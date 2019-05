'Shock' la epopeya teatral

Voz 1 00:00 sí

Voz 1515 00:55 este viernes les vamos a hablar de una de las mejores obras de teatro que se han hecho en los últimos años en nuestro país estamos hablando de teatro documental él es uno de esos imprescindibles que durante casi tres horas te hacen creer que sólo han pasado cinco minutos porque tienes todavía muchas ganas de más la verdad es que es un ejercicio de virtuosismo teatral como les aseguro que se ven sobre un escenario muy pocos el otro día leía estamos ante una epopeya Andrés Lima

Voz 2 01:26 qué tal lo estamos ante una epopeya teatral

Voz 3 01:32 bueno el la el proyecto era ambicioso y queremos retratar un periodo de de historia de de nuestro querido mundo sobre todo queremos retratar el golpe de estado de Pinochet la dictadura en Argentina también cómo se prepara años antes en Washington como antes incluso se inventa el electro shock y los métodos de tortura que participarán entre todos de shock económico como Le llaman Naomi Klein mal adoctrinar el SOC y después llegaremos incluso hasta la entrevista que tiene Margaret Thatcher con el matrimonio Pinochet que tengo aquí a mi izquierda

Voz 2 02:11 ambos hola matrimonio bonito y noche aquí señor Pinochet como esta qué tal representar en Madrid el Centro Dramático Nacional se siente aquí también en casa como en Londres el día adoptó muy bien este hombre bueno nos acompañan dos de los actos

Voz 1515 02:31 es de este elenco que es fantástico Ramón Barea Natalia Hernández como es participar en un proyecto que es una epopeya teatral vayan a verlo yo el otro día tuve la suerte de ir con en Gibson el hispanista salió completamente perplejo de verdad es espectacular como hace mucho tiempo que no recuerdo algo así porque además para el que tenga un problema de memoria viene muy bien con gran teatro documental recordar del lugar que venimos que no es tan lejano como es participar en en esto Natalia

Voz 4 03:06 vamos que no es una obra de teatro claro

Voz 5 03:09 normal same me implica a mí personalmente me me interesa ya sabes que estás contando cosas reales entonces claro la implicación que tienes como actriz en la rueda de prensa Andres decía bueno hablar de los personajes es que me da igual los personajes me da igual mitra a mi trabajo de de artista aquí es cómo es que está regalo mi trabajo de artista para contar esta historia con esta historia no estás

Voz 4 03:35 todo es que son tantas historias pero ahora ahora nos explicará Andrés porque esto ha unido a

Voz 1515 03:42 unas cuantas de las mentes más brillantes que tenemos en este país porque detrás de lo hay mucha tela porque esta Mayorga esta Cabestany ahora nos cuentas cómo ha sido ese trabajo pero Ramón antes cuando tenía Natalia me da igual es que aquí no soy ni siquiera actriz no me importa mi papel yo estoy al servicio de una causa para contar una serie de cosas

Voz 6 04:02 con el proceso que que no lo ha sentido metros son otros trabajos no incluso el punto de caos de caos inicial es decir es te enfrentas con toda la historia con un periodo muy grande de la historia te enfrentas con teorías económicas te enfrentas con una serie de hay cosas y no sabes muy bien ni siquiera los personajes que éste ha adjudicado en un principio como los vacíos e que parte de de ese universo de cada uno de los que de momento histórico se va a tocar entonces siempre eso casi de comprensión yo participo de lo de lo que dice Natalia que preocupaba menos en el cual va a ser mi función como artista como actor en esta cosa como clásico como ciudadano que quería entender como ser humano que quieren entender qué demonios pasaba y que se ocultaba y qué ocurrió exactamente y que puede servir de de lo que nosotros hagamos para a un espectador que tiene que comprender el mundo en el que viven en una situación muy muy muy entenderlos sea de querer entender la historia entenderla los resortes que han funcionado al final aparecido el personaje al final aparecido

Voz 5 05:19 de hecho cuando yo cuando recogía el texto del Centro Dramático Nacional pedí la lista de de oye qué personajes agua al final y yo habíamos hecho talleres no un proceso de creación Ivi cada vez iba cambiando André ahora vas a hacer no sé qué Abbas hace sea yo recogió el testigo y bueno me tengo que empezar a estudiar qué qué es lo que me

