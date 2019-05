La Hora Extra: De poetas, payasos y estrellas del populismo (12/05/2019)

Voz 1084 00:00 en la Cadena Ser La Hora Extra Marta García

Voz 1513 00:23 él dice que lo que hace que un poema sea bueno es que no puede decir mentiras porque es la antítesis de la política por eso no encontrarás nunca a ningún político al que le importa un carajo

Voz 3 00:35 decía porque la poesía no existe si no es verdad Joan Margarit poeta serbio hijo es una especie de posguerra

Voz 0939 00:44 sentados a la mesa en la cocina en los anochecer es de brasero limpiando las lentejas de o a los que me llamaron tan pobres que al final de aquella guerra tuvieron que vender miserable viñedo ya que el frío caserón ser viejo es que la guerra ha terminado es saber dónde están los refugios

Voz 1513 01:23 muy buenos días bienvenidos a La Hora Extra Joan Margarit recibía esta semana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana pero él decía que se morirá sin la certeza de saber si eso no un gran poeta en Madaya espinos ha hecho acopio de razones para despejar esa duda

Voz 6 01:43 ya lo malo Nozal

Voz 0564 01:47 entre los oficios que no entienden de jubilación está el de poeta Joan Margarit tiene ochenta años y sigue escribiendo versos a diario asegura que ahora prepara una antología personal de despedida el año pasado publicó el poemario un asombroso invierno que aludía al lugar que habita ahora el invierno de la vida el último capítulo

Voz 7 02:05 la última parte de la vida en la primera tienen algo en común y es que son muy nítidas la última tiene una ventaja o tiene una característica no les llamamos ventaja que no tiene ninguna edad posterior desde la cual serás juzgado ni tute juzgará si esto es maravilloso

Voz 0564 02:22 la vejez como la juventud puede ser maravillosa o un infierno todo depende de que podamos hacer con ella es lo que aseguraba en La Ventana en San Jordi del año pasado y añadía que la vejez nunca ha existido como valor porque hasta hace poco nos morimos antes de arrugar nos tanto

Voz 7 02:38 yo soy de las primeras generaciones que llegamos pues con una cierta posibilidad de explotar esta última en la que como todas necesitaba inteligencia todas las etapas necesitan básicamente a la inteligencia

Voz 0564 02:51 el poeta escribe en catalán y se traduce el mismo al castellano en un proceso de creación muy particular muy propio

Voz 7 02:57 mi manera de trabajar es un poema suele estar unos meses se dos tres cuatro meses sobre la mesa Rossi constantemente siendo retocado corregido etcétera La primera de estas versiones la primera a la que dura tres días esas en catalán no puede ser de otra manera un poeta no puede empezar sus poemas más que una lengua materna a que sea ahora a partir de eso empiezo a funcionar en las dos lenguas

Voz 0564 03:26 lo mejor de ser tu propio traductor asegura irónico es que el autor siempre está de acuerdo con la traducción nunca pone peros el catalán es su lengua materna

Voz 7 03:35 franquismo lo único bueno que me dejó fue el castellano no me dejaron estudiar en catalán me prohibieron hablar en catalán uno de mis poemas del libro último empieza hoy hablando con un compañero por la calle hice repente suena un coscorrón y una voz me dice habla en cristiano niño

Voz 0564 03:57 sigue activo en la poesía pero de lo que sí se jubiló cuando fue un momento fue de su profesión la arquitectura puede que el mecanismo de levantar edificios y el de construir poemas se parezcan lo que es seguro es que aún poeta sería feliz leyendo sus versos haciéndolos convirtiéndolos en nuestros ir recitando los una cien mil veces aunque sea como Margarit dando pasitos

Voz 0939 04:19 a recetar sentado yo siempre he de pedir perdón Olegar cuando vas con otros poetas recitan sentados parece que tú quieras ser algo más es que no es mío sentado no

Voz 1513 04:47 la Jordi Aspa payaso director del espectáculo Grumman estos días en el teatro de La Abadía de Madrid donde plantea una reflexión sobre el oficio de payaso hoy en este siglo XXI en el que parece que cualquier cosa que no esté relacionada con la tecnología es anacrónica inútil o antigua y evidentemente no estamos

