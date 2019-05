SER Aventureros: Titan Desert (11/05/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:58 medios hacer aventureros otra semana más un fin de semana más gracias por ciento de izar la Cadena SER un abrazo muy fuerte y muy tempranero a todos los que os estáis a estas horas ya más drogadictos drogadictos que por ciento soy más muchas que muchos porque me he cruzado estas semanas con muchas de vosotras que me decía no no si te escuchamos no en la M de milagro en la mañana en la madrugada podemos ahí debajo de la almohada el aparatito el teléfono de tal ir me fascina y me maravilla así que nada bien adiós a la locura despertar con nosotros gracias también a todos los que no sintonizáis a través de la voz de sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos buenos buenas tardes América que son ya pasadas las tres de la tarde cuando dos sintonizáis así que bienvenidos al espectáculo de Ser aventureros gracias por compartir con nosotros Deutsche

Voz 3 01:52 para Rodríguez qué tal está usted buenos días dio la dentro la he visto como director de este programa normal comentarios para rellenar la veo bien siguiente fuera gracias hija bueno iba a decir

Voz 1709 02:05 cada vez Casio casi más larga que nuestras vale gracias

Voz 3 02:07 José Luis Angulo gol Ángel Colina qué tal buenos días días

Voz 0181 02:10 gracias yo yo la verdad la verdad es que como se nota

Voz 3 02:13 a qué Ángel viaja con con el equipo

Voz 1025 02:15 el equipo ha que estuvimos en Jerez

Voz 3 02:18 a todo esto el adjunto

Voz 0181 02:23 la recogerme si ya me importa

Voz 3 02:26 he echado muchísimo

Voz 1709 02:28 los oyentes que con esto de la crisis es sortea a ver quién va cada viaje le toca Ángel y bueno pero qué queréis indica

Voz 3 02:34 nada si no Beniel vosotras mí Planeta hasta a este sólo Ángeles hoy Ángel bueno pues no

Voz 1025 02:40 mentira eso prestadas tu cierto ganó en Chile

Voz 3 02:43 y tú dónde estamos trabajando para

Voz 4 02:45 que alguien trabaje aquí en este programa podamos comer todas las llamadas por cierto es contar dónde estás

Voz 3 02:51 o al menos contar dónde estaba pero no lo que estaba haciendo

Voz 4 02:53 vale donde estaba estaba en Serbia

Voz 5 02:56 no no

Voz 3 02:58 muchas baloncesto verdad verdad clave

Voz 6 03:02 eh

Voz 3 03:04 pero claro

Voz 1025 03:05 hemos pero bueno muchas cosas que contar pero el otro día me quedé con ganas de poner un poquito de las cabeceras y esas cosas que nos acompañan siempre empiezas tú hablando de Chile por ejemplo

Voz 3 03:16 yo empieza a Chile lo primero es lo primero no lo algún aeropuerto me dice Nadal

Voz 1709 03:23 es usted acompañado de Ponseti el de Leiro pasaje

Voz 3 03:28 la para quiero arriendo el libro de Chile no ha salido estaba barriendo a lo oye por cierto

Voz 1 03:39 el baile de viajar desde el sofá de José Luis

Voz 3 03:46 no hablemos del lo que ya vamos por la segunda División

Voz 7 03:52 no no creo no ya vamos totalmente confirmado pero se puede haber no ya hemos hablado

Voz 3 03:57 me iba iba a comentar eres que la cedente no

Voz 8 04:00 accidente del vuelo Esther en Moscú el interior en la vista que sale a pista sino en el aire fresco que aterriza no la gravedad que es lo grave que sí están investigando el tema de los pasajeros que intentan coger su equipaje en una situación de emergencia que taparon los pasillos osea que bloquearon la salida porque gente separa para intentar coger su maleta que llevan arriba Ozu mochila tal y hay gente a la que van a investigar porque creen que eso que bloquear Robert no provocó víctimas claro claro tu provoca evitas a la gente de salir rápidamente del avión Colón

Voz 0181 04:31 cuál las llamas como estaba la situación era

Voz 8 04:33 complicada no para ahora te lo dicen y el otro día volviendo

Voz 1709 04:36 desde que volví la semana pasada precisamente dije bueno en caso de que hubiera algún problema tal no sé que no puede ruegan a los pasajeros que dejen sus X claro lo digo claro que call to this lo eso a la gente en una situación de esas habrá algunos que sí que dirán otros porque otros que probablemente y otros su maleta a mí no sé qué que entonces

Voz 1025 04:56 pero si luego esa semana también hubo os acordáis que cayó otro en Jacksonville en un río que no hubo víctimas afortunadamente salió en todos no pero bueno ya que empezamos en tan un punto positivo

Voz 3 05:09 hablemos de Chile por favor que te Chile bien bien la verdad es que si bien gracias hasta aquí la sección sois hablamos

Voz 0181 05:18 parece que un par de semanas hemos hablado nunca aquí tampoco

Voz 3 05:21 no de Tello detalle Trauma y bueno

Voz 1709 05:25 pues ahí empezaban ahora el el otoño sabes temporadas cambiadas

Voz 9 05:29 lo he votado pensando hablando sobre todo

Voz 1709 05:32 no porque yo tengo la suerte de estar pues por la Patagonia lo comentábamos Madrid Payne y bueno la verdad que es lo mismo precioso de lugar después en otoño la verdad una auténtica espectáculo del belga

Voz 0181 05:43 por cierto que si tiene que seguir hablando de que siga pero yo tengo ya no yo quiero comentar algo entre esto no

Voz 3 05:49 el otro día en el programa en Jerez

Voz 0181 05:51 bueno es que hablamos de París Dakar y tal entonces alguna crítica no has leído

Voz 3 05:56 ha caído allí sí pero por bocazas objetivo no que yo hable de haber aquí que nos da tanta caña árabes

Voz 0181 06:03 estado di siempre que el digo es que no has entendido nada o sea no la persona que me escribe no entendió lo que igual me exprese igual expresé yo

Voz 3 06:10 mal pero lo que quiere eso eso acostumbra a pasar de no no vamos a Arabia Saudí a estas alturas lo que me quitaron una sección por comentó