Voz 2 05:42 Mato Calleja ahora va que Andrés Lima no nos escucha cómo es trabajar con él con Andrés se de eso es un horror pero bueno

Voz 1515 05:51 pues ha sido maravilloso hombre es que el yo se lo digo a él digo es que tú eres actor

Voz 5 05:55 entonces no entiendes muy bien y aparte que tiene una visión por suerte parecida a lo que a mi me gusta no le veía dirigiendo este espectáculo y digo jo qué bien es que que eviten que da esto qué bien queda esto que buena lección entonces eso también es una suerte no dar un un trabajar con un director que que te gusta lo que decide pues es muy importante no

Voz 2 06:19 esta es una obra de teatro que le recomendaría bueno a todo el mundo que cualquiera

Voz 1515 06:22 pero pensaba tanto los estudiantes decía es que esto no se puede olvidar es que tienen que saber de qué lugar vienen que ya no es un ejercicio de venganza sino el ejercicio de

Voz 3 06:34 pues me la memoria te permite no repetirlos

Voz 1515 06:36 mismos errores Andrés

Voz 3 06:39 consciente de dónde estás también yo insisto mucho en que este espectáculo aunque trate de ese pasado aunque sea tan reciente es que estamos dentro de él y además nosotros no tenemos la certeza de el bando es que estamos con mucho que pensemos que estamos a favor de sentido común y del humanismo participamos de un sistema que es el capitalista cada vez más neoliberal en donde en cuanto bajemos y saquemos del cajero veinte euros estamos dentro de un engranaje muy difícil en la televisión te entra la super u Opel última por por los ojos y todo eso mira hay un periodista americano que se llama Friedman como el economista que dice hablamos de mí

Voz 1515 07:22 lo que hay entienda esta obra de teatro

Voz 3 07:25 creo que es amapola algo así que hace una reflexión muy divertida muy sintética que cualquier joven puede entender dice para explicar un poco todo esto hay que entender que no ha habido nunca una guerra entre dos países que tengan McDonald's dice y eso es es bastante elocuente sobre el poder del imperio en este caso representado en Occidente porque Estados Unidos no pero del cual participamos todos yo coincido contigo en que efectivamente la prueba es que mi hija por ejemplo llega a torcer año ha habido gente incluso tú con doce tal que les ha gustado en espectáculo y después me empezó a preguntar cómo se aquí son digo no Kissinger dijiste que ha hecho y aunque sea un poco así es verdad que tiene algo de a la vez de entretenimiento y didáctico que a me gustaba mucho porque la memoria

Voz 1515 08:15 es es lo único practicamente que tenemos cualquiera que haya tenido aunque sea voluntaria o involuntaria lo sabe que es un dolor enorme yo decía que bueno es una obra de una complejidad grande de montar luego no no déjame hombre te puedes perder unas partes más que otras sobre todo tú decías tú deja con catorce años pues hombre no Kissinger pues le suena un poco lejano o no lo ha podido ver más los libros de historia pero montar esto a tantas manos está con tantos Escribano es en el mejor de los sentidos como ha sido levantar está epopeya teatral porque a ese estado estaba basado ahí Cabestany

Voz 3 08:51 a todos ellos se que hay muchas cosas que son contracción de los actores Boronat yo tenía más o menos clara desde hace años es una historia que por muchas razones por considerarme una persona de izquierdas y con cierto sentido común mi admiración hacia Salvador Allende y su proyecto truncado quería hacerlo porque es algo que a mí personalmente y a todo el mundo creo que le toca y que además

Voz 1515 09:20 la parte de Allende es bueno hay muchas partes muy vibrantes pero creo que una de las mejores es cuando Allende le desalojando el Gobierno como lo contáis bueno Ramón hace de Pinochet pero es que también hace Allende no

Voz 6 09:32 eh si ese momento emocionante y a la vez que ser

Voz 7 09:37 de nuevo a las la las funciones las las palabras no demasiadas porque no no no hay grandes Parla

