nos dice usar el móvil en las tiendas puede aumentar las compras vaya historia es difícil de gestionar esto eh Javier

Voz 10 24:40 bueno así se entiende si Serres

Voz 25 24:42 quiere que el estudio lo que quiere decir es que si deja de prestar atención a la compra es decir si la persona está hablando y esto no es un tema que puede parecer minoritario es que más de la mitad de los consumidores usan actualmente en el móvil mientras que están comprando bonos de si uno deja de prestar atención igual cuando conduce a lo que está haciendo es decir no compra automáticamente porque entonces está pensando lo que está hablando y sin darse cuenta de hecho pasa muchos darse cuenta va virando lo que en la estantería mientras que está hablando de una forma automática colocando pues cogiendo cosas de las estanterías al carro y eso es lo que se está advirtiendo que sucede y sucede mucho

Voz 10 25:20 Iker Iker influyó desde luego como todos los que son

Voz 25 25:22 así que que vamos comprando automáticamente sin pensar en lo que compramos sino que a lo mejor estamos hablando con alguien íbamos mira echando cosas al carro y así pasa que después muchas personas cuando pasan a El momento de pagar por las cajas a se sorprende de ver las cosas tan cogido que no se acordaban que habrían cogido

Voz 13 25:39 claro o sea que a ti no te ha sorprendido para Nadal que que haya cierta distracción con los móviles en Sidney significa finalmente que compramos más gastamos más

Voz 25 25:49 sí claro sobre todo con la forma en que compramos Susana S hablamos una personas que que entrase al establecimiento con una lista la compra hay que dijera Voy a compra aquí allí ya iba sabes que va a comprar cuatro cosas prometo lo afecta tanto pero si miramos hace el consumidor normal lo que hace que entra sin saber lo que va a comprar seis a pasear a pasear por los pasillos esperando que las estanterías les recuerdo cosas por lo general sólo creado en los ojos y casi sin darse cuenta sus va pasando echando y claro para ese tipo de consumidor dejar de prestar atención lo estará hablando con el móvil hace que compre automáticamente mucho más

Voz 13 26:25 claro fíjate que fíjate que en el estudio lo que han cogido es más de doscientos treinta voluntarios unos la mitad con teléfono la mitad sin teléfono y lo que han visto es que los que tenían teléfono compraban más pero fíjate el noventa y tres por ciento los consumidores admiten que usan sus teléfonos móviles cuando relatan sus compras habituales

Voz 25 26:43 sí sí sí a mí no me interesa lo mejor no sé si es un poco excesivo pero está Si no lo llegamos ya está estamos llegando no porque el consumo como pasaba mucho tiempo que esa es otra medida que se habla más tan acostumbrada a pasear más que ya de por sí demasiado se utiliza ya lo centro de compra como lugar de paseo no

Voz 26 27:01 de jazz y encima estamos hablando pues entonces

Voz 10 27:04 de estamos vamos a tener que volver ilegal

Voz 13 27:06 mucho protagonismo eso que llevamos diciendo desde hace muchos años que es ir a la compra con una con una lista eso nos evitaría también estos problemas no se enamoró cosas apuntadas

Voz 25 27:16 totalmente totalmente es que lo repetimos mucho pero que cada vez el consumidor desgraciadamente lo hace menos porque es lo que decimos tiene ese hábito de una cosa importantísima eh no es solamente porque gaste más ya que uno de los problemas que tenemos actualmente que

Voz 10 27:34 para mí es importantísimo es el esprín alimentar

Voz 25 27:36 yo ya en general de calma de la tercera parte de las de la comida que se compra no se usa se tira por caducidad porque no se olvida entonces de eso tienen muchísimo que ver esa forma de comprar

Voz 13 27:48 ya ya ya que contrastes lo que decíamos antes hablábamos de la tienda del futuro básico que entremos la tienda con teléfono móvil pero eso a la vez como le decía a la persona que entrevistaba claro esto al final es para que estemos más toda esta

Voz 0455 28:01 exista es que nos dan pautas ayudas

Voz 13 28:04 a la compra de España para que a todos

Voz 25 28:06 ver todo lo que hace legítimamente todo lo que va a hacer un comerciante desde luego es para que el consumidor hace más el más tiempo posible no es compra más en su tienda al consumidor tiene que defenderse porque los intereses suyos sino lo defienden el no lo defiende nadie entonces utilizar la parte informativa que útil pero a la vez no dejarse manipular pues Javier García

