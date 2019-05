Un perro castrado sigue siendo un toro

Voz 1 00:00 no plenamente en el vino

Voz 2 00:07 mí me habla muy mal la presentadora comentaba hablan en inglés y comenzará con mucha energía en un cuadrilátero en forma circular un cuadrilátero en forma circular

Voz 3 00:18 le ha declarado culpable del delito de no haberse entregado a la Justicia como está obligado a hacer el veintinueve de junio de mil doscientos doce de mil doscientos doce violando las condiciones de libertad

Voz 4 00:28 provisional porque usted es presidente del Gobierno todavía es qué medidas ha incrementado su Gobierno para limpiar las croatas para limpiar las croatas eso está claro pero recibir una pero no lo ha provocado con recibir un espaldarazo espaldarazo ha pasado casi dos años en prisión preventiva Araceli Sánchez si las él aplica el principio de in Rubio pro reo anden Rubio nombrado Isabel fallos a favor del acusado podemos cometer error iban los errores

Voz 5 01:01 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 6 01:09 con cenas Tears in de Uber mitad de vigilancia lo voy a cambiar los números

Voz 7 01:18 sí este es el informe quinientos ochenta y siete quinientos ochenta y ocho en Canarias la próxima semana eso es que estaremos en Santa Cruz

Voz 0827 01:25 Tenerife muy bien entonces al revés veíamos como el setenta y siete no me hagas líos la última unidad de vigilancia que la pasada semana no tuvimos la hicimos en la ante víspera de las elecciones generales cuando todos los medios estábamos en pleno despliegue de muchas cosas nos dice Mario Suárez

Voz 8 01:40 ese escenario sería posible según estos datos con una hipotética eh abstención de Esquerra estamos todavía president dándoles el despliegue de miedo el despliegue de miedo de medios de miedo también

Voz 0827 01:50 el domingo también de medio sobre todo bueno esta la hacemos en el primer día de campaña para las elecciones europeas autonómicas y municipales que son aquellas en las que como todo el mundo sabe los vecinos eligen a sus alcaldes

Voz 9 02:04 es el vecino el que elige al alcohol

Voz 0827 02:06 al de Yes el alcalde el que quiere

Voz 9 02:08 de que sean los vecinos el alcalde esa

Voz 0827 02:11 es la esencia de una elección municipal así es bueno es verdad que votarán sólo los vecinos que sean personas humanas nos dice Teresa Colomer tras escuchar esto a Manuela Carmena

Voz 10 02:21 la interpretación que tenemos de la vida de la sociedad de cómo poder desarrollarse mejor el mundo etcétera Pero por encima de eso están las personas humanas están las personas humanas está la humanidad

Voz 0827 02:32 las personas humanas que somos las personas tampoco hay que concretar mucho Manuela Carmena es la alcaldesa de una ciudad que vive en estos días su fiesta el día quince será San Isidro el día dos Se celebró el Día de la Comunidad que recuerda esa fecha en la que el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército francés aunque en Telemadrid dijeron otra cosa

Voz 11 02:50 qué es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquella levantamiento contra las tropas de Franco contra las tropas de Franco

Voz 0827 02:56 bueno evidentemente no fue un levantamiento contra las tropas de Franco es de esos errores que es imposible atribuir en este caso a María Rey al desconocimiento pero en las redes ya sabéis pues la pobre tuvo que soportar de todo y Manuel Jabois Se refirió a ello en Hoy por hoy y en el elogio a la trayectoria de María eso sí quizás se pasó un poquitín yo esto lo escuchó Fernando Martínez

Voz 8 03:19 es más ignorante que es más estúpido que una periodista como María Rey con treinta décadas contra décadas de tres décadas de profesión

Voz 0827 03:27 bueno con treinta décadas de profesión ha dado incluso para contar hasta la Revolución Francesa en fin que el de María Rey es de esos errores que aquí nos tomamos con media sonrisa es más oye Napoleón era Napoleón Franco con minúscula eh no se ven en la radio esto de las comidas de la ironía bueno no siempre es fácil precisar a veces precisamos de forma un tanto extraña nos dice Eduardo Martínez hace unos días por ejemplo estábamos pendientes de un hospital de la salida del hospital de Iker Casillas dijimos esto

