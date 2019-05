Nadie Sabe Nada: Esto se hunde (11/05/2019)

Voz 1 00:00 jo

Voz 2 00:06 eh

Voz 4 00:11 no

Voz 5 00:18 buenas tardes

Voz 6 00:37 sí gracias indebidos flamante para todos

Voz 3 00:42 eh estrenamos unas camisetas de esa amante que ha confeccionado Andreo bueno están confeccionaron unos talleres pero

Voz 7 00:49 yo he hecho el dibujo el problema es que creo que es la mía me va pues porque es una L sí parece una túnica de una secta

Voz 8 00:59 etc que tomar ahora un zumo de naranja Manolo también es verdad que dado tu

Voz 3 01:04 tu tu físico que tienes ya sabes el cuerpo de una Coca Cola fenómenos hombros El problema se es

Voz 7 01:11 atraído él es la Semes que ha atraído son modelo de mujer entonces si no te importa voy a probarme la mujer a decirme que va a mejor

Voz 5 01:24 bueno te esperamos aquí yo aprovecho para para mí

Voz 9 01:27 dar muchos amante a todos los que estáis aquí a los que nos encontramos por la calle

Voz 7 01:32 que yo me encuentro con eso con gente que a veces Samantha

Voz 9 01:37 a veces no me acuerdo y me da un poco de Yuyu hasta hasta que hago una sonrisita como diciendo estoy Honda y tal pero joder para esos Thomas da menos digo que tenemos unas camisetas para regalar pero no para todos pero la regaló

Voz 6 02:04 Nabás fuerza Humberto acaba de salir con la camiseta de Mercedes

Voz 7 02:10 es que me gusta de Aíto pero igual eso demasiado

Voz 9 02:14 como les solemos decir a Miguel Maldonado tienes ahora el cuerpo de un novillero eh voy a aprobar la LEB mujer sí tras la M Berto yo probó la L de mujeres en aras de la comedia que yo yo creo que debería ser déjame probar la Buhaira pues yo también me prueba uno de mujer

Voz 6 02:35 pero ve qeu qeu has visto la

Voz 0323 02:45 a ver me Ford Woman M por bombas jugar más fuerte me voy a poner la M

Voz 9 02:57 ayer

Voz 0323 03:01 no la voy a reventar hay hay chicas que tienen pecho

Voz 11 03:05 chicas que tienen fecha sí

Voz 9 03:07 vamos a ver este es el ruidito de los plásticos estamos en en el las bambalinas llevar la L de mujer

Voz 0057 03:15 no yo creo que no

Voz 9 03:23 no a otras me he puesto la ele de hombre

Voz 3 03:29 no no haya osea

Voz 11 03:31 para mujer sólo hay

Voz 9 03:34 mira ya te espero encontrarla en el yo tengo que salir el último creo

Voz 0323 03:40 para que esto para que esto funcione pero bueno yo creo

Voz 9 03:50 esto en Radio no se ha hecho nunca un público esperando en un teatro teatro Lara lo ves ideas cretinos poniéndose ropa de mujer detrás del escenario esto lo he visto la E L de mujer

Voz 7 04:05 atención porque ahora con la M de mujer

Voz 6 04:21 dónde va para los que estés escuchando la radio desde aquí

Voz 7 04:27 pues ahora mismo lo más parecido a un embutido ya

Voz 3 04:30 sí

Voz 7 04:31 a mi mujer me queda bien no sí sí

Voz 9 04:34 hay una cosa así como te he dicho oye qué gracioso para la comedia que tú estés así yo creo que para la comedia yo me llevaría cambiar pues venga cambia T

Voz 7 04:43 empezamos oficialmente el programa bienvenido sea nadie sabe nada

Voz 0057 05:04 en la Cadena SER comienza el espacio de improvisación radiofónica con Andreu Buenafuente que ha recuperado un aspecto quizá más tolerable

Voz 0323 05:13 hay Icon me lo mismo

Voz 3 05:16 en concreto Romero Berto Romero que usa ropa de mujer bueno esto tiene que quedar claro ya está importante vamos venga vamos

Voz 7 05:23 con la primera pregunta que nos envía comentó

Voz 9 05:26 que lo ha comprobado

Voz 7 05:30 vale todos los hechos quedando

Voz 0057 05:32 funciona el Pipa P desde Twitter dice si vas en coche a la velocidad de la luz y enciende la luz serviría de algo

Voz 3 05:40 sí hombre pues para ver para ver claro mira no

Voz 12 05:43 expresado pesado pero eso también habló el otro día Raúl Cimas da Anse estamos en estos días y se paso es que no me acuerdo porque daba

Voz 7 05:52 porque no lo escuchan no lo escuchó mucho no

Voz 12 05:54 dice Knorr FON de de Twitter qué pasa con esa necesidad existencial de abrir la nevera por el simple hecho de mira os pasa eso ha venido dando era sólo para mirar si alguna vez sí pues el pasa por la cocina abren dices

Voz 7 06:10 vale todavía tengo comida venga hay productos adiós pum sólo viviré unas horas más

Voz 12 06:15 no o a mí lo que me pasa es que tengo la ilusión de encontrar algo que sea azucarado que me vaya mal para la salud cuando ya sé yo que mi casa entra en la ilusión haciendo digo ahora voy a abrir a encontrar un postre de estos de pasteurella que tiene cuarenta mil calorías con mermelada dentro se me hace la boca agua ya cuando abro aquello es donde mi Pastunes Bill un año después

Voz 7 06:45 Jorg Jaksche hay desde Twitter son las paredes manchadas con orina el Tinder de los perros

Voz 12 06:50 va

Voz 7 06:53 yo no usa nunca sabes lo que me pasó un colega el otro día amén de inmigración perro no envió una foto