Voz 13 28:27 el psicólogo experto en consumo uno de los mayores expertos sin duda que nuestro país el presidente de la de estudios psicológicos y sociales como siempre un fuerte abrazo Javier hasta la próxima

Voz 25 28:36 te abrazó hasta la próxima

Voz 27 28:39 entre

Voz 0927 28:42 te alegras por el éxito de tus amigos

Voz 28 28:44 y el otro contesta un amigo

Voz 29 28:46 un éxito eh

Voz 27 28:49 a quién le dio

Voz 6 28:52 Antana y les agradecemos siempre siempre a los oyentes su apoyo es su lealtad hoy va a ser una excepción con Carles Francino sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 7 29:01 tarde de cuatro a ocho como hora menos en Canarias en la SER Nos vamos a las redes

Voz 4 29:09 desde el consumo

Voz 6 29:13 Sonia buenos días buenos días cómo estás muy bien ayer a través en las redes

Voz 30 29:22 respecto a entrevista con José Luis Gallego y sus consejos para evitar el uso de plástico Alicia el agua comentó que hay que dejar de comprar lo comida en bandejas porque hay de todo a granel también comenta un agente que le encantó la entrevista y que ojalá todos pensáramos como él las nuevas generaciones se merecen un planeta limpio donde poder vivir

Voz 0927 29:39 José Luis Gallego además de un gran comunicador es que además el mensaje por supuestos muy muy muy interesante

Voz 30 29:44 otros comentarios aparte Javier comentó que viajar con tres personas de Madrid a Barcelona en eléctrico es más limpio en cuanto a CO2 y sobre todo nos más barato que en autobús

Voz 0927 29:54 bueno hay algunos comentarios de las asociaciones Facua por ejemplo dice Vodafone anula ciento setenta euros que cargó fraudulentamente un cliente de Orange se hizo pasar por su compañía para que aceptara supuestas mejoras en su contrato que en realidad eran una portabilidad OCU dice satisfecho con tu dentista las cadenas de clínicas dentales las peor valoradas por los usuarios según nuestro estudio que coincide con el de los propios dentistas que hemos contado aquí en más de una ocasión que encuesta planteamos esta semana

Voz 30 30:20 te frena ofertas las operadoras de telefonía Llesta son las opciones cada vía muy a menudo poco o nunca los resultados de la encuesta la semana pasada nos preguntábamos hay mucho fraude en el pan y los resultados han sido bastante claros el noventa por ciento los votantes piensan que hay mucho sólo el dos que nada

Voz 13 30:37 el noventa por ciento creen que hay fraude en el pan no sea lo que es de masa madre que no lo es con cereales integral todo eso bueno no

Voz 0927 30:46 vamos a Al Asad y las web también hoy

Voz 13 30:48 muy interesante

Voz 30 30:51 dos fundador del coco buenos días bueno en primer lugar que es el coco

Voz 17 30:59 puso el coco es una aplicación móvil es una iniciativa de aquí hemos lanzado hace pocos meses la idea es dar una herramienta fácil de utilizar a los consumidores para que puedan informarse mejor sobre lo que consumen lo que compran sobre todo en supermercado

Voz 30 31:18 y cómo funciona

Voz 17 31:20 es un icono Stat simplemente puedes escanear el código de barras de cualquier producto de alimentación en supermercado IAP te da una información nutricional sobre el producto una información nutricional simplificada te ayuda a tomar una decisión de ayuda de hace cuentas y lo que estás a punto de comprar estando o no lo es

Voz 30 31:45 además se puede consultar el famoso nutrir Score el semáforo de los alimentos no es así

Voz 17 31:51 gente si damos dos informaciones principal escenario primero la queramos es la clasificación de Nova es decir el grado de procesamiento del producto básicamente lo que te dicen que está escaneando es un producto natural o es un producto procesado ultra procesado ITA vemos que estos últimos son los problemáticos la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar al máximo el consumo de productos ultra afrancesados ir para hacerlo primero hay que detectarlo y esto no es muy fácil con esta app con esta clasificación Nova todos los productos que aparecen en clasificación no da cuatro pueblos rojo son los productos procesados para completar damos el nutrido con el nutrir su entonces es tal que va del verde profundo al al rojo vivo nos da una indicación sobre la que la calidad nutricional el valor nutricional de un producto aquí nos interesamos a los Macron nutrientes lo que si el producto que vamos a comprar lo que teníamos era está equilibrado y de buena calidad a nivel puramente nutricional

Voz 30 33:06 aquí están todos los productos de todos los supermercados integrados en esta aplicación