Voz 4 06:19 eres de los oyentes es así que yo sepa no entendiera está feliz

Voz 0181 06:24 de ahí quizá yo me expresé mal puede que diera mal yo lo que quería decir es que el hecho de que que yo no yo creo que para la imagen el Dakar en cierto sentido no es bueno pero ese es un problema de los organizadores sabemos que que siempre es verdad que parece que es un apoyo a pero sí que dijo que lo otro que estaba haciendo era intentar lavar la cara de árabe y entonces yo lo que dije Ok dando la parte positiva de la historia es decir que a ver cómo se en en en las grandes dictaduras y tal como se han ido abriendo poco a poco a veces muchas veces no es porque lentamente van llegando se van abriendo poco a poco para qué quiere el Dakar a Arabia Saudí es un paso es un paso que dan los los de Arabia Saudí para que pueda para que pueda celebrarse allí un evento porque antes hace unos años eso sería absolutamente prohibido no sé si me explico

Voz 3 07:13 totalmente y entonces y lo entendido mal lo siento pero no ahora hace tantísimos da mucha caña los a favor de Ángel de la sección

Voz 1 07:25 mirada crítica del foto gusta

Voz 3 07:31 la verdad es que me llamen por lo excavado ya la mirada ya yo no sé si haces un libro

Voz 8 07:39 hasta ahí un libro porque claro que has traído animales invisible que tiene que ver esto con el vuelo diciendo

Voz 3 07:45 bueno no te queda bien no sea el mira oye cuántos programas tenemos que estar hablando del Vuelo diecinueve saber más o menos eso en Serbia qué te pasa es que no oye vendría vendía de Serbia no vale que bueno casa leyendas libro que bien y no

Voz 10 08:13 no es que no en realidad hay mentido antes no esto en Serbia me he estado estoy en Tailandia y Holanda Tailandia estaba estado en Bangkok

Voz 1709 08:24 preparando hondo pero pero creo que lo saber qué

Voz 3 08:26 está a la espera de las

Voz 10 08:31 excepcional para parando un documental sobre una sección que tuvimos un un tiempo quedado sexy planes me me han encargado que haga que haga una serie documental sobre aquella aceptaron que tenían

Voz 3 08:42 vamos a hacer una cosa ponme una musiquita por bajo vamos a ir subiendo a ver quién te tiene que dijo estar alucinando donde Sandro

Voz 8 08:53 Music aire me puede poner un termitas yo me muy bien es la más subiendo

Voz 11 08:57 muy bien el espíritu de Vistalegre ahí yo voy Rhode que

Voz 3 09:07 la música

Voz 7 09:10 qué tal la aventureros buenos días aquí hemos

Voz 3 09:14 en de la primera parte que no sé qué has borrado todo no está ahí estoy ya no me voy a ir con Pablo Yáñez y con José Luis Gómez

Voz 1025 09:24 es que vienen de la Garmin Titan Desert que este año desafortunadamente se hizo todavía mucho más seco de de esta prueba por por el chico que perdió la vida en la prueba pero ahí

Voz 1709 09:39 es un debate muy curioso en Jerez tuvimos hablando del pero creo que fuera de micrófonos te acuerdas

Voz 8 09:45 debate de que había gente que decía nos que hay gente que

Voz 1709 09:49 a estas pruebas y está poco preparada craso error craso

Voz 3 09:52 yo no era el caso puede pasar pues mala suerte pueda porque además coincidió te acuerdas con lo de Iker Casillas es un tío más controlado más entrenado más vigilado

Voz 0181 10:05 los aficionados muchos deportes que han pasado controles médicos y de repente pues tienen un problema

Voz 1025 10:09 el candidato cualquier esto esa especie de polémica que se suscitó

Voz 7 10:15 no la hemos dejado de un lado y ahora saludo a Pablo la Pablo qué tal estás buenos días

Voz 1025 10:19 tenido Bolt Sepi buenos días ahí estábamos muy bien tu capitanear el proyecto lista probaba aplicada es que ha estado varias veces por aquí un hombre que está ahí formando a un montón de gente para trabajar en Etiopía y creo que ahora también Malasia no que has abierto has abierto el brazo para Malasia también no

Voz 12 10:40 sí señores en Etiopía sabes que tenemos la clínica de fisioterapia bookcrossing en el norte Gray y ahí tenemos nuestro club de baloncesto de tenis de tenemos también ponerlo la formación de matronas y edificios para evitar enfermedades neurológicas en niños Malasia sólo ahí estamos con el programa de formación en una universidad que la Amy yo University el penal y ahí estamos exclusivamente formando a personas un país más desarrollado que Etiopía pero a nivel de Fisioterapia Pediátrica no tienen conocimientos básicos evidentemente como nosotros queremos ayudar a los niños con enfermedades neurológicas en cualquier lugar del mundo pues es un proyecto precioso vamos a repetir este año hay que estar muy contentos

Voz 1025 11:26 muy bien Pablo voy voy a sumar al próximo invitado pero me lo tienes que presentar tú porque quién es José Luis Gómez

Voz 12 11:31 lo obsceno es primero una persona maravillosa segunda mi preparador físico para quitar la vida a hacer muy bien

Voz 13 11:38 los terminados y luego es un gran

Voz 12 11:41 gran campeón te montan saber de España este año ha sido el que han sido campeones el te veías lo campeón por equipos de la Titán Desert Él es Titan Lejeune platino que decir que ha hecho más destacado en la competición y y nada es como un gran referente montan Bike daño dice él le quitaron ahí en el último momento a la última etapa quedó segundo pero para mí eso no los grandes referentes monta en su gran amigo una gran persona

Voz 1025 12:09 José Luis Gómez qué tal estás bienvenida a Ser aventureros

Voz 14 12:11 hola buenos días oye por abrir y cerrar

Voz 1025 12:14 la polémica tan rápido como la más advierte cerrado nosotros estás de acuerdo con lo que hemos comentado totalmente

Voz 0181 12:21 pero es causa de mala suerte porque quiere decir que no es una

Voz 1025 12:23 cuestión de sabes que que este chico ni ni pesaba ciento cincuenta kilos ni era la primera vez que se subían David que es que es una cosa de lo que la gente se anima a decir sobre todo las redes sociales que calientan que calientan mucho las pistolas

Voz 14 12:38 lo más fácil es hablar hay bueno cada uno tiene su opinión pero bueno yo creo que la realidad es que es es presente y a día de hoy y en hay miles de casos que te da el infarto en la calle en la cama de donde sea Fernando tuvo la mala suerte que le pegó ahí en mitad de de de la duna Hay ya está