Voz 6 09:45 vientos de Allende hay algunos de diferentes momentos pero descubres

Voz 7 09:50 la el compromiso la la honestidad

Voz 6 09:53 hay que decir que los políticos actuales que puedan defender una idea es contraria al día siguiente montar un tipo que entrega su vida porque se ha comprometido a a cumplir el programa que bueno que es con lo había prometido al pueblo no porque había sido elegido es esa no sé es ese temple de un político es absolutamente desconocido ves la coherencia no es un hombre que sea una profusión de ideas las que manejar manejaba conciso esto es muy muy claros manejaba ideas muy concretas pero las llevaba a cabo las defendía

Voz 3 10:34 venga una cosa que tú podrías es que a mí me chifla creo que resume muy bien

Voz 6 10:39 cuál hacer el de el hombre de la tierra

Voz 3 10:42 la luna de ese es el favorito

Voz 6 10:44 el IS no te importa es por ti te lo puedo decir

Voz 1515 10:47 me encantará

Voz 8 10:51 si es justo que el ser humano es más justo que la grandes países poner los pies sobre la tierra se den cuenta de que hay millones de seres humanos que padecen hambre que no que no tienen trabajo que no tienen cultura es ahí donde yo pienso que es justo que la me lo que habla del hombre del siglo XXI un hombre con una concepción del mundo diferente nombre que no no se ha movilizado esencialmente por el dinero un hombre que entienda que hay otro medida en donde en la inteligencia del hombre a estar su fuerza creadora

Voz 2 11:42 entiendo porque ya me emociono todos los días cuando lo escucho la funcionado yo

Voz 1515 11:47 salí completamente Isabel es una cosa una reflexión que le dice cómo cómo fui con en Gipson el fin de semana que él ha retratado nuestra guerra y nuestra posguerra a través de diferentes escritores yo le decía algo de lo que estamos contando todo esto y sobre todo lo de Allende digo todo nos toca tanto tú que lo vive como biógrafo desde fuera pero bueno ya completamente implicado de Hornos toca tanto porque nosotros hemos reproducido algo parecido no hoy que además estamos estrenando este viernes primer día de campaña electoral Leonor hubieran los políticos Si bueno yo escuchaba decir hace poco voz

Voz 9 12:25 voy a votar pero tapando un poco la nariz

Voz 1515 12:28 que tampoco digo ostrás es que echamos de menos algunas cosas aunque ha habido una movilización grande según los datos del CIS que hemos conocido en las últimas horas parece ser que va a volver a verla pero figuras como las de Allende tú decías Andrés a raíz de Allende montó el resto del engranaje de este texto de Popeye como parte de Allende a partir de ahí cómo se va reestructurando todo lo demás

Voz 3 12:52 pues mira de de dos maneras de la primera es los sucesos del Palacio de la Moneda yo quería retratar los pero a mí me impresionaba especialmente el día siguiente del golpe de Estado el Estadio Nacional de Chile un estadio gigante para sesenta mil personas se llena de miles de presos y se se crea el mayor centro de detención y tortura que hay en Chile hay todo forma parte de la sociedad del espectáculo no que el neoliberalismo siempre ha sabido llevar a cabo el golpe Chile había cuarenta cincuenta personas apenas dentro del Palacio de La Moneda ya sea Allende con su gabinete y lo bombardean con aviones para que se sepa para que para que el terror para que la publicidad de aquello quede patente meten a los presos en en en un estadio de fútbol no incluso invitan a la prensa para para que lo vean no toda esta sociedad del espectáculo siniestro me llamó mucho la atención es la relación entre los grandes espectáculos el fútbol el teatro y la política no y entonces pensé que debería el el espacio debía ser un estadio de fútbol o debería recordar a un estadio de fútbol porque además en la segunda parte el espectáculo que sobre todo la dictadura en Argentina en mil novecientos setenta y ocho el golpe en Argentina serán el setenta y seis que mucha gente ni siquiera sabe que fue un golpe pero fue un golpe el proceso de reorganización nacional como lo llamaba hoy de la y en el setenta y ocho sólo apenas dos años más tarde de la FIFA ir a concede la y que se organice el Mundial de fútbol en Argentina la va haciendo un clarísimo lavado de cara internacional de la dictadura argentina y hay muchísimos documentos de que mientras se celebraban los partidos hasta incluso a la final en la Escuela de Mecánica de la Armada que era uno de los centros más importantes de tortura de Buenos Aires se seguía torturando a gente incluso se se oían los goles desde dentro de las celdas todo esto forma un un espacio que a mí me parece muy elocuente que puede albergar perfectamente toda esta esto