Voz 17 33:11 eh aún no porque es un proyecto colaborativo nadie ahora mismo estimamos que un cincuenta por ciento de los productos están en la aplicación los reconoce en la aplicación vale pero los de los usuarios mismos pueden añadir productos que aún que aún no están en la aplicación es decir que si escaneo muy pronto en un supermercado que la aplicación no reconoce sin da la posibilidad de allí era este producto en la base de datos para que en muy poco tiempo en un par de días ya pues pueda pueda recibir la información con lo cual esto es un ejemplo de lo que podíamos hacer cuando los consumidores nos podemos todos juntos no pues cada vez más cuanto más productos reconocidos calculamos que muy breve antes del verano tendremos una edad bastante completa

Voz 30 34:10 bueno pues ya Artiste fundador de la aplicación el coco muchas gracias

Voz 17 34:15 gracias

Voz 7 34:23 lo estás escuchando SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 28 34:28 no no

Voz 32 34:46 sí no

Voz 0927 35:08 Juan Carlos III de nuestra época eh bueno muy interesante lo del coco hablamos ya de patatas que nos encantan porque viene la nueva temporada ya está aquí porque muchas de las que vemos en los supermercados en los hipermercados pues no son de aquí que son los que son mucho peores y es que tienen problemas porque entre otras cosas están guardadas

Voz 7 35:25 en cámaras meses más meses

Voz 24 35:29 las cuentas claras

Voz 13 35:32 Marco Antonio Román muy buenos días hola buenos días y responsable del sector de la patata día asocia Fruit estamos ya en plena temporada de patata de la buena no

Voz 1115 35:42 hemos empezado ya hace más de veinte días con la patata nueva en el la zona adaptado sí

Voz 0455 35:48 yo soy Cartagena si bien ahí estamos ya

Voz 16 35:51 bueno

Voz 13 35:52 ver vosotros lo que estéis defendiendo es nuestra patatas sobre todo frente a la francesa que es en gran parte de las que encontramos en muchos supermercados hipermercados todo el año pero por qué pone énfasis en que hay que comprar patata muestra Hinault tanto patata de Francia

Voz 1115 36:09 bueno pues principalmente porque defendemos que el consumidor tiene que hay que consumir un producto de máxima calidad en en el en el momento hay muchas empresas dedicado a ser margen grandes con patatas francesas ha ido ganando dinero a costa de perder de darle la mejor patatas que hay en ese momento no hay ahora mismo la que hay la más nueva la más fresca a la que está recién recolectada en la patata de la zona central de España

Voz 13 36:41 porque decir que las patatas francesas están guarda durante meses y meses que eso perjudica su calidad por ejemplo habláis del almidón habláis de que es más problemática a la hora de freír la masacre y la mida cuéntanos

Voz 1115 36:55 bueno pues esa patata de Francia se recolectan septiembre durante septiembre octubre noviembre y siempre después de tres meses de recolección pues tiene buena buena calidad Hay sus cualidades organolépticas no cambian pero te puede a partir de enero febrero más abril que ellos llevan ocho que se metiera una cámara a baja temperatura donde se pega unos tratamientos con productos químicos para que no para que no termine pues esa patatán sea naturalizado lo que defendemos que el consumidor siempre que haya una patata española nueva hay que ofrecerle la mejor calidad

Voz 13 37:29 ya te Fish el almidón a estas temperaturas se transforman

Voz 0927 37:32 de ahí que las patatas estén más dulzón

Voz 13 37:34 freír este azúcar se quema ennegrecido las patatas y generando altos niveles de abril a medida que algunas asociaciones de consumidores están diciendo que hay que mejorar esta situación no puede puede ser peligrosa entre comillas

Voz 1115 37:48 no no sólo la asociación de consumidores sino también la misma Comisión Europea regular todos esos niveles

Voz 13 37:55 exacto todo proponiendo

Voz 1115 37:57 que se controlen que son niveles y eso es muy fácil de cada lote de patatas que es en base legal típica les en los niveles que marcan la la Unión Europea para la industria con la patata de Industria tiene una regulación que no la tienen es la de patata de consumo fresco que es lo que nosotros también queremos hacer ver que la patata de consumo fresco tiene que tener una regulación que tiene la industria porque en las casas SPRI en la refriega

Voz 13 38:23 claro oye Marco Antonio Ipar al consumidor para nosotros como podemos distinguir las porque claro alguna vez te vienen envasadas y con una información más o menos sabemos de dónde esperó como cómo distinguirlas porque muchas se venden a granel afortunadamente pero no sabemos cuál es otro cómo distinguirlas

