Programa especial tras el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 2 00:09 de confirmarse que ha fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba socialista

Voz 3 00:13 queremos agradecer las muestras de respeto de afecto que ha tenido a lo largo de estos jornadas en las que ha estado en el hospital de la misma manera queremos agradecer a todo el equipo del hospital Puerta de Hierro de Madrid Susa atenciones su dedicación su profesionalidad en el trato que han dispensado Alfredo les informo que la capilla ardiente se realizará en el Congreso de los Diputados a partir de las veinte treinta horas de esta tarde noche los detalles del conjunto de de de actividades que estarán relacionadas con con el sepelio las iremos comunicando oportunamente a través de los servicios de prensa les agradezco el trato que han dispensado de han dispensado los medios de comunicación durante estos días nada más muchas gracias a todos en nombre de la familia gracias

Voz 1018 01:18 pues este es el comunicado que acaba de leer Un portavoz de la familia Rubalcaba ha muerto Alfredo

Voz 4 01:23 Pérez Rubalcaba cómo le gustaría que le recordarán sinceramente a mí pues como una persona trabajadora honesta

Voz 1018 01:34 y que creía lo que decía así respondía que en la Cadena Ser a las preguntas de Carles Francino el dirigente socialista que lo fue todo o casi todo en la vida política de nuestro país tenía sesenta y siete años había lanzado ha nacido en solares en Cantabria han que toda la vida le gustó veranear en las playas de de Llanes Asturias vamos a recordar algo de su dilatada pésimo perfil político humano social que pasa por la educación por el Ministerio del Interior por la Vicepresidencia del Gobierno por ser portavoz del gobierno ahora más director

Voz 0142 02:03 jo buenas tardes pues decir Rubalcaba es decir PSOE decir Rubalcaba es decir política este cántabro llevaba más de cuarenta años en las filas socialistas en las que ingresó con veintitrés años

Voz 0093 02:14 abandonaré mi compromiso político nunca aquel que hace muchos años me llevó a pedir el ingreso en el Partido Socialista que será mi partido hasta el final de mis días compañeros son socialista y lo seré hasta el final de los días Jasmin el final de idea

Voz 1444 02:30 bueno la formación decíamos antes de llegar a la política había sido

Voz 0142 02:33 profesor de universidad a la que regresó en dos mil catorce tras los malos resultados del partido en las elecciones europeas

Voz 5 02:40 en septiembre dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad han sido veintiún años veintiuno que son muchos si quiero deciros una cosa hay qué es lo que hermano el mayor honor que puede tener un político el mayor es ser diputado no hay no hay otro más importante no hay otro puesto más relevante no hay otro puesto más importante no hay otro puesto más gratificante y por tanto han sido veintiún años de un honor para mí que

Voz 0142 03:13 a los que ponga fin ahora hombre fuerte en los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero con el primero fue ministro de Educación y Ciencia durante un año en el que promovió varias leyes educativas como la reforma universitaria o la LOGSE

Voz 6 03:26 la convicción de que reformando la tentación extendiendo la educación estamos poniendo las bases de un país más moderno más y más solidario y más justo

Voz 0142 03:37 tras las elecciones de mil novecientos noventa y tres de las generales fue designado ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes cargo que ocupó hasta mil novecientos noventa y seis ya entonces empezó a dar cuenta de los cambios que traía la primera línea política

Voz 4 03:50 eh

Voz 0093 03:52 no hace mucho tiempo para un señor me echó una bronca sobre no se qué de una pequeña y mediana empresa ahí ya le tuve que Florida que yo ya no soy de esto y me dijo algo así bueno sí ahora que lo pienso usted los otros pero bueno algo podrá hacer sí sí ése fue en el congreso del PSOE

Voz 0142 04:09 de de dos mil en el que Zapatero se hizo con la secretaría general del PSOE Rubalcaba que había apoyado a José Bono pasó a formar parte del Comité Federal del partido luego en dos mil cuatro fue portavoz socialista en el Parlamento que salió de las generales marcadas por los atentados del 11M para la historia parlamentaria de este país quedarán sus broncas con Zaplana en los plenos