Voz 1515 14:56 murió

Voz 3 14:56 después lo que lo que sucede yo no no no lo organizo quiere decir lo organiza la historia Estados Unidos empieza a a generar investigar en el electro posó para con fines militares para empezar a el manual de tortura que es mítico que todavía se sigue implementando por los soldados norteamericanos en Guantánamo por ejemplo que el manual Cuba Bubarack de la tortura que está basado entre otras cosas en la invención en el desarrollo del electro shock en los en los presos militares sí de después empieza el el choque económico que es Milton Friedman el que idea todo este arranque y publicidad de de de todo ello y que cuando llega Nixon todo esto se lleva a cabo y empiezan los primeras intervenciones militares todos estos movimientos según los republicanos han ido ganando elecciones en un experto de subidas y y no solamente los republicanos muchas sobre todas las grandes empresas económica respaldando todo este movimiento llega hasta el día de hoy

Voz 8 15:58 todo

Voz 3 15:59 es lo que decía antes todo esto yo me sentía dentro de toda esta marejada ahí de alguna manera quería y que que que que es fuéramos conscientes de que como no es un corazón que no es Pinochet del que llega de repente decide dar un golpe de Estado hoy tiene una rabieta y fusilar no sé cuántos sólo rompe las manos a Víctor Jara y lo mata después no Diez años antes señores irá tres años antes muy sesudos la Itt International Telegraph como Nixon Company muy famosa en todo el mundo le da a Nixon le manda Nixon todos los pasos de los que tiene que hacer para dar un golpe de Estado en en en en Chile como Kissinger lo idea etcétera Estos esto está pensado maquinando a fuego lento no es un arrebato

Voz 1515 16:46 esto que nos está explicando Andrés Lima con dos de los actores de este elenco magnífico que se suben al escenario del Centro Dramático Nacional accesos tras puede ser desde fuera el que no lo haya visto dirá que sesudo no semana quedar con ganas de más dura casi tres horas la función y y hay una parte vamos a subirnos al escenario vale del Centro Dramático Nacional para que no os vayáis explicando en qué momento nos vamos encontrando en la escena pero hay una cosa que a mí me emocionó mucho porque la iba a muchos lugares de repente me acordé porque el movimiento escénico es muy parecido a esto ya es con la es la traca final no pero yo creo que el embrión de todo esto está en Urtain cuando en Animalario Andrés mortal montar Urtain que el que lo haya visto pues entenderá de qué estoy hablando con la agilidad la verborrea las músicas el ritmo intenso yo pensaba en la radio en un por un programa que vaya con con esa intensidad y de esa forma tan trepidante pues eso es lo que se van a encontrar en el teatro pero claro contándoles la historia de las últimas décadas del mundo

Voz 5 17:54 no le espectáculo claro a ti te dicen teatro documental vamos a hablar de Chile de Argentina no voy así lo que pasa que es que el espectáculo es es teatral y viaja a través de las emociones porque para ver toda esa historia tienes los documentales los libros pero aquí lo que hacemos es transmitir como como esos personajes viven ese momento como los actores nosotros vivimos eso también

Voz 1515 18:19 de hecho hacemos la final del Mundial

Voz 3 18:22 setenta y ocho Argentina Holanda realmente comentaba

Voz 2 18:24 vamos con todo entusiasmo Ramón al al un poquito por favor determinante para que se te van a contratar a cantar a tener gracias al día tiembla Carrusel Ramón vale

Voz 7 18:37 soy muy poco futbolero tal grandes tengo muchas carencias de tal y una de ellas este muy bien

Voz 10 18:42 el cambiado pero poquito lo vamos

Voz 11 18:50 desde El estadio

Voz 10 18:51 por buen retransmitiendo en color para todo el mundo

Voz 12 18:57 pero el gol gol gol

Voz 2 19:01 sí la verdad es que están pensando en hacer algún regalo en sorprender a su pareja a sus padres amigos a hijos regalen entradas para ir

Voz 1515 19:12 a ver este espectáculo el Condor el Puma en el Centro Dramático Nacional vamos a hacer una pausa es muy breve vale iremos a seguirá con los tres recreando bueno escuchando alguno de los momentos de esta obra de teatro que estáis hasta que De Andrés