Voz 9 05:10 tu el payaso para mí es es un ser bueno es un Estado que rompe todas las leyes de la gravedad de la nieve

Voz 10 05:20 equilibrio toda rompe lo que es no lo que está establecido

Voz 10 05:27 le da quiebros al poder se enfrenta al poder de una forma muy sana muy buena junto con la poesía me parece que el payaso es un arma muy fuerte contra el fascismo que está imperando en todo todo el mundo porque el fascismo es poder es imposición payasos la anarquía pura y es la libertad completa el que tiene una función muy importante porque está el en el humanismo en la el lado humano no el lado directo la risa mueve unos músculos que sólo los mueve a la risa en el cuerpo claro es una risa política pero porque todo es política en esta vida la presencia de un payaso ya es política también detrás del payaso está la palabra libertad es el poder de de de reírse con los otros de uno mismo que hace de espejo de los otros un poco es un poco pretencioso lo mejor pero es enseñar hacer despeja al mundo la gente de que si nos reímos de nosotros eso mucho pero el público donde está el público a los comprende la expresión hala los circo son unos payasos siempre es como como como negativo no pero bueno me da igual por lo menos utilizarán no

Voz 1513 06:50 el pasado jueves el fotógrafo de West en su discurso de agradecimiento al recoger el premio Ortega y Gasset a la Mejor Fotografía se lamentaba del cuestionamiento que vive el trabajo de los fotoperiodistas en estos tiempos de redes sociales de velocidad un mensaje que también ha defendido estos días Photo España el rigor del trabajo de los profesionales de la fotografía frente a la banalidad que satura en muchas ocasiones el Times de nuestra vida cotidiana Alberto Anaut presidente de

Voz 12 07:19 Hoto España paradojas de estos tiempos en los que la velocidad se ha convertido en el leit motiv de la vida en el que las imágenes se agolpan en nuestra memoria casi sin tiempo para disfrutarlas hace treinta años Cartier Bresson se jactaba de Kenny todos los conductores se podían considerar pilotos de carrera ni quiénes hacían fotografías fotógrafos tenía razón

Voz 14 07:54 ocho de abril de dos mil tres qué tal buenas tardes la guerra ha vuelto a golpear no soy muy cerca muy hondo

Voz 15 08:03 pues hombre con de vez en cuando por un poco de susto a yo no dormimos llevamos ocho días en en los cuales no paran de caer bombas aquí en Bagdad controlando un poco la situación no porque

Voz 1715 08:17 es la voz de José com suele contaba hace unos días Ángels Barceló como estaba llevando esta guerra José Couso cámara de Telecinco fallecía esta mañana en el Hospital San Rafael de Bagdad en la mesa de operaciones estaba siendo intervenido después de que el disparo de un tanque norteamericano

Voz 14 08:33 impactar apenas unos metros de donde se grababa con su cámara en el Hotel Palestina en el que se encuentra la mayor parte de los enviados especiales de medios ya

Voz 1513 08:44 seis años después de aquella muerte que no sacudió a muchos la compañía de teatro vuelta de tuerca estrena en el Teatro del Barrio en Madrid un monólogo titulado El fuego amigo sobre ese asesinato sin condena un texto escrito y dirigido por Juanma Romero e interpretado por Marta Alonso muy buenos días a los dos lados

Voz 3 09:03 Diaz lo primero que me gustaría saber es de qué necesidad como enlace fuego amigo estable de teatro pues no voy a hablar

Voz 16 09:12 y luego Marta adquiere comenta cómo se siente ella como actriz y a mí me el asesinato de José Couso me acompaña desde aquel dos mil tres yo creo que a muchos osea es que mucha gente con la que hablo que le comento el proyecto silenciada con la mirada Ésa es es es algo que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad con el tema tiene Se Le abre con como con una como una herida que se vuelve a abrir porque recuerda como vivimos todos aquella época las manifestaciones la sensación de que aquello no era una cosa injusta y que encima pasar algo así es en nuestras vidas cotidianas también nos pasa que dices cuando algo va mal de repente llega ya como el remate que dices no es que esto ya es lo que te viene a decir que definitivamente no estamos haciendo las cosas bien entonces yo lo pensé que era por un momento piensas pues ha logrado que impactó a mí personalmente por el hecho de que tenemos algún perfil en común por identificación yo estoy ahora mismo que él era un gran enamorado del cine muchos también lo somos pero qué es esto ves que es más bien casi una vida colectiva