Voz 1115 38:40 bueno lo lo primero pero siempre ya hemos denunciado durante varios años que al consumidor hay que darle información muy clara decirle cuál es la patata que vienen de Francia y de conservación y la que viene de España ayer nueva o también te conservación española que también existe idea pues cómo distinguirlas ahora mismo el el aspecto visual la patada español tiene una piel muy fina porque está recién recolectada pena con un chasquido en la piel se levanta y sobre todo larva a distinguir cuándo la fría porque la patata francesa después de ocho meses como he dicho va temperatura se ponen negra para todas nueva española pues se quedan amarilla crujientes con poco como les gustan que sean las patatas no

Voz 13 39:20 ya ya ya oye aparte el daño el daño que está haciendo al sector porque en el año mil novecientos noventa y dos había doscientos cincuenta y siete mil hectáreas de cultivo de patatas en nuestro país y ahora estamos en sesenta mil

Voz 1115 39:32 correcto es ese volumen arrancado con las patatas de de conservación

Voz 10 39:37 es decir realmente francesa si se vea T

Voz 1115 39:41 de consumir siempre nos han dicho que hombre que es que es lo que demanda el mercado y tal cual pero no es cierto cuando vemos que los indicios de consumo de patatas Cain anualmente y eso porque el consumidor no es tonto y sabe perfectamente que si un producto no les satisface sus necesidades para buscar otro a fuentes de proteína pues además de la patata pues tenemos la pata tenemos el arroz cuando consumidor la patata no lo mucho que un plato que nos gusta el mundo para los niños los mayores cuando él no te satisface cómo te va busca otro otro otra fuente de poder

Voz 10 40:14 lo que estamos haciendo defendiendo

Voz 1115 40:16 de que apuesten por las consumido lo mejor el mejor producto en cada momento para cambiar esa tendencia que se está provocando de último año de descenso de consumo

Voz 13 40:25 Antonio Román responsable del sector de la patata de asocia afrobeat muchísimas gracias seguiremos con patatas español

Voz 16 40:32 la no se puede comer

Voz 6 40:34 muy bien gracias un saludo buenos días

Voz 4 40:39 SER Consumidor siempre a tu lado

Voz 0927 40:43 ya antes de los oyentes nuestro test de consumo hoy una compañera que hace un magnífico trabajo también

Voz 7 40:49 esta casa en ser consumido

Voz 4 40:51 sí

Voz 0927 40:52 la uva Evangelios que repita el juramento

Voz 33 40:56 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que vaya a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la vereda su nombre nieve

Voz 0927 41:05 Concostrina

Voz 11 41:07 yo no juzgo nada

Voz 6 41:10 yo solo prometo digo la verdad bien miedo buenos días hola buenos días

Voz 0927 41:15 placer tenerte aquí compañera de La Ventana autora de pretérito imperfecto que vaya

Voz 13 41:20 por la quinta o sexta edición no

Voz 0927 41:22 pero con con Historias Se armó la de San Quintín disfrutamos mucho con tu trabajo Nos encanta tu trabajo porque es además algo muy fresco Nos gusta oye por cierto tú has armado alguna vez la de San Quintín reclamando algo como consumidora

Voz 11 41:38 como consumidora pues es armar la de San Quintín no pero sí he reclamado el reclamado si bien ha servido para mucho pero reclaman

Voz 0927 41:46 empezamos el test de acuerdo de acuerdo Vega cuántas veces Aspe

Voz 11 41:50 a lo mejor reclamaciones cinco seis un huevo ella talla L pesa entre cuarenta cincuenta

Voz 13 41:55 el amor cincuenta y sesenta ó sesenta y siete

Voz 11 41:57 cuenta

Voz 34 41:58 en entre sesenta y setenta

Voz 0927 42:02 más o menos un kilo de pollo cuánto cuesta quiero descritos con frontera buenos días alquilan te vi el pollo entero que pueden ser

Voz 11 42:11 el cinco cinco euro no más más más

Voz 0927 42:14 a ver si hay muchas ocho euros ocho nueve euros más perfecto que mirar más a los alimentos la grasa que llevan el azúcar la sal la grasa sino te han cobrado un plato en una factura de un restaurante que haces lo dices se hace la loca no pródigo lo digo coger la fruta en la tienda con guantes eso sin ellos se aguante Congo antes hay veces que buscas lo cuanto imagínate que tienes un yogur caducado diez quince días en tu casa te lo comes bien el pecado gastronómico que te das de vez en cuando