Voz 1025 12:58 claro claro porque era y es que la excursión en el circuito de Jerez insisto fuera de micrófono que estaba además a Zamora con nosotros y Jorge Martín y Juan Perón Jorge Martínez Aspar y eso claro era bueno es que hay que hacer le llegó a dar en otro punto dos En ese instante en el entrenamiento tal igual no lo cuenta

Voz 15 13:19 pues seguramente segurado que es seguramente

Voz 1201 13:22 esto yo ahí quiero opinar también pues tales Pablo perdóname que no te metía primero yo lo voy a hacer una cosa yo no lo considero qué tal

Voz 12 13:32 los servicios médicos tú sabes yo he estado que tenemos en el Madrid visto médico todos los colores servicios médicos organizaciones de todos los tipos son unos perros buenos la gente iba súper controlada llevábamos nuestro localizador con un botón de urgencia médica que desgraciadamente este hombre cuando lo vio se equivocó con de urgencia mecánica había un helicóptero yo con los pequeños problemas al principio que con un poco de el ritual me sentí súper bien atendido en los puntos de control y tal y desde luego desde el punto de vista donde estacionan os puedo decir que un diez para la Titan Desert desde el punta me puesto médico punto de vista médico si tengo que decir una cosa que no estoy del todo de acuerdo a la gente va muy preparada pero hayan hay excepciones qué noventa yo ahí tengo que era el punto como yo creo que dar una recomendación básica que no todo el mundo cumple que es primero que lo preparen bien que no me parece bien que es algo serio que no hay que tampoco tomárselo a la ligera es una prueba extrema hiló segundo que sean las revisiones médicas pertinentes en unos toda la gente va con un certificado médico firmado con médico pero en este caso que la esfuerzo previas cerraron de manera seria que se dan un buen programa y que tengan todas las garantías de que es también es verdad que yo estoy de acuerdo con vosotros a cualquier persona siempre Casillas pero que cuanto menos boletos compremos

Voz 1025 14:51 bueno por sí sí claro es quedarse da por hecho no

Voz 0181 14:53 gente animando a un reconocimiento médico y que tiene que ir preparado no sólo es que eso no no siguiese comenta casi osea decir no a nivel sobre todo no

Voz 1025 15:01 mirando su Tom conviene recordar ya nosotros vamos la semana que viene estaremos en Menorca haremos de Menorca porque por cuarto años sino muy poco estamos por cierto por primera vez tenemos un equipo propio de Ser aventureros igual que hemos hecho en la quebranta bolsos pero en este caso es de corredores vamos al Camí de Son ciento ochenta y cinco kilómetros una dando la vuelta a la isla a la gente de de

Voz 1709 15:30 el equipo de Ser aventureros al menos dos de

Voz 1025 15:32 los participan en la de cien kilómetros hay una chica que participa en una de las cortas que no es de cincuenta y siete que es que que claro que es mucho más de una maratón Maroto esta gente va con con un certificado médico claro que si no

Voz 0181 15:48 no no vamos a estar matando y perdonadme que salgan tan sincero matando oyentes Sando

Voz 3 15:53 claro no se trata de un caballo

Voz 1025 15:56 es todo Paco pues no hay que hay que cubrir unos mínimos

Voz 14 15:59 sí se dejar que una cosilla yo aparte el tétrico toda esa seguridad

Voz 1201 16:04 pensaba que quería participar en el camino trataba orden se recupera aún vale vale vale momento no

Voz 14 16:13 pues si no que exhibe lo que falta es formación sabes que mucha gente dice Si yo viviera Titan Desert sale en la tele es el desierto no no hay que tiene que tiene un unos conocimientos de dónde va sabes

Voz 1201 16:26 claro eso etapa súper largas de que hay un paso de arena

Voz 14 16:29 de cómo pasar esas zonas como me tengo que hidratar qué es lo que me va mejor que es lo que me va a peor ya hay hay un hay mucha falta de información

Voz 0181 16:39 oye una pregunta que os quiero hacer realidad del texto

Voz 1025 16:42 poco a poco Luis porque es que no sabes

Voz 0181 16:44 que tenéis experiencia porque no es lo mismo un un un gran esfuerzo digamos de un día como pues una maratón lo cierto tipo de carreras que único esfuerzo todo varios días es muy diferente también en la preparación no

Voz 14 16:57 claro

Voz 12 16:58 de entrada logrando ahora de hecho no se normalmente un esfuerzo Un día yo estoy preparado desde un punto de vista solidario cuando hablamos de mi libro

Voz 3 17:07 ahora mismo problema

Voz 12 17:10 estoy también una Iron Man que es de un Esparza un día no tiene nada que ver entrenar Iron Man que aunque son los puertos doce horas continuaban día que esto que son seis días continuados a unos condiciones extremas los con calor con hidratación ahí por ejemplo cada cuerpos diferente yo en este caso pues está muy mal que lo diga tengo dos Masters de nutrición yo mese toda la teoría pero yo nunca me había enfrentado a estar días una bici comercio en las etapas con la que formamos rivera ahí yo de lo que yo me sabía de la teoría de que me levantaba que luego cómo terminó la carrera sino recomendaciones de Titán Lejeune como se Lugo como Víctor Álvarez que este equipo no tiene nada que ver es decir que tiene una complejidad más grande de lo que de lo que parece de esa complejidad es que cada cuerpo se comporta de una manera diferente somos iguales no todos saludamos usual nosotros tenemos la nuestra cuentas cardiacas no es la misma tolerancia al esfuerzo las fibras tú puedes ser un gran corredor decir metrópolis todo eso cuenta

Voz 0181 18:09 oye con dos más tres de nutrición tienes que estar asustado como come la gente ahora no

Voz 12 18:14 bueno hombre que se ha mejorado muchísimo en el cómo come la gente de la cultura a nivel de nutrición mucho mejor ahora pero es verdad que también a veces hay un yo en el punto de vista de un gran punto de vista un punto comercial con todas las casas comerciales la sale más vitaminas muchas veces más fácil y menos es mejor que que luego lo de siempre recomendado la gente que esto también se entrena la nutrición Iron Man hace tiempo que no termine por parte por fallan la nutrición hay que hay que entenderlo y hay que ponerse en manos de profesionales que nos asesoren que bien

Voz 1709 18:53 está muy bien pero es una pregunta para los dos y que nos está pasando o dónde estamos para que todas estas carreras extremas

