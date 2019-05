Las Noches de Ortega: Lo que esconde Juego de Tronos (10/05/2019)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 2 00:06 en este capítulo da Otto pero la HBO también más quitado las ganas me cago en la HBO con sus tres y me cago en la calle me cago en la B me

Voz 3 00:24 muy tiene implicaciones queda más allá de de la Televisió simple entretenimiento tiene implicaciones políticas que hacer sobre todo al encaje de Cataluña con con el territorio español

Voz 2 00:40 decir el tiempo lo dirá HBO le pusieron una pistola en la cabeza a mi hijo

Voz 4 00:52 dimos cuenta de que juego es lo que nos estaba escapando dan más

Voz 5 01:01 he tenido mucho viento mucho

Voz 6 01:05 mi madre dirigió todos los capítulos de juego dentro

Voz 7 01:28 las

Voz 1174 01:42 buenas noches Juego de tronos se ha convertido en un fenómeno mundial millones de espectadores en todo el mundo programan sus alarmas para ver un nuevo episodio luchas de poder inviernos fríos muertes batallas amor sexo pero que hay detrás de esta serie que pese a su novedad se ha convertido ya en un clásico esta noche en directo conoceremos aspectos de Juego de tronos que nunca nadie antes se había atrevido a contar cosas que la realidad es todavía más inquietante que la ficción empezamos

Voz 5 02:22 la tratar sobre juegos electrónicos Cadena SER Luisa Calabria buenas noches buenas noches tienen miedo

Voz 8 02:35 claro yo creo que tal como están las cosas es inevitable tener

Voz 1174 02:42 cuando cuando les llamó la la HBO

Voz 9 02:45 la veo me llama en dos mil seis cuando reciba la primera llamada de los directivos de la HBO pidiéndome que me persone allí en lo despacho

Voz 1174 02:58 en Nueva York en Nueva York que que motivó le dan la razón

Voz 9 03:03 darle allí en los despachos no no no me da ningún motivo me dice persona se Luisa aquí la la estamos esperando para una reunión

Voz 2 03:14 un beso de de que de

Voz 9 03:16 qué va a eso no me dieron motivo ni razón de ello

Voz 5 03:21 pregunté que era la HBO me dijeron que una una plataforma de televisión por cable en aquel momento no sabía lo que era eso puede usted no tendría ninguna relación con la televisión en ninguna relación ama de casa y a pesar de eso fue decidió voy porque lo hablo con la familia fue hasta Nueva York imagino que pararon el viaje a Nueva York fui a Nueva York y que se encontró en esa reunión que le habían organizado los directivos de la archivero

Voz 9 03:57 me encontré pues algo que es difícil de de explica me encontré un cheque en blanco un cheque en blanco un cheque en blanco por lo celos que quiera me dijeron pero a cambio de que que a cambio de de dirigir un proyecto que estaban ellos los a punto de de de estrena este proyecto era Juego de Tronos ese proyecto era Games of os

Voz 1174 04:29 se acumulan Luisa muchas preguntas y yo imagino que nuestros oyentes también por qué eligen los directivos de la HBO a una persona como usted sin ninguna relación con el cine para dirigir un proyecto de tal envergadura

Voz 9 04:45 lo que creo me dijeron yo yo fui con mi hijo poner Agustín que el saben ley iba traduciendo lo que iban diciendo en la reunión lo que me dijo allí es que buscaban para dirigir el proyecto a una persona normal y corriente porque querían llegar a Tormo sea querían un un éxito a nivel planetario que buscaban para dirigir el proyecto a una persona con su gusto normales con aficiones normales porque ellos querían huir de de la cosa minoritaria idearon una serie de impar de impacto

Voz 8 05:24 y bueno

Voz 9 05:27 estuvieron buscando por todo el mundo se ve a una persona muy característica aquí Si me llamado también firmó una cláusula de confidencialidad si tu tuve que firmar unos papeles de yo me comprometí sin nada que que yo era la directora de de la serie de decirle yo Juego de Tronos pero éste está violando la confidencialidad ahora mismo estoy violando hoy esa confidencialidad porque no puedo más no puedo más las perrerías que me están haciendo no puedo mal las humillaciones a las que estoy siendo sometida el trabajo duro me obliga a hacer sí y eso hace que en fin me levanto por la mañana ella ahí me cago en la HB hoy en bien la madre que parió a la HBO con con sus tres siglas me cago en la H me cago en la meca un lado por qué que ya lo puede nunca cada persona tenemos un límite y mi límite ya ha llegado me hacen trabajar lo que no está en los escritos de Japón al principio está bien porque es un dinero que Kairus son tener pero llega un momento que esto yo lo lo hable con mi hijo le dije estamos haciéndonos millonarios Agustín pero esto no compensa

Voz 1174 06:53 qué le le exigían dirigir toda la serie

Voz 9 06:57 la serie encarga darme de los decorados supervisar el guión decidir las nuevas tramas tengo ya setenta y dos años yo yo yo no soy una cría

Voz 5 07:06 ante esa época vivía en Estados Unidos

Voz 9 07:09 Estados Unidos o han detuviera que rodarse me acompañaba mi hijo el Agustín pero yo me sentía sola porque yo echaba de menos a mi marido chaval en mi casa echaba de menos España echaba de menos Ciudad Real