Voz 0093 04:28 dar pábulo a esa gente que está hoy presuntamente acusada de ciento noventa y uno homicidios de más de mil quinientos homicidios frustrados dar pábulo a ese señor Zaplana permítame que le diga yo creo que es una inmoralidad traer ese debate aquí al Parlamento me parece que es una cuestión inmoral sólo quieren señorías tapar sus vergüenzas no pretenden llegar a la verdad sino tapar sus vergüenzas le voy a decir una cosa ya para finalizar señor Zaplana si efectivamente hubo una conspiración la que protagonizaron ustedes para intentar engañar a todos los

Voz 0142 05:00 con fama de eficaz y de gran negociador asumió la cartera de Interior durante perdón una etapa crucial tras el alto el fuego permanente de ETA alto el fuego que decretó en marzo de dos mil seis y la gestión de Rubalcaba fue clave en los éxitos en la lucha antiterrorista

Voz 0093 05:15 saben ustedes que en los últimos tiempos hace ya casi un año se vienen realizando un conjunto muy importante de operaciones contra la banda terrorista ETA hace más de un año realmente antes después de la ruptura del alto el fuego un conjunto de operaciones muy importantes que han dado resultados yo creo que a él le tocó gestionar también las

Voz 0142 05:37 Tura de la tregua de la banda terrorista tras el atentado de la T4 de Barajas en diciembre de dos mil seis

Voz 0093 05:43 es un atentado que viene a interrumpir nueve meses sin actuaciones violentas por parte de ETA es un atentado repito que interrumpe que rompe el alto el fuego permanente que ETA decretó hace casi nueve meses en el a veces

Voz 0142 05:59 legado como titular de Interior está también la puesta en marcha del mando único de la Policía y la Guardia Civil

Voz 1018 06:04 es también la del carné por puntos

Voz 0142 06:06 el logro de reducir las víctimas mortales en carretera en nuestro país

Voz 7 06:10 por séptimo año consecutivo entre todos hemos conseguido que en España haya menos accidentes en las carreteras menos heridos graves menos fallecidos y me parece que ese balance sí que es claramente alentador es el séptimo año en el que sucede esto

Voz 1018 06:28 ya hace unos minutos ha pagado la vida Alfredo Pérez Rubalcaba después de que el pasado miércoles sufriera un ictus cerebral en su domicilio del que no ha logrado recuperarse a pesar del esfuerzo de los médicos del hospital Puerta de Hierro de Madrid que se ha convertido en estos dos días en epicentro de la vida de nuestro país ahí está nuestro compañero Nicolás Castellano Nico buenas tardes

Voz 1620 06:45 qué tal buenas tardes pues oficial Alfredo Pérez Rubalcaba fallecido hace unos minutos a los sesenta y siete años en este hospital universitario Puerta de Hierro después del empeoramiento de su estado de salud tras sufrir el pasado miércoles un ictus en su vivienda madrileña ha sido Goyo Martínez jefe de gabinete y amigo íntimo de Rubalcaba y de la familia quién ha comunicado a la noticia hace sólo unos minutos en la puerta de este hospital trasladando el agradecimiento de la familia tanto al personal del centro hospitalario como a todas y a todos aquellos que han trasladado también su apoyo ya ha anunciado que la capilla ardiente se abrirán oficialmente a partir de las ocho y media de la tarde en el Congreso de los Diputados por aquí siguen llegando personalidades del Partido Socialista sigue dentro de este hospital José Blanco acaba llegar también Soraya Rodríguez que compartió labores de portavocía en el grupo parlamentario socialista con Alfredo Pérez Rubalcaba también ha llegado el personal de seguridad de Moncloa con lo que se espera también una pronta visita a este hospital del presidente algo sin salir

Voz 1018 07:38 comunica el portavoz de la familia la capilla ardiente se instalar en el Congreso de los Diputados a las ocho y media pero mientras tanto María Manjavacas en Ace hospital Puerta de Hierro supongo que es incesante el número de personas de amigos de familiares de compañeros de curiosos también que se van acercando porque el perfil humano de Rubalcaba es muy conocido yo creo que es el político español de un recorrido más dilatado puesto que se remonta a principios de los años ochenta nada más ganar Felipe González las elecciones en el ochenta y dos cuando fue nombrado número dos del Ministerio de Educación en los tiempos en que José María Maravall era ministro María