Voz 15 19:02 entre comillas estén populariza dando

Voz 12 19:04 lo de Obama ya sea bicicleta

Voz 1709 19:07 esa carrera ya San natación pero sí claro porque por ejemplo

Voz 1025 19:10 nosotros teníamos como mil apuntados

Voz 1709 19:13 hola de ciento ochenta y cinco kilómetros corriendo que nos pareció no lograba lo que vamos todos los años a la David que habrá antes bueno ahí no se le pide a nadie nada simplemente la bici no no no no nosotros no pero me refiero que la gente se apunta pues estar en condiciones

Voz 3 19:29 no no vas con certificado dado siempre en Guatemala se nota que tono pedales sueñan popularizado todo este tipo

Voz 1709 19:37 que casi ciudad comunidad etc etc hace carreras de estas con unos índices de de de participación exagerados

Voz 14 19:43 yo lo que veo que yo trabajo también en un gimnasio y antes hace unos años no había cultura deportiva aceptábamos los cuatro que hacíamos el deporte pero la mayoría la gente pues iba a tomar sus cañas y tal y ahora no gente se cuida la gente tiene su bicicleta a la gente sale a entrenar y bueno semana aficionado al deporte engancha ese marcan esos retos y cada vez hay muchísimo más gente que participa o bien en carreras de de montaña de de de de ciclismo yo creo que va va más tengo amigos que que no han hecho veo deporte en la vida y ahora con con treinta seis años me están diciendo o traje me quiero comprar una diciendo que cuando no hay de carbono preparada de la quebrantahuesos o El Soplao o o pruebas hay populares Ícaro pues la gente ve que pues de bajada bajas un poquito de peso que estas más ágil que que te engancha que conoces gente

Voz 1201 20:50 estás no realmente está bien por sí solo no

Voz 14 20:54 es un avance importantísimo a día de hoy aquí bueno en la zona en la que yo me yo trabajo donde yo me muevo la verdad que han salido montón de pruebas y todas las pruebas se se cierran por porque llegar al cupo de las inscripciones

Voz 1201 21:09 a ver Pablo de que libro no hemos hablado porque viene a colación

Voz 3 21:15 he leído y a bordo diecinueve veo no porque en tu oficina generales que tiene que te voy a dar un minuto para tu libro ver cuéntame Caisse d

Voz 12 21:26 a a colación esta qué está diciendo seno de las pruebas sólo si las problema cantidad de que hay sabes que nosotros callamos capitán aparte como reto personal era un reto solidario

Voz 3 21:37 si el reto solían y es que el dentro de los proyectos que tenemos

Voz 12 21:40 todos los proyectos deportivos tenemos una escuela de tenis llevan once estén bookcrossing bueno en Etiopía tienes que saber que ni en el Comité Olímpico ni en Addis Abeba la capital hay una cancha de mí no existe entonces vamos queremos construir una cancha de baloncesto donde Tennessee de mini al lado del estadio de bookcrossing para nuestros niños ya tenemos más de sí en en la escuela hemos hecho un reto solidario inmigrante arena pintor hemos vinculado varios retos deportivos a ese reto solidario son diez mil euros que queremos para la pista uno de ellos será la África que hemos queremos dar visibilidad a nuestros niños ya hicimos luego el uno de junio allí en Burdeos no suma que es donde Hotel Riu cero que el trabajo se lo vamos a hacer una una una rosa la Cicloturista no competitiva también para niños pueden venir los niños las familias con surjan ideas bueno vinculada esa pues vamos a hacer la ruta cicloturista vamos a recoger bicicletas ahí ahí en la primera semana diciembre Mas hace una ruta de tres días en bici por Etiopía por el norte Etiopía en las ciudades donde nosotros manejamos me que el bookcrossing a Axel en una ruta tres días con las bicicletas que nos dona a la gente la vamos a dejar ahí para nuestros niños Si la gente allí la los cruces

Voz 3 22:55 ya cuenta con cualquier bici tú sí

Voz 16 22:58 Si osea que te la

Voz 1201 23:01 te atraigan algún tú te las sí habla antiliberal en este caso

Voz 12 23:05 cobraremos Agger o ahí en en Burgo de Osma hay también me dicen a través de la clínica de no listo pues en la calle rebatir recogeremos podrán meterse en algún almacén y ahí bueno se Luis también que es el responsable que los dio un poco la idea

Voz 14 23:21 sí bueno cuéntanos creo que es lo lo lo único que te ha faltado decir que que vamos a hacer la una una subasta con con elementos que que han sido donados por empresas por marcas au por eh estas profesionales iban a y la idea es conseguir el máximo viene dado posible en bicicletas también por supuesto iba a dar a conocer pues la la ONG hubo hay

Voz 1025 23:46 pues oye chicos deseamos toda la suerte del mundo nos alegramos

Voz 17 23:49 que estéis bien bien bien vivo si bien disfrutó de Destatis dan y con todo lo que os queda por delante

Voz 1025 23:58 a empujar muchísimo y sobre todo que la gente se y sí que es una bici que ya no utiliza das que probablemente no te estoy dando cuenta que que le puede estar echando una mano a alguien Etiopía estos dos cracks invita a Yanes y José Luis Gómez en te voy a encargar de ello te lo pueden recoger récord date donde pueden consultar para entrenar esas bicis

Voz 12 24:20 Mera para para apuntarse al reto solidario es mi grano de arena pintor pueden donar dinero

Voz 1025 24:26 es para apuntarse a la carrera solidaria Lula geniales

Voz 12 24:29 en Tickets Next punto Es luego para donar las bicis ahí el diablo de julio en Burgo de Osma sino también a través de la página web África apuntó por ahí ya sabes que se puede buscar otras de Olic fisioterapia África que me están en otro África ahí tendrán toda la información sobre los puntos de recogida el habilitaremos seguramente la tics que bueno que están todos invitados a venir a participar que necesitamos ayuda porque estamos creciendo mucho los amigos como siempre Ponseti qué te quiero y que muchas gracias por darnos voz que no todo el mundo tiene la generosidad para darnos aquí

Voz 3 25:09 la radio sabéis hacer como siempre que estéis aquí un ratito le es muy necesario gracias Pablo lo es una que no venga nombrado a menos Rebeca

Voz 7 25:23 Pablo Yanes José Gómez un abrazo muy fuerte a las dos hasta luego

Voz 3 25:27 gracias chao Rebeca Revilla

Voz 1025 25:30 min Agustín la producción de este programa por eso somos el desastre que somos es complicado tener dos productores