Voz 0057 06:58 Hoto hice que me me envió mensajes chat dice mira que como soy soltero y tal primero se justificó que ir en no no hace falta estaba mirando Tinder y una chica que le hizo Mats tal y mira la foto de la chica estaba conmigo

Voz 8 07:18 sí

Voz 0057 07:18 ha puesto una foto conmigo a la salida al teatro no sabemos este una foto y lo había puesto en Tinder

Voz 7 07:23 como un aliciente tener relaciones con ella que sepa que ya se abrazó a mí pero eso es disuasorio no hombre yo creo que sí es totalmente dice

Voz 12 07:34 la pegada dolor y todo bueno eh chicos pues esa es así Alex Alex pero no tira la critica la consulta no dice Alex L res més de Twitter hay algo como catalán como mal bueno las algo de lo alguno de los dos es zurdo Juanvi diestro en caso afirmativo de piernas o de brazos

Voz 0057 08:00 yo lo que quiero saber es que cuando cuando ya empiezan mal cómo crees que acabas Ángela Seguí desde Burjassot un amigo me gano al que le han regalado una planta carnívora me preguntó que cómo puede hacer para cambiarle la dieta hay ser más ve ganas

Voz 6 08:22 a gente que le de gente que está mal

Voz 12 08:25 dicen porque si pasas antes de duchar te perdona estoy leyendo muy mal si se ven porque si tengo la camiseta igual sí que me ha quitado antes como ciudadano no Víctor Manuel bailaora Gayá pectorales tienes eh

Voz 0057 08:39 me fijaba a partir de almendras yo almendras eh vaya al cuesta mucho de partir el pecho tiene es como aquel del club de la lucha que tenía atletas bueno no te pases tampoco

Voz 12 08:49 es verdad el Nadie sabe nada dice porque si te pesas antes de duchar te pesan menos que después

Voz 0057 08:54 de haberte duchaba porque has absorbido agua como una esponja claro que a ver si os lo voy a tener que explicar todo merendar desde Twitter dice nos da a veces la impresión de que el uno tiene la edad del otro

Voz 3 09:07 entre nosotros que bueno es que tampoco tenemos

Voz 0323 09:12 la diferencia diez años diez años no es nada es una década una ya ya lo sé sé que es una droga no creo que yo qué sé es un perro

Voz 0057 09:26 qué es ese ruido un rato quieta

Voz 7 09:28 sido tan feo o quién ha sido quién ha sido quién ha sido oye espérate hasta que no salgan Cacho ese ruido

Voz 12 09:36 perro Berto perros de dicho Berto das cuenta que es como un niño estás hablando conmigo cualquier cosa

Voz 0057 09:43 yo

Voz 12 09:45 tiene una capacidad de quince o yo no te interesa pues pues lesionados cosas que digo que entre los dos cabe Huppert

Voz 3 09:55 es verdad

Voz 12 09:56 diez once doce años dirigió un niño de diez años viviendo daños sales eso no

Voz 14 10:05 no

Voz 6 10:18 está pasado que alguien te acuerdas la

Voz 7 10:20 que a perderla la chica que sabía de colores de la semana pasada a pintora pues sigue aquí entonces de repente la miro estaba hace unos gestos que codificar puedes hacer los efectos de la eh ya tú vale mira se señala a enseñar a mí señala era si entonces hace como tú yo sí entonces hace así lo hace un dos con las manos sea tuyo dos entonces hace como que no enseñaba un paquete quiero decir yo lo que he entendido es perdona esto es como los comandos con cuando están a punto no te gusta cuando están los como dos días a ver si con ello con un puño yo digo una cosa yo estoy en un comando de eso sí

Voz 6 11:12 tiene que dice allí mirando Teddy Fez en junio

Voz 9 11:23 yo es que hacen p'alante con la mano así p'alante vámonos vámonos dos palo

Voz 0323 11:27 ante arriba mírame a mí yo le diría mira perdona sí dime Andreo tú te quedas aquí claro porque hagas tú es que haces

Voz 0057 11:38 dos arriba tres atrás y entonces yo diría yo que soy de los que va

Voz 8 11:43 Lima van para atrás

Voz 12 11:46 que te que te tenemos que entender de todos o lo mejor dice dos dos dos y sois cuatro ese rato dices es que hay dos que está señalando una acción que no se va a producir que costará ese reto

Voz 0057 11:56 lo que está haciendo mímica mierda apuntarlo en un papel

Voz 0323 11:59 os flojito si la en la guerra hay mucho ruido llevamos habla todas las guerras de la semana

Voz 9 12:06 esto

Voz 0323 12:08 ya lo entiendes que si te digo tú has entendido así por lo que me ha dicho ella ni tú ni yo

Voz 0057 12:16 es decir los dos esto que tengo aquí no es para ninguno de los dos

Voz 8 12:19 ya que para salir de dudas podríamos desplazarnos a a su posición

Voz 7 12:34 tuyo vamos pero en ninguno se

Voz 9 12:37 vamos a ver a la prematura se siquiera a hablado que lo hagamos todo con gestos

Voz 3 12:40 a noveno base radio se lo agradecí

Voz 0323 12:45 primero quiero que me gusta mucho problemas la semana pasada que también estuvo muy bien

Voz 7 12:50 si fuera un color que conocería el acceso a la plaza rojo

Voz 15 12:55 yo

Voz 7 12:57 a su casa mio para sedes Bio Cat mío es que para el mío eso te iba a decir que parece especies está en colores rojo y azul me parece muy básico no oye perdona

Voz 16 13:10 este este color de las camisetas amante que me gusta que sería que rojo sería pues puede llamarse también bermellón el medio bermellón

Voz 0323 13:18 muy bien esos paquetes nada quería deciros que en general quería daros las gracias general no así porque creo que en mi situación

Voz 17 13:30 me corresponde también al resto de gente que soy en personas saludables