Voz 11 42:43 no gastronómico plato Callosa yo también cola

Voz 0927 42:49 la escuela Colacao gazpacho salmorejo

Voz 11 42:52 las dos ropa de marca o locos o ambas que no uso marcas que viene me lo pongo cuando compre ropa

Voz 0927 42:59 mira si es de tinte os y lo vas a poder lavar en casa si se compra productos falsificados limitaciones jamás te llevas cosas de las habitaciones en los hoteles

Voz 11 43:09 el el limpia zapatos de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica del operador de telefonía de ninguno de todo de todos esos que es mencionado de ni uno solo

Voz 0927 43:22 cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas poco mucho

Voz 11 43:26 explico les ruego que no vuelva a llamar caso no compras por Internet no porque no te sientas segura no porque no porque confió en la pequeña tienda y sobre todo me gusta dar los buenos días a alguien

Voz 0927 43:41 sabes la comisión que te cobra el blanco por las tarjetas que tienes en la cartera

Voz 11 43:44 pues sí lo sé por porque de una cuenta no me cobra ninguna comisión de la tarjeta así de otra así

Voz 0927 43:50 cuando te piden el DNI cuando pagas con tarjeta te alegras opone es mala cara me exijo comiendo con tu pareja o lo dejas el móvil lejos

Voz 11 43:59 el aguas habilidades de único mi pareja ni con nadie estoy hablando

Voz 0927 44:02 cuánto hace que no se negocia es la tarifa de telefonía

Voz 11 44:04 cambié al principio cuando hubo tantas cambiar muchas veces de y al final me di cuenta que con la misma porque eran o todas iguales o al menos me quedé con la con la que estaba ahí llegó pues ser veinte años con la misma veinticinco años con la misma

Voz 0927 44:18 cada cuánto cambian las claves del teléfono la tarjeta de crédito el ordenador por seguridad

Voz 11 44:23 Ellos no debería decirlo aquí porque vaya porquería de seguridad entonces no te contexto

Voz 0927 44:29 le ha recurrido alguna vez alguna terapia

Voz 11 44:34 Nastun motera no no no no no Patti a aunque que va a quebrar nada nada nada recicla botes

Voz 0927 44:40 esas papel vidrio tengo los

Voz 11 44:43 no tengo los tres contenedores cerca de casa te dan un

Voz 0927 44:47 café frío en una cafetería un restaurante pides otro lo dejas que te lo calientan en el microondas

Voz 11 44:52 hombre yo digo que me quejo de que está frío luego lo que hagan la verdad es que no he vigilado es hoy un poquito broncas en la en la la cosa del consumo muy bien

Voz 0927 44:59 lo primero que te venga a la cabeza que te parece muy caro

Voz 11 45:03 lo carísimo todo coche somos

Voz 0927 45:07 Nieves Concostrina un placer tenerte aquí en Ser Consumidor bien este sin mala uva y seguimos adiós un beso muy fuerte

Voz 28 45:15 volverá ser yo mismo

Voz 0927 45:20 sí

Voz 35 45:23 sí

Voz 0927 45:25 sí

Voz 35 45:25 eh

Voz 4 45:30 en SER Consumidor

Voz 6 45:33 que me llaman todos los días con ofertas todos a ver compre por Internet y ahora nadie sabía sin teléfono que tengo derecho comprenden super online me cobra y nunca me han llegado el pedido

Voz 15 45:44 y el seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 4 45:47 sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias nuestros asesores jurídicos te ayuda a resolverlo

Voz 36 45:55 aquí empresas me devolverle de inmediato los cargos presentarle una reclamación mediatas que hay que solicite por escrito a la cancelación de está esto es un estado allí que podemos reclamar a la propia compañía a la protegen

Voz 4 46:09 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 13 46:12 Marta Blanco muy buenos días hola buenos días supervisora jurídica de The OC un poquillo constipado Villa eh que te veo buenas así estamos todos venga vamos al

Voz 7 46:21 lío las compras de coches de segunda mano a veces vienen con trampas

Voz 12 46:25 mi consulta las siguientes sobre un vehículo de de ocasión adquirido en la Feria de que de acuerdo en el vehículo e lo compró con diecinueve mil kilómetros a una reserva de de un vehículo de ocasión de veinte kilómetros lo cual es mi sorpresa cuando el vehículo a vehículo tiene veintiocho mil kilómetros por supuesto todo documentado la recompra alentadas en el documento pone que son diecinueve mil casi veinte mil kilómetros que debería hacer con el al concesionario para que se abonará la cantidad correspondiente a diferencia de kilometraje o en su caso el cambio de vehículo correspondiente