Voz 12 03:58 me hace una seña cinco minutos exactos

Voz 0827 04:01 cinco minutos exactos más o menos claro

Voz 12 04:03 con minutos muchos puestos más o menos para que salga Iker

Voz 0827 04:06 sillas cinco minutos exactos más o menos desde luego con eso no te equivocas nunca más cosas en este informe recogemos un puñado de expedientes X tenemos por ejemplo el caso que nos remite José Rodríguez de la sorprendente detención de tres manifestantes españoles en París que además debían de ser un poquito nazis porque resulta que portaban los tíos hasta cámaras de gas

Voz 15 04:35 la cadena PSM ha mostrado fotos con el material incautado a esos presuntos manifestantes en el que figuran bombonas de gas tenazas Martí

Voz 0827 04:44 cámaras de gas cámaras de gas las cosas sendos está yendo un poquillo de las manos desde luego también sendos fue de las manos la forma en la que nos referimos a Josep Borrell es suministro amortizado porque se va al Parlamento Europeo y en estos momentos es un ministro que sigue en funciones pero Anuar que suministro difunto bueno en realidad todo fue una confusión de preposiciones que escuchó Diego de orador

Voz 16 05:07 que hoy se ha visto con su homólogo estadounidense en Finlandia aquí el ministro defunciones el ministro en funciones Josep Borrell

Voz 0827 05:14 el ministro de defunción pero ya no tanto algo raro y si lo digo eh si de una paradita a Pablo pero al final lo dejo ahí el ministro de funciones también tenemos una evolución en la mitología en este caso hablábamos de las sirenas y esto lo escuchó Rafael Urturi sin embargo originalmente

Voz 17 05:31 de las sirenas una mujer es una criatura

Voz 0827 05:34 la mitad ave mitad pájaro mitad ave mitad pájaro bueno pues si es mitad sabe mitad pájaro pues es es es es un pájaro de las dos cosas no una sirena eh que es un ser fabuloso que confundía a los navegantes atrayendo los con Suu con la dulzura de su canto y que según diversas tradiciones tenía Busto de mujer y cuerpo de pez que es lo más frecuente o cuerpo también de AVE quizás de ahí venga la confusión y otro caso más que nos envían Laura y Carmen Espinosa ya ya sabemos que lo de la memoria histórica pone a mucha gente de los nervios pero de ahí a referirnos a ella como memoria histérica

Voz 1018 06:13 el Ademar Nos alegra porque es para unos compañeros y amigos el galardón para la labor narrativa de los protagonistas de vidas enterradas reportajes sobre la memoria histérica sobre la memoria histérica

Voz 0827 06:22 bueno está ahí rozando el poste pero nuestro particular bar pues da la razón a nuestra delante

Voz 1018 06:30 Soler ahora demore histéricas

Voz 0827 06:32 quién sabe sí está ahí la la memoria histérica y si lo de las sirenas es raro de narices ni os cuento el caso de este perro al que castraron y al final se convirtió en Toro Postiga eh lo escucho José Rodríguez a Laura Duarte que no es cualquiera hoy ex dirigente del Pangma Isabel mucho del asunto hablaba sobre su polémico vídeo en el que confundían a un buey con toro y en la argumentación pues se coló el perro

Voz 11 06:59 nació con motor hoy sigue siéndolo y convive con otros toros en el santuario e igual tanto se comporta como ellos exactamente pero eso sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro número

Voz 0827 07:12 un perro castrado sigue siendo un pero no somos del Pacma pero la verdad es que nos quedan muchísimas dudas

Voz 18 07:18 caramba el gran Isaías

Voz 0827 07:23 bueno ya hemos faltado una semana pero los oyentes han seguido colaborando con la unidad y los compañeros también con dos vigilancias que tiene sustancia una nos la envió el equipo de todo por la radio hablaban del probable nuevo presidente del Senado Miquel Iceta hizo su particular vehemencia

Voz 19 07:40 el próximo presidente del Senado será la primera autoridad del Estado desde mil novecientos setenta y ocho al que hayamos visto desgañitaba doble sentido sentido A

