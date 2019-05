Las dudas ante la obligación de las empresas de controlar el horario de sus trabajadores desde este domingo

Voz 1727 00:00 muchas personas volverán el lunes al trabajo después de este fin de semana que empieza ahora con una novedad muy importantes sus empresas el domingo entra en vigor el decreto que obliga a fichar a registrar las horas de trabajo efectivo de cada empleado para combatir las horas extra no pagadas que ni cobre el trabajador ni cotizan a la Seguridad Social patronal y sindicatos han tenido dos meses para negociar la implantación en los centros de trabajo pero desde la CEOE se quejan de que muchas empresas pequeñas muchas pymes todavía no han podido adaptarse vamos a intentar resolver las dudas muchas con el experto en información laboral de la Cadena Ser con Rafa Bernardo buenos días qué tal buenos días se lo primero que dice exactamente el decreto

Voz 0931 00:47 bueno el decreto es un decreto de medidas sociales que aprobó el pasado ocho de marzo tiene veintiséis páginas pero este asunto tan importante como decías se dedican apenas tres párrafos dentro de ese texto legal no lo que dice la norma es que ese registro debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora sin perjuicio de la flexibilidad horaria esto es importante de lo veremos que todo se organizará en negociación con los representantes de los trabajadores o en su defecto por decisión del empresario previa consulta con ellos y que la empresa está obligada conservar esos registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de sus trabajadores de sus representantes de la Inspección también se determina la cuantía de la multa por incumplimiento que va de seiscientos veintiséis a seis mil doscientos

Voz 1727 01:26 en cuenta está cuantificado cuántas horas se trabajan en España y no se cobran

Voz 0931 01:30 sí de hecho este es el motivo no en en la exposición de motivos el decreto por el que se pone en marcha esta medida en el propio preámbulo o no de la norma se dice cuántas horas en dos mil dieciocho se hicieron como la EPA del primer trimestre de dos mil diecinueve acaba de salir ya tenemos un dato todavía más actualizado según esta encuesta de población activa en el primer trimestre de dos mil diecinueve se hicieron más de cinco con seis millones de horas extra a la semana de las cuales el cuarenta y seis por ciento no se paga

Voz 1727 01:57 a mí me mira a ver vamos a repetir este dato primer trimestre de este año de los diecinueve Se hacen cuántas horas extras cinco

Voz 0931 02:04 con seis millones de horas extra por semana

Voz 1727 02:07 de esas casi la mitad no se pagan esos cómo se va a organizar esto cómo se va a hacer el registro con la cantidad de puestos de trabajo tan diferentes que hay

Voz 0931 02:16 bueno esta es una de las de las cuestiones como os decía en tres párrafos no hay todavía ni reglamento ni orden de desarrollo esto entró en vigor ya no se puntualiza ni siquiera formato por así decirlo no es un registro puede ser pues al final un libro un Ex Cel no una aplicación informática que lo que tiene que cumplir es estará a disposición de los trabajadores de sus representantes de la inspección y la gran controversia como decías es un poco como se registran esa flexibilidad no cómo cómo se aborda pues el registro en sectores que no tienen un horario regular ON actividades dentro de las empresas que no tienen horario regular o cómo se casan poco con esas medidas de conciliación no teletrabajo que a veces estarán formalizadas pero a veces son más o menos tácita es no hay que les interesa a los trabajadores bueno estas objeciones sombras te ponen

Voz 1727 02:57 que hace cosas en casa por ejemplo la pactado sin que este escrito en algún sitio con su empresa

Voz 0931 03:02 pues eso Éstas son las cosas digamos que preocupan desde el lado empresarial que son los que se ponen a a la multa escuchamos a Rosa Santos que es directora de Relaciones Laborales de CEOE

Voz 1 03:10 tenemos trabajadores que están en una cadena de producción que fichan a diario que van a su centro de trabajo diario pero luego tenemos eh comerciales que no van al centro de trabajo tenemos muchos trabajadores que se desplazan un día dos vías o unas en manos semanas enteras a otra ciudad o a otro incluso otro país entonces todas estas situaciones se tienen que dar cita en un único instrumento que es este registro que es lo que de alguna manera está generando inquietud y preocupación en el sector empresarial porque queremos hacerlo y hacerlo bien

Voz 0931 03:45 hay que decir que las grandes empresas en general ya tienen sistemas de contra el de jornada que pueden adaptar con más o menos dificultada a los requerimientos de esta norma es en las pequeñas empresas donde hay más trabajo