Voz 26 47:02 ahora hay que partir de la base que está claro que ha existido un incumplimiento puesto que el contenido de la oferta a la promoción la publicidad las condiciones económicas bueno ya lo hemos hablado muchas veces son vinculantes para el empresario si además nos vamos a la jurisprudencia existen sentencias judiciales donde se establece que que tienen como criterio general para dar resuelto el contrato porque el vehículo entregados inhábil para su uso que eso también está claro en no es un caso igual pero sí que es muy parecido que es el tema de los cuentakilómetros trucado Os destaca una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de nueves en enero de dos mil once en el que se decretan hundida del contrato porque entiende que el kilometraje un vehículo de segunda mano y esto es muy importante es un elemento esencial de identidad de identificación del vehículo vale nuestro oyente no solicita la resolución como tal sino que lo que quiere es el cumplimiento quieren una compensación entonces para ello en primer lugar de presenta una reclamación fehaciente ante el vendedor escondiendo el problema indicando lo que solicita bien a través del libro hoja de reclamaciones de través de un burofax con acuse restituir certificado de texto si no le hacen caso que yo creo que va a nacer ya tienen los procedimientos reclamación oficial ante los organismo de consumo is no llegó una solución no tendrá más remedio que acudir a la vía judicial en su caso en concreto y esto es lo importante que hay un dato que hay que tener en cuenta es que no rechazó la entrega del vehículo en su momento por lo que cuenta ni parece quizá advertencia alguna por el pito y esto en un momento dado sí que se podría interpretar como una aceptación del estado real del vehículo

Voz 13 48:37 bueno pues ojito cuáles tiene que pelear lo venga vamos segundo caso Aleix

Voz 7 48:42 vivo de alquiler desde agosto y cuando han venido a hacer una lectura del gas vieron que el contador tenía el plástico de la pantalla roto vinieron a cambiarlos sin dar explicaciones y ahora dicen que había sido manipulado y me quieren cobrar más de mil seiscientos euros qué puedo hacer

Voz 26 48:59 a ver en primer lugar tenemos que decía nuestro oyente que estas manipulaciones son detectadas de forma unilateral por parte la compañía distribuidora y eso está creando le indefensión vulnerando su derecho a la presunción de inocencia con lo cual yo que les recomendarías que presentó una reclamación ante la Dirección General de Industria de su comunidad autónoma e recabando previamente el mayor número de pruebas posibles solicitando el informe de la Inspección las fotografía y sino las en casa donde había que la Arnés la vía judicial vale para que sea el juzgado el que determine la nulidad de ese procedimiento y anule dicha factura

Voz 1115 49:33 sí

Voz 16 49:34 yo animo a la gente hacer reclame este tipo de abusos sin duda hay que pelear estas son mil seiscientos euros

Voz 7 49:40 este oyente Se la ha aliado su operador de telefonía que hasta se ha quedado sin su número de teléfono

Voz 37 49:45 a Vodafone me ha dado de baja sin yo solicitarlo sin tener factura pendiente de pago el servicio de fibra televisión teléfono que tenía contratado con ellos perdiendo me el número fijo con el cual llevaba al menos quince años tengo algún derecho aunque mía haya ido a otra compañía básicamente porcino me gorgueras suceder

Voz 0927 50:05 claro porque además es un error de la propia compañía que puede hacer aquí

Voz 26 50:08 claro es una faena de hoy es una actuación obviamente incorrecta de la compañía la normativa establece que el contrato se tiene que extinguir por voluntad de la abonado bueno además de por las cosas erales y en este caso no ha sucedido así con lo cual que presentó una reclamación a la compañía bien por escrito bien por teléfono siempre que les faciliten un número de reclamación un número de incidencia cien treinta días donde contestando ya pudo acudir a los servicios de consumo a la secretaria de Estado de Telecomunicaciones el único problema en su caso es que parece que está bien una compensación por esa pérdida de del teléfono porque dice que la causó los daños esos daños hay que acreditar los hay que cuantificar los ya hay que acreditar la relación directa entre esa actuación los daños con lo cual no había judicial un poco más fastidiado

Voz 16 50:52 bueno y uno ya

Voz 7 50:53 a una compra de un supuesto medicamento le ha traído problemas a este oyente