Voz 2 19:27 el nueve de junio en el teatro Valle Inclán en Lavapiés no se lo pierdan porque no sólo no se van a arrepentir es que me va a llamar al programa agradeciéndole a verle recomendado esto

Voz 14 20:49 voy voy a preguntar

Voz 15 20:51 el por qué y qué quedaste solo el que murió sin sabes

Voz 14 21:02 le voy a preguntar

Voz 15 21:07 por por por porque quedaste son el que murió sin saber que murió sin saber

Voz 1515 21:17 Nos habíamos quedado precisamente en ese momento Chile con Víctor Jara en qué momento de la Laura Nos encontramos Andrés Lima

Voz 3 21:28 estamos en en el en el Estadio Nacional concretamente en el Estadio Chile en donde Víctor Jara fue apresado y donde fue torturado donde le rompieron las manos donde después le asesinaron de cuarenta y cuatro baratos porque uno de los tenientes os sargentos au soldados les reconoció Víctor Jara había sido un intelectual muy importante en en la campaña de la Unidad Popular era adepto a Allende y creía es un cantante además súper particular aparte de ser un genio musical también era director de teatro y era un hombre con un carisma especial no con una cercanía con la gente no hubo ningún concierto de Víctor Jara que no estuviera lleno es increíble pero es así incluso cuando no era conocido porque atraía la gente se ponía ganas aparte de que era hundió coger la guitarra se ponía a mitad de la plaza no se cortaba nada llenaba estadios de sesenta mil lo tocaban en la calle da igual pero es un símbolo especialmente dramático no como se o la cultura tanto en Chile como en Argentina sin piedad no hay de ayer el homenaje a Víctor Jara

Voz 16 22:32 ya Creevy el pecho luchando por el derecho Johnson no para revivir hay una cosa

Voz 2 22:40 de qué me gustó mucho y por eso también viajaba mentalmente

Voz 1515 22:45 Thain y es que en este en esta epopeya teatral de teatro documental

Voz 17 22:51 que va a un ritmo vertiginoso contando una historia reciente de nuestro mundo país intercalando también muchas músicas entre otras uno de los actores

Voz 1515 23:02 de de Víctor Jara en el momento de como León bueno resaltando que está que se sale también si no sabía que tocaba el piano Ernesto Alterio que hace de Elvis ahora vamos a volver al principio de la obra estábamos contando esto de Víctor Jara pero realmente todo empieza con Milton Friedman

Voz 18 23:24 a la melancolía

Voz 19 23:29 el maestro compañero si el cual esté

Voz 20 23:44 la chica

Voz 2 23:47 este es el germen aquí qué ocurre decían viva a los Tigres de Chicago de Milton Friedman

Voz 3 23:53 los Chicago Boys se les llama a las generaciones que siguen saliendo de hecho un Chicago boy es un creo que el ministro de Economía de sonaron casualmente la Universidad de Chicago Milton Friedman es un es un un economista brillante llegó a tener el el Premio Nobel de Economía en el setenta y seis es es uno de los grandes impulsores de todas las ideas neoliberales no después de la Segunda Guerra Mundial y las grandes empresas las grandes corporaciones y los economistas que abogan por por el método neoliberal están hartos de la regulación y entonces empiezan a desencadenar la estrategia de poder difundir el neoliberalismo por el mundo una de sus ideas es que el Cono Sur de América Latina que está en ese momento renació yendo con Allende y con otros con otros políticos de un de índole más de izquierda de estas pues deciden acabar no están dispuestos a perder sus intereses en sus sus monopolios en Sudamérica de Estados Unidos de ahí surge la idea de que con la Universidad Católica de Chile el apoyo de la Fundación Ford en la Fundación Rockefeller y de un montón de fundaciones más empezar a formar a estudiantes chilenos para que después lleven planteaba de económico y hete aquí que casualmente que diez años antes empiezan a hacerlo y cuando da el golpe Pinochet al día siguiente todo su gabinete son chicas

Voz 1515 25:22 fíjate cómo ha sido meteros en la piel claro todos estos personajes yo lo estaba escuchando ahora el que está hablando de Milton Friedman desde la Universidad de Chicago eras tú Ramón también que Ramones todo Ramones Allende Ramón es Pinochet todos mucho es periodista