Voz 1084 10:21 es que que el asesinato de José

Voz 16 10:23 Nos afectó cómo nos puede afectar a conectó también con con víctimas de otras guerras las las muestras la española víctimas injustas produce como un hito que se convierten en una herida colectiva que no se ha cerrado yo creo que no se ha cerrado mucha mucha gente ya incluso en Twitter de gente que no es apuesta no como que parece que que se convierte en estandarte au el mito y no se menciona a otras personas pero

Voz 3 10:53 tiene algo de simbólico también tiene algo de simbólico

Voz 16 10:55 hay para mal los símbolos un así pero representan a muchos otros periodistas también que cuyas muertes fueron igual de injustas muchas muchas víctimas no sólo periodistas claro bueno un poco de ahí viene la conexión Wi no sabes de qué manera va a volcarse sobre el papel sobre la escena pero me acompaña desde entonces la idea de hacer algún teatro pues igual desde fácil desde hace ocho años lo lo tengo en la cabeza hay ha ido madurando la idea Juanma

Voz 3 11:30 optan por el monólogo monólogo pequeño aparentemente íntimo como me imagino no claro visto lo visto la obra Helios en el texto pero como muy muy hacia dentro podría haber hecho un drama bélico con una producción tremenda Thais por un espectáculo aparentemente sencillo no sé cómo es en escena pero aparentemente pequeñito aparentemente íntimo Ésta fue saliendo de partida o

Voz 16 12:00 bueno no exactamente fondo no exactamente el punto de partida pero yo yo creo que para dramas bélicos ya está al cine

Voz 14 12:08 o sea si algún día alguien quiere hacer unas

Voz 16 12:11 sobre la guerra de bueno los americanos han hecho muchas pero quiere contar esto desde el punto de vista de cómo lo vivimos en este país sin duda el asesinato de José es uno de los grandes episodios pues que tiren por ahí yo yo en teatro no me imagino reconstruir la guerra yo no sé reconstruir la guerra en teatro no estoy muy seguro de que sea un monólogo es un monólogo como lo hemos puesta en escena pero cuando lo escribí más bien pensé en un coro un coro de voces es un texto que está atravesado de voces y que algunas no llegan ni siquiera a a definirse o agua concretar quién podría ser otra si son muy claras pero algunas no sabes quién las podría decir entonces yo opté por por por hacerlo con con Marta con una actriz después de un largo proceso de depuración primero de pensar este texto como si fuera un coro y luego llegue un punto que me planté y aquí sí que entran las condiciones de producción y de una compañía independiente pero también pensé qué pasa si un solo actor tiene que interpretar varias voces hay hay algo donde el conflicto se multiplica se convierte en un drama de la conciencia y ahí sí que comparto contigo en en lo importante que fue hablar de esto desde un lugar de intimidad o un lugar donde la emoción es lo más importante Marta

Voz 3 13:28 estás sola en escena con la compañía de Beatriz Vaca a la que pone música en directo en esta obra siguiendo con lo que planteaba Juanma quién eres en escena a quién das vida a quién dar voz en el escenario para contar la historia de de José Couso

Voz 2 13:46 pues hemos hemos trabajado un poco al lo lo que de lo que de lo que me comentaba Juan ahora el el el el trabajo de un médium o un o un una pero en realidad soy Marta el otro día decía Juanma es que Marta Ibeas y es que estáis ahí no es una conexión muy bonita a confiar en vosotras no daba ánimos

Voz 17 14:08 en el ensayo eh

Voz 2 14:11 porque es verdad que no te sientas sola eres muchos entonces ese trabajo pues eso de recibir trabajar con muchas voces al principio fue un poco extraño y luego pues bueno la verdad es que el texto ayuda mucho porque es muy poético hay muchas imágenes hay muchas visiones y la música de vea también el trabajar con música con atmósferas abstractas el crear con ella también las distintas atmósferas ha sido muy muy inspirador a la hora de ensayar entonces soy un poco una especie de médium que viene a contar una historia que la contamos juntas no tan viene ya forma parte