Voz 20 07:48 Pedro libra no oye

Voz 19 07:52 sentido ven Mariano

Voz 20 07:54 sí

Voz 18 07:55 caramba el gran Isaías

Voz 19 07:59 qué gran Isaías porque conocemos lo que es desgañita pero nadie sabe qué es ganar quitarse claros y deshacer es lo contrario de hacer desgañitaba debería ser lo contrario de galletas RSE quitarse el granito espero que se sepa no existe el bañito

Voz 0827 08:14 bueno pues tiene enjundia la consulta desde luego vayamos por partes es verdad que no existe el verbo cañita en esto tiene razón Toni pero sí que existe el verbo ganó que es lo que hacen los animales cuando se quejan con sonido semejante al nido del perro que ha Ulla con gritos agudos y repetidos cuando lo están maltratando también sería en el caso de las aves Brad Aznar coloquialmente Gun ir es lo que hacemos las personas cuando resolvamos o respiramos con ruido todo eso sería Ganis ir pero Toni plantea otra duda

Voz 19 08:47 bueno y deshacer es lo contrario de hacer desgañitó darse debería ser lo contrario de gallina atarse bueno pues pues no

Voz 0827 08:55 oración funciona con hacer y deshacer pero no en otros casos porque el prefijo des significa una cosa y su contraria es decir desde nota negación o inversión del significado de la palabra a la que va antepuesto desconfiar o deshacer como decía Toni pero también indica exceso o demasía por eso un día lenguado no es un mudo sino todo lo contrario alguien que habla en exceso buenísima esta consulta es interesante tampoco está mal esta que nos dirigieron desde A vivir que son dos días sobre las anclas de rana lo escuchara un José Javier Simón y Roberto carnicero debatían Javier del Pino David Broncano Jacinto Centeno del restaurante el astorgano sobredosis Se dice un manca o una Anca de rana

Voz 0874 09:39 lo primero se dice un Anka terreno o una Anca de rana normal

Voz 21 09:42 te suelen decir han de rana y Paco gracias

Voz 7 09:48 hombre si es masculino o femenino dice claro un Anca de Roma o una Anca es uno de los hombres lanzaría una han que un Twitter un digo un Anca de rana como ese hombre tiene un pierna no porque empiezan Scott como empieza a no pondrías bueno yo no pondría pero eso es distinto porque no estaría muy bien que hubiera una trampilla en el estudio

Voz 6 10:08 se lo preguntamos a esa edad la fuente que nos lo aclare

Voz 7 10:12 ser una Anca eh me la juego a una Anca te juegas a una Anka o dos pero sí es una

Voz 0874 10:19 la del programa te has retado en tierra con Feli retado en moqueta con Isaías Lafuente eso es es además es una obra muy curioso

Voz 0827 10:28 bueno pues vayamos con el reto vayamos también por partes no las bancas no son piernas exactamente como dice Broncano yo diría que es un patas pero el diccionario lo define todavía más concretamente un Anca es cada una de las dos mitades laterales de la parte posterior de las caballerías idea otros animales de la radio la e de la rastro qué ha dicho un han casi bueno segundo es verdad que Anca es una palabra del género femenino pero pero como es una palabra que empieza porrazo Nica no diremos la Lanka sino que diremos el Anca para ser correctos pero esto sólo sucede en este caso no con nosotros determinantes así que sería el Lanka pero diremos esta Anca aquella Anka o una Anca

Voz 7 11:10 dijo no ancla pasa igual exactamente igual con Chapinería exactamente como arma eso sí con Angela pero estaba hasta el ancla pero esta mira

Voz 0827 11:21 pero en el caso de una alguna ninguna sí que es válido usar antes de Anca en un en este caso un Anca algún Anka o ningún Anca y en realidad es que no serían masculinos sino que serían a poco peso del femenino

Voz 6 11:39 cierra el del restaurante nunca

Voz 0827 11:43 nos equivocamos pero en este caso concreto no nos equivocaríamos en ningún caso todos tenían razón otra cosa la argumentación que se utilizaba pero es tan correcto es decir una Anca de rana como decir un Anca de rana