Voz 2 25:37 esta radiofónico deportivo una una

Voz 6 25:39 de Pompeya como decías pero con da por seis intérpretes que es lo curioso ir consiguiendo yo creo que una de las habilidades de de la obra del desmontaje vitales que en realidad un tema muy complejo y a veces muy difícil de acabar de entenderla la parte documental y tal se consigue que desde las desde las emociones y el vínculo con el espectador sea muy sencillo que es la habilidad de los arte de una manera de de esto debe ser conseguir que cosas muy complejas se puedan explicar de una manera sencilla y comprensiva con visible no no no al revés te yo creo que aquí hay eso y hay a muchos niveles a nivel de de juego de juego de actores como pocos pueden llegar a ser muchos sea crear atmósferas contagiosas que que legal viajar al espectador a lugares llama momentos diferentes a todos

Voz 3 26:33 otro lado un ejemplo mira ellos dos hacen del matrimonio Pinochet Lucía Hiriart que era una sujeta de cuidado también y Agusto Pinochet pero antes en Chile han sido también pareja porque él era Allende ella era la paguita que era fue la el gran amor de de Allende en vida de momento y que no quiso salir de del Palacio maneras escondió para poder quedarse con él la tuvieron que sacar a rastras y esto es muy emocionante porque también todos podemos ser cualquiera sabes es una idea también un poco perversa Nos basamos en el doctor Jekyll y Mister Hyde con lo cual todas las transformaciones esto nos ayudó mucho el juego el juego dramático juego teatral basado pues eso en en en la doble personalidad de de la de cualquier ser humano señala

Voz 1515 27:22 el tiple todos podemos ser cualquiera Andrés Lima dixit vamos en Ramón Mendoza vale

Voz 21 27:29 si no me equivoco usted en ese momento era embajador de los Estados Unidos sensible Crazy todo este tipo de ayuda ha sido posible ataques medidas hosco las mucho económica básica

Voz 2 27:44 es que es que es fabuloso en qué momento estamos Andrés Lima ahora

Voz 3 27:48 ver Natalia que está no me lo puedo explicar

Voz 2 27:51 bueno esta es una entrevista que le hicieron a corre

Voz 5 27:54 al embajador americano en Chile y es que la realidad supera la ficción sea tú vas a ver esta función dices esto no puede ser verdad y está todo sacado de la realidad es que hay cosas teatralizadas pero muy pocas sea es que esto es un vídeo que se puede ver en Youtube no está colgada de una entrevista que le hicieron a Corrie y él dijo que sí que él sabía del golpe de Estado que tuvo una reunión pero como él no estaba de acuerdo el apartaron de de toda la trama y tal entonces la la realidad supera la ficción con los Chicago boys que estábamos hablando antes Chicago Chicago que en esa época no se habría pero bueno

Voz 3 28:28 sí si había alguna

Voz 5 28:31 a la gente me dice que has quite Sudán y los o no son frases sacadas también de un documental de los Chicago Boys ya de mayores sabes son frases tremendas

Voz 1515 28:41 disfrutando tanto porque estoy volviendo de alguna forma haberla obra y que la haya visto lo entenderá sino de verdad vayan a verla otro momento

Voz 2 28:59 venga ahora nos vamos a los Rolling Andrés Lima te has hecho historiador con esto de la historia contemporánea

Voz 3 29:05 no esto es perverso porque los Rolling Led Zeppelin Janis Joplin son los grupos con que yo empecé a caminar o a bailaron como quieras llamar pero resulta que en el Estadio Nacional de Chile de nuevo para mientras se torturaba a la gente para dar una apariencia de normalidad los alto parlantes como dicen ellos los altavoces de fuera estaba un look continuo de canciones de los Rolling Stones de los Beatles para dar una apariencia incluso joven sabes es todo bastante está todo bastante bien pensado es bastante cínico y ahí yo quería cerrar el primer acto de el el con con Pain in black que además es bastante elocuente no pintado en negro no es Un final oscuro que que cierra precisamente Kissinger y Nixon en una conversación real sacada de de documentos desclasificados de la CIA donde tú en el museo de Allende de la moral de Allende lo la puedes escuchar directamente que es lo mismo que dicen ellos en escena y no das crédito

Voz 2 30:19 yo les digo una cosa aunque tengan Lama a mí me ha pasado yo conozco gente te dije bueno yo con el teatro aunque tengan la más mínima reticencia con el teatro tal vez no hayan dado con la obra adecuada tales no han ido nunca

