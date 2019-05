La Ventana de la Cultura y el Ocio | Una trapecista temeraria

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:45 Emma valles pinos buenas tardes buenas tardes empezamos con circo hoy va venga

Voz 0564 00:50 sí con circo en Madrid

Voz 0313 01:26 Javier Cierco en Madrid con un poco más el Price acoge hasta el domingo las funciones de Miss Mara quién se reserva no es artista es la historia de una trapecista española muy valiente dicen incluso algo temeraria que murió hace mucho en en dos mil trece

Voz 0564 01:41 así se llamaba María del Pino Papadopoulos su nombre artístico era misma hará nació en San Fernando en Cádiz en mil novecientos treinta y tres en el camerino de un circo eso sí que es vocación temprana fue una de las trapecistas de fuerza más importantes del siglo pasado una de las mejores del mundo fue reconocido acumulaba premios Hemingway la admiraba Noemi Rodríguez es una de las directoras de este espectáculo que lleva la pista del circo a una actriz ya dos trapecistas hemos dicho que era algo temeraria pero lo era mucho escucha

Voz 6 02:12 cuando trabajo en Estados Unidos que trabajaban en el Ringling crea el circo más importante del mundo si subía con otros de altura sin ningún tipo de protección hace sin número de hecho ninguna de esas actuaciones de calle de sus catorce metros de altura rompió todo el cuerpo los médicos le dijeron que no volvería a caminar y ella dijo no sólo voy a volver a caminar sino que voy a volver a subir al trapecio y efectivamente dos años más tarde después de su operación ni ella sube en el Madison Square Garden a catorce metros de altura delante de catorce mil personas

Voz 0313 02:48 ya son ganas a Tsonga celebre en su época porque no la conocemos

Voz 0564 02:52 bueno el motivo principal nos contaba la directoras que los artistas de circo son anónimos aunque sean grandes estrellas acaban por caer en el olvido a la directora le hemos preguntado también por qué rendirle homenaje ahora

hace ejercicios de memoria por un lado es importante no reconocer a personas que han destacado en sus disciplinas porque inspiración no y tantas veces y olvidan especialmente a Gêres artista pero también es un espectáculo sobre la admiración como grandes figuras que llegan una disciplina son una luz en el camino para mucha gente son un ideal que nos animan a cualquier persona en cualquier persona de la calle a mejorar siempre las figuras son importantes en la sociedad y hay que rendirles un homenaje

Voz 0313 03:38 sí señora yo ahora saltamos nunca mejor dicho del trapecio al teatro

Voz 7 03:41 da no

Voz 0313 03:51 en la Sala Beckett de Barcelona puede verse hasta el domingo veintiséis la obra AUS seis las aves

Voz 0564 03:57 Al Hussein coge prestado el título y la esencia a la obra homónima del come biógrafo griego Aristófanes que fue el padre de la comedia política es una relectura una versión muy libre que ha hecho la compañía la calórica que están convencidísimo de que el texto sigue siendo actual Aristófanes hablaba de cómo se puede manipular a la gente por interés propio lo que ahora dicen sería el populismo en que ya haga quieren poner el dedo Yuan Yago es el dramaturgo

Voz 8 04:21 muy concretamente en la relación entre el sistema económico neoliberal ir el sistema político del populismo democrático creemos que ejemplos como el de Donald Trump digamos una de las fortunas de América señor presidió famosísimo que ha conseguido llegar al poder con un discurso anti establishment cosa que creo que todos deberían hacernos una paradoja pero lo ha conseguido es decir ha hecho creer que él se erigía como líder de un movimiento anti establishment cuando quién es estable tienen en Estados Unidos sino el tío que posee los todos los hoteles todas las constructoras etcétera etcétera

Voz 0313 04:54 desde paradójico lo sin duda que hubiera hecho Aristófanes cuando me oye porque que es la calórica por cierto

Voz 0564 04:59 es la compañía residente de la Sala Beckett su historia es una descripción literal del por amor al arte

Voz 8 05:05 que en el año dos mil diez como un grupo de graduados del teatro en un momento en Barcelona suponemos que en a grandes ciudades de España en el que pasaba una cosa muy curiosa que es que el teatro público en general el teatro privado más o menos también había tocado como los teatros simplemente no tenían dinero para producir y prácticamente no tenía dinero para jamás era imposible que te dieran un duro para producir IVE en cierta manera como no hemos conocido en las vacas gordas hemos trabajado siempre mucho como muchas otras compañías independientes en Barcelona y en otros sitios a digamos recomendándonos y haciéndolos a nosotros diciéndolo toda nuestra manera en colectivos porque no había otra manera

