El actor que se convirtió en narval

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios va

Voz 2 00:03 Ma ma

Voz 1 00:09 bueno hoy le gustaría que podemos seguir haciendo ruido se Rice

Voz 3 00:14 no hay te gustaría abordar por reflexionar un poquito sobre la difícil profesión de actor pero no de hoy casualmente el tema actoral pero no desde la magia sino desde la parte negativa me gustaría conocer las miserias de del oficio así que voy a ir teléfonos para que los actores actrices que nos estén escuchando ahora mismo pues Jean para contarnos desgracias en su trabajo queremos desdicha

Voz 4 00:37 el desdicha que

Voz 1 00:40 sea que tenemos una llamada de un actor José José hola buenas tardes actor no tengáis miedo sí más o menos Vela se como un actor de método

Voz 5 00:58 a mí me gusta investigar sobre personajes personaje cuando de la de un papel de de de de de lo que se ha me convierto en esa persona aunque ya me voy un mes a trabajar pero si hago del doctor todos me compró una endoscopia es una mierda esa incurra hospital vale menos terrorista suicida puede preparado cualquier papel con método vale ese sería mi sistema hasta que me salió un papel de en Arrabal perdonan

Voz 1 01:25 Nadal que se que parece un futuro y hablar sino también se le conoce como el unicornio del mar que destruyó

Voz 3 01:41 bueno pero entonces te ofrece el papel de Val Ike paso que hiciste

Voz 5 01:44 por lo que hacen altos de engorde ciento ochenta kilogramos me sometió a un proceso de pigmentación para estar blanquitos me implante un cuerno aquí en la frente misión orificio en la nuca hizo oído a vivir a la mar

Voz 1 01:56 ocho te convertir soltando desde esta casi muerto casi esto

Voz 5 02:03 ese semillero al cuerpo allá gas perdió un setenta por ciento de visión migrañas permanentes por el cuerno y ahora

Voz 1 02:09 no todo lo que como me anchoa para no digamos con el doce es que imperó la película que

Voz 5 02:21 no se queda de dibujo animado eso sólo tener que poner en gilipollas

Voz 1 02:27 oye que voy a preguntar por las ruinas de tu carrera dos y a esto

Voz 5 02:35 vale me quedó el aspecto además físicamente monstruoso Jo del Cuerno bueno yo me lo deja porque a mi mujer le gusta vale pero ahora sólo me contrata Guillermo del Toro Pacers ley con la que está está

Voz 1 02:46 estás en el perfil del toro pues José muchísimas gracias por tu testimonio si sigue también a ser que quieres decir pero vamos con otra llamada es en este caso es una actriz Genoveva verdad buenas tardes actriz verdad

Voz 5 02:59 catorce generaciones de actores en mi familia desde hace diez años

Voz 1 03:03 catorce extrañas pues eso caribeño es bueno

Voz 5 03:09 yo lo que quería pues daros las gracias por el programa que hacéis La ventana es ya lo de corazón verdad he creo además que no nombre muchísimas personas el mejor programa de radio perra que unos oídos humanos puedan llegar a escucha en su vida a mí personalmente me salvó mi vida humana en una época pues está hay bastante hundir edita está muy mal realmente muy mal este programa que Borraes a mi me parece que elaboráis parece que no pero da una alegría da una vida es una obra maestra de principio a fin ojalá ahora o lograse ojalá existirá Dios Todopoderoso para que pudiera disfrutar de este milagro radiofónico que seis cada tarde un aplauso para vosotros

Voz 1 03:50 bueno no pero yo no sé que estoy abrumado ni fenomenal

Voz 5 03:59 al no en general porque tengo una audición el jueves para un papel de oyente de radio pelota

Voz 1 04:02 ah vale vale vale estaba actuando ahora mismo ahora esto es una prueba no se del Estado poquito la verdad es que no escucha vuestro vida gracias a Dios no has hecho Genoveva decirte lo que has hecho muy bien jugando como nuestro sentimiento de esa mesa de juego muchas gracias ahora me vaya a la mierda la carrera que muchas gracias aquí mucha mierda