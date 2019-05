El caniche jurásico

Voz 1201 00:00 dónde estamos ahora pues vamos a hablar un poquito de naturaleza no sé si es para bien y mal que bien

Voz 1 00:10 con nuestro experto el ya conocido por todos vosotros

Voz 1717 00:12 Nos Antonio grullas

Voz 1201 00:18 animalicos lo había universidad Days de esa cosa la naturaleza hombre

Voz 3 00:24 intuyo que bienes así de expedición de algún recóndito país de de África y de Asia o del Caribe porque estás Morenito

Voz 1717 00:30 mire raro

Voz 1201 00:33 caso ahí posee vengo del Polo Norte

Voz 1717 00:35 el cambio climático Nano que es la hostia estaba en el polo estaba lleno de alemanes así buscan el sol lo veía por ahí con la jarra de cerveza con la charla calcetines mucho turismo de sol hay en el Polo Norte ahora con el cambio climático pero lo tanto pues un experto si es que comienza comienza a ser preocupante estado estudiando a los osos polares o atención noticia en exclusiva empiezan a ir en vez de cubierto de pelaje blanco como iban siempre ahora llevar chaleco de peloteo dice de verdad lo que son los brazos y las piernas ya no les sale lo hace falta claro un poquito de pelo en el torso ya ya ya les vale así Man más fresquito mira vamos a poner una campaña en marcha en el Polo Norte que se llama No More Beers Without Sant Lasse queremos repartir entre la población de osos polares gafas de sol porque la retina del sol se están deshaciendo pobre bicho bueno en fin abrimos la consulta al explicar nada nadie no tenemos esperando desde la última vez que vine está en el teléfono hola buenas tardes oye que perdona por la espera que has estado semana el teléfono no

Voz 4 01:37 no te preocupes no te preocupes estado aquí la musiquita que sonaba el teléfono pues me han hecho compañía está bastante encantado en la siquiera cuál era la de no no daba a conocer la de sopa de Caracol sabes si ocho

Voz 5 01:52 son igual dio una nueva su padre Caracol lo que quiere él

Voz 1717 02:01 sí dos semanas como te llamamos saber Nicolás Chamorro vale pos adelante con tu consulta vamos

Voz 4 02:12 si te cuento el otro día hace ya dos semanas se metería ensaladilla rusa en un bar y me fijé que la mayonesa había atrapado lo que me parece un mosquito del Jurásico vaya si te antigua la ensaladilla no existe lo que haría cualquiera acogió el mosquito les trajera sangre aisle una cadena de ADN la complete con otras cadenas de ADN que tendría por la casa y Clone una bajada tuvo un huevo si lo sometía condiciones de calor y humedad idónea y cuando el que veo apareció un animal dejó no me dio normal sonoro

Voz 1717 02:43 jugando a ser Dios que anima al de jurásico ha devuelto a la vida

Voz 6 02:47 nunca ha dicho es no

Voz 1201 02:50 ya es mala suerte

Voz 6 02:52 es mala suerte que que el ADN que llevaba el mosquito era de un Pedro

Voz 1717 02:58 claro te digo una cosa jurásico no sólo había lo cierra torero Haro por Sada pradera también correteaba en animales Random como los perros caniche que

Voz 6 03:08 desilusión como niño queda se lució no tengo un caniche de jurásico es igual que un caniche de ahora pero caga mucho más

Voz 1717 03:15 por eso te pasa como Nicolas bueno no tenemos tiempo para de centralita así que lo dejamos aquí es sólo recordarlo por favor que el viernes estaré firmando en el Fnac de Río San BC ejemplares de mi libro no tiene cocodrilos al váter que se ataca tenéis una papelera ese milagro vale a Nicolás adiós

Voz 6 03:34 es bueno venga ya

Voz 1717 03:38 pues yo creo que sí llevo cinco minutos dándole ahí sí

Voz 6 03:44 la canción

Voz 1717 03:48 espíritu de verdad de verdad