SER Historia: Juliano el Apóstata (12/05/2019)

SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:12 ni Lucas ni Pablo cuentan lo que sucedió en ese primer encuentro

Voz 1 00:18 juro ante Dios que no miento no me conocía las asambleas de Judea que están con Cristo ellos han escuchado que el hombre que nos persiguió ahora está anunciando la fe que una vez intentó destruir

Voz 2 00:34 tan sólo podemos imaginar la agitación que causó Pablo no sólo había perseguido los primeros seguidores de Jesús sino que había representado todo lo que no irán

Voz 0772 00:49 los orígenes del cristianismo no fueron sencillos al igual que sucede con cualquier momento de nuestro pasado de nuestra historia siempre hay momentos convulsos guerras batallas enfrentamientos entre gente que no piensa como tú y realmente pues se genera situaciones que con el devenir y el paso de los años va formando una himen esa bola a partir de la cual crecen esas culturas y esas civilizaciones porque en definitiva todo un poso que transmite conocimiento que transmite inquietudes y sobre todo curiosidad curiosidad histórica en este fragmento de un documental de Cobo alfil del año dos mil dos escuchábamos como los orígenes de ese cristianismo en época romana bueno pues se centran en una figura la figura de Pablo precisamente un militar romano que cambia su estrategia de perseguir a los cristianos para luego reconvertirse en uno de ellos pero en el siglo IV sucedió quizá algo sorprendente la llegada al trono la llegada al trono del Imperio romano de Juliano Juliano segundo Juliano el apóstata como es haría denominado posteriormente intentó dar un giro de ciento ochenta grados en la política religiosa que se había llevado a cabo Juliano lo que hace es dar la espalda al cristianismo la nueva religión e intentar volver a que el

Voz 4 02:08 la cultura pagana lo que nosotros hoy desde nuestra perspectiva Judios

Voz 0772 02:11 Cristian a denominamos pagan fuera la la referencia religiosa de del Imperio Romano

Voz 0772 02:29 bienvenidos a Ser Historia lo acaba de decir la figura de Juliano el apóstata emperador romano era apenas tres años Cuatro en el siglo IV de nuestra era él tuvo un momento de bisagra para la historia del cristianismo para la historia propiamente dicha del imperio romano a él vamos a dedicar el Cronovisor Jesús Callejo también hablaremos de Gibraltar de cómo hace prácticamente cincuenta años se cerró una manera tajante esa saber Jang esa puerta pues con unas consecuencias que todavía hoy sigue en pie pues visitará Espido Freire para hablar de esas mujeres pioneras de la Historia hablaremos del mundo de los fenicios y también de la religión de los celtas como siempre en dos horas repletas de Historia soy Nacho Ares les doy la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 03:33 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 8 03:36 qué tal Nacho Ares encantado de nuevo pues muy fea

Voz 0772 03:39 Liz porque estamos de cumpleaños pues se se creo que cumplimos su número redondo no cien Cronovisor es colega no llegas a agarrarse sin estropearse la máquina en Jerez estropearse la máquina comenzamos hace dos temporadas con con Javier Sierra los retomamos contiguo Javier se ha incorporado cuando ha cuando ha podido sí pero tengamos en San Juan de la Peña efectivamente le pillamos hay que Asia con el pie cambiado pero Ci Cronovisor es cien viajes en el tiempo acompañando a la gente a soñar a disfrutar de la de la historia de las curiosidades y sobre todo pues la quizás los aspectos históricos menos conocidos

Voz 8 04:18 no a fomentar la imaginación es lo bueno que tiene este este aparato nuestro esta máquina virtual del tiempo porque nos permite estar casi sin situ pero con datos muy actuales de cosas que pasaron el pasado entonces yo creo que eso le da una riqueza especial a estos Cronovisor es el revivir esas en las escenas en las que formaron parte de nuestra historia y que sí somos lo que somos es gracias a que ocurrió lo que ocurrió bueno pues habrá que para cumplir el cumpleaños valga la redundancia hay que hacer el Cronovisor por yo creo que quedamos a las felicitaciones no hacemos nada

Voz 0772 04:52 vamos a dedicar nuestro Cronovisor a una figura hay una época también convulsa no en la historia de de Roma también la historia del cristianismo la figura de Juliano el apoyo estatal que estuvo a punto de dar marcha atrás a una tradición que prácticamente se acababa de inaugurar pocos años antes no hace unas semanas hace poco más de un mes se hacíamos y varios Cronovisor es dedicados a a figuras como Santa Elena Geria se se completa un poco la la historia de este siglo IV con personajes como Juliano el apóstata así ese completa porque en aquel momento cuando hablamos de Constantino por supuesto de eso