Voz 3 14:52 lo es la voz de sus compañeros es la voz de Couso antes de llegar allí ese escenario donde al Hotel Palestina donde donde va morir es la voz de su familia es es la voz de muchos

Voz 2 15:06 soy la voz del de Aznar también voy

Voz 17 15:08 te gustan las listas y hoy en la reunión

Voz 2 15:11 pone en aquella isla entonces es verdad que ahí el conflicto se se empieza siendo más es verdad que que nos hemos dado cuenta también de los ensayos que que empieza siendo muy íntimo muy familiar hice extrapola hasta darnos cuenta también que Bagdad es es una de las

Voz 18 15:29 la de es más terribles y maravillosas

Voz 2 15:32 de de de contar no de meterse ahí en en en lo que hablamos de los bagdadíes no de repente de todas las víctimas inocentes de de las guerras no

Voz 3 15:44 yo es un es un texto me parece que contiene muchas emociones porque está desde la indignación a la ira mucha ira que como mucho amor también hay mucho dolor hay también mucha mucha mirada de esto es lo que sucedió en lo colectivo en lo personal que hablábamos eres una es es una voz dual la tuya porque es una voz muy individual para muy colectiva es cara a la Juanma también de su relato de sí pues es el relato del asesinato de un periodista en una guerra peros el relato su relato colectivo

Voz 1513 16:18 qué nos pasó a todos

Voz 3 16:20 por eso este acceso durante eso

Voz 2 16:23 exacto no sí sí es verdad y además yo creo que a mí lo que más me atrajo también a parte del texto que me pareció maravilloso pero me dio un poquito de miedo porque lo lee si es cómo se lleva esto a escena no es luego la forma que que que Juanma lo ha trabajado y llevándolo a escena no me parece que que cuando lo lo veáis es es una apuesta muy que complementa muy bien esto esto que estamos hablando no el el el del individual al colectivo usamos también proyecciones dentro de la de la escena Hay jugamos a pues eso a como se proyecta no la imagen y a dónde puede ir y luego cada espectador

Voz 3 17:04 seis material documental en esas proyecciones que decías que que recursos utilizáis en escena parte de la música de Beatriz Vaca

Voz 2 17:12 no tanto documental por no íbamos por ese camino sino más Poor por esta cosa de del juego o no

Voz 16 17:20 sí son en realidad son grabaciones en directo si entonces

Voz 2 17:24 pasando eso es

Voz 16 17:26 es curioso porque cuando nos metimos a ensayar partes de una idea muy clara de no querer ser literal no querer ser literal que creo que también el texto intentan hacerlo es una de las primeras cosas que les echamos literales es decir no vamos a trabajar con la cámara no aunque sin duda es un elemento fundamental en el texto oí por supuesto en su trabajo y en su vida aunque tú no quieras la Cámara secuela

Voz 2 17:54 es un personaje más termina siendo

Voz 14 17:56 eso empezaba protagonismo en mitad del proceso

Voz 16 17:59 ellos dijimos esquisto sido podemos trabajar con grabaciones en directo con una cámara esa al principio lo evitas pero luego hay esta cosa misteriosa de la creación que que es por lo que nos dedicamos a esto no por no por saber lo que voy a hacer desde el principio sino por lo que ocurre y descubres de repente entre una cámara en la sala ensayos encontró su lugar pero no ofreciendo imágenes de de lo que ocurrió a las imágenes sobre lo que ocurrió las tiene que transmitir Marta las transmite la actriz en escena ocurre otra cosa con esa cámara que de alguna manera trasciende los hechos creo que le dan poder a la Cámara porque dentro de toda esta oscuridad lo terrible que es esta historia a lo que nosotros nos agarramos para contar la historia hay uno de los mantras de la función es la cámara no va a dejar de grabar puedes matar a José pero no puedes matar lo que José representa no puedes matar lo que un periodista representa la tarea de contar qué es lo que nos une a los periodistas y a los que contamos historias desde la ficción en el teatro o el cine tenemos este ardiente deseo de contar de que lo que con lo contado haga justicia