Voz 1515 30:33 cuando vayan a ver esta obra de teatro harán el teatro esto yo estaba recordando la primera vez que fui con mi hermana ella era muy pequeña a ver teatro fuimos a ver un musical ha de me gusta mucho la de los musicales saber el fantasma de la ópera en Londres ligero vuelvas a musical nunca quienes sí se van a estrenar con esta obra de teatro no sé qué les pero con todos mis respetos al resto es que esto tiene también mucho periodístico de documentación de historia de nuestro país de entender a mí me ha gustado mucho una de las cosas que ha dicho Natalia al principio de la entrevista y es que ella se despojada de su papel como actriz porque le daba igual dónde estar en escena porque lo importante era terminaremos hablando de Valls era ponerse al servicio de una causa entendáis Nos dos eso ramón Natalia

Voz 5 31:30 la gente sale emocionada de la función bueno los que se pueden hablar con nosotros habrá gente que se vaya de otra manera pero te hablan de la función las críticas que han salido la mayoría no han salido muchos pero han salido cuatro cinco si no se habla en todas de la función de lo que se cuenta en la función luego ya pues algunos hablan de del tal pero hablan de la función y la gente sale de madre mía madre mía

Voz 6 31:57 sí es que eso es que es otra cosa hay un juego de de complicidades la relación con un espectador no es solamente la de entretener Leo crear esa convención de yo hago que soy tal tú te crees que yo soy cual como espectador todo eso sino que va más allá hay un punto de complicidad es es un teatro vamos más despojado de algunas de las cosas que se le atribuían al teatro y está más cerca de la parte más emotiva hay más racional el espectador no es respetuosa muy respetuoso con el espectador curiosamente no porque busca un cómplice buscar alguien que es que salga de ahí tocado ligeramente transformado

Voz 7 32:42 muy tocado siendo cómplices que yo que está pasando

Voz 5 32:45 vamos mucho a público también en la función y luego las transformaciones de los personajes son a vista de públicos es como de Yola Natalia ahora te voy a hacer otra cosita

Voz 1515 32:55 las transformaciones de los personajes son son virtuosas

Voz 24 33:01 y una mano

Voz 1515 33:06 y vale

Voz 24 33:09 el personaje el que no vamos a hablar

Voz 1515 33:11 y Ernesto Alterio está que es es sale porque de repente en un lado del escenario AC Víctor Jara antes techo de Elvis que pintar Elvis en esta obra Andrés Lima

Voz 3 33:22 bueno Elvis y fue una aportación de Cabestany que que siempre tiene ese colmillo afilado igual porque yo le pedí que sabía por subir él estuvo en Nueva York de corresponsal hace bastantes años antes de dedicarse de lleno a a escribir y entonces le encargue que hiciera toda la parte de Nixon las entrevistas con Kissinger etcétera etcétera y de repente me me lo dice mete manda un regalito yo creo que te va a gustar en un día después de la entrevista de Nixon Kissinger donde empieza Nixon decide que hay que dar un golpe de Estado en Chile el visita Elvis Presley que quiere quiere pedir una una una chapa una de las credenciales que formar parte del FBI porque está muy metido está en pleno meollo como dices

Voz 5 34:11 la placa si dichos

Voz 2 34:15 como en el qué tal tal y como él

Voz 1515 34:20 a Elvis en escena que sea Trans Ernesto Alterio se ha transfigurado podría ser perfectamente una chapa

Voz 2 34:28 también lo más chulo del barrio a Pisco lo vas a hacer algo más

Voz 3 34:33 pero antes no pero es verdad Él quería pertenecer al FBI porque podría ser un agente secreto turcas de que Delirio Elvis Presley o un agente secreto del FBI osea pero dice que sí que estaba muy meollo dentro en el pleno meollo de Laso todos los asuntos de drogas si quería servir para serán anticomunista con los demás forma parte no los ese sí es real es la carta de Elvis existe todo el diálogo existe

Voz 1515 34:56 de hecho lo recrea hay una cosa que hemos hablado y es el lugar audiovisual en el que no os metáis porque salen fotos reales de ese encuentro el presidente de los Estados Unidos y Elvis Presley