Voz 8 05:30 madre Elena es el momento en el que el cristianismo empieza a tomar una cierta oficialidad aunque ya sabemos que hasta Teodosio I en el año trescientos ochenta no se convierte como religión oficial del Estado pero en ese momento se dan tres elementos claves tres episodios históricos en la época de Costa bueno uno es la famosa batalla de Puente mil vio en el trescientos doce donde en fin aquella aparición de la Cruz que da lugar a los estandartes con el lavar con el turismo nuevo estaría el famoso efecto de Milán al año siguiente donde la libertad de culto y por último el edicto guardó el esto ya no sería el Concilio el trescientos veinte cuatro donde ya se empiezan a restaurar a establecer lo que serían las bases del cristianismo cuando hablamos del cristianismo el catolicismo todavía en aquel momento lo quema las promulgar vagan en esas épocas será la ría animo no antes de que se convirtiera en una herejía entonces bueno pues desde ese momento vamos a poner desde la muerte de Constantino en el trescientos treinta hasta el trescientos ochenta que es cuando Teodosio declara la religión cristiana como religión de Estado en ese intervalo hay un personaje ético heterodoxo que es Juliano el apóstata que llaman así porque reniega de la religión que había en aquel momento y quiere instaurar el culto a los viejos dioses claro eso en ese momento te puedes imaginar que creó ampollas que se tuvo que enfrentar con muchísima gente pero aún así aún así estamos hablando de uno de los emperadores más cultos y más filósofos del momento emperadores que fueran listos en la época romana no había tantos que que eran unos matarifes y que harán sanguinarios tenemos unos cuantos no pero con ese apodo del filósofo tenemos a Marco Aurelio por ejemplo e incluso a su antecesor Antonino Pío y luego a Juliano que también le denomina el filósofo hasta que hasta que los propios cristianos cuando queda hacer cosas que ahora comentaremos pues le llaman el apóstata porque reniega de los principios cristianos cae en aquel momento estaba instaurando Il los templos que es estaban construyéndose construían en nombre de Cristo en nombre de Dios no en nombre de los antiguos dioses paganos Él quiere que se vuelva otra vez a esa tapa y eso pues como te puedes imaginar Nacho nos recuerdan poco Akenatón salvando las distancias jugando Se dio de palos con toda la la oficialidad tanto la Claire fija como la ejército para instaurar un culto que duró lo que duró

Voz 8 08:33 fecha clave para Juliano como te puedes imaginar el veintiséis de junio del año trescientos sesenta y tres

Voz 1 08:49 es

Voz 10 08:50 sí

Voz 1432 08:52 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 8 08:58 eh

Voz 0772 09:05 Jesús ambiente poco halagüeño no y de sonidos que dos como diría un literato bastante silencio vemos ahí en lo que parece ser el lecho de muerte a Juliano condenó el apóstata se muy joven joven joven evidentemente

Voz 8 09:22 no ha llegado a los treinta y tres años no ha llegada de Cristo se muere con XXXII ya hemos elegido esta fecha porque es cierto y tú lo sabes bien Nacho que cuando hablamos de estas épocas pasadas del siglo IV buscar una fecha concreta es muy complicado no porque no siempre se habla de días concretos en los que ocurre en determinados meto este caso sí sabemos el día todo es como consecuencia de una batalla más bien de una refriega que tiene contra los persas en los persas por entonces era seguía siendo un enemigo acérrimo contra Roma Iñaki pues él quería estamos ya hablando de la época en que es imperado luego hablaremos un poco su juventud de cómo llegó no por casualidad a a este tipo de berenjenales pero en aquel momento hay una refriega contra estos persas están situando la la capital Fonte en ese momento pues cuando él ya cree que a los pasar los tiene controlados

Voz 12 10:17 una lanza le

Voz 8 10:20 la parte practicamente el espinazo de que entra por un costado la traviesa el hígado y posiblemente los intestinos no muere al instante pero eso lo tenemos a que en en el catre del dolor rodeado de sus filósofos mira tú por donde sigue todavía debatiendo sobre la inmortalidad del alma en los momentos finales de su vida sí aquí tenemos que desmentir dos hechos eso es la la ventaja que tenemos con nuestro Cronovisor dos hechos que se han reiterado en distintas biografías de Juliano el apóstata por una parte de donde procede esa lanza así procede del enemigo es decir de las tropas persas o realmente procede como fuego amigo procede de sus propios Legionarios lo cual ya dice bastante de el clamor que había en aquel momento ideal hay una silla que le tenían no todo indica que si os a él estaba muy lejos de las líneas enemigas era muy difícil que esa lanza Le pudiera haber traspasado el costado tuvo que ser de alguien amigo tan amigo me refiero de Algete sus tropas por qué por qué momentos antes me refiero momento semanas antes él había se había desprendido de los generales cristianos que no habían renegado del cristianismo el por entonces estaba convencido que la religión auténtica a la religión pagana al politice ese ya los antiguos dioses entonces aquellos generales que seguí o practicando el cristianismo no eran su confianza y los relega y en algunos casos hasta los martirizado con lo cual se convierte en el mártires de la Iglesia católica de que posteriormente no bar pues todo eso indica de que había un ambiente hostil contra él y que esa lanza con total seguridad fue lanzada por uno de sus hombres es el aclaran él en ese momento por un gesto de rabia Sela de esclava al clavarle al declararse la lanza te puedes imaginar que provocó mucho más hereda hubo más sangre pero en ese momento dice que grita ventajistas Galileo frase apócrifa y falsa qué porque eso lo dice un biógrafo Un siglo después que es cristiano que uno de los padres de la Iglesia diciendo que lo que existe es Galileo Galileo te puedes imaginar

Voz 0772 12:27 Jesús de Nazaret que había casos que naciera hiela

Voz 8 12:29 los cristianos de aquella época le llamaba Galileo odiaba igual que los a los cínicos igual con los agnósticos es decir él pensaba que la religión auténtica era el paganismo entonces por eso hay que desmontar esos dos mitos por una parte la lanza no no es arrojada por un persa sino por alguien muy cercano a él y por otra parte de la frase que él pudo haber dicho era Helios tú me has perdido porque él adoraba a Helios como dios solar que luego sabes que es asimilan culto Apolo también se asimila al culto del Sol Invictus muy importante estos dioses que son dioses solares porque luego el cristianismo hereda una serie de elementos por ejemplo Laure hola que rodea a Helios o Apolo o al sol invictos es la aureola que luego se representan los distintos Santos Cristo incluso

Voz 0772 13:14 que la cabecera de las iglesias este mirando al Este precisamente el lugar por donde sale el sol

