José María Ezquiaga Bravo: Investigador en cosmología y ondas gravitacionales

me voy a Estados Unidos a la universidad

Voz 1046

00:20

pues Un proyecto que viene financiado por la NASA los que voy a hacer es investigación básica en en mi campo la cosmología allí en las ondas gravitacionales es un proyecto que será de tres años lo normal en el campo de mi campo de investigaciones que tras terminar el doctorado uno se tenga que ir fuera una estancia postdoctoral es una de las mejores experiencias también para ganar conocimientos de otros centros de investigación en el extranjero y luego con la idea también de luego poder volver a España hay transmitir esos conocimientos que es lo que sucede en España un poco la diferencia con otros con otros países el problema es que en España tenemos muchos investigadores muy bueno todo el mundo pero sólo muy pocos son capaces de volver a España entonces el hecho de irse fuera yo creo que sí que es una cosa normal el campo lo que quizás sea más anómalo de España es que luego no somos capaces de atraer a la gente que siempre me ha interesado mucho intentar entender cómo funcionan las cosas ha gustado también bastante las matemáticas física quizá en un poco estás dos cosas no