Voz 0313 05:42 vaya historia Bono y en las antípodas de de este universo de vacas flacas que no comentaba estaría el lujo que lo encontramos también en Barcelona en el Caixaforum donde puede visitarse hasta el mes de agosto la exposición lujo de los asirios Alejandro Magno

Voz 0564 06:06 ni un recorrido por el lujo de las antiguas civilizaciones a lo largo de seiscientos años de historia hay más de doscientos sesenta objetos que provienen del fondo de la colección del British Museum hay piezas de oro marfil plata bronce también artículos más funcionales como vasos o vajillas joyas o las primeras monedas de la historia el lujo ha sido siempre el modo en el que las elites han podido distinguirse del resto de los mortales uno de los protagonistas de las posiciones Alejandro Magno hemos hablado de él con Montserrat Sánchez coordinadora de exposiciones de la Fundación La Caixa

Voz 6 06:36 yo creo que amaba más el poder y la ambición de lujo en sí pero el lujo siempre está vinculado en esta época con el poder era una forma de mostrar la riqueza la producción la adquisición la exhibición de estos objetos de artículos de lujo les dan una imagen de poder que de alguna manera establece su dominio en el menisco establece ese dominio frente a las poblaciones a las que están pariendo

Voz 0313 07:28 te suena esta canción eh Robert abrir muchísimo suena

Voz 1826 07:31 siempre que hablamos de dinero aquí en Radio pero después el lujo también de Pink Floyd por qué por cierto y no vamos a hablar de dinero sino de una disposición que acaba de inaugurarse en IFEMA de Madrid sobre la banda sobre problema

Voz 0564 07:47 hoy es el primer día que puede visitarse esta muestra que nos han contado está concebida a modo de concierto repasa cronológicamente la historia de esta banda mítica que empezó en los sesenta inmersa en la psicodelia hay que nos ha dejado auténticos templos para la historia de la música hay más de trescientos objetos entre portadas letras manuscritas o instrumentos hemos hablado con Rafael Jiménez responsable de sol out la promotora de la muestra que nuestra contado su objeto favorito de la exposición

Voz 11 08:11 en una mesa de mezclas en la sección de la de dárselo Moon algo místico de Pink Floyd donde con la canción Money uno puede jugar a hacer su propia mezcla de los instrumentos para que realmente la gente pueda experimentar lo que experimentaba la banda jugando se metió en el estudio y grababa bueno pues álbumes míticos como digo Espe

Voz 0313 08:31 esta mañana leía declaraciones del batería Pink Floyd que decía que no se puede descartar que un día se reúnan no sé si para un concierto para un disco para una gira para carta para bien ese de momento tenemos la exposición

Voz 0481 08:47 ha dicho que Euskadi no es que sea de Euskadi bueno mi pares de Euskadi ya muñeca Urrutia pero yo nací nació en Barcelona Vivo en Madrid ida que es de Aragón que es mi madre mi tu pueblo llamado patrón aunque sólo veranos en El Borge también Passola vacaciones en parte la adiós en Calatorao vamos que soy muy aragonés si fuese el Real Zaragoza Alicante

Voz 0313 09:09 los acordado Iñaki Urrutia crisol de culturas

Voz 0564 09:13 que esta noche lleva su arte con hache al elevado a la Sala Bilbo Rock Cartes un monólogo en el que intenta describir lo que es el arte desde su punto de vista como es desde su punto de vista pues nos ha contado que con una mezcla entre lo divertido y lo absurdo Iñaki Urrutia suele estar siempre acompañada en el escenario pero claro monólogo es solitario cómo se siente cuando sube sólo al escenario

Voz 12 09:33 bueno pues cambian la responsabilidad porque cuando tú estás con otro con varios

Voz 8 09:38 tu responsabilidad se diluye dices bueno pues sí

Voz 13 09:40 yo la pata este lo arregla ahí sí me tu chiste malo

Voz 8 09:43 los recupera entonces tiene bastante más

Voz 12 09:45 los habilidad pero bueno al final seis así un poco chorrada como Jones igual no piensas tanto

Voz 14 09:55 que tenga bueno

Voz 0313 10:07 festivo son para mirar al alguien o para buscar propuestas de actividades lúdicas y culturales los viernes es el turno de los estrenos en la cartelera de tiene llega a la cartelera el increíble finde menguante que es la ópera prima de Jon Miquel Caballero

Voz 15 10:22 Pablo tengo algo que contarte pero no sé por dónde empezar supongo que para que todo esto es normal llegamos a la cenamos sabiendo la primera mierda porque todos con tu padre José Mora estamos

Voz 0313 10:39 la gente dice tienes algo que contar algo tengo que contarte cosas no