Voz 3 25:36 te lo dice adiós Jardiel

Voz 9 25:39 los dos como suya

Voz 1 25:51 y ahora Alexis descansa mañana te contaré una historia que te pancarta si me duermo a ninguna parte ahora descansa Rasputín no sé alguien debe quedarse al lado del niño mientras verla voy a esperar fuera acompaña

Voz 19 26:09 el señor por favor SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 20 26:21 oiga tal vez ese libro no es bueno tiene que ser bueno es el manual del maquinista pero hoy si el maquinista no se llama Manuel tiene que cambiarse el nombre hay que dar la razón al libro

Voz 22 26:35 será aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 1025 26:52 seguimos desde era torero de estas horas nos llama John vísperas de algún lugar del mundo todavía

Voz 3 26:57 ya está siendo buscado en Jerez huyó

Voz 1025 27:00 huyó de Jerez de madrugada se marchó sin pagar creer sospechamos que sin pagar más se llegó incluso de los bocadillos un sándwich y total

Voz 3 27:08 que le preparan del están buscando en las dos las toallas

Voz 9 27:12 yo no es una zapatilla yo creo que en el tren que zapatillas del pues nunca

Voz 3 27:20 yo me Petar estás

Voz 9 27:22 qué tal bon día a día tú día tú te es verdad que te llevas

Voz 23 27:27 yo estoy del Madrid te saludaban catalán y no me he muerto no me he muerto

Voz 9 27:32 por porque no

Voz 23 27:34 no sé no sé pero allá encantado de saludarte encara

Voz 9 27:38 tal como siempre hemos aparte esto qué tal te fuiste Gene perdieron todo no que llevaba el menú si vamos

Voz 23 27:48 pero perdonar pero yo cuando voy a los de suelo pagar no puedo no no dejó endeudado a nadie como hacen otros conmigo por cierto

Voz 9 27:58 vale un abrazo muy solo a los mismos dejó endeudado no voy a decir quién está haciendo esto me de Amenábar así sobre todo según amigo no digo porque nosotros no pero alguna amigos así que está bien la verdad

Voz 23 28:16 San Gena dejar dejar a endeudado a alguien por mi culpa en un hotel cosa que hay gente que lo ha hecho

Voz 9 28:24 un hombre ya estoy despidamos

Voz 3 28:26 no voy yo no vamos sido

Voz 9 28:29 hombre pero me preocupa no es que sean vascos también los que te porque esto sí muy

Voz 23 28:38 no no son exactamente por eso no existen ya no existen

Voz 9 28:44 yo creo que aquí Gabilondo el yo estoy también de los de antes y pongo la mano en el fuego yo ya no como la mano en el fuego por nadie esté también ser nadie déjate que eh comprado tu libro en la final va a ir muy bien porque si no

Voz 1 29:18 no portero Sami sólo comprados

Voz 24 29:21 no como otros que quiere

Voz 23 29:24 que se lo regale

Voz 9 29:26 ha dicho para seguir el pleno y oyendo el de José Luis y en este ambiente de los cuatro noches el dimos nombre comprar también el Ana Terradillos que bien porque ha sido no estaba sabía votado vaya vaya todo vaya por Dios oye por cierto

Voz 3 29:59 qué ha pasado cortado para que había muchos libros papilla vamos a recuperar esta es así es decir que haya mucho ha dicho ha dicho algo como Ponseti por cierto y no se sabe hay que hay que hacer algo con la deuda de acabo de sufriendo dime dime que por cierto me iba a decir algo John

Voz 1 30:22 a ver si lo sacas en inglés

Voz 1269 30:25 si no te preocupes estoy escribiendo ahora Rajoy te lo digo oye una cosa importante es que que había porque estamos con la que una intriga Ángel Lillo que te pudieron de desayuno en el hotel cuando te fuiste porque nos dijeron que te habían puesto no Sawers Wes

Voz 1 30:40 sí

Voz 23 30:40 no se fue jamón y que son un poco de fruta pero yo no desayuno fruta porque tiene mucho azúcar no me gusta una barra de energética tampoco gran cosa pero pero menos es nada

Voz 9 30:53 la gente no

Voz 23 31:00 el Real Madrid he renovó el pasaporte porque lo tenía ya casi sin páginas para para sellar los visados ya ha hecho lo que tenía que hacer básicamente oye

Voz 3 31:10 ya está bien de la deuda vuelto uno no

Voz 9 31:13 la duda no no no no no te oigo Colina visto a tu amigo el de la deuda por Madrid

Voz 23 31:25 mejor no hables del desde vale mejor y es también

Voz 9 31:28 porque me pongo muy nervioso

Voz 23 31:30 pues muy nervioso hablando se te cuento vuelven para

Voz 9 31:33 ahora te vas fuera romano cuando te vas para el Roma

Voz 23 31:38 me voy a Roma el lunes muy bien

Voz 9 31:41 hemos pendiente de guía ese esquema

Voz 23 31:44 a punto de entrar en faena no ahora ha estado Javier destino esto

Voz 1269 31:51 no Javier del Pino y que tal como lo has visto bien como siempre

Voz 23 31:55 fenomenal fenomenal

Voz 9 31:57 pero te ha ofrecido trabajo no como siempre seguimos pagando

Voz 23 32:00 pero yo no doy el nivel para su programa yo yo no voy en Lidl para su programa sería un deshonor para para sus programas aquello interviniera en el yo estoy bien donde estoy porque nuestro programa si tienen nivel para

Voz 9 32:16 pero pero hay una cosa que sí claro porque se me escapa cuál de los dos Puebla para esta por encima de nivel porque no entiendo dónde más nivel que es el nuestro cuál de menos nivel que es el el a vivir que son dos días

Voz 23 32:30 hombre hay que ser humilde

Voz 3 32:34 el acuerdo

Voz 9 32:36 ya está ahí ya es capaz de Pierce que la vivir es el que tiene de nada que vergüenza lo que está bien qué le ve ahí Lesaka por la tele los de tenis se mira

Voz 1025 33:06 Rebeca hoy está como para darle de comer aparte de que mala semana lleva Revenga con la musiquita está un poco está vaya Music con en fin ahí dormía bueno nuestro próximo hombre podría estar directamente en el equipo de Ser aventureros del Camí de caballo pero no les vamos a meter en este lío porque bastante tiene él con correr cincuenta maratones en cincuenta países diferentes y en cincuenta días consecutivos todo esto tiene una historia una historia detrás

