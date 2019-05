M. Teresa Fernández de la Vega sobre Rubalcaba: "Era un hombre de diálogo capaz de llegar a consensos en los que todos se sintieran protagonistas"

Voz 1018 00:00 la vicepresidenta de aquel Gobierno era María Teresa Fernández de la Vega en la actual presidenta del Consejo de Estado señora de la Vega buenas tardes me imagino que estas horas son especialmente amargas para alguien como usted que vivió junto a Rubalcaba

Voz 1 00:12 momentos buenos momentos malos momentos

Voz 1018 00:15 los de la política la verdad que sí

Voz 2 00:17 momento de desolación porque no esperábamos que esto pudiera ocurrir

Voz 3 00:22 ha sido una bañera vamos

Voz 2 00:25 Alfredo siempre decía que tenía una una frágil salir de hierro hicimos que ya era un hombre muy fuerte un hombre con una gran capacidad hay una gran fortaleza personal que de repente haya pasado esto porque dejaba todos bueno pues consternados no es que no no no tengo palabras no pueden expresar la pena hay además cómo cómo es que es difícil para pensar que la que la vida y la política va a seguir sin una persona importante tan querida como ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba yo lo conocí hace ya muchísimo tiempo desde el año noventa y tres ya tuve la primera crítica cuando él era ha apostado del Gobierno yo era secretario de Estado Justicia entonces me bueno ahí me di cuenta que comprende la capacidad la grandísima capacidad suya a políticas su dimisión sube un su capacidad de gestionarlos de gestionar la política la gran política de gestionar además con una gran visión ir ahora vileza momentos difíciles momentos convulsos me P3 también una época difícil ir luego bueno pues se mete presidente de Gobierno compartir una primera etapa muy importante porque ver al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista toco también difícil que que realizó maravillosamente bien porque me mantenía permanentemente la acción del Gobierno Parlamento y consensuada con una gran capacidad de diálogo y de entendimiento todos los temas la que en aquella época nadie supo que no teníamos mayoría absoluta porque ahí está para siempre Alfredo negociando hablando veinte está mirando cometiendo

Voz 1018 02:21 además es siempre intentó conseguir un entendimiento especial no con el grupo de Convergencia i Unió del momento fue decisiva en grupo al que

Voz 2 02:29 yo creo que el el agua sobre vería lo era un hombre que me gustaba y tenía una gran capacidad de diálogo una capacidad para interlocutor no para intervenir en en una conversación política llegar a acuerdos y a consensos de los cuales todo el mundo se sintiese protagonista era un artista artista del que el consenso del acuerdo de diálogo de negociación no tan es así que que eso le llevó a conseguir el mayor de los éxitos que con el final de la de la lucha antiterrorista

Voz 1018 03:07 ante ante lo preguntaba precisamente por eso a Ramón Jáuregui quiero preguntarle usted por otro asunto hablaba de él Rubalcaba portavoz eh eh del grupo parlamentario socialista en el Congreso alto con papel importante de cara a la al proceso de negociación en el Congreso de los diputados de la reforma del Estatut que salió del Parlamento catalán como decía hacerla poda

Voz 2 03:28 perdón si no decía que a Rubalcaba como

Voz 1018 03:30 portavoz socialista en el Congreso le tocó un papel complicado que fue lo que llamaba en el argot casi íntimo hacer la poda del Estatut que salió del Parlamento catalán hay tuvo también protagonismo especial

Voz 2 03:41 bueno él estuvo en todos los en todos los como yo creo que que es una persona que desde luego hay en en la vida política mi vida política activa en el premio el extenso periodo no que hemos compartido su protagonista siempre todos los temas importantes y efectivamente también esas dos legislaturas pues todo mimo especial en él todo lo que fue la tramitación la negociación mi hijo o en el de la aprobación el Estatuto de Cataluña que salió del Congreso mucho fue difícil muy laboriosa había que negociar dentro y fuera estar en todos los los terrenos estuvo lo supo hacer atender a todos los flancos no porque tenía una visión de la política tenía era un político con él amaba la politica la política como instrumento para cambiar las cosas para mejorarlas para conseguir me posiciones de armó a la sociedad de mejora de progreso un gran y su educación tampoco lo bueno solidaria con las primeras reformas educativas de ahí que a mí me impulso del los años ochenta época pues me dicho González no la verdad es que es un es un hombre que ha tenido una trayectoria completa yo creo que no ha habido es un ámbito que no haya tocado que intervenido hoy en el que no haya brillado brillado con con con con esa manera que lo tenía de hacer las cosas una forma muy natural una forma muy muy muy entendible muy próximo muy cercana muy Comité que siempre