Voz 1444 08:08 sí es como tú decías cesante el goteo de gente que se está pasando por aquí la gente de su familia que en ningún momento ha despegado de este hospital su mujer Pilar Goya a su sobrino como su hijo sus familiares pero también su familia política por aquí los hemos estado viendo han estado José Blanco ha estado Soraya Rodríguez los últimos que precisamente entraban antes de que conociéramos este fatal desenlace era Gabilondo con un rostro muy llamativo muy abatido nos decía que que bueno que hoy corrían tiempos de tristeza en escuchamos

Voz 0175 08:41 Alfredo es una persona muy entrañable muy cariñoso muy próximo a todos claro la tocado en la vida siempre hay eran unos puestos que parecería que exigirían y exigen también nuestra actitud y puede haber dado en algún momento quizá la percepción de alguien distante pero es una persona absolutamente cariñosa próxima

Voz 1444 09:04 era muy bonita la frase con la que se despedía de de nosotros cuando volví a entrar al hospital decía hoy son tiempos antes de que se conociera la noticia son tiempos de espera son tiempos de tristeza después minutos después salía el compañero Borrell aquí Él ha destacado su talla personal y también su talla política decía que era un hombre Alfredo Pérez Rubalcaba que había estado en todos los frentes era como él lo definía un todo terreno le escuchamos

Voz 8 09:33 la primera vez que Alfredo Pérez Rubalcaba fue cuando era jefe del gabinete de la exsecretaria de Estado de Educación ellos estaban Hacienda Hay hicimos la ley de reforma universitaria se empezó a pensar ya en de ochenta ha estado en todos los frentes figura política todo terreno no hay más que ver en La Verdellada de de afecto que sea levantado todas las latitudes de todo el ámbito desde el partido ganar política española

Voz 1444 10:07 esto José Antonio lo decía bueno pues unos minutos antes de las tres de la tarde ya ha sido la última persona que ha venido aquí a hacernos unas declaraciones después de después de que haya pasado este desenlace aquí en la calle el hospital Puerta Hierro para quien no lo conozca esta la localidad de Majadahonda está alejado de lo que es en la capital a veinte kilómetros pero está lleno de gente esta gente que aquí también ha sentido la tristeza y el dolor cuando se nos ha comunicado la noticia hay muchos periodistas hay cámaras hay fotógrafos están de aquí están de otros países y todos estamos aquí en un cordón estamos guardando perfectamente de de seguridad a la espera de lo que nos diga la fe Emilia el director del Centro hospitalario de Majadahonda donde ha fallecido esta tarde a los sesenta y siete años el histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba Madrid primeros

Voz 1018 11:01 elecciones pero podemos saludar a un compañero de partido también de Gobierno de Rubalcaba Ramón Jáuregui buenas tardes hola buenas para usted fue compañero de Rubalcaba durante muchísimos años compartieron gobierno con Zapatero usted era ministro de la Presidencia que recuerdo le queda hoy de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 9 11:15 yo creo que que a todos nos queda el recuerdo de un servidor público socialista ejemplar de un gobernante extraordinario de una persona humanamente fantástica que tiene una serie de contribuciones históricas al es la España de hoy yo me quedo simplemente recordando lo que fue su contribución extraordinaria discreta al final del terrorismo a la paz a la paz que que que que que hoy disfrutamos Alfredo se nos ha ido muy muy pronto desgraciadamente pero nos queda su su recuerdo que es un recuerdo lleno de lleno de orgullo que reivindicamos ID de esas personas que se van porque la vida es pasar haciendo y dejando mucho mucho y bueno

Voz 1018 12:04 España no

Voz 4 12:05 a Rubalcaba exactamente hasta hasta dónde hasta cuándo

Voz 9 12:09 es que no no no se puede establecer una directo pero yo creo que es una persona que desde a Sergi prácticamente desde los ochenta viene contribuyendo a la España que tenemos hoy