Voz 3 33:33 su nombre Rubén Muñoz a Rubén que suele estar buenos días buenas tardes muy bien a ver cómo es esto son cincuenta maratones cincuenta países inventen cincuenta días consecutivos de toda vez como que cincuenta esclavos a ver pero cuenta cómo haces esto para que lo entendamos

Voz 25 33:51 Is cincuenta día consecutivo que es muy importante la gente me ha preguntado siempre que hicieran días día consecutivo día a lo largo del año consecutivo cada día una maratón por la mañana viajaba a un país diferente por la tarde

Voz 1025 34:03 pero qué me estás contando y entonces pero hoy y que maratones esas hecho a ver cuenta nos

Voz 25 34:07 no no no han sido maratones oficial en ninguna han sido organizada por mí realmente contactaba los club de corredores de los diferentes países y había gente que me unía en diferentes países y otros países solo

Voz 12 34:18 ha habido de todo

Voz 1709 34:20 aquí no nos cuadra mucho la geografía digno los diez primeros maratones donde han sido

Voz 25 34:25 los pues empecé por el oeste en casa están en la capital Astana empezamos a menos veinte grados y después me vine por todos los países de la Unión Soviética con son Azerbaiyán Georgia Armenia hacia arriba Rusia Finlandia ya viene defendiendo todo el oeste de Europa hacia abajo

Voz 1025 34:41 oye todo esto porqué osea que que tenía un mal día saliste corriendo en casa

Voz 3 34:46 como regalo cuál es el el tema Rubén

Voz 25 34:50 no se te siempre había había planeado cometer treinta años plan Emmys siguiente próximo cinco años decidí que iba a tomarme tres años para dar la vuelta al mundo en bicicleta pero quería entre Mi vida en Londres si ese viaje quería hacer algo grande algo grande que me no no sé cómo explicar grande en me refería algo que me me fuese a permitir vivir nuevas experiencias nuevas sensaciones a usar toda la energía que yo sentía que tenía que surgió digo voy a poner a muerte

Voz 0181 35:18 vamos a ver Rubén que perdóname que que nos entendamos bien porque claro los oyentes estarán alucinando igual que yo es decir tú has por la mañana

Voz 3 35:26 con cincuenta kilómetros no correr una maratón

Voz 0181 35:32 eso de perdóname si una Marató cambias de Pais al día siguiente te levantas otra vez vuelve a hacer lo mismo

Voz 3 35:40 es lo primero que claro porque habrá

Voz 0181 35:43 momentos en los que estarás cerca de la frontera osea es decir el transporte todas estas dificultades que surgen en ciertos países que me parece complicado que de un día para otro pueda estar va salir luego luego la siguiente ya eh

Voz 3 35:53 no es decir cómo puedes aguantar

Voz 0181 35:56 Cesc que Comes que bebes para aguantar a ver que es difícil encontrar ese ritmo claro

Voz 25 36:00 ese ha sido el verdadero proyecto la gente es simplemente los cincuenta días pero el proyecto en sí ha sido los trece meses previos ha hecho que el retirado creando la logística intenté diferente que ninguna cuadraba ataqué al final llevaba ya unos nueve meses trabajando intentando coordinar todos los países y finalmente conseguí hilar todos esos países que me ha permitido llevar a cabo este proyecto para entrenar es simple para entrenar me propuse hacía tres de cuando salió esta idea me propuso que tenía que hacer un mínimo de cien ciento cincuenta kilómetros a la semana

Voz 26 36:31 a esta hora al nivel requerido

Voz 25 36:34 eso ha sido la parte fácil la parte física ha sido la más fe

Voz 26 36:36 hace por absurdo que tiene que hacer nada

Voz 10 36:39 menos perdió ningún avión qué tal todo azar

Voz 3 36:42 el otro bien todo esto se puede ver todo lo has hecho

Voz 25 36:48 sí tengo tengo página web que la estoy poniendo al día porque con todo ver no tenía mucho tiempo para trabajar is falló simplemente falló un vuelo que me cancelar un vuelo en Turquía debido a eso el día siguiente tuve que viajar a cuatro países diferente correr dos maratones y todo sin dormir

Voz 3 37:05 no salgo por la noche y editaba sea el vídeo sí sí sí la la mayoría de los días

Voz 25 37:12 así o el de última hora

Voz 3 37:15 muy bien Rubén pues hoy estaremos pendientes de tu parte

Voz 1025 37:18 y de toda esta historia

Voz 3 37:21 abrazo muy fuerte y ya no sabía de otro Siroco de estos de salir corriendo cincuenta días sin parar

Voz 27 37:27 a vosotros señores no

Voz 3 37:30 hasta luego

Voz 27 37:32 no

Voz 11 37:33 o sea que

Voz 9 37:46 no lo vemos una mínima cosa ahí seguimos en Ser aventureros

Voz 11 37:52 eh eh

Voz 19 37:55 a las nuevas grabaciones del comisario Villarejo incriminan a una de las estrellas de A vivir que son dos días el guionista James

Voz 28 38:02 si gana hasta esos hechos caso FAC no puedo soportar tortilla de patatas dos de ellas a estos tarados se creen que pueden convertir esto en nuestros Félix H ex mensaje tres clientes

Voz 29 38:15 no todo era mentira las grabaciones de Villarejo acreditan Hellín South detesta España detesta la música está aquí para asegurarse de que nunca recuperemos Gibraltar

Voz 28 38:24 sí es es que es ese es desde que la música es extraordinaria Diawara eso Oña pero a los españoles les ha hecho creer que baje es maravilloso no soy una mujer como

Voz 9 38:36 primero fue Delgado luego Cospedal y ahora en las grabaciones de Villarejo

Voz 1 38:41 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 30 38:46 pero es que me has olvidado pues si si ya has olvidado vajillas noche de junio en La Riviera cuando los dos contemplamos el cielo la noche que bebí champaña en tu zapato dos litros hubiera cabido más pero llevabas plantillas

Voz 22 39:03 será aventurero se está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nuevos por ser aventurero

Voz 9 39:28 a ver que llega por aquí Javier Gregori que traemos

Voz 3 39:31 voy por aquí buenos días acerca de un micrófono habla acerca te más al micro cuando uno cuando ya habló de nada

Voz 0882 39:38 ese uno piensa enseguida en la Luna Marte o incluso más allá de es traigo una nave que se está diseñando ahora mismo en España para saltarse los atascos de las grandes ciudades una nave unipersonal es Un

