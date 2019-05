La Ventana de los viajes |¿Viajar solo o acompañado?

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:05 hay gente que dice que la vida es un viaje hacia nuestros sueños ya algunos esconden historias maravillosas historias como la de Ramón Bilbao que el mil novecientos veinticuatro soñó con crear un vino único y otras historias que puedes también descubrir en Bodegas Ramón Bilbao punto es a través de un precioso proyecto que demuestra que perseguir los sueños es la mejor actitud ante la vida

Voz 3 00:30 el mejor de los viajes siempre es sin próximos

Voz 4 00:34 eh

Voz 5 00:40 la tanda del dos vías Paco Nadal

Voz 0313 01:01 Paco Nadal buenas tardes amigo hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana siempre un placer estar aquí oye esta semana hemos tenido una noticia que hay que comentar contigo si os sí verdad Robert por supuesto la historia de Enel Cañete Donell Canedo es un pastor con un ganadero youtuber

Voz 1679 01:17 no

Voz 0313 01:17 que bueno el otro día se desahogó se quedó muy a gustito comentando y criticando la decisión del Ayuntamiento de Cangas de Onís Bono con aval judicial de cerrar un gallinero porque molestaba a los clientes de de un hotel rural la verdad es que la conversación con él el vídeo que está colgado todavía hay que hay que ver no tiene desperdicio

Voz 7 01:38 es una noticia que me llamó muchísimo la atención decía el dueño

Voz 8 01:44 todo el hotel rural de Sortu Cangas de cuyo nombre no quiero acordarme que a los inquilinos del hotelito rural molestaba es el canto de los pitos porque cantaban ahora Sintes intempestivas horas intempestivas que horas aún majos porque una hora intempestiva para mí son les tres de la mañana cuando los inquilinos de Les Cases rurales están con la música en el jardín cito chunda chunda chunda chunda chunda chunda chunda al estrés de la mañana y nunca nadie en pueblo amigo protestó pero que un pollo ante a las siete de la mañana a las seis cuando ha salido el sol pues se lo normal para que me cago en Dios Benissa un pueblo hacer turismo rural encima ya ves lo rural es es la primera reflexión alto

Voz 0313 02:20 claro que no hablaba hablamos con él sí lo comentamos y claro a ver yo creo que tiene más razón que un santo quiere decir estaban ante las gallinas que las casas rurales tú tienes mucha experiencia de hecho este fin de semana vas a publicar en tu blog del país una reflexión hoy mismo sobre esto no bueno no sé desde tu experiencia como ves este asunto sí sí a mí me da

Voz 1679 02:46 como mucho la atención es una excepción eso yo no estoy a ver me llamó la atención hoy escribo de eso que el que sale todos los viernes Si ya se quedara todo el fin de semana para quien quiera leerlo si algo conozco porque yo hacía la guía de caset aquí con este señor doy fe que era la biblia de las casas rurales hasta que yo Internet acabó con con eso y con toda la aquí

Voz 0313 03:09 estamos las gallinas son visite yo creo

Voz 1679 03:11 poca gente habla en este país que haya visto tantas casas rurales como hoy ha visto cientos porque es más se doce años viajando por casas rurales no y lo que he visto en la evolución de eso como cuento llenar el y como muy bien decían él es que la gente va al campo pero lo que quiere de campo es aséptico es empaquetado es que no huela es que no manche que no que no haya Bank en y Peter

Voz 0313 03:32 esto no queremos Ciudad Jardín Campo no

Voz 1679 03:35 la la inmensa mayoría de los clientes españoles de casas rurales lo que quiere es un hotelito con encanto monísimo con un toque de decoración rural pero por favor que no me pongan gallinas que Sony perro que ladra a lo sumo dos patos en el está ya

Voz 0313 03:48 predecía pero parece

Voz 1679 03:51 esto preferencia que por ejemplo en todas las casas rurales la inmensa mayoría tienen cuarto de baño privado en cada habitación al principio era impensable pero es que ahora no alquilar una casa si no es así entonces tienen no sólo tiros razón que un santo a mí lo que me sorprenden desde esta esta noticia que el ahora la gente haya caído del guindo de que el turismo rural en España derrocarlo tiene más nombre es decir lo que la inmensa mayoría el cliente busca y esto la culpa no lo tienen los propietarios de las casas rurales el mercado se regula la demanda es el capitalismo y al final se ha hecho lo que el cliente pedía el cliente al final no quería ir al campo pero hoy ya de del campo no esa es la cruda realidad incitó entras en un portal de casas rurales el noventa y nueve por ciento son casi tan monas con un estándar de de decoración todas

