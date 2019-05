La Ventana del Sur | Un tobogán para ir de calle en calle

Voz 1 00:00 la Ventana del sur una visión sur realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 3 00:18 con lo mano conmigo cómo estás qué tal muy buena

Voz 0313 00:20 tal tal estabas ahí escuchando atentamente no es un tema delicadísimo este que estábamos hablando de verdad muy propicio para hacer bromas para hacer chistes pero es un tema

Voz 4 00:29 muy muy muy complicado muy complicado

Voz 0659 00:31 su vida cambia ha cambiado mucho la cosa yo recuerdo cuando yo era adolescente el único acceso algo parecía pornografía era un kiosco que vendía todas

Voz 1 00:40 en el mundo por aire por haber bajada del paro ahí afirmó

Voz 0659 00:44 la portada que estaban ahí arriba como al alcance lejos de los niño y tal pero ahora la verdad que que todo sea tan tan accesible ABC preocupa y ahora que estoy de de papi ronda ahí ahí todavía lema

Voz 0313 00:57 pero quizás este sí bueno para este me queda promete para este este de todos modos quizá controlar ese acceso

Voz 5 01:06 may y andar pendiente de esto de las redes no no sea mala cosa es verdad que no se le pueden poner puertas al campo pero a lo mejor alguna vez intentar inventar alguna no estaría mal no estaría mal pero bueno

Voz 6 01:17 junto con del el ordenador hace un cabo les dice

Voz 0659 01:20 ya es que claro es que los lo de lo de según ya queda es que eso está muy a la mano es que eso claro

Voz 0313 01:26 oye no me vais a permitir una licencia hoy al abrir antes de abrir la ventana del sur he visto una cosa que quiero compartir contigo en el resto de oyentes de La Ventana quiero hablar de un tobogán tobogán tobogán dicho parque infantil

Voz 1704 01:41 qué acuático ojalá suele que bueno e deslizarse por ojalá lo que arroja un tomo

Voz 0313 01:49 ante XXXVIII méritos por treinta y ocho metros desniveles de treinta treinta y cuatro grados Met de los que cogen velocidad eh bueno esto es un parque infantil no es un parque acuático tampoco es una conexión para salvar el desnivel entre dos calles Estepona si de verdad sino han visto las imágenes por favor búsquenla es porque digo anilla

Voz 1704 02:11 Jesús Sánchez ser Málaga buenas tardes hola buenas tardes has tirado ya no hombre no me ha dado tiempo pero su periodismo de investigación por favor sus compañeros lo han hecho cámara en mano se han tirado para el informativo en directo para un magacín de la mañana pero no me ha dado tiempo a respirar después de toda la mañana que llevamos a cuenta de este tobogán de lo que se ha liado en Estepona eh

Voz 0313 02:33 oye seguro que tiene una explicación eh y que están todas las en fin todas las exigencias técnicas pero oye para pasar de una caña otro Bassi visto en la distancia parece un poco bestia y emocionante que ocurra donde este es el costado a primeras de El Palacio de la Costa del Sol

Voz 1704 02:54 vamos a escuchar el carece de la primera mujer es una chica extranjera que caía por el tobogán y el público que había alrededor que estaba escuchando como ella cayó por por esa atracción

Voz 3 03:11 estáis viviendo desde antes suena medible

Voz 1704 03:16 el concepto el costado alzado el supuesto de eso no se seguro que os gusta más este concepto escuchas cosas

Voz 1 03:26 sí sí sí

Voz 1704 03:27 la habrá porque la mujer se le subió la falda casi desde ese país mientras estaba dando los golpes en la cabeza con la cura pues todo el mundo viendo la ropa interior que que exige la Premio Mujer quiso incluso grabar con su móvil esa bajada por el tobogán luego incluso a pesar del mal rato lo colgó las imágenes en redes así vivió y escucha

Voz 3 03:59 llevó el etarra que la mujer sitio con todo el mundo allí

Voz 1 04:02 en fin la estructura semicircular

Voz 1704 04:05 por fabricada en acero inoxidable que según el ayuntamiento puede ser utilizada por personas de todas las edades aunque en este primer día hemos