Voz 22 12:00 ya

Voz 23 12:02 bueno yo un caso

Voz 0827 12:03 semejante es el que nos planteaba hace un par de semanas José Javier Simón que duda sobre el género de la palabra que da nombre a un continente la palabra África estas historias y tratar de demostrar

Voz 24 12:12 esa África de África Viva África gráfica viva

Voz 22 12:16 es que yo creo que es la África África mayoritarias es África la África un África a África

Voz 0827 12:25 bueno en ocho segundos lo decimos de todo lo único correcto sería

Voz 22 12:28 a África exactamente por la misma argumentación

Voz 0827 12:31 que hemos utilizado en el caso anterior y también tenemos problemas en España con algunos topónimos con otros errores geográficos que pilló Juanfran López en una información sobre el tráfico hablaron de problemas en Lleida yen Bonilla agua

Voz 25 12:45 precaución en Cantabria donde a esta hora ya es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Lunada hay también en Lleida en el puerto de Bonnie agua apta y en el puerto de Bonnie agua

Voz 7 12:57 el del dos dos dedos

Voz 0827 12:59 suponemos que es Lleida y el puerto

Voz 7 13:02 es de la Bonaigua hay sin agua no no Bonilla agua de momento

Voz 0827 13:13 si decimos de momento porque ya sabemos en la Unidad de Vigilancia que a veces recogemos errores imperdonables otras veces tropezones comprensibles que son los gazapos también errores en los que no sabemos lo que será en un futuro quizás sean evolución de la lengua y un día cadena aceptados y en el ranking destaca el desplazamiento de la conjugación del verbo prever que muchos conjugan como el verbo proveer Hinault como ver que sería lo correcto es que la gente muy principal grandes periodistas como Enrique Giuliana a quién llaman a la unidad Ricardo Paz Manuel Mendoza Jesús Nieto su cabeza cuando él decide

Voz 27 13:50 ir a la política local de Barcelona no concibe no no prevé yo de que el partido prevé yo de que el no

Voz 0827 13:57 se prevé yo en vez de no previó también cae Pedro Aznar vigilado por Teresa Colomer por esta conjugación del gerundio a mediodía no es persona

Voz 6 14:07 claro no o prevenir o previniendo una run muy largas

Voz 0827 14:10 sabe bueno pues no es pero es previendo no prevé yendo y claro cuando también cae pues una persona como un escritor como Juan José Millás se encienden ya todas las alarmas a Millás lo pillaron Juan Carlos Martínez Roberto Luis Sánchez Angélica Kun Ci José Antonio Barrio Nuevo con

Voz 22 14:27 el temor de que esta nueva de derecha

Voz 0827 14:29 te ha sufrido realmente tenga

Voz 22 14:32 la obtenga unos resultados muy superiores a los que se vienen prevé yendo Se viene entre de lleno

Voz 0827 14:37 sí la verdad es que hace daño al oído eh pero nada solamente nos queda recordar que es un error que es un error muy fácil de prever porque prever es ver con antelación así que se conjuga como ver veremos cómo evoluciona la cosa porque la extensión ya comienza quiere oyó a su sentencia bueno íbamos con par de refranes retocados Yolanda Morán escucho en la Bosch como Paulina Rubio animando a una de las concursantes de su equipo tiró de la metáfora del asador aunque en vez de poner carne lo que puso es la piel

Voz 5 15:11 el PP llegó en la semifinal de la directos eh aquí la piel en el asado hasta aquí la piel

Voz 0827 15:24 oye que no decimos que generaría la viene pero la frase hecha la correcta es con carne poner toda la carne en el asador Beatriz Zarautz llama a la unidad de vigilancia a Jon Sistiaga que tirando de refranero usó la expresión atarse los machos cuando cree que debió utilizar otra la de cubrirse las espaldas hablaba de cómo actúan los policías que trabajan en las cloacas del Estado

Voz 28 15:47 no se fiaban y entre ellos mismos tienen conversaciones a tres personas uno Le está grabando al otro en conversaciones con terceros están grabando al propio ministro por si acaso para atarse para atarse los machos para atarse los machos