Voz 10 04:40 aquí Tim de ese cheque seis va

Voz 0313 04:59 hemos empezado fuertes oye vamos con otro asunto también controvertido si hablamos de del tema viajes como te gusta viajar solo o acompañado

Voz 11 05:08 eh bueno fue yo suelo viajar acompañada porque me da miedo viajar sola porque seguro que me pierdo soy súper torpe me dijo a mí me da miedo no entenderme con el inglés que yo hablarlo pero tuviera que me pongo nervioso y no me entiendes y aparte sino porque también sola lo veo un poco aburrido

Voz 12 05:27 bueno que es cierto que que nunca había bajado sólo la verdad es que no me importaría pero no no en la cocción normalmente cuando viaja hablo hecha con mi familia ya que tienen la ocasión de poder viajar acompañado con mi amigo creo que en la edad en la que tengo veintidós años el mejor plan posible

Voz 0313 05:46 me gusta convertir un viaje con lo dicho

Voz 0394 05:48 también no sólo por el viaje sino por la compañía pero sí que alguna vez algún destino que dicho Jo me encantaría ir y no encontrarán el momento con quién entonces ignoro hecho pues porque me da miedo lo mejor

Voz 0313 06:00 eso sí he viajado solo

Voz 13 06:02 sin que la primera vez no había encontrado de con quién ir y me lancé ir solo pero la verdad es que es lo mejor

Voz 14 06:12 sí

Voz 10 06:13 sí

Voz 0313 06:16 tiene la pregunta eh porque lo creo y lo de lo de viajar es la antesala de la convivencia es muy muy es convivencia el siguiente paso ya es muy interesante este mayo

Voz 1679 06:26 hombre de dicho dos cosas una que la frase mejor solo que mal acompañado estaba pensada por un viajero porque no hay nada que te arruine más un viaje que una mala compañía

Voz 0313 06:35 que si quieres conocer a fulanito prepara con el humor bajito eso es justo

Voz 1679 06:39 también también que el hombre ahora ya los matrimonios si llega cuando está uno bastante usado y entrenado no pero antes que te as en un viaje de novios siempre dije que el viaje de novios había que hacerlo antes de la boda que muchas puedan se hubieran celebrado ya Si uno se hubiera conocido porque realmente donde donde uno saca quién es es en un viajero

Voz 0313 06:57 cómo te gusta viajar solo va acompañada pues mira a mi me gusta viajar

Voz 1679 07:00 de las dos maneras pero soy un gran viajero solitario la soledad este estigmatizada ir solo parece que que nadie quiere no tiene con quién ir pero siempre he pensado que un viaje a la vida sólo debería ser obligatorio porque es un grandísimo ejercicio de conocimiento detrás de ti mismo de superación estoy acuerdo de mil cosas entonces un viaje sólo una vez en la vida debería ser obligatorio porque te enseña muchas

Voz 0313 07:24 pues eso triunfa tanto el Camino de Santiago por ejemplo por ejemplo esa

Voz 1679 07:27 es un camino que empieza sólo porque nadie le da miedo porque como decía esta oyente y letal allí sabes que vas acompañada Camino de Santiago empiezas solo y nunca lo acaba solo a veces acabas hasta con pareja han salido grandes ex pareja de allí porque es un sitio donde muy con vaya como yo digo donde la gente tiende a unirse pero hay destinos también el sudeste asiático sitio de mochileros también está muy apropiados para ir solo porque al final no te sientes solo

Voz 0313 07:50 pues mira debería ser obligatorio de mira ahora ya podemos elegir con quién poder viajar a través de una plataforma que hace una cosa muy interesante conectar unos con otros viajeros que tienen nuestros mismos intereses que buscan el mismo destino en la mismas fechas te conectan a ver qué pasa Javier Granado buenas tardes buenas tardes Javier ganados el CEO de una empresa que hace cuánto tiempo que funciona Javier

Voz 15 08:16 pues mira hace aproximadamente unos dos años y medio que le

Voz 0313 08:19 estamos la plataforma y Usuarios tenis qué tal funciona

Voz 15 08:24 pues no está yendo muy bien tenemos ya pues alrededor de perdones setenta mil usuarios y de diferentes partes del mundo y la verdad es que bueno ha sido toda una revolución

Voz 0313 08:36 oye cómo funciona exactamente cuéntanos un poco la mecánica el proceso a ver cómo va yo hacerlo que qué pasos tengo que dar