Voz 8 13:19 les acabe y se celebran los ritos principales del cristianismo en domingo domingo el día dedicado a ellos el día dedicado al sol saque sí que luego el cristianismo hereda ciertas cosas que le intenta implantar evidentemente estamos en ese momento de la muerte hasta el último momento como les está filosofar sobre el inmortal el alma el muere muy joven muere a los treinta y dos años lo cual él en cierta parte le congratula es por qué porque él pensaba que era la reencarnación de Alejandro Magno muere a los treinta y dos años Alejandro Magno

Voz 0772 13:50 que yo tenía tiene notado porque te escuchado algunos aspectos de su biografía de Juliano el apóstata Juliano segundo el emperador romano que esa estaba comentando que muere porque cuento con la misma edad de de Alejandro y la de la misma edad casi de Jesús también por una herida de una espada en el costado como no es decir hay una serie de concomitancia es no que que parece que que la la vida de esto es dos antagonistas no tanto de Juliano como de Jesús de Nazaret según la tradición parece que murieron de una forma parecida y además por uno de los suyos no también la presencia Judas esa traición que siempre parece que rodea un poco a la a la historia de estos grandes personajes no de de la antigüedad

Voz 8 14:30 pero voy más lejos todavía Nacho te ante este citado de pasada Akenatón

Voz 0772 14:34 ajá

Voz 8 14:35 Akenatón Él tiene una visión como tú bien sabes una visión de Atón como dios solar si es que juliano también tiene una visión que de que en dios pagano que él considera que es Elio que le nombra por su propio nombre para que haga una serie de cosas del futuro El cuando tiene esta visión era muy joven todavía no sabía que iba a ser emperador pero sí que me mirando una serie de detalles de hecho Akenatón como Le llaman el faraón hereje Juliano le llaman el apóstata es decir por qué porque intentan instaurar cultos contracorriente cuando ya no se lleva eso Caro por una parte hay defensores de Juliano el apóstata mide por ejemplo sin Bourne que era un poeta inglés de la época victoriana diciendo que por no volver a implantarse el paganismo en aquella época volvimos al cristianismo y por lo tanto una época gris de la historia para subir Bourne no había duda de que fue un paso atrás sin embargo para Theodore Montse que ponga historiador alemán además Premio Nobel de Literatura en mil ochocientos dos el comentó que menos mal que a Juliano el apóstata se lo cargaron porque si no hubiera sido un retroceso volver otra vez a los cultos paganos cuando sabía demostrado claramente que no lo permitían poco la evolución de la sociedad imperante tanto en el Imperio de Oriente como un que había en aquel momento saque como ves posteriormente los análisis que se hicieron unos a favor otros en contra pero si hubiera triunfado Juliano la costa pero eso lo traemos en este Cronovisor porque bueno Marcos un hito hubiera triunfado desde luego ahora nuestro cristianismo sería totalmente diferente a lo mejor ahora seríamos ecos a lo mejor ahora usaríamos paganos a lo mejor ahora tendríamos que hablar al sol invicto y otra de las cosas que hemos heredado de las que te comentaba antes es la festividad del veinticinco de diciembre la el solsticio viernes es decir también el momento que estos dioses solares redentores es cuanto Nothing además nacen en cuevas en tienen hacen de madres vírgenes todos los elementos que el cristianismo de una postura bastante sin crítica pero también sabia recogió del paganismo precisamente para que no le pasara como a Juliano el apóstata para que al final fraguada en las clases sociales en las clases más aristocráticas de aquel momento y desde entonces ya el paganismo quedó relegado empezó a hablarse sobre todo a partir de Teodosio del cristianismo puro y duro con sus muchas herejías

Voz 0772 16:50 hemos preguntado a Néstor Marqués es lleva un en una página Un blogger en realidad casi casi un una plataforma de investigación bastante curiosa y muy divulgativa antigua Roma al día en las recomendamos a todos desde aquí o en la propia página personal de estos Marqués el estado en varias ocasiones con nosotros hablando de de libros de divulgación dedicados a al mundo romano dentro de muy poquitas semanas lo tendremos hablando de ese último trabajado trabajo que ha sacado con con Espasa Fake News de la antigua Roma pero lo hemos preguntado su opinión personal sobre este personaje tan singular del siglo IV de nuestra era judía ganó el apóstata el emperador Juliano segundo y esto es lo que nos ha contado

Voz 13 17:32 Juliano al que llaman el apóstata un término casi despectivo e indigno gracias a la propaganda política y religiosa del Estado rumano Cristian izado es curioso ver como un hombre ha pasado a la historia como mal emperador por ir en contra de la tendencia hay del nuevo orden político y religioso sí Juliano hubiera vivido unos cuantos años antes no habría sido estigmatizado pero una Roma en la que el poder político y religioso estaban reunidos ya en torno al cristianismo no podía permitir un paso atrás el Imperio bajo la protección del verdadero Dios sol de justicia Jesucristo destruyó la memoria de un hombre y con él a quienes todavía defendían la tradición frente al poder imparable del cristianismo Salvador de Juliano no vemos al hombre que fue sino el recuerdo borroso que sus adversarios políticos y religiosos querían que se perpetuarse

Voz 14 18:27 debía de ser un hombre brillante un gran Inter

Voz 0772 18:30 el actual un filósofo por ese conocimiento que tenía no de de de de la historia del del conocimiento

Voz 8 18:36 sí

Voz 0772 18:37 de la de la cultura romana hasta hasta su momento no hay claves la he como decía ahora Néstor es la historiografía cristiana a la que le ha señalado como El hereje el apóstata poner en contra de del cristianismo pero como digo lo anunciamos un poco ahora no Jesús Callejo coronó Utah debía de ser un hombre desde el punto de vista intelectual pues brillante no lo era lo es