Voz 8 13:35 bueno tenemos que conocernos eh

Voz 0323 13:39 a ver qué transmitir salud acota enorme globo según a Coté pero que otro mito más blanco gatillo Amate el gatillo

Voz 9 13:56 yo estoy más fuerte

Voz 6 14:02 bueno cuando cuando acabe el gordo

Voz 7 14:06 T

Voz 17 14:07 a lo que quería daros las gracias por ayudar porque creo que un recinto tendríais que recibir una subvención de Sanidad lo que no

Voz 0323 14:15 te deja también está edificando pacientes de la Seguridad Social

Voz 7 14:23 yo no estoy haciendo que cada vez

Voz 0323 14:26 ameno arrugas con tanta carcajada estamos perdiendo calorías también por tanta risa y entonces nosotros gastamos Radio cambio pero vamos yo mi marido y yo hemos venido

Voz 7 14:42 en autocaravana hayamos pasado oye yo no te quiero estropear

Voz 8 14:47 pero yo lo hago por dinero esto eh

Voz 7 14:50 a mí me parece bien que a la gente luego les funcionan por dinero

Voz 17 14:53 bueno vale pero no es lo mismo o más tomarte un paracetamol lo o tomar tenía que dar estar escuchando es nadie sabe nada

Voz 7 15:04 tiene razón en autocaravana me me cuenta de dónde venimos como desde Jaén pero yo digo yo una autocaravana

Voz 9 15:14 dónde la habéis aparcado estamos en Madrid dentro

Voz 0323 15:18 a primera línea de playa eh vamos a De Palacio Real ha para mí hemos pasado la noche allí

Voz 16 15:32 sí sí eso nos crack y no como son tiene ver

Voz 0323 15:38 hay una autocaravana por aquí lo a lo área eh allí

Voz 17 15:41 entonces el obsequio que queríamos porque yo quiero que dure muchísimo

Voz 0323 15:45 como años conmocionado o hemos traido aceite de Jaén

Voz 18 15:53 hombre no mí a amigas

Voz 6 15:56 Javi

Voz 0323 16:03 por qué Faenza en eh

Voz 17 16:07 muy ecológico bueno quería deciros que para mí regalar esto es regalar salud entonces os deseo todo lo mejor muchas gracias

Voz 9 16:31 seguir diciendo mira no sólo eso sino que Oli con buen criterio que una persona eso le llamé me hacía otros signos mencía así

Voz 0323 16:40 yo estoy este estado coja la gente loca con los signos eh mira hoy deducido que

Voz 12 16:49 a regalar camisetas vamos a arreglar dos camisetas amantes

Voz 6 16:52 el por ellos lo que decirte una cosa Sami Yen

Voz 0323 16:59 mi suegro seguro de Jaén si bien desde que yo estoy con mi mujer hace bastante tiempo también no quiere decir el forma parte del Comella Figaro mi suegro es tu suegro desde que estás con tu mujer

Voz 7 17:17 pues sí la verdad es que te voy a engañar pues en casa siempre ACT extraer de no sé dónde de Jaén supongo y siempre trabajamos lo deja no sé esto en casa va a ser

Voz 0057 17:31 debido con con alborozo con alegría hay alguna sobre

Voz 12 17:34 muchas gracias muchas gracias ya estamos hace dice Mario nieto de Zaragoza hola mozos muy maño viendo lo que gusta a los juegos de palabras en nuestras secciones del programa vamos a hablar de yo os pasó un hombre para la sección de Berto de la vida de el Lara Yves se equivocan poquito ha unido Teatro Lara Yves Le pone Lara la bueno bueno también como de la familia Lara detalles del planeta se porque la llamaste is Men vivencias una obra Zico no se nos ocurre menos pero no está mal hay que decir que los juegos de palabras yo siempre te he dicho que considero que son la forma más baja de comedia sí esta frase no es mía creo que os de John Cleese dijo una vez más básica a lo mejor no porque los

Voz 0057 18:32 por de palabras parecen oye perdona que te Cortés

Voz 12 18:34 esta música que suena es como de Arguiñano cuando está cuando dice ahora metemos las berenjenas horno sube la vida aquí se está me los treinta Benito

Voz 6 18:51 ya saco de escenas eh

Voz 12 18:55 por esta música no para hacer una elipsis de tiempo yo digo eso eso es un una cosa que se hace por comodidad de la gente yo no haría elipsis de tiempo en cocina no la haría

Voz 0323 19:07 cinco minutos a Valdés no dejó des aliñado allí sentado

Voz 13 19:10 sí

Voz 0323 19:11 pues no de sus obras puede ir contando sus cosas Miguel guineana

Voz 12 19:14 pero hay que dejar esto una horita y media en el horno pues allí esperando tu qué tal cómo va la cosa y que viniera gente hablaba un vino dos vino ya

Voz 0057 19:25 el programa de Bertín Osborne no bueno pues la cosas que los juegos de palabras yo yo no hago casi nunca ya ya porque no no me gusta pero mira hay un pocas que llama vuelo ciento ochenta de comedia eh que me gusta mucho porque empiece hacen tanto juegos de palabras que llega un punto ya que te vencen claro es ya el como otro y otro y otro y malo y más mal mal mal mal que al final es bueno ya pues bueno ciento ochenta queréis rescatar está muy bien bueno yo lo uso el recurso de palabras

Voz 12 20:00 hacia el título sabes que soy titulizados ahí se sí no

Voz 0057 20:04 es que hay que es como el porno juego de palabras que hay que ponerle un poquito porque si no demasiado pues cancha igualara el historial también luego no la acabar con lo del porno con los juegos de palabras dos cosas

Voz 6 20:19 ahora preparamos las al cita

Voz 12 20:22 Carmen Cortés dice Maxi nace de adultos conservamos la forma de llorar de los niños berrinches a todo pulmón en el trabajo cuando el jefe te reprende o pataletas tirados en el suelo cuando nos deja al novio en qué momento cambiamos la forma de llorar o me gustó poco en sacos y me gusta mucho como a los niños porque bueno los niños van a tope con todo