Voz 1018 12:20 se lo pregunto de otra forma más directa hubiera sido posible el final de ETA sin Rubalcaba

Voz 9 12:26 pues hombre no me atrevo decírselo pero sí hubo la junto a Zapatero tuvieron la la la la grandeza de encontrar la la pista de aterrizaje del final el final yo creo que es una conquista de la democracia del pueblo pero sinceramente creo que su capacidad su habilidad sea la discreción con la que manejaron los últimos años la la la combinación extraordinaria de firmeza y de represión policial contra la banda para desarticular la plenamente y al mismo tiempo a la inteligencia de poner una pista de aterrizaje para que aquel octubre del año dos mil once que no olvidaremos escucháramos como escuchamos de la violencia había terminado para siempre es sólo el Alfredo lo hizo Alfredo con con los compañeros vascos hizo por supuesto con el presidente Zapatero pero

Voz 10 13:18 el gran parte de ese mérito lo tiene

Voz 9 13:23 personalmente en este momento no puedo por menos que reivindicarlo porque España ha perdido una persona extraordinariamente importante en su historia moderna

Voz 1018 13:34 pues Ramón Jáuregui muchísimas gracias y un fuerte abrazo en esta tarde difícil salvo buenas tardes la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega en la actual presidenta del Consejo de Estado señora de la Vega buenas tardes

Voz 11 13:45 bueno quizás hombre sino que éstas son

Voz 1018 13:47 especialmente amargas para alguien como usted que vivió junto a Rubalcaba

Voz 4 13:51 momentos buenos momentos malos

Voz 1018 13:53 momentos duros de la política en Lorena

Voz 9 13:56 es que es momento de desolación porque no esperábamos que esto pudiera ocurrir una manera vamos Alfredo siempre decía que tenía una una frágil salir de hierro hicimos que ya era un hombre muy fuerte un hombre con una gran capacidad hay una gran fortaleza personal que de repente haya pasado esto dejaba todos bueno pues consternados no es que no no no tengo palabras no para expresar la pena y además cómo cómo es que es difícil pensar que que la vida y la política va a seguir sin una persona que muy ante tan querida como ha sido es Alfredo Pérez Rubalcaba yo lo conocí hace ya muchísimo tiempo desde el año noventa y tres ya tuve la primera aplica cuando él era la portavoz del Gobierno yo era secretario de Estado Justicia entonces me bueno ahí me di cuenta que comprende la capacidad la grandísima capacidad suya a políticas su dimisión un su capacidad de gestionarlos de gestionar la política la gran política de gestionar además con una gran visión una gran sutileza momentos difíciles los momentos convulsos me también una época difícil ir bueno pues el Gobierno comparte una primera etapa muy importante porque ver al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista trajo también difícil que que realizó maravillosamente bien porque me mantenía permanentemente la acción del Gobierno Parlamento y con con una gran capacidad de diálogo y entendimiento todos los temas de la prueba está que en aquella época nadie supo que no teníamos mayoría absoluta porque ahí está para siempre Alfredo negociando hablando entre mirando convenciendo

Voz 12 16:00 además se siempre intentó conseguir un entendimiento especial no con el grupo de Convergencia i Unió de

Voz 1018 16:06 esto fue decisivamente al grupo al que yo

Voz 9 16:08 yo creo que el el agua sobre vería lo era un hombre que me gustaba y tenía una gran capacidad de diálogo una capacidad para interlocutor no para intervenir en en una conversación política llegar a acuerdos y a consensos de los cuales tú se sintiese protagonista era un artista en eso no artista del que el consenso del acuerdo de diálogo de negociación no tan es así que que eso le llevó a conseguir el mayor de los éxitos que se con el final de la lucha antiterrorista

Voz 1018 16:46 ante ante lo preguntaba precisamente por eso a Ramón Jáuregui quiero preguntarle usted por otro asunto hablaba de Rubalcaba portavoz eh eh del grupo parlamentario socialista en el Congreso alto con papel importante