Voz 14 19:05 a a lo que sucede eso nadie lo puede asesinar

Voz 16 19:10 en una manera esta cámara tiene esa presencia

Voz 3 20:41 ya

Voz 22 20:45 es sencillo hemos crecido hemos estudiado juntos hemos crecido como artistas puntos de convivido juntos hemos compartido el proceso junto no es una cuestión de que trabajamos juntos en hacer el mismo tornillo es una cuestión de que trabajamos al lado y en relación mantenemos los mismo si interés no no los mismos pero tres es compartidos como diría yo San no es una cuestión formal es una cuestión mucho más profunda mucho más sutil muchas veces mucho más compleja

Voz 23 21:13 Blake Sugar Ocáriz protagonista junto a Sergio Prego de la propuesta de España para la Bienal de Venecia un diálogo de dos artistas de la misma generación que llevan trabajando juntos desde los años noventa que se inspiran en los corrientes minimalistas en los lenguajes artísticos despojados crudos que ahora vuelven a unirse en perforado por un proyecto que tiene como ejes el cuerpo y el espacio a través de la arquitectura y la escultura del vídeo la narración y el texto la parte formativa corre a cargo de las propuestas que presenta Ocáriz conversaciones con objeto sin animados para indagar la relación con el arte la artista también explora las convenciones de género en un vídeo inédito de su antiguo proyecto mear en espacios públicos y privados también reflexiona sobre la identidad del sujeto con respiración oceánica serán la propia Ocáriz y otra performer quiénes ejecuten los ejercicios durante los primeros días

Voz 22 22:04 nació este tipo de las creaciones respiración figurativa que Nájar sensaciones casi el sonido del mar pero que me interesa básicamente sobre todo por su por esa cualidad que tiene entre la figuración a que representa algo que en realidad no hay

Voz 23 22:21 casi todas las cosas las propuestas de Ocariz se complementan con las de Prego que extiende su trabajo al exterior del pabellón en este caso trabajando la plasticidad de los materiales con sus experimentos con membranas de agua una idea perfeccionada de unas esculturas que pregona ideó hace años para ARCO

Voz 24 22:36 es una escultura que estaba oyendo hablar de de agua mira cómo trescientos litros de agua precisamente un partido de de de los errores como siempre que es que realizó una inicial escapaba eso parecía un problema y entonces un amigo me dijo es que a mí casi me interesa como que se vea lo que en el interior

Voz 25 22:54 explicaba Prego que como artistas no buscan una conclusión sino una experiencia comisariado por Pello Aguirre perforado por se inspira en las teorías de Susan Sontag que escribió cualquier silenció disfruta de su identidad en función de un tramo de tiempo perforado por el sonido

Voz 1513 23:20 doctora Marta Sanz acaba de publicar en la editorial Páginas de Espuma retablo un libro de relatos con ilustraciones de Fernando Vicente en el que la autora dibuja con una mirada crítica también cómica algunos barrios de nuestras ciudades barrios como Malasaña en Madrid contiendas de tartas ve ganas para perros de alquileres por las nubes

Voz 27 23:40 querer hacer una apología del pasado castizo oí perecedero ni tampoco a hacer una apología de ese futuro que ya está aquí y a menudo el futuro ya está aquí es manifiestamente chorro

Voz 1513 23:55 ya sabíamos que la ultraderecha no esconde que se acabaron el pudor y los complejos Un claro ejemplo es la figura de ese hombre que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca y que hoy en Europa convertido en una rock star del populismo defiende políticas contra la clase obrera y la inmigración el documental Stipe Banon el gran manipulador llega a los cines a la plataforma filme José Manuel Romero