Voz 0323 20:47 Berriel a tope llevaran a tope no hay ahí no hay no hay

Voz 12 20:52 pero de ahí impotencia metros tú te imaginas ya de adulto que tengas hambre pitas a llorar quiere paz

Voz 0323 20:57 Esquire tengo hablo eh

Voz 6 21:00 sí

Voz 12 21:01 amiguita inquirió el Rey santo no te gusta el reto

Voz 0057 21:03 cuando cuando los niños empiezan a reír llorar a la vez que no sabe

Voz 12 21:06 ya todo está muy cansada de tal madre mía el las ese les confunden no sé si es bueno tío dice el capitán Moro moro cuanto editores amante llega a albergar el ser humano a lo largo de su vida litros litro y medio no infinita infinitos amante mantenga

Voz 7 21:25 eso es

Voz 12 21:26 sí es amante ese regenera hasta el infinito

Voz 0057 21:30 no se iba más allá Spirit y Navarro desde Twitter dice porque mi cabeza tienen que verbalizar me cómo se siente ante las cosas si ya lo sé porque lo estoy sintiendo ese Kerry cuando tomo algo que me gusta o El que agusto cuando por fin me siento en el sofá tras el trabajo a vosotros también os pasa yo no la escuchó la pregunta

Voz 8 21:49 porque estaba no me interesado

Voz 12 21:52 aunque estaba pensando una cosa que le comentaré para la segunda parte del programa este tipo de aparte

Voz 0057 21:57 hacer cuando come algo que me gusta si me mentalmente él se dice asimismo que rico ya gol algo Le gusta dice o está a gusto dicen algunos que agusto ya ya ya parece esto que es una algo digno de ser comentada

Voz 0323 22:12 muy bien porque yo te debo decir que mi

Voz 12 22:15 esposa Silvia Abril e ver baliza mucho cuando le gusta la comida no quiero bromas

Voz 7 22:21 todo muy

Voz 0323 22:24 no no es que no sabe yo soy me principal enemigo porque estaba diciéndolo imaginando lo que tú dirías yate reprendido

Voz 0057 22:40 no no por lo que tú te llevan generaría pérdidas no vale vale has tú estás diciendo te estaba imaginando lo que tú dirías si fuera yo conozco están todos no

Voz 9 22:51 yo es una mierda mejor no no no no no

Voz 0323 22:53 la verdad para Del una mierda

Voz 19 22:57 eh

Voz 12 22:59 si te jode para ya eso es un bolero que tenemos que que algún día estrena haremos lo en serio cuando Silvia se ponen algo en la boca de comida se mete en la boca de comida alimentos que ella no tiene ningún pueda parecer más que un Wii o ni como una niña osea lo exterioriza muchísimo vuelve a veces me provoca sabes la cena del orgasmo de Cuando Harry encontró a los que sale y nosotros que estamos en un restaurante osea Silvia controlar tu placer

Voz 8 23:38 puedo Pérez

Voz 0057 23:39 están algo si es en código doble lenguaje eh no es simplemente Si cuando algo le parece muy rico pero no es de comer si también lo ese por ejemplo caído en la trama no sea está viendo una película de Le gusta mucho dice

Voz 0323 23:54 on como me gusta lectura o qué giro de guión que bien interpretado

Voz 12 24:05 no lo haces pero conlleva la boca llena de palomitas no se entiende cómo llegó vamos a hacer una pausa y luego vamos a saludar a una persona imprescindible en la historia en la Historia bueno aquí estamos aquí para confirmar

Voz 20 24:25 no

Voz 12 24:30 en la Cadena Ser

Voz 3 24:42 Caballero es un honor para nosotros es decir que el presidente in péctore que no sé qué significa pues cuando tú te has puesto la camiseta de chica apretada impacto era presidente era in pectore sin acompañas Berto con supuesto vamos a vamos caminando ponen en las salas Lola me es como nuestro hogar eso huele a nosotros ya ya la importancia gracias

Voz 9 25:10 no la porque hay una puerta que que lo de mira hay un aporta

Voz 7 25:14 eh

Voz 9 25:15 no está claro el otro Si pudieras cartera pero una puerto poco absurda Viena que pone la puerta con esta operación la Fundación Lara relación nada bueno pues tú abres la puerta de la

Voz 21 25:29 y esto es Andreo eh

Voz 9 25:32 está bien engrasada la entras himnos encontrar

Voz 3 25:36 Nos encontramos con nuestro presidente el hombre que está detrás de del programa quién lo lo ve varias veces nos también como veis que normalmente vive en Barcelona pero hoy se ha vuelto loco ha dejado Cataluña debido a Madrid cosas hablando de dinero no ya también noche para venir a España pero en Mino de más

Voz 0057 25:57 normalmente Altea se lo haces poco es una heroicidad gracias mucho

Voz 9 26:00 la novedad es el único día que yo veo

Voz 8 26:03 bueno un aplauso para nuestro presidente me fui al Hall no vamos a sacar manos tampoco no se parezca al nuestro

Voz 7 26:19 tampoco Bill Gates y tampoco tanto a ver que cada semana

Voz 3 26:24 pues coger los audios y los vídeos los prepara para colocarlos en en en Youtube donde haya que colocarlos luego la escucha de pieza si lo escuche

Voz 9 26:35 directos a través del encargado de la cuenta de Twitter correcto no hay nada porque ya estaba pillado está pillado nadie sabe nada por cierto eso el payaso no es una chica consignas pues la payasa nada la no me no falte