Voz 0827 16:01 bueno para atarse los machos con atarse a apretarse los machos es prepararse para afrontar una situación muy difícil lo otro que sería grabara a compañeros al ministro para usarlo si es preciso en un futuro eso sería para cubrirse las espaldas como nos dicen Beatriz Roberto Antelo no entendía a veces hay palabras que utiliza gente que habla español pero que no llegamos a entender por ejemplo Roberto Antelo no entendió lo que quiso decir Luis Tosar cuando dijo en La Ventana que la ataba para ver en la tele Falcon Crest

Voz 7 16:32 sigue el espectador abundando en el ataba relataba para para verlo de tiros quedábamos

Voz 0827 16:40 la ataba a clase pueden es que claro relataba en gallego es hacer novillos o hacer Peñas es decir que a día novillos para poder ver la serie en televisión también nos pasó con el ganadero youtuber aquel que se quejaba del hotel rural que se quejaba de las gallinas que al final hubo que acelerar gallinero pues también no sorprendió con el canto de los pitos

Voz 17 17:01 el dueño de un hotel rural de tu Cangas de cuyo nombre no quiero acordarme que a los inquilinos del hotelito rural molestaba yo es el canto de los pitos molestaba estabais el canto de los pitos muy decantaban ahora

Voz 0827 17:11 intempestivas molestaba al es el canto de los pitos que suponemos que será en en bable pero bueno también lo tenemos recogido en el Diccionario de la Lengua Española un pito sería el pollo de la gallina el pollo de pie porque las pitas pitas pitas serían las gallinas pitas pitas pitas darles de comer allí es muy interesante observar cómo nuestro país idiomática mente oye pues es muy rico tiene formas distintas de Jean dar a una misma cosa pues de manera diferente Ignacio Barrón ha querido documentarlo esta semana

Voz 29 17:42 la tarde ellas novillos España es tan variada y diversa que tenemos muchas formas de llamar a una misma cosa según de donde seamos pero Mazo hay maneras una jardín de verdad

Voz 6 17:53 vale vale

Voz 21 17:58 es algo tenemos en común es que nos gusta la fiesta a la hora de nombrar al recipiente del que bebemos no estamos tan de acuerdo en el norte se me llama casi de un litro pero según vamos bajando pasa a ser mini litro o maceta cómo llegamos a la fiesta pues una opción es el autobús o que si estás en Canarias será el agua agua Madrid el Bulli la Balona la tus una de las muletillas más comunes caña es tío pero también tiene sus variantes por ejemplo en Extremadura y Murcia dicen muy parecido al Chacho de los canarios en Valencia sería Tete y en Galicia Andalucía es el más variado con a mi arma o Quillo aunque este último lo utiliza también alguna que otra catalana pero si hay algo que realmente divide a España no es la política en el fútbol sino las deportiva

Voz 30 18:46 Canarias la llamamos botijo playeras hay mucha mucha gente que el año playera en Murcia la llamamos Bamba o ambos pues nosotros en Aragón a las zapatillas de todos los días les llamamos Marie TICS en Andalucía les decirle usted

Voz 21 19:01 Euskadi aquí le decimos zapatillas si queréis saber como se dice en el resto de comunidades autónomas el podcast de la redada tienen un episodio entero dedicado a las

Voz 0827 19:09 deportivas me caso es un cantero en plan renta

Voz 21 19:13 y yo me voy ahora mismo a escucharlo

Voz 0827 19:18 la misma cosa hay varias palabras para designar los bueno la próxima semana vamos a Canarias a Tenerife y allí no hubo nuevas palabras recordaremos errores autóctonos como no desempolva haremos los clásicos erróneos horarios que esta semana han tenido una nueva aportación hemos retrasado seis horas su uso horario esto lo escucharon Teresa Colomer Marta Zamora bueno la cosa tiene explicación

Voz 21 19:41 Antonio Martín dos XXXVIII las ocho y treinta y ocho en Canarias la y XXXVIII en Canarias hoy en Canarias no en Caracas XXXVIII esa era la razón del error nos quedamos en Canarias siendo en Caracas bueno pues hasta aquí la Unidad de Vigilancia recordamos la dirección de correo que es UD V arroba Cadena SER

Voz 0827 19:57 punto com ya saben sin algo me he equivocado

Voz 27 20:00 mucho me voy no volverá a ocurrir equivocas