Voz 8 19:00 las sin ninguna duda de hecho escribo bastantes obras algunas en contra de los Galileo de los cristianos algunas a favor de mitra si se ve que estaba muy preocupado sobre todo por enterarse de lo que eran los ritos misterios iniciático de aquel momento en aquella tocar los retos L U si nos estaban ya de capa caída los ritos también en el neoplatonismo a él le interesaba muchísimo el porque coge esa aversión al cristianismo no yo creo que es una pregunta que muchos oyentes harán yo me la hice en su momento de bueno porque el apóstata por qué qué movimiento se daban aquel momento para que el que estaríamos considerar a un peligro él no vea los cristianos con peligro de hecho él establece la libertad de cultos el respeta el cristianismo pero también dice que por qué no no respetar también los cultos judíos el de hecho vuelve a restaurar esos cultos Ebay cosa que habían sido prohibidos anteriormente incluso ordena que se vuelva a reconstruir el templo de Salomón que por entonces estaba pues medio en ruinas cara a qué ocurre Unicef incidente bastante curioso porque ando poner el andamiaje para reconstruir el segundo Templo de Salomón un terremoto arrasa con todo la Damm andamiaje que es lo que dice lo cristiano y nueve

Voz 0772 20:16 es una señal de una señal de que

Voz 8 20:19 por ahí no van los tiros y por lo tanto no hay que ayudar a los judíos todo están todas las circunstancias las tenía en contra pero desde mi punto de vista que leído con detenimiento la biografía de Julián al apóstata sobre todo la Vidal y algunos más hay dos elementos claves por una parte es Constancio sabes que a Constantino cuando muere en el trescientos treinta y siete pues unos meses más tarde Constancio pues hace una sangría de una purga hace una masacre con toda la familia imperial hay respeta solo pues a dos hijos de uno de los hermanastro de Constantino que es a galo Juliano claro ten cuenta que Constancio era Cristiano en aquel momento él es cristiano y cuando Juliano que en aquel momento tenía seis añitos ve lo que ha hecho su tío su medio tío y también Supremo gay todo serán familia diciembre Si estés Cristiano cargaba todo no soy jovencito ya mano porque tenía once años los consideraba que no representaba ningún peligro craso error porque me trató con el tiempo al final se convierte en emperador bueno pues esa es uno de los de las circunstancias que han le mueve a acoger cierto odio al cristianismo de esto puede ser este es un cristianismo una religión de paz de amor por qué hacen esto contra mi familia y la otra es cuando Constancio bueno ya sabes que promueve el exilio tanto de de galo como de Juliano entre los dos hermanos y les manda a de comedia a la sociedad a la que se quedan allí unos siete años como tutor como vigilante les pone al obispo USA confío que debía ser un coñazo de mucho cuidado este hombre porque lo que les practica el cristianismo el catecismo de la época y entonces yo creo que al final

Voz 0772 21:55 Irán eso no coge manía

Voz 8 21:58 se vio que decía ser pues un buen nombre pero enseñando un desastre y entonces es cuando se empieza interesar más por las teorías más neoplatónicas más

Voz 13 22:08 sino Cirio

Voz 8 22:10 es cuando le interesa y luego viaja por ejemplo a Atenas para ver los retos educativos lo que queda en los retos y los senos el Deus ex está a unos treinta kilómetros de Atenas el se inicia parece ser en este tipo de retos entonces bueno pues todo eso es lo que él va comprendiendo que el cristiano mismo como Monoteísmo es más radical con una visión mucho más restringida de la realidad y sin embargo el mismo considera que es mucho más práctico para los intereses filosóficos espirituales de un ser humano que por qué le tienes que prohibir adorar a otro a otro de los porque le tienes que exigir que sólo de Laure a Cristo y encima con con las herejías que había en aquel momento es que no se ponen de acuerdo entre ellos es un policía leísmo encubierto porque yo tengo que seguir esa religión entonces bueno es cuanto Juliano el apóstata cuando llega emperador se sin pretenderlo prácticamente pues Spanair dice bueno pues a partir de aquí voy a hacer un decreto ya permitir la libertad de cultos pero él no va contra el cristianismo es otro otro de los mitos falsos el no va castigando Onieba ajusticiado a los cristianos sencillamente es aquellos que se oponen contra él no evidentemente para las horas de emperador pero es una persona justa ecuánimes pacifica las Galias ir casi se carga a los persas del momento digo casi porque al final murió el antes pero todo eso es lo que les convierte al final en un gran filósofo y en un gran emperador a pesar de que estaba destinado a ser eclesiástico a que estaba destinado a que escribió unos cuantos libros saques pero supiera o poco de filosofía de retórica pero nadie daba un duro por él nada daba un tercio porque fuera un gran emperador y sin embargo se convirtió en emperador sólo duró veinte meses pero por qué porque tiene una base tener una base filosófica en una base mística y sobretodo consideraba que la teología era fundamental la cirugía es la magia para ponerte en contacto con los dioses y por eso el se inició en todos los retos que él puede encontrar en Asia Menor estuvo Gamo el estuvo en Éfeso pues puesto estuvo en Atenas habló con todos los filósofos que pudo hablar incluido máximo de eso que era un poco su consejero espiritual el que la recomendó que nunca fuera a ciertas zonas de Asia Menor que es donde al final el muere en Francia porque de ahí no saldría vivo bueno no le hizo caso y cuando se dio cuenta que la lanzadas en la dieron precisamente en ese territorio infringía dijo de aquí ya no salgo y efectivamente no salió