Voz 0564 10:43 la protagonista de esta peli es Alba que tras celebrar su treinta cumpleaños se dispone a pasar el fin de semana en una casa de turismo rural con sus amigos pero sus planes se vienen abajo cuando su chico rompe con ella a partir de aquí se ve atrapada en un bucle temporal donde los hechos de este fin de semana comienzan a repetirse una y otra vez pero con una particularidad cada repetición dura una hora menos que el anterior Jon Miquel Caballero es el director de esta película

Voz 16 11:08 es lo que al principio parece como pues Vidales infinitas de repente poco a poco ella se va dando cuenta de que es una cuenta atrás ID que empezará a tener que tomar decisiones si quiere salir adelante illes un poco pues eso una metáfora un poco como en lo que puede ser la propia vida no que todos nos hemos sentido en algún momento como estancados la de repente igual pasan cinco diez años si te paras un momento miras un poco más lejos y viste esos tras en realidad no estoy viviendo siempre lo mismo me queda menos tiempo por delante no entonces es una llamada yo creo que a despertar no ha empezado a tomar tus decisiones

Voz 1826 11:40 vamos un aviso a navegantes en toda regla no no hay que perder

Voz 0313 11:44 el tiempo sí sí sí sí eso nos contaba el director que es

Voz 0564 11:46 situación a tomar las riendas de nuestras vidas al Jon Miquel Caballero le hemos preguntado qué público se sentirá más identificado con la película

Voz 16 11:53 la sede del grupo de amigos que acude a esta casa rural pues jóvenes y rondando la treintena va a interesar mucho a ese público pero es que yo no descartó que todo espectador que se acerca la película sentido así en algún momento de su vida que que su vida está un poquito estancada y no sabía muy bien hacia

Voz 17 12:11 de tira y creo que eso es muy universal cosa trasciende asciende a ser generacional pues es yo creo que cualquier espectador ha podido sentir así puede disfrutar la historia perfectamente sí

Voz 19 12:28 no

Voz 18 12:46 al no

Voz 0313 12:49 oye mal el fin de semana se puede leer también la verdad se puede

Voz 0564 12:52 leer esta semana le hemos pedido un título una recomendación a Rocío mina ya de la veterana librería popular libros en Albacete

Voz 1480 12:59 el libro que recomendamos los asqueroso de Santiago Lorenzo lo edita la voz y bueno pues es un libro que te produce muchas sensaciones tan leerlo que estos producto uno narra acción inteligente pero sobre todo muy original que lo que hace es lector participe integro de la historia entonces aquí lo que lo que no se enmarca en una especie de de de España vacía no en un enclave España vacía con un protagonista que es una especie Robinson Crusoe que que lo que hace es redefinir lo que su concepto de austeridad todo esto está cargado de Mutis no humor y sobre todo muchísima crítica social y política lo que nos hace gozar de una historia absolutamente inimitable

Voz 18 13:34 sí

Voz 0313 13:43 sí de los libros no es que sean incompatibles eh pero de los libros a los niños

Voz 0564 13:49 hay también para el fin de semana hay Plan y esta semana nos lleva a Valladolid donde el domingo a las seis y media de la tarde la compañía Ara cala Danza presenta Play en el laboratorio de las artes de la ciudad una obra de danza contemporánea que pone sobre el escenario lo que es la actividad más característica de los niños el juego está pensado para niños a partir de cuatro años pero nos cuentan supera con nota el examen del público adulto Enrique Cabrera es el director artístico de la compañía

Voz 8 14:15 el niño es el público el presente es decir que va a ver el el espectáculo hoy yo nuestra actual niños con un público el futuro es decir no no no estoy adiestrando educando para cuando sea adulto no hice uno no es un público más difícil del niño desconecte exactamente cómo tuvo como yo desconectamos vamos a algo que es justo pero es exactamente igual yo siempre digo que yo respeto al niño trato como un adulto como espectador siempre intento que el espectador adulto siempre en un patio muy cómo no

Voz 0313 14:56 por si todo esto fuera poco nos faltan aún los conciertos de fin de semana bueno Madrid está de fiesta que por aquí no además Elvira Lindo al con el pregón en un en un ratito a partir de las ocho no

Voz 0564 15:05 de las fiestas de San Isidro y a lo largo del fin de semana habrá conciertos gratuitos como el de Rufus T fair play a partir de las nueve de esta noche en la Plaza Mayor ustedes CNT esta esta noche en el Teatro Jovellanos de Gijón

Voz 21 15:25 Ahmed Zein soñaron con

Voz 22 15:31 eh

Voz 0313 15:36 más allá del sueño terminamos con con merezca esta mañana

Voz 0564 15:39 en el Palacio Euskalduna de Bilbao Tous

Tous