Voz 3 35:07 sí de nuevo la sociedad del espectáculo si hay quiero hablar de Miquel Ángel Rayo de Beatriz San Juan y de Jaume Manresa que entre los tres y Pedro Yagüe el iluminador forman todo este paquete estético o audiovisual que es vital en la función que aporta todo ese lado periodístico documental himnos recrearnos me se mezcla con el teatro y han hecho un trabajo como diría uno de una película de John Ford homérico

Voz 6 35:34 no no han hecho nada

Voz 1515 35:42 si no teníamos ya suficientes para el desmayo teatral los espectadores la guinda finales tan bonita cuatro pantallas gigantescas y el el escenario está puesto pues como si fuese yo me acordaba del rinde de Urtain y estamos rodeando a todo el escenario y cuatro pantallas gigantescas las que al final Natalia termina rodeada de todas las estrellas del universo diciendo podría ser cualquiera de todas las mujeres que llevan sufriendo a lo largo de décadas siglos de historia podría ser una mujer siria mujeres poder expresar chilena o hombres y mujeres hombres ya que tenemos un tiempo en el que estamos poniendo de manifiesto la debilidad de la mujer pues si la aparece al niño precioso mirando a las estrellas que te puede ser incluso una mujer siria no

Voz 5 36:28 por ejemplo este tres todo lo escrito Andrés y es un texto muy bonito eso me una de las espectadoras amigas que que vienen no hay que salen así un poco en shock me decía es que más de lo macro a lo micro sea vas hablando de Chile Argentina que está lejano un poco para nosotros hace ya unos años y tal es terminadas podría ser tú entonces entonces el espectador es como de verdad podría ser yo y eso hace como resume cierra el espectáculo Héctor Alterio estuvo estuvo hace poquito viendo también la hora

Voz 1515 37:04 ahora su hijo nosotros qué te dijo Héctor Alterio porque no iba solo iba con más gente

Voz 3 37:10 no yo iba con su mujer y otras cuatro parejas au todos argentinos todos en España viviendo ahora está muy emocionada muy emocionados cuando yo quería tenía mucha inquietud porque había hablado con él había consultado a un par de cosas a Héctor que ya sabes que estuvo sentenciaba a muerte por por la dictadura de Videla más o menos sea por la triple A le pilló en España no no puedo volver y entonces fue cuando se trajo a sus hijos estaba me emociono primero se habían colocado lejísimos digo proponer por temas que me decía no no no es esto viernes es trabajar con poco alerta pero terminó muy emocionado y fue muy bonito porque estaban dándome abrazos citar a la salida estaba muy emocionados y digo si no se porque es el comentario si es que realmente eso fue una tragedia están todos muy contentos de repente siguieron todos callados mirando al suelo un momento un silencio después vuelven bueno nos vamos de cañas

Voz 2 38:10 fue algo que se me encoge un poco el corazón

Voz 1515 38:14 ha sido una gozada terneros Andrés Lima

Voz 8 38:17 Ramón Barea

Voz 3 38:20 es que me encanta yo quiero yo quiero darles un saludo que estar en otra radio Juan Vinuesa para ir a Morales que están bárbaros sí para sus fans que vayan a verlos

Voz 1515 38:32 no tienen que ir a verlos a todos porque es que el trabajo al final os habéis quitado el vestido de actores son personas que se conectan es algo así como si hiciese un exorcismo pero como si fuésemos nosotros vayan a verlo les guste o no les guste el teatro no importa si les gusta ya lo les va a colocar en el lugar perfecto han ido al teatro no dejarán de ir pero les aviso van a ver lo mejor

Voz 2 39:07 bueno sí

Voz 1515 39:09 SOCA el cuando Ariel Puma de Andrés Lima hay un montón de grandísimos autores teatrales con un elenco magnífico a en el Centro Dramático Nacional hasta qué día Andrés hasta el día nueve de junio a las siete y media en el teatro Valle Inclán Plaza de Lavapiés no

Voz 9 39:26 van Natalia Hernández Ramón Barea enhorabuena

Voz 1515 39:30 una buena forma parte de este proyecto Andrés Lima pues un honor un beso adiós

Voz 24 39:36 sí sí en mi pueblo yo he hecho la nave me estoy aquí ahí ganando ojalá estoy ellos

Voz 3 40:57 ah sí