Voz 0772 24:23 me recuerda un poco la biografía de Nerón que ha llegado hasta nosotros pues con con obras como Quo Vadis esta novela desde del siglo XIX pues un poco denostado no oí marcado no por la historia de la historiografía de del cristianismo no en Nerón tules las fuentes contemporáneas de loco no tenía nada seguro en el incendio en lo de famoso de derramando lo provocó él y seguramente pues sería uno de los mejores emperadores que ha detenido que ha tenido Roma pero la la historiografía Cristina se ha encargado un poco de manchar la figura de Verón el quizás con con Juliano el apóstata ha sucedido lo mismo no un personaje como decíamos ahora brillante intelectual con conocimiento de de las propias estructuras de la historia de de de su club de la propia cultura romana no ahora que también voy a está lo de señalar al las ideas religiosas el otro día lo comentábamos con con lo de Notre Damme diciendo que que bueno que nosotros no estamos defendiendo aquí el cristianismo sino que bueno porque es nuestra parte parte de mejor dicho de nuestra propia cultura no de una forma muy similar Juliano el apóstata sentiría de una forma parecida pues defendiendo su propia tradición

Voz 8 25:35 como si él pensaba que estaba defendiendo su tradición porque él era un imperio cuando hacia unos pocos años era un imperio paganos donde se celebraban estos cultos a los dos paganos es a través de Konstantin Irene Constantino estaba convencido como bien comentamos en su momento pues el sólo se convierte cuando está en artículo mortis es cuando hizo bueno da pero sacramentos pues acaso no va a ser que al final tenga razón los Cristiano

Voz 0772 26:00 sí sí sí sí hasta ese momento

Voz 8 26:03 en no estaba nada convencido hecho Constantino que fuera hay por muchas en a que fuera tanto uno como otro combatieron auténticas aberraciones y barbaridades porque también quemaron templos paganos ejecutaron nada gente Osaka y que ese ese cristianismo del amor que nos que luego se predicó no correspondía por lo menos con aquellos primeros tiempos Cristiano sólo tienes que ver por ejemplo Hipatia de Alejandría el todas las barbaridades que hicieron estos primeros cristianos totalmente fanatizados todo es el no día eso Él tenía una mente pues un poco más amplia que pudieran tener entonces pero cuando encima le dan el poder se podía haber convertido en un déspota pero le declaran apóstata porque la gente que les rodea no comprendía bien lo que estaba pasando allí no dice porque este hombre reniega un poco de los del culto que tanto ha costado imponer que es el Cristo lo mismo y quiere volver otra vez al culto al regreso de los viejos dioses bueno pues él quiere ser ecuánime ecuánime hasta el punto de que incluso cuando los cristianos cometían algún tipo de tropelía o los paganos contra los cristianos él nunca ejecutaba nadie es decir intentaba a ser ecuánime diciendo bueno pues tanto unos como otros se han equivocado pero no por eso los viajes quitar esa máxima filosófica aquel intento insta a hablar en su vida es lo que al final le dice Horta fama el problema es que luego su biografía la con la comentaron y la escribieron los cristianos la dejaron como te puedes imaginar cómo el apóstata

Voz 0178 27:30 ayer por la mañana cuando estaba a punto de entrar en el salón de clases fui detenido un estudiante Cristiano que me preguntó con voz maliciosa habéis oído hablar del emperador Teodosio me aclare la garganta mientras pensaba en el sentido de la pregunta pero mi interlocutor fui más rápido que yo ha sido bautizado como Cristiano agregó no dije palabra en estos tiempos nunca se sabe cuando se está ante un agente secreto además la noticia no me sorprendía demasiado cuando Teodosio cayó enfermo el último invierno y los obispos llegaron como buitres para rogar por él comprendí que si el emperador ser recobrada les otorgaría toda su confianza por haberlos salvado ha sobrevivido y ahora tenemos un emperador cristiano en Oriente para competir con Graciano nuestro emperador cristiano de Occidente era inevitable me volví para entrar en el salón pero el joven aún no había finalizado su agradable tarea Teodosio también ha promulgado un edicto acaba de ser reído frente al edificio del Senado fui a otro lo habéis sido no pero siempre me ha deleitado la prosa imperial dije cortésmente

Voz 0772 28:49 lo que acabamos de escuchar la voz maravillosa de nuestro compañero Julio López es el inicio de una de las mejores novelas que ha escrito sobre la figura de de Gore Vidal de Abidal Juliano el apóstata cuya autor Corea efectivamente en el año mil novecientos sesenta y cuatro nos regaló esta joya de la literatura de la novela de la novela histórica en donde nos acerca por primera vez un un Juliano totalmente distinto no a lo que se había visto hasta hasta ese momento oí decir casi que lo que lo enaltece y lo encumbra a los altares entre comillas no

Voz 8 29:23 sí es verdad es posiblemente una de las mejores obras de Gore Vidal que además estas está escrita en primera persona con lo cual también hizo exacta Endika literaria bastante sui generis y original pero es cierto en el siglo XX se vuelve un poco va a poner en valor la figura de Soriano apóstata que había sido bastante denostado lógicamente pocas cristianas no sé creo del avalar del pues pensaba que es el que el que dio un paso atrás en la instauración del cristianismo pero hay obras por ejemplo en el siglo XVII Luis Vélez de Guevara del diablo cojo hace también una obra de teatro