Voz 4 16:57 de cara a la

Voz 1018 16:59 al proceso de negociación en el Congreso de los diputados de la reforma del Estatut que salió del Parlamento catalán como decía hacer la poda

Voz 9 17:07 perdón que a Rubalcaba como

Voz 1018 17:09 portavoz socialista en el Congreso le tocó un papel complicado que fue lo que llamaba en el argot casi íntimo hacer la poda del Estatut que salió del Parlamento catalán hay tuvo también un protagonismo especial

Voz 9 17:20 bueno él estuvo en todos los entornos bomba yo creo que que es una persona que desde luego hay en en la vida política mi vida política activa en el pene les pienso todo lo que hemos compartido su protagonista siempre en todos los temas importantes y efectivamente también se ha esas dos legislaturas pues tú mismo especial en él todo lo que fue la tramitación la negociación

Voz 10 17:47 mi o el de la aprobación del Estatuto en el Congreso no se fue difícil muy laboriosa había que negociar dentro y fuera estar en todo

Voz 9 18:01 los los los terrenos estuvo lo supo hacer supo atender a todos los flancos no porque tenía una visión de holísticas de la política exterior el político un amaba la política la política como instrumento para cambiar las cosas para mejorarlas para conseguir me posiciones de la sociedad de mejora de progreso fun gran y su educación tampoco lo bueno solidario primeras reformas educativas de ahí también el impulso de él en los años ochenta en una época pues me siete González no la verdad es que es un es un hombre que ha tenido una trayectoria completa un loro que no ha habido un ámbito que no haya tocado haya intervenido ir en el que no haya brillado no ya lo con con con con esa manera que lo que tenía de hacer las cosas una forma muy natural

Voz 10 18:56 una forma muy muy muy entendible

Voz 9 18:59 el próximo muy cercana te que siempre

Voz 1018 19:02 pues agradezco mucho su presencia aquí en la Cadena Ser en este tiempo se difamación en estas horas difíciles un buenas tardes os atacar de nuevo al hospital Puerta de Hierro al que acaba de llegar creo que el presidente del Gobierno Nico

Voz 1620 19:15 si acaba de entrar el presidente Pedro Sánchez que ha sido recibido con un abrazo como ayer por la tarde por Goyo Martínez amigo íntimo de Rubalcaba portavoz de la familia quién ha sido el encargado de leer sobre las tres y media de la tarde ese comunicado oficial del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba Pedro Sánchez nada más entrar al vestíbulo ha saludado a la familia y a muchos de sus compañeros de filas como Javier Fernández José Blanco Antonio Hernando o Elena Valenciano entre otros muchos miembros del PSOE que sigan a esta hora José Antonio entrando hasta este centro hospitalario católico pederasta

Voz 4 19:42 tardes si Pedro Arriola buenas tardes

Voz 13 19:47 hola buenas tardes bueno estamos niña como una persona

Voz 12 19:49 tenido un peso importante la dirección del Partido Popular en momentos también

Voz 1018 19:54 dice les delicados en procesos quizá decisivos de cara al final de ETA que recordó que en este momento de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 14 20:03 pues se ha ido

Voz 11 20:06 sin duda hay que entrar en el tópico pero traido gran hombre es antes que nada eh antes que un gran político tal es un gran hombre una gran persona hiló vamos a echar mucho de menos pero hay quien piensa ahí no es no soy el único que no merecía sin duda alguna haber quedado disminuido afectado por por el golpe

Voz 10 20:37 Belén in situ si oye

Voz 11 20:41 no estamos traumatizados por el hecho no pero de alguna forma hay un hay equilibrio mira perdón de teatro acabas

Voz 1018 20:54 señoras en la que España ha sido injusta con el dirigente desaparecido

Voz 11 20:59 sí con cualquier político es clara que el político lo yo no lo soy ni lo he sido

Voz 1018 21:06 pero así decirte herido que está bien

Voz 11 21:09 los pasillos del poder siempre siempre es injusto no yo creo que con Alfredo y que él lo llevaba con gran dignidad ha llevado a cabo una cierta sonrisa no pero sí ha sido escuchó él es un hombre no sabremos eh porque yo que no soy nadie algunas cosas se pues no sabremos nunca las cosas que debemos