Voz 0057 26:49 hombre antes ya está sí pero mi afán es una de las mayores decepciones en mi vida también te tengo que porque cuando yo trabajaba presidente no sé pero cuando yo trabajaba en El Terrat y también no lo conocía Si me hablaba mucho del hombre para hoy viendo la mía mía se ocupa de esto yo acababa de ver Pulp Fiction

Voz 3 27:06 yo me imaginaba pues Jemima bueno Mia Wallace yo tenía la cabeza

Voz 0057 27:11 con la mía Wallace me parece un hombre muy bonito de mujeres y un hombre sugerente que igual me despierta sentimientos me despierta emociones a mantenga me despierta Amis amante me encuentro con este hombre que haber

Voz 9 27:25 que ni Travolta

Voz 0057 27:26 no que a mi nombre a mí no me pierdas nada aquí en bueno eso está siempre es el tercer grado marcado a fuego no sí sí pelea él José María además que dices has me llamo José María

Voz 7 27:36 me vengo muy arriba para Josema o Chema no

Voz 9 27:41 ya me vaya huevos que es un diminutivo en catalán se lleva mucho a Mi guárdame las películas que quieras oye oye a José María presidente Chemita Chemita Chemita que es la primera vez que viene esa Madrid sí es la primera vez al al al Dundee de Madrid al nadie de Madrid una ciudad a la ciudad no bastante más eh pues entonces quiero de mierda no pero fue todo muy desconfiado bienes espacial un trozo pies la cabeza

Voz 0323 28:09 eh

Voz 9 28:11 no quiero decir que vengo una vez cada dos meses la verdad es que mola bastante la sala lo lamento si ya estuve el otro día por eso estoy

Voz 16 28:18 aquí viviendo a Bryce F con las cosas de extra

Voz 9 28:21 en la obra de teatro que que nombres Bryce que dimita Bryce que no simiente José María Bryce desde neurosis a lo mejor Ambrosio Bryce queda mejor no lo sé porque Price también Bryce Dallas Howard es una actriz guapísima a la que respeto y admiro ya va a venir Bryce va a venir Bryce bueno ya que tampoco me despierto tú mejor que no te digan el nombre de la mujer antes de venir pero creo que muy muy bonita a mí me hace mucha ilusión ver el Nadie sabe nada aquí se subió por primera vez que nosotros verte yo creo que deberíamos irnos al grito de toda la masa en forma enfermos decida diciendo presidente presidente creo que eso es lo que toca ahora bueno bien sí sí sí sí no me tuvo entonces hasta el título es sé que que pusiste a un programa en francés como era

Voz 22 29:07 si en yenes

Voz 9 29:10 a ver de Flix

Voz 8 29:14 pero cómo

Voz 9 29:15 no no sea yo fui un programa que he hecho yo digo voy a verlo en Youtube que lo habrán colocado ya me encuentro por ese título yo pensé que le pasa a él es el que titula también los vídeos soy muy fan de esos títulos Si bueno es que el en aquel programable mucho en francés aparecieron las dos

Voz 16 29:32 los niños bajando por esta calle tocando flautas yo un y concepto

Voz 9 29:36 ah vale vale vale yo creo que es el ha dado demasiada libertad este hombre tú te has fijado la responsabilidad que tiene este tío escucha todas

Voz 16 29:43 la locura para mí el título con un artista quería ponerle en fans que son niños tocando la flauta pero me pareció

Voz 9 29:54 a lo mejor nos metíamos en julio y entonces claro es que os el pobre ya que encima altillo a ti te pareció parece que es una tontería pero nos sigue pareciendo así que pareció que el título niños tocando flautas por la calle podía inducir a sí que se puede hacer nada eh no no es que yo esto no lo que pasó vinieron unos niños y tocaron tocaron sus flautas no se tocó la subida cada porque nosotros la tanto que ninguna flautas ningún y mira que lo pensé que voy a tocar la flauta dulce ni se te ocurra no no no se hubiera sido Travessera a lo mejor se comía muchas gracias a jornada Banesto en este caso de hoy sí por todo lo que haces presidente oiga

Voz 0323 30:39 pues sí

Voz 6 30:41 P

Voz 7 30:52 vuelve a la mesa yo me detengo aquí con esta chica que se llama

Voz 0057 30:56 ya bueno es la publicidad Giulia ello hemos intercambiado unas frases Giulia había dicho puedes repetir lo que me has dicho no

Voz 23 31:04 yo soy la que te cuento lo de los nombres de los chinos

Voz 0057 31:07 yo soy la que te controla los nombres de los chinos lo digo no me acuerdo ya pone cara de agua era entonces llegó cuando ir Giulia dice hace casi hace casi dos años ella vino me contó una cosa de unos chinos me parece inaudito que yo no recuerdo que me contase

Voz 23 31:25 en casa era el tema ese de que todos los nombres tienen una letra del nombre Carlos una chica Deacon no sé qué de los chinos te dije no porque estoy unos cuando vienen a los países occidentales pues nombre

Voz 7 31:38 mira Giulia es probable que la semana que viene ya no lo recuerde otra vez pero fíjate respeto y aprecio un poco qué querías que hemos ido es la cosa más regalito saber el nivel está muy alto de hay aceite de Jaén que sea regalado

Voz 23 31:55 no nos ha quedado muy bien pero también entendemos ahora

Voz 0323 32:00 la voy me lo creo

Voz 23 32:04 que como Elsa mantenga hace un error pues también es bonito os regalamos

Voz 0057 32:09 con mira mira esto es esta técnica es esto es

Voz 0323 32:14 no sé bueno pero esto nos trasnochado

Voz 7 32:21 esto tiene un vale yo yo dormir toda la noche damas de un momentito esto es cómo se llama esto

Voz 0323 32:27 esto lo podríamos haber despertado más también no guarda el secreto más más tiempo que es esto

Voz 0057 32:35 a punto de cruz se coge un bastidor en algunos agujerito es decir va pasando hilo para hacer unas formas y entonces han puesto unas gafas nipones Samantha eh