Voz 0772 29:56 una comedia no en este caso no les atrae

Voz 8 29:58 el personaje Henrik Ibsen hace otra obra de teatro este noruego que se llama emperador hay Galileo en mil ochocientos setenta y tres entonces empieza a funcionar un poco la figura bueno Gore Vidal es el que más predicamento le dio con este Juliano que luego en algunas versiones puesto pone Juliano el apóstata aunque claro el título la sonará Juliano a secas y hay otras dos obras una un español Fernando Savater Juliano en el ISIS que poco haciendo mención a estos mitos el elixir que ha puesto un poco de moda fíjate últimamente Sánchez Dragó guardar no famosas Jornadas este tipo de encuentros menos bueno pues Fernando Savater se da cuenta que los mitos en Lucie no eran fundamental para entender esa cosmovisión de Juliano el apóstata atender un poco porque eran estos retos ha de meter a Perseo pone porque sería el Kike aunque la estabilidad alucinógena al posiblemente uno de los ingredientes era un hongo no luces purpurina que es lo que origina ciertos estados psicotrópicos muy parecidos al LSD y eso podría explicar no porque estaba prohibido bajo pena de muerte revelar los misterios de la crisis es Fernando Savater incide en ese aspecto o la novela de Hamburgo que es el último pagano nunca mejor dicho a pesar de que por decirlo así Nacho con esto termino o rápido sería casi el penúltimo Tábano porque después de Teodosio un emperador Eugenio un usurpador que duró también lo que duró nada no llegó a dos años que intentó volver a instaurar los ritos paganos Se lo cargo tedioso rápidamente al año siguiente que muere Theodosius cuando se produce ya el desmembramiento del imperio romano no con sus dos hijos Honorio y Arcadio pero bueno importantes saltar como la figura de Juliano ha sido tan fascinante para el mundo literario que muchísimas obras de teatro muchísimas novelas le han tomado como figura algunos para tratarle mejor otros no también pero en el caso de Gore Vidal yo creo que el hombre es esa Leo y por eso me parece genial que hay es elegido este pequeño trozo de su novela porque reivindica muy bien cuál fueron los últimos momentos de su vida allí donde se cuentan alguna de estas que atacado de comentar por ejemplo cuáles fueron sus últimas palabras que no fue la deben chistes Galileo eso hay que desterrar de forma definitiva

Voz 0772 32:08 bueno es parte de de la tradición de de la iconografía literaria me atrevería decir que rodea muchas tradiciones valga la redundancia de la de la Historia no en este caso de la historiografía si te parece vamos a escuchar de nuevo a Néstor Marqués hablando de de ese Juliano ex Cristiano porque hay que recordar que el llegó a ser Cristian y sobre todo de dónde venía ese apego a la tradición y que él pensaba que es recuperarlo iba también a tener el éxito que había dado a la cultura del Imperio romano en en siglos precedentes

Voz 13 32:42 Juliano creció en una familia imperial plenamente cristalizada desde la conversión seguramente en el año trescientos veinticuatro de el emperador Constantino él mismo fue Cristiano hasta que comenzó a estudiar Filosofía a comprender su pasado y sus tradiciones y cuando Constancio su antecesor murió tuvo la oportunidad de poner en práctica su ideario Juliano creía firmemente como lo habían hecho muchos otros emperadores antes que él que Roma sólo podía prosperar bajo los auspicios de la religión tradicional sin la protección de los dioses el Imperio estaba condenado al fracaso los cultos que medio siglo antes serán omnipresentes ya no tenían la fuerza suficiente como para aguantar el peso del cristianismo aunque Juliano lo restauró e incluso volvió a levantar sus templos sus estatuas la realidad cayó sobre ellos de la forma más dura posible

Voz 8 33:34 el golpe a la tradición era inevitable

Voz 0772 33:39 a la tradición que no impidió como decía nuestro compañero en Store Marqués que el que el cristianismo seguirá fluyendo con con la misma pues con la misma gracia la misma sencillez como hacía en esos primeros años en los primeros siglos de de de historia no a partir del del siglo IV Jesús Callejo Julia no siempre tuvo la idea de que esa tradición más antigua les iba a hacer volver precisamente a esos momentos de mayor esplendor porque él sería consciente también en ese siglo IV de lo que tenían muy cerca de ellos no comienzo de la disolución del Imperio Romano y en definitiva de de un paso de página en ese libro de historia que ellos habían escrito con letras de oro durante tantos siglos

Voz 8 34:28 si no el sabía perfectamente el momento que estaba viviendo un momento convulso tienen contra cuando muere Constantino comete un error que ya debería haber escarmentado no en su testamento David del Imperio cinco personas a partir de ahí pues se rivalidades entre ellos está que queda Constancio hoy masacre

Voz 0772 34:45 ha sido horas él mismo hizo Alejandro y lo mismo les sucedió cuando repartió su imperio entre tanta