Voz 1727 03:53 me está sorprendiendo Rafa el que en fin esto entre en vigor este domingo con con tan poca concreción sin desarrollar la manera de hacerlo como se va a implantar en todo

Voz 0931 04:04 pues eso sí si se si de alguna forma en las próximas semanas Labor algún reglamento alguna orden ministerial pues se precisará más sino pues esto tiene que estar en marcha como decíamos antes lo que se dice en la norma es que lo aconsejable es que se pacte con los representantes de los trabajadores no de forma que todo el mundo esté más o menos de acuerdo en ese registro sino lo tiene que hacer unilateralmente al empresario y claro esos pactos llevan tiempo no

Voz 2 04:29 sí sí nos ha concluido el proceso para este domingo

Voz 0931 04:32 este lunes digamos para para cuando empiece la semana lo que se están recomendando desde veo desde los despachos de abogados es que se firme un documento con la representación de los trabajadores para aprobar ante una eventual visita del especial que se está trabajando en ello y que en todo caso si no ha terminado de perfilar un acuerdo no de cómo llevar este registro pues que se haga un registro provisional hasta que esté digamos ya pactado el el documento definitivo

Voz 1727 04:55 qué dicen los sindicatos bueno pues los sindicatos que solo

Voz 0931 04:57 han defendido a la implantación de este registro como una garantía para los derechos de los trabajadores pues tiene un poco también el problema de que lo ven demasiado inconcreto no para ellos hubiera estado mejor un marco más claro sobre cómo elaborar este registro para que la negociación está entre entre empresa y trabajadores pues se hubiese centrado sencillamente en los aspectos pues peculiares concretos del sector de la empresa de la profesión en concreto en fin eh Por otro lado los sindicatos lo que ven muy insuficientes el régimen sancionador porque dicen si el objetivo es luchar contra la precariedad una multa base de seiscientos veintiséis euros pues no es disuasivo Hay tener en cuenta además que el incumplimientos uno por empresa no por trabajador afectado aunque es verdad que hay una horquilla de de seiscientos veintiséis a seis seis mil doscientos cincuenta euros en función de la gravedad escuchamos lo que opina Gonzalo Pino secretario de Acción Sindical de

Voz 3 05:40 te esto es importantísimo que la inspección a partir de ahora si se quiere acabar con la precariedad de este país pide que empezar actual fueran muy contundente idea luego me parece que la penalización lo suficiente

Voz 0931 05:52 bueno fuentes del Ministerio de Trabajo han dicho que durante estos primeros tiempos de aplicación no hasta que haya un poco de rodaje y saber cómo cómo está funcionando este registro pues se va a abrir un poco la mano no se multará a las empresas Si no hay ni registro ni voluntad de hacerlo a un intento de pactar no sé si se puede acreditar que se está trabajando en un registro o bueno pues dicen desde desde el Ministerio que se les avisará Se les ha percibirá pero que en un principio no habrá Sanz

Voz 1727 06:16 me de haber lío eh puede haber lió a partir de este domingo en muchas empresas muy bien claro

Voz 0931 06:22 no hay que decir nada más Pepa que hablabais antes de la importancia de la Unión Europea la normativa laboral está previsto que el día catorce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie precisamente sobre este asunto y probablemente en este sentido no de que tiene que haber un registro de las horas de los trabajadores como garantía para los derechos laborales si la cosa

Voz 1727 06:40 de catorce es el martes osea

Voz 4 06:42 el vigor el eso sí el martes el martes próximo entra en vigor el domingo en realidad en la práctica el lunes es el día laborable lo hace veinticuatro horas antes de que el Tribunal Superior de de Europa nos diga ojo con estos señores pero vamos que poco deprisa no va en esa dirección vamos a ver que ya ya

Voz 0931 06:58 el registro lo que es eso pues mucha incertidumbre

Voz 2 07:01 hay dudas

Voz 5 07:04 bueno esto enlaza con lo que hablábamos antes pero me parece importantísimo y que esto me parece escandaloso lo de los cinco coma seis millones de horas extra semanales que luego si logramos más los datos no es que las hagan cinco coma eximidos de los trabajadores sino que recaen sobre X trescientos mil cuatrocientos mil trabajadores pero esto afecta a los derechos colectivos e individuales pero además es que me gustaría ponerlo en relación con un dato que hemos conocido ayer que espero que ella dejen de dar la cantinela con los prejuicios los efectos negativos que se vaticinaron sobre la subida del salario mínimo lo ha dicho la ir el órgano independiente fiscal no ha tenido ningún efecto sobre el empleo no ha provocado ninguna caída en el empleo la subida del salario mínimo bueno pues quiero advertir lo mismo regular las horas extra con un régimen sancionador adecuado debería influir en dos cosas en que la gente que lo está sufriendo tenga más dinero en el bolsillo y por lo tanto tenga más posibilidades de vivir mejor gastar más y no nos olvidemos que además cuando no se paga una hora extra no se cotiza por esa hora extra por lo tanto está afectando también al famoso idus terrible problema del sistema de pensiones entonces ya está bien también de seguir con esa con ese carril que llevamos muchos años siguiendo de que parece que todos los grandes problemas cuando se habla del mercado laboral de los trabajadores dice no es que para controlar es para qué porque en general se trabaja menos no oiga empecemos a controlar lo que se paga de menos los derechos que se van perdiendo