Voz 10 04:11 auto de remolinos para hacer barbacoas con ahora ahora que llega la calor las

Voz 1704 04:18 pero aseguren Bannu esta señora tardó dos segundos y medio bajar cuarenta cuarenta metros y todos los vecinos de este verano

Voz 3 04:29 mira

Voz 1704 04:31 toda la piedra enclavada vecino lo que hemos preguntado esta mañana sobre todo eh

Voz 11 04:36 pues aquí me quedo un poquillo porque con la curva con porque llevan

Voz 1704 04:38 Zidane que se queman que se Gemma

Voz 12 04:41 con cascos si Juan Cano

Voz 1704 04:45 después de ochenta y tres daño hay me quedaba ella inmediata ya un poquito de reparo tirarme pero bueno como tú decías Carles el tobogán forman parte de unas obras de ampliación de un parque incluye una senda peatonal junto a una estructura en efecto es para salvar ese es la separación caído dos calles

Voz 0313 05:02 a Jesús abrazo compañero abrazo fuerte pues no es que hablemos que te has tirado ya venga bien para la experiencia no Ndi en directo y no un abrazo que bien Manu necesitamos un poquito de de de joder resida también hay no estamos

Voz 0659 05:13 que volvería es maravilloso que ir al lado del tobogán Valera con una baranda para bajar normalmente no no la gente se tiro por el toda la gente prefiere echar un ratito para hacerse daño me parece una buena filosofía de vida poco a la internacionalidad de Estepona porque echaban el vídeo Ocean's hoy el fondo qué tal qué tal la feria Manu pues la feria la feria bien yo he sólo lo he pisado un par de un par de edita porque ahí teatro y ya sabes que de afectivo en la Feria de de Sevilla pero con algunas iniciativas muy interesantes que además una de ella me gustaría comentar la hoy aquí contigo comentas porque el uno pasado tuvo un día especial para para todas todas las personas afectadas con el espectro autista

Voz 1 05:56 durante la tarde del lunes

Voz 13 05:59 bajó el volumen doble lo sé

Voz 0659 06:01 sí de las verdad es que no es moco de pavo en ciento veinticinco mil metros cuadrado cuatrocientas atracciones ya son muchas las ferias y fiestas que están tomando nota esta iniciativa parece que fue agradable no solamente para las personas y la familia y con personas con encontró sino para todo el mundo cuando vieron que eso voy a estar en la Feria problema sin ruido está parece una buena iniciativa pocos te te puedo iniciativas expositivo adaptarlas en cualquier escenario donde se ha ido viendo estoy viendo lo de Estepona la pregunta es cuándo fue concejala de Estepona Isabel Díaz Ayuso

Voz 1704 06:33 pero por favor el yo quiero hacer

Voz 0659 06:36 dicho aunque haya dicho Carles que que no ha que los periodista no hagamos petición año activismo yo quiero pedir el voto por favor desde aquí para Isabel Díaz Ayuso no se no puede terminar en una semana por favor me ofende que quieran ir contra los político basura como persona que disfruto de los políticos las suelo así que por favor voten abiertamente a Isabel Díaz Ayuso

Voz 0313 06:57 venga mano admite cierras tu con música como siempre vas por ahí

Voz 0659 06:59 a cierro con Guzmán cierra con esta canción de Peter Bradley Adán esa vamos a dedicar a Alfonso Pérez Rubalcaba Alfredo Robledo perdón Rubalcaba que fue durante muchas muchas ocasiones cabeza de lista por la provincia de Cádiz un señor muy relacionado esa provincia después de que también despidiera Alfonso Perales con una muerte repentina y necesitaban a alguien de una altura política similar Alfredo recibió perfectamente y con agrado esta invitación y estar muy relacionado a la provincia de Cadiz al sur y a España entera así que Guzmán a este gran

Voz 13 07:33 un abrazo mano un abrazo grande amigos Oltras

Voz 14 07:36 tú que es esta

Voz 15 07:48 no