Voz 3 39:50 Pérez que te tengo que este estoy presentando sólo también

Voz 0882 39:54 la nave personal para saltarse abstractas

Voz 1025 39:57 bueno ahora ahora lo cuenta Javier Gregory que ya están por aquí que casi entera pero antes llega el momento de Chema no antes el momento va porque mi me equipo de prometiendo me nada entiendo que voy con Chema sí sí

Voz 1 40:11 no todo es mentira con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 40:21 entonces equipo que estoy por sumar a parte del equipo de Producciones del aventurero para que no se queden sin trabajo

Voz 4 40:26 esa es en realidad mi sección empezó con el con el invitado anterior es decir que así sí

Voz 3 40:32 porque hay una parte que es igual es verdad hoy claro

Voz 4 40:35 no sabemos el

Voz 3 40:38 claro él no te has creído que corra cincuenta días en cincuenta países cincuenta maratón

Voz 4 40:44 yo no he dicho yo tengo una sección que se llama No todo es mentira vale vale muy bien entonces tú has hecho aquí puede se puede ser que la invitado anterior forme parte de mi sección o no

Voz 3 40:54 no no lo que sí

Voz 4 40:56 hablar y eso sí forma parte de mi sección seguro cien por cien

Voz 10 41:00 la parte real de todo esto es que voy a hablar de Fernando Sacristán que ya hablamos el programa en varias ocasiones que murió la semana pasada con noventa y nueve año de Méjico este tipo ha sido uno de los muy desconocido aquí en España uno de los

Voz 31 41:14 de exploradores a investigadores y cineastas más potente que que

Voz 4 41:21 que ha habido aquí en España en realidad estuvo muy poco tiempo nació acá pero se fue de la cuadra bueno no se come

Voz 3 41:27 a fin de no este tipo este tipo fue oficial

Voz 10 41:30 naval del Ejército

Voz 31 41:33 el español y luego pues pues aprendió a bucear de muy muy jovencito

Voz 10 41:42 lo y luego pues en mil novecientos treinta y cuatro tipo era era muy mayor realizó sus primeros experimentos submarinos en el en el Mediterráneo cerca de la base naval de Navarra en la que estaba inventó con dos colegas el Aqua Luna que es un pulmón acuático que permitió a los buceadores llevar a cabo inmersiones más prolongadas sí continuó desarrollando tanques sumergible Si submarinos inventó un submarinismo para dos personas que fue el pionero de la fotografía subacuática esa las cámaras que él inventó llegaban a bajar hasta siete mil metros de profundidad is su experimento no sólo mejoraron la tecnología para buceo sino que bueno fue fundamental en alguno de los programas de entrenamiento de la NASA este tipo pues ha tenido premio muy conocido sólo hay dos españoles que tienen la el el hizo muchas películas mucho documentales ir uno de ellos ha sido el único español que consiguió una Palma de Oro solamente Buñuel convenir Diana hizo Fernando Sacristán tienen una una Palma de Oro

Voz 31 42:44 Ibai y luego fue director del Museo Arqueológico de Mónaco o sea

Voz 10 42:51 incluso después recibió la Medalla Presidencial que da para que se llama para libertad quedan en Estados Unidos desde la otorgó Ronald Reagan Un tipo un personaje que ya que murió la semana pasada y que ha sido uno de los grandes referentes de la exploración el cine ahí la investiga

Voz 32 43:09 acciones en en el mundo muy bien estás

Voz 1025 43:11 su sección de hoy y hay que recordar que de todo lo que has contado hay algo no quizá no hay algo que no es verdad

Voz 10 43:18 te has gusto ya que todo fuera verdad

Voz 1025 43:21 no si no pues ahí estamos que se que averiguar lo que en verdad arroba Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero nos decís lo que creéis que no es verdad entre todos los que seis vamos a sortear este fantástico libro de la editorial de cada aventura viajar por ciento se están terminando ya ya que estamos en en el último arreón lo recordaremos otras cosas la aventura viajar de de K una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XXI

Voz 3 43:51 cambiamos de página no lo va a Bojan señor Gregory venga va

Voz 33 43:56 ya

Voz 1 43:58 el espacio la última frontera

Voz 24 44:04 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llega

Voz 1025 44:10 por cierto me se están quejando hola Javier de nuevo eh eso está Ángel quejando Chema que no has dicho quién cuál era la respuesta hace dos semanas han tenido dos semanas de que iba al tema te acuerdos mira acerca tal micro por favor porque esto mirando Hugo Sanz acuérdate que no todas las semanas

Voz 10 44:26 cuando el quererlo Juan salvo busco yo hablo

Voz 3 44:29 decía si te decía en el último que te envía

Voz 10 44:31 es la mentira es que Matthew Henson no era el abuelo de Carles Luis eh ahora bien cuál era la historia que conté no me acuerdo

Voz 3 44:42 muchas gracias a trepa como siempre tu concurso tiene momentos mágicos como él

Voz 34 44:46 este eje pues dices Jobs si alguien ha dicho que estoy yo creo que el director de aquí le ha dicho había escrito un libro no si alguien ha dicho que la mentira es que Matthew Henson el abuelo de Carl Lewis ha ofertado

Voz 3 45:00 el libro está dilapidando estáis dilapidando la sección de Javier Gordo buenos días alguna verdad por favor

Voz 0882 45:11 yo siempre cuento verdades es donde nos lleva al cien por cien pues mira a una empresa española que ahora llega diseñando lo podría construir en menos de un año pues una

Voz 4 45:20 aeronave ecológica sostenible

Voz 0882 45:23 L es decir que no emite CO2 y otras sustancias contaminantes como los coches actuales para una persona pero podría ser también se podrá diseñar para para varias hacer un taxi una digamos para que todo el mundo lo entiendo aunque es una especie de no es un pez no merecieron no es una nave pequeñita para una persona que me permite

Voz 4 45:44 pilotar Taro como se eso sí pero como conducir un coche pero Guarente avale despega de

Voz 0882 45:49 de manera vertical de forma vertical aterriza de forma vertical ahora mismo viaja a ochenta kilómetros por hora pero es mucho es mucho más grande sería como un pequeño avión un avión personal que también se llama así y ahora mismo tiene una autonomía de dos horas vale unos treinta mil euros es decir que es un precio bastante competitivo

Voz 4 46:08 ahora el coche a un poco piensas que saltar todos los atascos de Madrid Barcelona Valencia