Voz 4 21:37 sí

Voz 1018 21:38 pero está usted insinuando que quizá el papel el portavoz Ximo de Rubalcaba ha ido más allá de lo que conocemos en cuestiones clave

Voz 11 21:44 sin duda es si puedo dar noticia hecho pero no es cuestión

Voz 14 21:52 si Alfredo ha sido

Voz 11 21:55 personaje muy atacado muy destacado lo ha llevado siempre con gran naturalidad tampoco ha ido por ahí presumiendo de las cosas que que hacía lo sabía

Voz 4 22:09 pues señor regla muchas gracias también estar en directo con nosotros buenas tardes no adopta pero no creo que tenemos también como

Voz 1018 22:16 qué hacían con la presidenta del Congreso en funciones Ana Pastor buenas tardes señora Pastor

Voz 11 22:20 hola buenas tardes buenos

Voz 1018 22:22 especialmente impactada por esta noticia el Congreso sin Rubalcaba es prácticamente impensable verdad

Voz 11 22:28 pese la verdad que sí bueno en primer lugar como letras la dado a a su esposa pues eh

Voz 9 22:33 me mi mis condolencias

Voz 11 22:36 con todo mi afecto y todo mi cariño es verdad que él es una persona que que ha tenido he tenido mucha relación con él la tú que cuando él estaba en el

Voz 15 22:45 sí no una oposición la tuve a lo largo de todos estos años y la detenido hasta hasta ahora no hay es una persona aparte de las

Voz 11 22:54 cualidades que le reconocen todas las personas no que sean de un partido de otro de los ciudadanos de un gran orador de un negociador fantástico pues creo que ha sido un servidor público excepcional no que la demostrado en todo momento que ha sabido irse el tú a lo suyo no que esto para mí es un político es una cosa también importantísima no saber estar también saber que te vas a ir desde luego un gran servidor público pensando siempre en el interés general haciendo un servicio a España momentos además de complicado y delicado

Voz 1018 23:31 me gustaría escuchar con nosotros un pasaje que creo que forma ya parte de la historia de la vida de Parlamento y el momento en el que el presidente entonces presiente de la cámara Jesús Posada despide a Rubalcaba en el mes de junio del año dos mil catorce cuando Rubalcaba dice adiós al Congreso toda la Cámara puesta en pie la aplaudo durante más de un minuto

Voz 0923 23:47 como les ha ocurrido a muchos de ustedes yo me he enterado esta mañana con gran tristeza que nos va a abandonar en los próximos meses su escaño Alfredo Pérez Rubalcaba como presidente del Congreso y creo que represento la voluntad la inmensa mayoría de los diputados quiero agradecerle su labor durante todos estos años su labor en el escaño que ha dado categoría Ia altura a la función de diputado siempre será recordado como una gran figura del parlamentarismo del siglo XXI muchas

Voz 16 24:32 es un mito en el que durante un minuto todos los diputados de la Cámara el pie ya en los pasillos quiso quitar importa

Voz 2 24:45 hacia dijo una frase que no quiso que quedará grabada pero al final quedó grabada

Voz 0093 24:50 siempre estaba agradecido hoy además estoy agradecido por este cariñoso homenaje que siempre a uno le perturba no por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que iba a decir enterramos bien pero eso seguro que es un titular

Voz 16 25:10 bueno señora puesto

Voz 4 25:13 cómo cómo cambian los tiempos no

Voz 11 25:15 es que estaba yo fui una de las que aplaudir porque yo era entonces el Gobierno estaba en el en el banco así no yo creo que además de una inteligencia era muy inteligente y era tenía un sentido del humor