Voz 23 32:44 es maravilloso que ha quedado mal pero como amante también nace de un error que tiene todo

Voz 0057 32:48 claro es que te voy a decir una cosa no ha quedado tan mal yo es que lo estaba mirando por detrás

Voz 6 32:52 al y por detrás y que pensaba cuestionar pierda por detrás

Voz 7 33:04 por detrás claro por detrás del bastidor se ven todos los hilo de ahí híper se vaya a dar intentéis de regalarnos esto va por delante está bien

Voz 9 33:15 entonces yo que tengo que hace con Estelle bastidores para mí también

Voz 0057 33:19 se espera que igual económicos mejor que es para los dos ya aquí el la ley pues Giulia muchas gracias de Dios que me voy a acordar Giulia Mónica de las dos como unas tiraba la tele

Voz 8 33:33 está

Voz 23 33:35 no nos fuimos tornando el circo si hay versos mantener luego el sueño y me quedé ello hasta la una y pico de la mañana

Voz 8 33:43 buena tampoco tanto pero bueno

Voz 7 33:46 oye muchas gracias a las dos de verdad gracias gracias

Voz 24 33:58 se ha metido detrás de una cortina está haciendo ganar la cortina qué haces

Voz 3 34:03 lo que no encontraba la salida no he ido a buscar de aquí al taller y hace tiempo que vengo donde está el el tapete de esa mantel aquí a vale mira lo he pensado que mirarlo para colgarlos bien feo es eh

Voz 7 34:21 no no ha pues él lo está mirando derecho que que diferente mira podemos poner aquí a muy bien mira qué bonito

Voz 8 34:36 va a ser nuestra Ecce Homo vale a la gente vende aquí era Obaba

Voz 9 34:44 pero lo que vale la lo que cuenta es la intención es muy bonito estas

Voz 6 34:47 esas

Voz 8 34:48 estas cosas hacen hogar la verdad

Voz 0057 34:51 Julia perdona para faltada pero ya sabía si si sabes cómo me pongo para que me voy muy bonito esta muchacha con su punto de cruz ahí por la noche vamos a dormir no poquito más que les va a hacer mucha ilusión Ojalá lo vean por la parte buena dice ayer más tiene algún regalo que no nos queremos marchar sin que este público no verdad a no bueno pues me

Voz 12 35:17 no nos pasa nada eh muy interesante con Z ante dice existe un gesto más ridículo que el de mirar por encima de las gafas con las gafas puestas sí sí existe

Voz 8 35:29 bueno más ridículo que es mirar por debajo de la caza con las gafas oye

Voz 0323 35:36 cómo cómo envejecen

Voz 3 35:38 este gesto eh esto esto esto si esto

Voz 0323 35:42 hace muy de viejos esto te pones veinte años afirma pero luego luego otro escritas ya ya que vamos a seguir venga vamos a seguir

Voz 0057 35:59 CERMI fax cosas desde Twitter dices si sale una espada en el Nadie sabe nada es una espada La Ser

Voz 12 36:08 a lo mejor de así su veto en que decía ya está ya está ya está yo creo que hay que paralizarlo un programa sin escuchar e implorando porque no lo ha hecho la gente la gente hecho de dolor porque huele el chiste malo duele como sabes como cuando vas en coche subes un bordillo que dices no toca tocas sino que parece que tu culo hace colocado el Carter como hace tu culo

Voz 3 36:36 no te ha pasado eso ya estoy

Voz 0057 36:39 hay una pregunta escrita en letra manuscrita digamos no esto es raro dice nadie no no pone es anónima es un misterio

Voz 3 36:50 es un misterio bueno pues misterios pinitos

Voz 12 36:53 misterio infinitos e hicimos una sección llamada misterios finitas te acuerdas

Voz 13 36:56 no no

Voz 24 37:01 porque hablábamos con voz y así yo a veces compañero te iba te digo escucho el programa otra vez para acordarme luego de cosas que hemos dicho es eso misterioso acaso misterioso dice

Voz 0057 37:15 dice en un coche con una vaca encima de la vaca aquí tienen un accidente ICV destrozan las V vacas Éstas V vacas es con v

Voz 5 37:28 esto es una mierda pinchada un palo

Voz 9 37:31 no es el rato que ha invertido describiendo pues eso es alguien que ha venido espera que Urkullu ya

Voz 8 37:41 yo yo yo y lo quite de la música misterios no quita la música

Voz 9 37:44 fue un momento por favor que ocurrió en cómo te llamas con tal ocurrió lo caballo también ha sido sí

Voz 8 37:57 yo esa pregunta que misterioso todo un ejercicio

Voz 16 38:07 esa pregunta la tira de años no la tira la mandé

Voz 8 38:12 me está diciendo que enviar a preguntan soportes

Voz 9 38:16 los magnético por Internet

Voz 8 38:19 en la escrito mía vamos a ver si

Voz 7 38:24 Dios pasar esto como presidente salimos a pasar aquí

Voz 9 38:27 los escribe esté por twittero por correo correo electrónico eso es posible puede pasar puede pasar puede pasar pruebas ha escrito tú puede pasar se ha pasado todo eso no no lo creo que alquiler

Voz 15 38:44 a la debió copiar

Voz 9 38:48 la colado en otros programas digo pero si el autor es hoy sino que lleve tiempo les toque la República Pancho Villa aquí cuidar mejor la hurta la urna está perfecta lo que hay dentro de la tuya echarle un ojo clases pues cola cosa lo como una a aquí aquí conmigo él lo envió

Voz 6 39:16 el novios bífida a ver el labio

Voz 7 39:19 él lo envió digitalmente a él lo envía digitalmente y de repente aparece escrito a mano