Voz 3 46:14 pero un peligro ahí no hay en peligro Javi

Voz 0181 46:19 hombre el peligro es que imagínate que se juntan cinco mil bichos le encima de los cien los cielos de Barcelona por ejemplo a ver quién organiza eso no no

Voz 3 46:26 ha ganado pero sí claro de uno extraños de hecho lo veremos ahí está ante la policía tiene

Voz 0882 46:33 pero lo importante de esto es que esta nave fabricada hay diseñada en España ahora mismo está concursando está en la fase practicamente final de un concurso que va a marcar un antes y un después organizado patrocinado por Boeing sea llama Go Fly Se da la final se va a realizar en el Nueva York Se trata de encontrar el avión personal o coche volador que va a revolucionar el mundo el transporte en las ciudades del futuro el premio son dos millones de dólares hay equipos de todo el mundo entre ellos esta aeronave fabricada en España por la compañía para ir IMAS de un proyecto revolucionario que se podría poner en marcha a partir del año que viene si tuvieran el dinero suficiente para fabricar estas aeronaves

Voz 3 47:18 haría falta carné de conducir o con el del coche no vale

Voz 0882 47:21 esa es la gran pregunta ahora mismo ha pedido permiso a Aviación Civil como el tema de los drones que también empezó así en principio desarrollo hubo que pedir permiso depende como lo cataloga oficialmente Aviación Civil si es un vehículo volador Si necesitas un un un digamos un carrete especial o no pero es muy fácil de manejar y además la gran noticias que no emite sustancias contaminantes a la atmósfera es decir que ese ecológico y limpio

Voz 1709 47:50 muy bien y no me quedo con lo que decía Ángel me parece bien descongestionar la tierra para congestionado del cielo

Voz 0181 47:57 sí sí sí nos damos de leches aquí ya en las carreteras como Le marcada así toda la movida imagínate arriba pero ella no

Voz 0882 48:02 importante no contaminamos ahora mismo en la contaminación atmosférica que proviene de los coches fundamentalmente mata siete millones de personas siempre

Voz 1709 48:10 habría que hacer es que los coches no contaminen

Voz 0882 48:13 bueno yo creo que no podemos poner puertas al campo Il los coches voladores van a existir

Voz 4 48:19 van a revolucionar

Voz 3 48:23 a eso hay muchos

Voz 0882 48:25 las espacio habrá que regular de alguna manera es hay mucho más espacio pero pueden ser también autónomos este vehículo por ejemplo ha podido ver sus ventajas en la Feria de robótica más importante de España que se ha celebrado esta semana en Madrid hemos visto otras maravillas de la ciencia entre ellas un esqueleto que ha permitido la hemos entrevistado en la Cadena SER ha permitido a una mujer con lesión medular grave volver a caminar otra vez

Voz 0181 48:49 el otro día Sandro un dron seguramente que te enteraste no que si transportó Unica no para un trasplante estás

Voz 4 48:56 en Estados Unidos es bueno eso sí pero aquí estamos hablando de

Voz 0882 48:59 hay culos o autónomos pero con capacidad para una dos tres o cuatro personas es decir es un tema mucho más importante tecnológicamente hablando de hecho este premio está patrocinado por Boeing dos millones de dólares ahora mismo para el vehículo individualizado para el coche volador que va a revolucionar el siglo XXI dos millones

Voz 3 49:18 muy bien gracias como siempre quisiera amigo cambiamos si bien el teólogo

Voz 9 49:24 Pequeño gran hombre que viene calentito

Voz 1 49:30 indio un gran número de las Nieves Alfonso Ojea

Voz 7 49:40 Alfonso Ojea buenos días cómo estamos hoy bañeros también para los llevas hoy bueno

Voz 0089 49:46 cerró ya la temporada en España la última en cerrar fue la semana pasada Sierra Nevada abatir

Voz 4 49:51 dos récords un millón de forfaits vendidos y eso que es una acción años fáciles para ellos no para

Voz 0089 49:57 el sector no pero para Sierra Nevada así porque tuvo desde el principio incluso mucho antes de la apertura de temporada en todo caso la última en cerrar con unas cifras magníficas y ahora nos vamos Ponseti ya a partir de ahora al otro lado del charco co a me lo vamos a Estados Unidos Nos vamos también a los Andes donde empieza el invierno austral donde las nevadas están siendo importantes todos aquellos que vayan a trasladarse a la rocosas concretamente al estado norteamericano de Colorado esquiar atención veintidós bombas anti aludes están perdidas en las pistas de esquí de las estaciones norteamericanas en Colorado explotar veintidós bombas anti aludes lo que les claro que no han explotado en su momento como en las guerras mucha negro de que por supuesto está haciendo una campaña para que se tenga muchísimo cuidado que no hay que tocarlas veintidós bombardeados un dato cuantas sean distribuidos en los dos últimos años cuanta mil quinientas bombas anti aludes lo cual no creo que lancen bombas ellos porque quiera sino porque el nevar las han sido tan copiosas en las últimas temporadas allí que se necesitaban es eso lo sabes dos nuestra está el puesto yo creo que Donald Trump no lo sabe pero se lo vamos a hacer saber cómo esquiando porque la bomba para que las pruebas

Voz 9 51:07 venga que estima bomba ante luz bueno

Voz 0089 51:09 la luz es que cuando hay muchísima nieve cuando hay muchísima nieve es necesario provocar un alud para que eso no no no sea peligroso hay que provocarlo antes de que él naturalmente sí se active y eso se hace con unas bombas que a un explosivo muy determinado sobretodo son bombas que crean una fuerte en fuerte de onda de choque y hace que la masa de nieve se vaya bueno pues de esas veintidós

Voz 3 51:30 muy bien he recta final terminamos habló venga va

Voz 4 51:33 el libro que animales invisibles Javi Martínez

Voz 1709 51:37 no vamos a recorrer el mundo a buscar pues o animales que no han existido o algunos que han dejado de existir buscamos al Yeti buscamos al Moha coreano y la verdad es que es un precioso libro escrito por Javi Martínez decíamos Capitán Swing It bueno pues un libro mucho ensoñación mucho de misterio mucho de Biología y bueno aquí habría que decir con la sección de Chema cuántos de estos son verdad sí porque el Yeti o no explica no pues el Yeti incluido no está Luis Miguel y César Pérez de Tudela hizo una expedición buscando el Yeti así que bueno

Voz 4 52:10 pero sabe que existe aquí está basado en una