Voz 9 25:28 por el camino y agudo era muy agudo pues se

Voz 11 25:32 vivamente todo el mundo y me reconoció en en aquel aplauso pues su aportación la aportación a la vida pública en los distintos momentos no que uno de los momentos que recuerdo es cuando se conforma el primer Gobierno de de José Luis Rodríguez Zapatero que él no es ministro en ese primer momento no Ito dos pensábamos pero que no será ministro en este primer momento no todos sabían de su valía de su conocimiento de la administración fue un alto cargo ya luego fue ministro de Educación también muy joven fíjese yo fui subsecretaria de Educación de ahí también me viene mucho el conocimiento de de Rubalcaba porque casi parte de su equipo al que fue su equipo luego fue mi equipo cuando yo fui su secretaria

Voz 15 26:19 en el año noventa y nueve y la verdad es que cuando yo era un ministerio

Voz 11 26:25 todos te habla muy bien de de alguien es el mejor lugar y sobre todo cuando ha sido secretario general antes de ser mixto incluso el aprecio que le tenía la gente porque la presión no es solamente de los que te hace y a los de arriba no el precio es cuando quieres conocer cómo ha sido ministro tiene que preguntarle a a la gente desde la Administración a a quién no ha tratado con él no como en el Congreso también no nos conocen ayer en el Congreso no conocen a todos no yo y me puedo decir soy la presidenta del Congreso y creo que hablo en nombre de todos de todos los funcionarios de desde lo sugiere a los letrados la gran tristeza porque la gente le tenía muchísimo aprecio no porque sabía tratar a todos hija había también la la palabra que tenía que decir en cada momento por lo tanto es un momento de acordarse muchísimo de la gran de la persona ideal político

Voz 1018 27:22 es por estar en directo aquí a esta hora difícil en la Cadena SER un abrazo el Congreso abrirá sus puertas para despedir a Rubalcaba a partir de las ocho años saludo buenas tardes Javi González Ferrari buenas tardes buenas tardes Javier Ferrari muchas cosas en en la radio ahora mismo es analista de la Cadena SER quería preguntarte por el Rubalcaba de los primeros tiempos al que conociste el que yo gracias a ti conocí también en aquella época creo que hablamos del año ochenta y tres ochenta y cuatro cuando Rubalcaba era número dos del Ministerio de Educación había una movilización estudiantil importante ir Rubalcaba toreó aquello como nadie te acuerdas

Voz 11 27:54 no toreo como como él ha ido imponiendo licencias con inteligencia con mesura con mesura yo creo que la mejor definición que he oído tendrá que llevó escuchándoos ha sido la de Ángel Gabilondo sin duda alguna primeros la muerte de una persona de una gran persona eso

Voz 9 28:12 tiene que saber los españoles

Voz 11 28:14 que por encima del político por encima de de ese hombre que muchas veces estuvo estigmatizado porque todos pensábamos que era malo de la película qué caramba todo lo contrario Rubalcaba era un hombre de una sensibilidad de una cercanía qué idea una ternura espectacular yo le voy a echar mucho de menos pero no

Voz 1018 28:38 el Athletic creo no ve anclado al Athletic

Voz 11 28:41 en la las únicas broncas tú crees que podríamos haber tenido enormes broncas cuando yo era director de la televisión española y él era quien tenía que darme caña eh no teníamos broncas por el Madrid Atlétic

Voz 1018 28:55 esto estabas aquí porque yo

Voz 11 28:57 Caco pero si se ya por bueno yo yo yo yo yo siempre le tomó el pelo con los demás en Madrid bueno pero lo intentamos todo el pelo él me tomaba mi pelo el Athletic lógicamente porque tenía muchas más armas para hacer lo que yo siendo del Madrid pero sobre todo no sé yo cuando yo jueves iba como con Alfredo Pérez Rubalcaba Jude de ayer ayer como Mercosur Alfredo Pérez Rubalcaba esa comida que no ha sido posible me la voy a tener clavada como una espina durante mucho tiempo a mi se me ha ido un amigo un tipo al que consideraba un amigo ahí has ido político de una relevancia frente a frente a los retazos de de de de pues desde el de poca sensatez que a veces vemos Alfredo era un hombre de una sensatez pasmosa no era práctico era sensato

Voz 13 30:03 que es mucho más importante que es el práctico pues Javier González Ferrari un fuerte abrazo gracias por estar aquí prestado Granero