Voz 8 34:49 sí pero que vuelven a cometer los mismos errores Juliano se da cuenta de que está vivo de milagro Pepe Benavente cuando él tenía sólo seis añitos y luego por los azares del destino o de los dioses el llega a emperador neonatal más Constancio que le tenía unas ganas tremendas pero también es verdad que era el único descendiente que tenía sangre de Constantino de hecho cuando muere Juliano el apóstata ahí se termina la la dinastía Konstantin Llanos a ver y a partir de ahí fuera entonces al ser el único que detentaba esa sangre de Constantino no olvidemos era uno de los grandes emperadores el que crea además la nueva Roma no en Konstantin Constantinopla todo esto para él el sabía que estaba haciendo historia entonces de alguna forma renegaba de por qué esa decadencia porqué imponer un culto que no está mejorando las instituciones para nada es decir que que vuelve se vuelvan a cometer los mismos errores con lo peor del paganismo entonces si lo que quieres hacer cultos que cuanto quiere volver otra vez a los viejos dioses si con los mismos cultos no él quiere hacer una es una simbiosis entre las nuevas creencias y las viejas carencias lo que no le da tiempo no cuenta que resumiendo un poco subida el sepas así siete años en el exilio capado hacia cinco años de César en Occidente que es cuando tiene esas cosas batallas victorias en la Galia tanto con los germanos como con los galos luego muchas victorias contra los persas pero cuando le nombran Augusto cuando por fin le nombran emperador estás solo veinte meses no les da tiempo a hacer estas reformas aún así él quiere imponer un poco su ley pero es una ley que no busca la represalia de hecho dentro de sus logros permite la libertad de culto todas las herejías cristianas que había por entonces las permite porque si queréis adorar a esto al otro a ya vosotros no admite a los exiliados que habían sido los eso extraditados por motivos exclusivamente religioso les voy a decir oye volver a Constantinopla no pasa nada si queréis estar aquí elimina la parte de los privilegios que tenían algunos cristianos algunos jerifaltes de la Iglesia porque ellos tienen privilegios los que adoran Apolo no eh trata con respeto al Senado que pronto de ser una institución que estaba Al Qaeda alivió los tributos de las clases medias bajas sea quita muchos impuestos eso pues el pueblo empieza a considerar que que no están mal emperador eh reanudó la restauración de lugares de cultos como te comenté no tanto luego judíos como como paganos los únicos en los bufones desaparecen de la Corte porque le parecía denigrante cosa que por entonces estaba constituyéndose lo que hace es por ejemplo José estructura el famoso Lábaro otro de las legiones romanas que es lo que creo constante bueno no lo sustituye por el el emblema de mitra con el la inscripción de Sol Invictus eh no ordena represalias por ejemplo cuando asesina al obispo Jorge es otro de sus tutor después de tener a Eusebio todo tiene el obispo Jorge cuando las a los paganos no tomar represalias contra los paganos y cuando incendian el Templo de Apolo en Antioquía y lo incendian los cristianos no toma tampoco represalias contra los cristianos bueno pues este tipo de decisiones son creo Sky que valora mirando el una balanza es decir siendo objetivos esa no entrando a él con la fe ciega

Voz 0772 37:59 acumulativa era anti cristiano por lo tanto

Voz 8 38:02 era hermético al apóstata por si lo miramos con una cierta ecuanimidad fue uno de los grandes emperadores osada no hay más de media docena de emperadores que realmente podamos decir que fueron buenos ejemplares este sería uno de ellos y entonces pues para mí hay más a ver qué debe dentro de la actuación que tuvo tanto como César como como Augusto porque por entonces César había muchos emperadores Augusto sólo había uno Hirai venían los problemas hay que esperar hasta Teodosio hasta que al final diga bueno cristianismo uno oficial religión monoteísta desde entonces empieza esa historia pero esto es como una especie de paréntesis como de isla llamada La isla Juliano donde intentó imponer un culto que él le parecía que reivindicaba lo que decía Platón lo que decían los neoplatónico es lo que decían las escuelas atenienses y lo que decía el común luego la historia le ha puesto en su sitio y el cristianismo te puedes imaginar le ha colocado el epíteto de

Voz 0772 38:55 Astana bueno apóstata y nosotros como buenos cristianos le vamos a perdonar para mí sí estaba totalmente parado ya tengo que tiene más méritos que ha deméritos desde luego una figura fascinante que hemos redescubierto en este nuevo Cronovisor junto con Jesús Callejo Juliano el apóstata Juliano segundo emperador de de Roma desde el año trescientos sesenta y uno hasta que falleció muy poquito tiempo después en el trescientos sesenta y tres con apenas treinta y dos años Juliano iba a decir siempre es solo cambiarle al alimentado por el nombre de personaje del que habla aunque la JEC Pardo fatal es que eso es Callejo con una UTA muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más estalla

Voz 8 39:35 un placer gracias Nacho

Voz 15 39:40 Isabel no nos tiene como potencia militar directa temen la ayuda que podamos otorgar a los franceses para destronar a Isabel y colocar al frente a su prima María Estuardo reina de Escocia

Voz 16 39:49 en SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 17 40:01 y sí

Voz 18 40:07 entonces frío le daba tener en mente apoyaban la perdiz duermen el trébol escuchándole las si no perturban salían todos ver merced a esperaban recitar temblorosa asombradas de PC Bell especie de mi pecho todo ver Mesia pegado a mí yo que todo perdida la hora aquí alto alto dormir no respalda estos libras todo todo era que ha pegado a mí

Voz 0772 40:39 la voz mágica de Gabriela Mistral Nos ayuda comenzar este nuevo bloque de de Ser Historia recogiendo una grabación de los años cuarenta cincuenta seguramente publicada en el año mil novecientos setenta y tres en un en un disco de vinilo titulado Poemas infantiles viejos Gabriela Mistral es solamente una una de las muchas protagonistas del libro del que vamos a hablar a continuación pioneras mujeres se mujeres que abrieron camino cuyo autora Espido Freire ya comparte con nosotros micrófono en esta máquina del tiempo Espido bienvenida de nuevo a Ser Historia

Voz 1274 41:15 bien hallado que bienestar aquí

Voz 0772 41:17 nunca es nunca es demasiado no en nunca es no solamente es tarde ni son los de recursos suficientes para seguir reivindicando y redundando un hay otra vez en el papel de las mujeres sobre todo estas mujeres pioneras que tú publicas en este libro pioneras como digo de de la editorial Anaya para reforzar un poco el papel femenino el papel de la mujer a lo largo de la historia que es la historia siempre lo hemos dicho es el relato de los acontecimientos protagonizados por el ser humano el pasado hasta el presente pero con el ser humano está compuesto de hombres y mujeres por desgracia muchas veces el papel de las mucho que sea olvidados ha ocultado no iba cambiando de

