Mercedes Martínez, inspectora de Trabajo: "No es la panacea para evitar el escandaloso número de horas extraordinarias que se hacen cada semana pero nos resultará útil"

en principio la obligación está muy clara la ley entra en vigor este mañana bueno el domingo lo que sí que es cierto que hay determinados sectores categorías profesionales que reconoce la propia ley yo trabajos que sí que podrían determinar se a través de un sistema de registro que atendiera estas especialidades y el propio Gobierno pues prevé la posibilidad de una regulación futura reglamentaria ahora no sabemos lógicamente si será próxima pero en principio la obligación existe sin desarrollo reglamentario que también es un poco inocente pensar que hasta ahora los empresarios nunca ha realizado un control de la actividad pro de va de sus empleados no

Voz 1

01:35

si no es la panacea para evitar todo todo ese número ocho de horas extras dinero ya que se realizan semanalmente pero nos resultara o peer tantos y no existe porque aprecia haremos una voluntad por parte del empresario de no querer reflejar la realidad laboral real de jornada por otro lado si existe para ver si realmente se ajusta a lo que son las jornadas de la empresa porque nosotros no actuamos con un automatismo burocrático de pedir papeles sino que hablamos con los trabajadores vemos la organización de la empresa también estructura de personas que tiene para atender toda su organización productiva y en ese caso pues puedes leer que efectivamente sea lo que sea de Cuba o no se adecúa ese registro que te has presentado o que tiene en el centro de trabajo el empresario