Voz 8 39:28 ahora va a lo normal

Voz 16 39:31 ha sido lo mejor de jazz esta pregunta ya salido no o no no no ha salido no

Voz 7 39:36 la escuchó las mira al presidente vamos a hacerte un impeachment si se sitio está fuera éste

Voz 12 39:47 vamos a hacer de un impeachment no sabe lo que es no no te va a doler no te va a doler pero estás estás mal ahora no estás dando la luz y el liderazgo que merecemos no sabemos dónde va este aspecto acogió una pregunta está también para paré

Voz 6 40:08 sustituye en el cuadro adjunto de Cruz con la pregunta a amigos

Voz 24 40:17 vamos ahora a esa pregunta misteriosa cuelga de la columna de nadie sabe nada en el teatro Lara donde quedarán a algunos minutos

Voz 9 40:27 sí bueno Osvaldo voy a decir el programa con los micrófonos hola hola hola hola no no no no se nota allí sí aquí no se no cambia la voz sí

Voz 8 40:40 has comido la voz para

Voz 7 40:42 a mí no no no Osvaldo V desde Chile buenas amante para el buen Berto el gran Andreu

Voz 8 40:51 gracias yo sólo soy bueno no hay gran nos va

Voz 12 40:55 no bueno pero esto es como el vino yo soy un gran reserva se Tutto ya ya no eres cosecheros claro usted entonces un crianza

Voz 0057 41:04 Osvaldo estoy a punto de dejar de ver tu pregunta dicen oye mi pregunta es la siguiente los albinos será que justo el momento de crear los la impresora de Dios se ha quedado sin tinta de color si te parece vamos a hacer una anécdota que normanda alguien no base nuestra base de Beck dota a eh ajena e me entiendes o no si es fácil entender

Voz 1 41:28 además hablamos

Voz 3 41:31 podría hacer la cabecera van darme paso como si puedes decir como creador de esta sección

Voz 9 41:38 como la alma máter te mata o no mata

Voz 5 41:42 gracias en la Cadena SER Beck dota a Juan

Voz 24 41:49 en la Cadena Ser vive dotadas ajenas con Andreu Buenafuente alma máter de la sección

Voz 1 41:56 no

Voz 19 42:01 sí sí es verdad

Voz 12 42:03 dice hola Berto y Andreo pero bueno

Voz 0057 42:05 no no no hay ningún calificativo o no pequeño Oberto majestuoso mejor no

Voz 12 42:12 no no no dice Israel se llama

Voz 25 42:18 Shalom

Voz 9 42:20 Salomé sería salón mismamente

Voz 3 42:23 que

Voz 6 42:25 bien acá jalonan Salomé va por favor

Voz 0323 42:37 emociona me apetece interpretarla hola qué tal si me apetece interpreta

Voz 12 42:41 a la larga

Voz 1 42:43 adelante no

Voz 9 42:48 voy a poner unas pausas de te vas a cagar

Voz 7 42:52 B explicando todo sea de la lo que quieras hacer ir audio comentario alavés para que esto sea interminable titula

Voz 9 43:01 va mucha prisa hay mucha ansia yo yo no

Voz 7 43:03 con lo que no tengo por lo te digo he estado peinando me por el lado equivocado toda esta pregunta ya la escuchado yo sé en este mismo programa hasta que en mi nuevo Barbero Melo cortó IP Odín yo también eh un poquito

Voz 9 43:26 mi familia mira eh no lo mía así no podemos trabajar sugiere presidente para lo bueno y también

Voz 7 43:48 lo malo pero ahí hay algo algo

Voz 9 43:51 quién pone las quién me pone la pierna encima del tiempo en las preguntas que él sabe cuánto hereje vamos de nadie sabe nada seis seis temporadas

Voz 8 44:02 gracias Julian ya

Voz 9 44:05 eh la dos no está tampoco te perdiste

Voz 3 44:09 no

Voz 9 44:09 a ver ciento setenta y no sé cuánto típicas

Voz 0057 44:15 ahora yo no me lo había planteado nunca yo llego veo aún no está llena papeles pero que hay unos Minyons que que igual hay gente común bueno unos lacayos que han llenado

Voz 9 44:24 pero que lacayos que la aquí lo ponen que te pone

Voz 16 44:28 las preguntas dentro de las preguntas llegan por twittero Poor

Voz 9 44:33 por Internet así por el Internet y entonces nosotros las pasamos a a papel y las ponemos quién soy

Voz 0323 44:44 un ente una organización que vive en el anonimato o que hay allí un hay cuánta gente uno Miguel

Voz 9 44:58 vamos a por ti Miguel vamos a Portugal en la extrae de Barcelona es el productor de esto pero lo que es Chen Chen Subirats pues el que la mete dentro o es que las transporta no está haciendo bien estaba bueno pues tú extraes las preguntas no no perdonar a uno de trabajo pero comenta que esto es más complicado que parece eso narra uniendo trabaje las envían por perdona email amiga Miguel me las envía porno yo miro el que hace la recibe enviar en las la la Espiga las transcribe transcribe me lo me lo envía por mi futuro imprimen las imprimo las cortamos otro plural otro plural

Voz 8 45:47 quiénes sois

Voz 0323 45:49 pues aquí hay más gente que en una cadena de montaje

Voz 8 45:52 para una triste pregunta

Voz 9 45:54 es que dando dos pasos entiendo que que esto es un sin Dios os ayude a deshoras que cortan no bueno yo se lo diremos que lo da todo lo que me fascina es que vosotros no sabéis muy bien lo que está pasando aquí lo que pasa no lo sabemos pero el mecanismo bueno yo creo esto se arregla con Miguel que además yo lo conozco a Miguel porque trabaja para mí que me que lo haga todo lo corto se ponga las preguntas en un zurrón en un zurrón et Is así cruzado una con un hacha le quito