Voz 1084 24:20 hay un momento significativo del documental que retrata el personaje Stipe Banon asegura que la victoria engendra victoria piensa que la propagación de la extrema derecha funciona una suerte de efecto dominó tras ser despedido de la Casa Blanca y el fracaso republicano en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos el gurú del populismo juego una segunda partida en Europa afincado en Italia donde quiere impulsar una escuela de reaccionarios su nuevo objetivo es destruir la Unión Europea desde dentro de modo que es la verdadera batalla no está en Washington en otro lugar está en Bruselas ahí es donde se determinará el futuro de todos nuestros estados dicen una reunión en Londres el urólogo niega Alfarache líderes de diferentes partidos de extrema derecha lo buscan para coordinar una estrategia una agenda común de cara a las elecciones europeas esta es la parte más interesante del documental El gran manipulador dirigido por la joven Alison Heymann que sigue al chamán de la ultraderecha durante más de un año las ideas políticas viajan como los mercados financieros declara Banon que Alabama Salvini Marine Le Pen el húngaro Viktor Orbán su receta defender el nacionalismo económico ir a por las clases blancas y obreras y agitar las políticas identitarias contra Alem

Voz 28 25:27 The Walking Oates cómo están

Voz 1084 25:30 os construyendo una democracia cristiana la antigua Santa

Voz 28 25:32 arraigada en la tradición europea

Voz 1084 25:34 el mensaje simple pero efectivo que ha calado en las sociedades líquidas y emocionales que aventuró Bauman filo nazi misógino racista el hombre cautivó atraen al poder con una campaña contaminada queda retratado como un seductor venido a menos más que como un gran estratega su plan pasa por ocupar espacio en los medios de comunicación para él la información es una epidemia cuanto más se propaga más confunde Uclés es uno de media tras me enseñó una lección no hay mal los medios de comunicación cuanto más obsesionan contigua más aliado tuyo será la cinta una radiografía de la batalla cultural y mediática de nuestros días ayuda desenmascarar a esos candidatos que buscan votos con el odio Se estrena justo en plena campaña de las elecciones europeas una cita determinante para el futuro del proyecto comunitario el documental tiene un pase limitado en salas antes de emitirse la plataforma Filmin

Voz 1513 26:31 bueno esto sacada pero nos vamos a ir antes al cine porque Mike Leigh el director de Secretos y mentiras acaba de estrenar traje la tragedia de Peter lo una peli histórica sobre una de las primeras manifestaciones en Inglaterra en la que sacra aclara

Voz 1463 26:44 nada un hombre un voto Pepa Blanes la película comienza después de la derrota de Napoleón en Waterloo de la que toma el nombre esta tragedia la crisis de la posguerra hizo que el pueblo tuviera escasez económica hay que los soldados no encontraran trabajo en las fábricas que empezaban a poblar los barrios obreros británicos con la escasez y los resortes de la Revolución Francesa los británicos salieron a la calle medir una reforma electoral un hombre descarga Tour edición reforma electoral que exigía lo de un hombre un voto la exigencia de una prensa libre también teniendo en cuenta que después de esta masacre seguido el Guardian y una solución al hambre

Voz 29 27:25 el desempleo que vivían de Derecho tiene una recibir dinero a los hombres que han estado robando a los que mueren de necesidad ya en hemos hecho no señor no tienen ese derecho no hay eh

Voz 1463 27:39 sin

Voz 14 27:42 dos horas y media de película

Voz 1463 27:44 a llevar deleita con la formación de este movimiento que tiene un objetivo salir a la calle en la primera manifestación en tiempos de elipsis batallas grandilocuentes y rapidez en el cine ley se toma su tiempo y decide que su película tenga que ser una clase de historia quizá porque Peter Lim es uno de los sucesos olvidados por los británicos

Voz 1900 28:03 mí me hago películas sobre la gente haciendo lo que hace es vemos trabajando estaré en casa hacer el amor sufrir vivir en este caso era una película sobre el discurso político porque son activistas dando mítines no tenía otra elección que meter los discursos enteros rechazo la idea de pensar que la audiencia es estúpida creo que es inteligente lo mismo o más que yo te prometo que los discursos que hemos dejado en la película son mucho más cortos de lo que son los discursos políticos en realidad

Voz 1463 28:38 este director parece estar al margen de todas las modas cinéfila de las reivindicaciones políticas su figura es bastante menos combativa que la de su paisano Lobo pero su cine sigue alejándose de los poderosos Lux

