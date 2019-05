El becario del que nadie se acuerda se casa

Voz 2 00:00 mira el diecisiete de mayo el día de la cumbre del oso estaremos haciendo La Ventana en Tenerife en Santa Cruz de Tenerife y el treinta

Voz 3 00:11 bueno en Pamplona toma tierra Veloso y Francino entregas acabamos de Hunosa

Voz 4 00:17 no hacerlo aflora porqué no descamisado venga bueno tenemos una exclusiva increíble teléfono el director de Juego de tronos que sí que accedió a contar lo digo soy muy grande porque es algo que lo hemos conseguido sin problema iba explicando cómo va a acabar finalmente la serie claro que muere quién no muere qué pasará con Sancha que pasa bueno espérate que me dice Nerea que tenemos otra persona al teléfono si vale pues entonces aparcamos lo de Juego de tronos para otro día íbamos a pasar porque es un oyente que entra Pino hola buenas tardes

Voz 5 00:48 hola hola bueno esto cuánto tiempo no he si no se alegra cada cuchara de verdad miran cada día pienso digo tienes que llamar a la radio pero me pasa luego ya no llamo oye perdona a quién eres erigiéndose en un terreno cómodo

Voz 6 01:16 ah y La Ventana aquí seis años tras pues no me acuerdo dio cuánto cuánto tiempo estuvo esta semana

Voz 5 01:28 seguimos visibilidad no sí sí

Voz 4 01:33 pero ahora mismo no caigo

Voz 5 01:36 a mí me los domingos por la noche en radio la previsión del tiempo de la plaza de toros de Nimes a Manolo Molés Saha me decía siempre mira para casa el que vaya pero que coincide muchísimo con con con montón de vosotros algún momento con todo éramos carne con casi todo con Iñaki por ejemplo pensar la planta ocho hacer tocando el tío queda sí sí bueno contará además habla con Francino los Tonys Visconti con Susana

Voz 6 02:11 con Lucía con Susana pero lavabo una

Voz 5 02:17 eso es sí tiene que no tenía dos años

Voz 4 02:20 el adaptarnos para dotar de Maya perdonan tema es que no se porque es que estamos haciendo en Palma en directo títulos

Voz 5 02:26 la quería más que querías creer que en fin que me caso

Voz 7 02:33 vaya vaya bien

Voz 5 02:41 sí si estáis hola a todos todos no te te corta las quince quince agosto Australia iba a ser súper billete más preocupéis una web vale Iberia sin h sin no queremos dar todas las facilidades que hay aquí para tema apartamento en perfecta bastante chungo tenemos estado mirando y mujeriego bueno mi futura mujer bueno apartamentos apunta comprar casa

Voz 6 03:33 a esto

Voz 4 03:38 esto aquí la gente las caras de la gente en la mesa hay ilusión

Voz 5 03:43 me extraña que el sí a mi mujer que le encanta como las otra mujer dicho bueno

Voz 6 03:51 hay muchísima ilusión que durante la ceremonia de la boda

Voz 5 03:55 me ha dicho que ella les gustaría ir lanzando te palabras

Voz 6 03:57 tanto las arrimando muy bien quería era Geli gélido claro yo con Elio con el día

Voz 5 04:09 exacto en Tobarra no sé nada invitamos a que no queremos malos rollos eso de que no haya sido de la boda

Voz 4 04:24 sí porque la boda Isaías en con nada con nada es un complemento directo mal

Voz 5 04:32 esta mujer esposa yo pensé que si no pienso de que

Voz 4 04:37 bueno Gere madre tienen prosigue con el programa

Voz 5 04:39 no no oye tema tres medieval caballo en agosto por cierto no le expliqué mi futura mujer nada en las orgías que hacíamos en la SER lo que pase en la SER se quedan