Voz 15 08:43 pues mira es muy sencillo entrase en tres W punto com entonces te creas tu que perfil de viajero de la plataforma apostaba preguntando puesto formación de cómo era en tres sets hacia donde quieres ir cuando quieres viajar luego de forma completamente automática lo que hace la plataforma es encontrar a tus compañeros de viaje más compatibles hemos diseñado un algoritmo que precisamente hace esto encuentra Artea tu compañero de viaje idea

Voz 1679 09:12 al final el ritmo siempre todos y siempre hay un buen tuviera oye esto bueno esto es un poco como el el Tinder de los viajeros no te lo habrán dicho algunas veces Meetic

Voz 15 09:21 sí sí sí la connotación ésta de ligar pero ya era la misma

Voz 1679 09:26 claro también también puede pasar perdón Javier que como Tinder en los mítines reales uno se ponga no yo soy sueco de dos metros y me gusta esto y lo otro es que la realidad no se esa no debe ser chasco o hay una manera de controlar que qué pones es verdad porque todo se van a poner no yo soy un ligero estupendo simpático cuento chistes de Lepe aguantó o lo que sea y luego a lo mejor te encuentras con alguien que no responde a ese perfil

Voz 15 09:50 a ver piezas estas miedos ya la nuestra generación mezclados superado más nosotros ya hemos lo con Internet

Voz 16 09:57 el llamándome Ryan algo que el mayor experto sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Voz 15 10:06 nada me refiero que no es una forma de relacionarnos ha cambiado tiene roto en Internet ya forma parte de nuestra vida Hay no no no nos da miedo Javier por por curiosidad y sobre entonces lo que lo que nosotros también fomentamos desde nómada ideas es que utiliza tecnología es también como puede pero Skype Whatsapp y demás para luego cerciorarse de todo lo que bueno todo lo que el usuario también ha comentado es decir al final ahora tenemos un montón de tecnología que nos unos

Voz 0313 10:37 en qué nos facilita toda esta comunicación hoy en cuántos países tenis presencia Javier

Voz 15 10:43 tenemos presencia en más de noventa países pero principalmente en España y Latinoamérica los de habla hispana

Voz 1679 10:51 vosotros una vez que que presta este servicio ya depende de cada usuario contactar con quién crea que puede Serafín hizo realizar su viaje como vosotros también intervenir en luego si alguien quiere que los Grizzlies el viaje

Voz 15 11:05 nosotros también intervenimos en a tenemos agencias colaboradoras se promocionan dentro de la misma plataforma ofreciendo sus servicios turísticos como puede ser la organización de un village mientras facilitamos también el contacto de de estos grupos de viaje que bueno que que se forman dentro de no mala Isner con este tipo de empresas del sector turístico Torquemada hizo al final acabas teniendo poco pues todo el ciclo del viaje completo

Voz 0313 11:31 ya iba por ahí encontráis la vía de financiación o también el usuario tienen que pagar una cuota

Voz 15 11:37 tenemos bueno por ahí tenemos un modelo de negocio y por otra parte el usuario también puede ser mío mientras era cosa más funcionalidades

Voz 1679 11:48 hombre yo voto farmacia él pueda acceder

Voz 15 11:50 Emma completamente gratuita contactar de forma completamente gratuita decir es una plataforma abierta Hay

Voz 0313 11:57 os digo para todos los usuarios no no me extraña

Voz 1679 11:59 ya vuestro éxito porque viene también muy Liga

Voz 0313 12:02 no al de otro perfil de agencia de viajes

Voz 1679 12:04 la agencia debes que para solos para Single te soltero no que a sus ha experimentado un ascenso tremendo no era España en España

Voz 0313 12:12 es un dato que tengo por ahí se calcula que viajan solas unas unos ocho millones de personas

Voz 1679 12:16 sí es que claro es propietario de estas agencias me decía hay que desligar lo de que es una agencia para ligar no había gente sólo es el viaje para ir a ligar no es que hay muchísimos perfiles de gente que viaja sola porque mi pareja no le gusta ir a África ya Missy porque no coincidimos en las vacaciones porque tenemos gustos de o simplemente porque no tengo pareja o por qué porque te decía solos eh que estos viajes de Singers empezarán un poco estigmatizados como quieran viajes para ir a ligar pero en absoluto poner en común agente y es lo que hace vuestra plataforma entiendo a gente que por circunstancias muy variadas tiene que voy a ser sólo quiere viajar solo

Voz 15 12:52 exacto sí sí es lo que hacemos es precisamente aquellos que no con o conectan con su entorno social lo en unas fechas concretas no quieren viajar solo les en tomada es para encontrar a compañeros de viaje al final nuestro usuario lo que busca sobre todo son son experiencias nuevas y la diversión el millennials el público millennials sobre todo está muy enfocado a a todo aquello que es más experiencia