Voz 1274 41:55 poco porque la sociedad decide y acuerda o acordamos que consideramos en cada momento que es importante que no quizás ahora unos interesen menos los grandes hechos bélicos los grandes resultados en los que todos hemos estado de acuerdo y hemos prestado mucha atención sí ahora sea esa intrahistoria y esa historia privada íntima la que la que atraiga nuestra atención este ha sido fíjate un libro y en muchos sentidos muy muy fácil de hacer muy fácil de hacer porque todo estaba hecho ya solamente había que que escoger entre el el los centenares de mujeres importantes que habían pasado pues por mis conocimientos por mis manos un pequeño puñado de españolas e hispanoamericanas extra Akhtar subida acompañarlo con unas ilustraciones que eso sino algo tarea de de Elena Pérez ciclo hecho fenomenal y a partir de ahí a pensar con el mayor respeto posible en los destinatarios que van a ser los niños los niños a partir de diez años el el eso es lo difícil lo difíciles que que podamos escuchar estas voces que podamos o en alguna de alguna manera relativizar cosas que no Sancho que eran importantes e incluir estas otras

Voz 13 43:04 sí

Voz 1274 43:04 y que por ejemplo la voz de de Gabriela Mistral que qué extraña no son ahora verdad

Voz 0772 43:08 efectivamente ahora se recita de otra manera incluso

Voz 1274 43:11 las las voces radiofónicas son de hecho también tú este de otra forma pues que seamos capaces de colocarlo en contextos tú sabes que la historia sin sin ser explicada sin ubicarla dentro de lo importante de lo menos importante carece de sentido ese es ahora mi preocupación

Voz 0772 43:26 además tú has intentado buscar entereza pioneras SAS ha huido de de esos prototipos los comentado en alguna ocasión que no hablan de de de mujeres santas de reinas de de aventureros de de guerreras Todas las las protagonistas de este libro tienen un poco de de estas facetas pero se han caracterizado por una singularidad que quizá otras mujeres no desempeñaron en en el contexto en el que ellos vivieron

Voz 1274 43:49 no no fíjate que le he dedicado libros a Reina

Voz 2 43:52 sí Santar San francesas pero éste era un momento para otra

Voz 1274 43:55 cosa yo también tengo mis querencias dentro de mis creencias de de las mujeres a las que admiro ahí algunos requisitos que cumplen casi todas ellas por no decir todas una de ellas era que fueran mujeres hechas a sí misma aunque en algún caso como por ejemplo Isabel Barreto o como algunas de las primeras doctoras venían de una familia que les facilitó en cierta medida lo que ellas hicieron luego el mérito es enteramente de ellas no de su marido no de sus padres no de su entorno de ellas su talento su inteligencia después pertenecen no disciplinas muy variadas y algunas de ellas no particularmente excelsas no son esas esas piezas que fueron creando un engranaje mucho más complejo y luego por último hay algunas que no lo lograron a la primera o que incluso aunque abrieron camino después ese camino se descubrió como como por ejemplo el caso de la primera arqueólogo mexicana no de Eulalia Guzmán se descubrió que no habían seguido siempre los procedimientos al pie de la letra no son ideales no son impecables como muchas veces nos encontramos también en en la existe políticos au de líderes au de Reyes tienen luces y tienen sombras y eso me gustaba estamos yo creo que estoy ya muy harta de la imagen perfecta cuadriculada brillante por todos por todos los ángulos

Voz 0772 45:07 sí sí y además lo que tú decías que muchas de estas mujeres a mil al igual que sucedió con muchos hombres e estaba pensando ahora por ejemplo no cuando decías lo de mujeres hechas asimismo

Voz 4 45:17 pues

Voz 0772 45:18 ya sabes que yo soy egiptólogo me apasiona la historia de Egipto ya hay una figura del que estoy enamorado que Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamon que él nació en mil ocho ciento setenta y cuatro pues es en el último tercio del siglo XIX y en aquella época no había dónde estudiar arqueología icono el el él aprendió sobre el terreno no me imagino que muchas de estas mujeres no solamente tenían el inconveniente de que en la universidad fue en el mundo académico no se estudiaban las las carreras las investigaciones en los trabajos a los que a las que ellas iban a dedica su vida sino que además Yes tenían vetado el acceso a esos centros académicos un hándicap doble por esas son pioneras

Voz 1274 45:54 eso aunque está palabra ultimamente usted dando título a distintos libros y trabajos yo creo que es la más adecuada fueron las que abrieron esos esos caminos en algunas hay una diferencia importante entre entre algunas mujeres del inicio el libro está ordenado por por la cronología el final hacia el final muchas de ellas lo que están haciendo es dar un adaptar a una visión femenina tareas que estaban ocupadas por los hombres pero son menos llamativas quizás es llamativo porque por ejemplo una cartera no lo pudo ser hasta tiempos muy recientes o porque quedaban algunos huecos por llenar la primera mujer española que ganó un Oscar por ejemplo pero el el la franja edad que de la que tú hablas que es finales el diecinueve principios del XX es muy interesante porque efectivamente es estaba sistematizado el mundo científico estábamos asistiendo como raza como seres humanos a una a unos descubrimientos excepcionales sí y nada estaba hecho entonces muchas de estas mujeres comenzaron estudiando magisterio qué era aquello lo que podían acceder o incluso empezaban entiendo enfermeras haciendo comadronas y a partir de ahí daban el salto hacia dónde podían ir ocupaba los espacios que les iban permitiendo muchas de ellas fueron creando legislación al mismo tiempo que trabajaban porque no había no había nada nada dado por sentado e incluso en algunos casos directamente se les prohibía que que accedieran a estudios de Medicina estudios de Derecho hubo otros que no y en ellos fueron los que se apoyaron para dar el salto a lo a lo prohibido y lo prohibido no solamente tenía que ver con lo que estaba abierto a los hombres a veces tenía que ver con prejuicios tenía que ver con la fuerza física o tenía que ver con el acceso a la tecnología que continúa siendo algo en áreas de del mundo en la actualidad restringido a varones

Voz 8 47:38 me imagino que también ellos serían pionera