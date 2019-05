El reguetón le cambia la vida a un jubilado

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios venga bueno siento decir que tenemos una una llamada de un oyente quién oyente que nos pide paso de forma insistente y cuando un oyente pide paso de forma insistente

Voz 2 00:11 lo que no viene a la cabeza no así un oyente quiere entrar

Voz 1 00:14 dar estos peligro inminente nosotros hemos venido aquí a jugar así que vamos a darle paso que sea lo que Dios quiera buenas tardes

Voz 1610 00:22 amigo o amiga buenas tardes amigo entonces interrumpe para decir bueno primero el nombre el Richi Pelayo

Voz 1 00:31 sí

Voz 1610 00:34 quieres entrar en antena para aquí

Voz 3 00:36 a los chicos pasan la Cadena Ser con el reggaeton reggaetón no sé no sé casa hecho reggaetón pero estoy todo el día mal metiendo contra el reggaeton que porque el E3 Tanta Thierry al reggaeton que estás todo el día en la cadena seña en en mi contra reggaetón soy muy injustos con el reggaeton la verdad lo digo

Voz 1610 00:55 de Pelayo en el vamos por partes yo tengo yo esta percepción de que estemos todo el día

Voz 3 01:03 Apple Pepa hasta la todo hasta la noche hasta aquí

Voz 1610 01:07 Carreño vale vale vale pues de primero y segundo

Voz 1 01:14 a usted qué pasa que es muy eficiente al reggaeton es el portero

Voz 3 01:16 ha sido habrá sido así muchísimo mire esto yo tengo sesenta y seis años prejubilado ir hacia reggaetón ponme jubilaciones está siendo más chévere de lo de lo que yo jamás había oído

Voz 1610 01:28 la que fuera tan chévere no

Voz 3 01:30 de piedad sobre todo de la mía yo era una persona gris de estímulo con una mentalidad muy cerrada gracias al reggaeton por mi mente es abierto

Voz 1610 01:39 cuánto hace que escucho este reggaetón sí sí sí

Voz 3 01:44 la nota Juan me pareció muchísimo más fans escuchar Serrat no voy a engañar

Voz 1610 01:52 no me han dicho que no me guste Serrat

Voz 3 02:01 sólo juicio nadie no es bueno claro

Voz 1610 02:04 esto demuestra no tiene

Voz 3 02:06 eso la M de la M terrario hablaré que hoy puede ser un grandioso muy bonita son hay poco Beneyto si hay muy poco prácticamente nada devaneos

Voz 1610 02:19 según usted le falta PRO

Voz 3 02:23 qué bien Penélope ni siquiera se mete ahí un triste Fred goteo de Lucía muchas cosas bonitas pero podría haber incluido un poco de vamos manita modelo como tú sabes no

Voz 1610 02:34 cantando en Lucía vamos jubile como tú sabes no

Voz 3 02:39 a ver si relató me está cambiando la vida se diga yo toda la vida Teo muchísimos tabús sexuales Agus es yo jamás con mi señora se me ocurrió hacer lado Kick nazi aunque sea Fancy se pone Krasic con los cuando ella me pongo permanente

Voz 1610 02:56 yo digo que si usted claro

Voz 3 02:58 ha sido influencia por Serra con cosas como Penélope con su bolsa patito le pasa con eliminando el abanico si no es hecho sensual no lo has hecho ahora desde que escuche una canción en la que dicen cosas como tú pusiste el pan yo tomo dos civiles amiga le damos la carne relación mira mujeres mucho más abierta y disfrutar muchísimo más

Voz 1610 03:20 no pudimos totalmente la verdad es que pues no no no no lo vamos a encontrar

Voz 3 03:26 no no no no no digo no son bonitas vuelvo a insistir por ejemplo bonito no esta canción para ti Lucía la más bella historia de amor que sí sí muy bonita la se halló el cuerpo me tira más esa no casi siempre se llama a las tres de la mañana desde que se supone que te quita la gana hemos hecho de mucha posesión en la escalera amarrar la acaba ya encima a ella encima la bañera irme con en o tela

Voz 1610 03:54 a mí personalmente Pelayo

Voz 4 03:57 es comentando

Voz 1610 03:59 voy a ver la vida de una manera mucho en reggaetón sobre todo lo voy a ver de una manera mucho más distinta Pla llenos muchas gracias

Voz 3 04:04 me gusta me gusta que no quería ofender a nadie nadie le dejo que queda señala que para decirle no piense y conmigo móntate en mi nave transporta Te7

Voz 1610 04:19 sí sí que sí la yo no endosa deslucida peldaño por exime del sueco ha dicho esta mañana

Voz 3 04:26 en Hoy por hoy vive la copla allí muerto el reggaetón eh lo ha dicho