Voz 0323 46:33 pero oiga de Madrid a Barcelona de Barcelona Madrid andando a mi andando con un bocadillo un termo

Voz 9 46:40 el trabajo me sí pero a mí me sorprende que que que haya tanta gente implicada en esto bueno pues esto es el típico caso

Voz 0057 46:49 claro de de un trabajo menor que se está llena se está inflando mejor

Voz 8 46:55 con para blanquear dinero

Voz 6 47:06 dinero ya lo mejor bien dinero que a lo mejor es ilegal

Voz 9 47:11 pues lo hice ninguna tontería mía podríamos conseguir

Voz 0057 47:15 para la semana que viene para cuando sea un vídeo o un audio de Miguel donde no se explica el proceso si bares pues por pues este asunto la semana que viene si tú sabes el presidente pero yo soy Berto Romero saben de los dos que hacer el programa

Voz 8 47:30 uno de ellos entonces

Voz 7 47:33 hasta que ellos están no no lo tenga claro yo pongo en entredicho continuar aquí

Voz 8 47:38 la crisis no está claro que yo vaya

Voz 0323 47:40 a seguir aquí un crisis porque yo aquí huelo algo no huele bien bueno hice aquí alguien duele algo es Bertomeu qué pasó qué qué pasa a continuación ya les dos preguntas con miedo de energía la Domini ánima a mí

Voz 3 48:08 Mi alma pero

Voz 9 48:09 por culminar se va abiertos a no me voy a tirar de público no tengo ninguna seguridad ahora que perdió toda la seguridad que tenía la burra

Voz 0057 48:18 claro claro

Voz 9 48:19 eso sí sí te entiendo me bueno pues vete vete a tu casa vete si quieres a ver dime qué es levantaba la mano

Voz 23 48:26 pues mira que yo tengo que decir aquí en defensa de los amigos del pueblo hasta la semana pasada

Voz 0323 48:30 dada la verdad Berto anda que no es gente has cogido la señora que está detrás de una columna eh que yo no es coge el balón

Voz 9 48:40 la mano se ha querido el destino mejor por tener la columna ella levanta la mano tal vale

Voz 3 48:46 madre mía se ve el bigote lo que se bigote yo he preguntado

Voz 7 48:52 pido al verme bigote de tan cerca

Voz 3 48:55 no

Voz 9 48:56 yo cosas que creas olvidadas

Voz 23 49:00 yo tenía una pregunta preguntado si podía dejarle la urna y a mí me han dicho que no yo no he dejado de la pregunta osea que si alguien se salta las normas negarme porque es la norma

Voz 0057 49:10 las destronar a Gambia

Voz 7 49:13 también te digo una cosa esta empresa que está aquí es conocida tuya

Voz 9 49:17 pues sangraba

Voz 8 49:18 sí está muy caliente desprende calor El calor ya tenía comprobarlo sólo te pones al lado claro

Voz 0323 49:30 si nos tocara un nombre caliente eso de hacer así pero no tocar no toca eh no tocar sólo acercarte ya verás como los pollito catedral un poquito sí es verdad es un poco de calor algo narrativo tocar por tocar

Voz 3 49:51 no

Voz 0323 49:53 muy bien

Voz 9 49:54 mira cuando se pueden huevos e también el tiempo está loco pero sí el pesetas y cómo estará yo yo yo yo yo yo yo yo bueno aquí pero la falta estamos acabando la pregunta que la mujer tras la columna atraído creo que perdona antes de leerla que largo respondiendo al

Voz 3 50:16 esta sucediendo

Voz 9 50:18 Ximo acaba de tirar la las consultas de la de la urna estamos en una crisis una crisis

Voz 7 50:26 que si te te debilidad así miro a la cara lo entienda entiendo yo también estaría avergonzado María José de Bilbao no público entendido Bilbao puesto público entre paréntesis si es que en Bilbao también hay público claro que movilizó que madre Goyo Llorente qué es eso qué es

Voz 23 50:51 pero es para esto es una bolsa plegable de las que llevas en el bolso

Voz 13 50:57 para qué es

Voz 23 50:58 la acción con la pregunta

Voz 13 51:01 Watson

Voz 9 51:03 dice María José público XXV del cuatro de dos mil diecinueve quería que no es el de la crisis

Voz 6 51:15 cuando escribí que estas

Voz 8 51:18 se han roto los códigos Rice hasta los hilos los hilos de la marioneta es una labor

Voz 9 51:27 todo

Voz 3 51:28 antes la pregunta antes la pregunta era que es más difícil volver a doblar un prospecto o mapa ahora la pregunta es qué

Voz 9 51:35 más difícil volver a doblar un prospecto

Voz 3 51:38 OO una bolsa de tela plegable trae una bolsa de tela plegable a que supuestamente es difícil de doblar venga intuyo que lo que quieres es que saque la Bolsa no yo sí yo te ayudo Elvira cómodo esto es la bolsa plegable que parece un bañador

Voz 6 51:58 un momento un momento aún mayor nuestra cámara de hoy tenemos

Voz 8 52:17 a los compañeros que está grabando programa para You topten se llama la acaba de sonar el móvil ahí

Voz 9 52:24 me perdone pero con tu trabajo es excelente pero no ocurrió pensar que a lo mejor a su programa de radio habría que poner el silencio que asumió la alarma dado cuenta que ha sonado justo cuando todo esto

Voz 7 52:36 ya me voy a llevar la cámara y voy a seguir grabando

Voz 26 52:51 según

Voz 6 52:53 nada

Voz 27 52:59 este programa desde programas Enjuto

Voz 0323 53:06 no no se dobla no se puede decir posible

Voz 8 53:12 en la cabeza

Voz 0323 53:18 te digo una cosa esto por radio me supo escuchar

Voz 9 53:20 no sólo hay un final posible

Voz 27 53:23 que que no vayamos la vamos de la cámara