Voz 1727 08:38 no os escucha ya Mercedes Martínez ella es inspectora de trabajo portavoz de la Unión Progresista de inspectores de trabajo buenos días

Voz 6 08:49 hola buenos días Pepa como Venus

Voz 1727 08:51 ustedes la entrada en vigor antes de nada de esta medida este próximo domingo

Voz 6 08:58 nosotros la vemos muy positiva siempre desde el sindicato lo habíamos solicitado que era necesaria la exigencia legal de que los empresarios llevará un registro de jornada desde de momento ante el Supremo determinó que nuestra legislación no amparaba estaba negociando es la vemos muy positiva

Voz 1727 09:16 necesitaría esta medida un reglamento una orden ministerial para perfilar la más disipar dudas inquietudes problemas

Voz 6 09:26 en principio la obligación está muy clara la ley entrará en vigor mañana desde el domingo lo que sí que es cierto que hay determinados sectores categorías profesionales que reconoce la propia ley yo trabajos que sí que podrían determinar se a través de un sistema de registro que atendiera estas es decía es el propio Gobierno pues prevé la posibilidad de una regulación futura reglamentaria ahora no sabemos lógicamente si será próxima pero en principio la obligación existe sin desarrollo reglamentario que también es un poco inocente pensar que hasta ahora los empresarios nunca han realizado un control de la actividad pro

Voz 1727 10:05 de sus empleados a ustedes a los inspectores me imagino que les facilita mucho su labor de control el que exista este registro

Voz 6 10:14 si no es la panacea para evitar todo todo ese

Voz 1727 10:19 era pantalón Alonso de horas extraordinarias

Voz 6 10:22 The Sun semanas mente pero nos resultará o tanto si no existe porque aprecia haremos una voluntad por parte del empresario de no quiere reflejar la realidad laboral real de jornada y por otro lado se resiste para ver si realmente se ajusta a lo que son las jornadas de la empresa porque nosotros no actuamos con un automatismo burocrático de pedir papeles sino que hablamos con los trabajadores vemos la organización de la empresa también estructura de personas que tiene para atender toda su organización productiva y en ese caso pues puedes leer que efectivamente sea lo que sea de Cuba o no se adecúa ese registro que te has presentado o que tiene en el centro de trabajo el empresario

Voz 1727 11:03 en el texto del decreto se señala por ejemplo de la hostelería como uno de los sectores de la hostelería y el comercio donde será aún más horas extras no pagadas que otros sectores se van a beneficiar del control

Voz 6 11:17 pues yo creo que todos pero particularmente en el sector financiero en el sector también de integrado por profesionales como SL sector de la defensa jurídica de asesoría menos estos de la docencia la mayoría de los trabajos que se realiza dentro de las universidades a Foxá registrados no toda la preparación corrección de exámenes son jornada de trabajo que no aparece registrada en ningún sitio entonces yo creo que podrá ser beneficiados todos los sectores

Voz 1727 11:48 qué se puede hacer con profesiones que tienen horarios difíciles imprevisible es irregular es la nuestra por ejemplo sin ir más lejos tengo que incluyen viajes como se puede diseñar un registro para que sea fidedigno en casos así

Voz 6 12:02 pues por eso todo Laleh de yo creo por la flexibilidad para buscar el sistema que mejor se adapte tecnológicamente hay muchos avances no que habrá sistema siempre que respeten los derechos fundamentales no de geolocalización o a través de los propios equipos que facilite la empresa y también basándose en la confianza del trabajador basándose en la propia confianza de que el trabajador ha llegado a tal hora ya sin avisar a sus por nada

Voz 1727 12:31 Mercedes Martínez es inspectora de trabajo no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda Mariola Mariola Urrea vale pues la vamos a a despedir y agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana iremos hablando de cómo se implementa este decreto muchas gracias