Voz 17 13:19 el perfil que claro el perfil que tenéis

Voz 0313 13:22 Target que diría desde millennials solo o también de gente en poquito como nosotros un poco por encima de los hechos

Voz 15 13:29 porque hay de todo porque como te comentaba en Madrid obviamente está bien recibida cualquier persona pero nuestro publicó principales el público milenio

Voz 0313 13:40 muy bien muy bien Javier Granado oye muchísimas gracias por dedicarnos bonitas ventana de los viajes los dos adiós Roberto que es necesario que recordemos el canal de consultas por si acaso hacía de correo electrónico buen viaje arroba Cadena Ser punto com donde ha escrito Manuela y creo por la música Manuela creo que quiere ir a Noruega Manuela qué tal buenas tardes

Voz 18 14:15 hola buenas tardes hola

Voz 19 14:19 bueno pues cuéntanos

Voz 1679 14:21 andan a ver vamos

Voz 19 14:24 antillana concretamente el diecisiete estamos en Oslo y después hacemos un recorrido en tren hasta llegar a ver el mi duda es una vez estando estándar pero no sé si es muy complicado muy difícil sino por tiempo subir Allen So o por el contrario bajara

Voz 20 14:47 estampar están van me paré estaban estaban

Voz 19 14:52 esto es no sé si se puede hacer todo no creo porque nosotros llegamos el XXI a verde Jaime estamos allí hasta él y ocho el veintinueve ya nos venimos para Madrid entonces mi dudas esa es mejor subir bajar

Voz 1679 15:10 pues mira a ver si hubiera sin duda bajar tener recomendar subir un poquito y luego bajar a ver sin duda esta Bunker e estaban es muy bonito es la capital del petróleo y la gente piensa que una ciudad industrial pero es una ciudad casi tan bonita como yo te diría que tiene más cosas que ve que veo que alguien tiene aquella fachada preciosa pero luego quizás hay menos entonces sin duda yo bajaría Stavanger como vais a mover en coche

Voz 20 15:34 la idea modernos y tranquila el coche exacta que si no va a ser más complicado llegar a parajes naturales mira subir un poquito hacia el norte

Voz 1679 15:42 este de hacia el noreste saliendo de Bergen tenéis que subir hacia una población Se llama estarán es el fin

Voz 20 15:49 todo el sol me fío vale vale vale estarán ahí ahí es que vamos a dormir a

Voz 1679 15:55 pues ahí un hotelito muy bueno vale pues de ahí tenéis el eso es el mayor que es muy bonito por vale vale están glaciar yo usted hay que subir y caminar porque encima de él y tal eso está un poquito como si fuera un pero notan esto ya de ahí bajar hacía Stavanger Se baja por una población que se llama Oda sepan

Voz 0313 16:15 por el propio Olga hola hola que el Parque Nacional fue el que zona

Voz 1679 16:21 el Parque Nacional fue una Mireille Fall que zona tan hay un glaciar también ir bajando estaban y ocho de nueve días que tenéis precioso estaban que les gustara no deje de visitar el Museo del petróleo Maisky mayores sólo con niños

Voz 19 16:36 llevamos dos de ellos una niña de cuatro años ha sido una añitos y seis aduptor

Voz 1679 16:41 costara he visitar estaban y el Museo del petróleo que que es interesante esa es la ruta que hay que hacer sin lugar a dudas muy bien bueno un abrazo muchísimas gracias

Voz 18 16:50 que te vaya bien hola adiós

Voz 0313 16:53 sí sí hoy no da tiempo para para más consultas Roberto Pero volvamos a a recordar el nuestra dirección hombre buen viaje arroba Cadena Ser punto com ahí un montón pero ya la próxima y lo de viajar y sólo su acompañados lo del turismo rural ha sido

Voz 16 17:21 que no merecía la pena ha sido un tiempo muy interesante es una cosita para este fin de ahí muchísimas cosas pero elige uno

Voz 1679 17:29 Jerez de la Frontera Cádiz la Feria del Caballo vamos una de las grandes ferias que empezó como mercado andaluzas empezó como un mercado ganadero hoy es una grandísima feria entorno no eso al caballo en sino al buen vino al buen comer algo en bailar sí

Voz 0313 17:42 ya sabéis que se han hecho un montón de canciones y no sobre sino donde aparecen caballo si de forma real lo metafóricas crees que elijamos suena cuál de ellos nada más cañera un poquito aquí Smith Patti Smith como Jorge Ramos así las es buena pero sí más

Voz 22 17:59 sí

Voz 24 19:28 eh