Voz 5 07:24 qué a Ciudad Real cuando la echa de menos mucho dentro de unos minutos en este mismo capítulo

Voz 6 07:32 cuánto calor pudiendo estuvo en Davos

Voz 11 07:35 atención de la edad de cuarta temporada de Juego de tronos se fue

Voz 10 07:40 yo me vine Villamoros amenaza

Voz 9 07:44 y continuamos escuchando me acompañaba mi hijo el Agustín pero yo me sentía sola lo echaba de menos a mi marido Chabal m en casa echaban de menos España echaba de menos Ciudad Real porque a Ciudad Real cuando la echa de menos la echas de menos mucho

Voz 12 08:01 agustín buenas noches buenas noches como era cariño hola la mamá

Voz 5 08:05 acaban de volver a España después del rodaje de de último capítulo de Juego de Tronos experiencias

Voz 6 08:12 su experiencia experiencia a la que ha habido un momento buenos momentos malos pero no compensa

Voz 13 08:21 a tu madre como la han tenido

Voz 6 08:26 en HBO ganábamos dinero pero no sé si yo vivir en una cárcel de oro a madres trabajado como una mula me macho envejecer diez a no de golpe todos y esto sin contar con lo mucho que echábamos de menos que no que no lo viva no

Voz 10 08:51 que no haya estado al dejó de Ciudad Real no entiende lo que en lo que se puede echar en falta cuanto setenta millones de dólares por capítulo detenían a enganchado lo huevos con el dinero

Voz 2 09:11 a la que te apetecía ir te pensabas eh

Voz 9 09:14 el dinero es el dinero de enganchar

Voz 5 09:19 el HBO maneja la HBO manejada

Voz 6 09:22 no se me he enganchado

Voz 10 09:26 con el mejor viene dando te jodió metal

Voz 6 09:30 a mi madre cuando Le decía doce años añade añada cero

Voz 10 09:34 pero cuando me veía en mí que yo de fallecía o algo que ya no podía más Luisa añadas cero en su nómina la HBO

Voz 9 09:44 hundió usted quiso rescindir el contrato y marcharse un día dije lo dejó a rescindir el contrato porque no podía más hable con ellos con los directivos de la HBO en cuantías yo les dije que quería irme

Voz 5 10:02 pasó lo que no creo recordar

Voz 10 10:08 qué pasó

Voz 12 10:09 va pasó algo muy muy que qué es lo que ocurrió que sacar un revólver un era una mi hijo

Voz 10 10:20 si no sigue dirigiendo Juego de Tronos un avalaba salió una palabra hace una figura pues seguir dirigiendo juegos otro

Voz 6 10:33 lo que yo dije a mi madre que me disparen no pasa nada lo que no quiero verla UCD trabajaba como una mula que me disparen Si padre padre actuó co co como madre como quieras sí

Voz 1174 10:49 estamos conversando con Luisa su hijo Agustín que vivieron una experiencia límite obligada a ella a dirigir

Voz 9 11:00 todas las temporadas de juego de todas todas

Voz 12 11:04 un mes que dejemos de que no acabemos rodaje había días que

Voz 10 11:11 trabajaba catorce horas al acabar el rodaje

Voz 2 11:15 me sentaba en la silla advertir estoy decía yo es la primera vez que me siento entorno mío

Voz 10 11:21 la primera vez que me siento sufrido mucho más lleno de dinero pero la HBO también me han quitado la gala de Bibi

Voz 1174 11:38 cuando me dijeron que tenía que componer también las músicas de de la feria

Voz 9 11:43 eso fue dar a finales de la primera temporada en me dijeron estaba buscando algo también más popular a ver qué te ocurre yo yo no tenía idea de música me de componer Nina como lo compuso entonces la cara

Voz 2 11:58 de ando yo había un músico que hay Yeah Yeah

Voz 5 12:01 la apuntando la nota musical sea que esto que estamos oyendo es suyo esto vivir hubo un momento Luisa en el que sus fuerzas estaban menguadas que incluso la HBO HBOS sea piadoso usted un momento en el que los directivos de la HBO que sí

Voz 12 12:23 pero yo había opta al Goya sí sí perdone te puede colgar usted agustín buenas noches

Voz 5 12:29 sí es hijo de descansa decía que había un momento en el que los directivos de la HPA no sé si a pie a darnos un poco de usted y le ofrecieron ayuda no sí bueno más que a pie

Voz 9 12:39 sí yo veían que yo no podía llegar había llegado al límite de mi fuerzas

Voz 2 12:45 Hinault por ayudarme altruista mente sino por egoísmo de ello

Voz 9 12:49 dieron un ayudante en la dirección en el guión de las tramas así ir en todo lo que lo que era mi mi tarea al frente dejó

Voz 5 12:59 quién era ese esa ayudante quién casa Carles Puig bonita cara a ver me está diciendo que Carles Puigdemont

Voz 2 13:12 el sucesión y Anita fue fue ayudante de dirección

Voz 5 13:15 dejó una época pero co cómo fue eso como ocurrió

Voz 9 13:18 lo que también se conoce que lo llamaron a él porque buscaban una persona capaz de movilizar a las masas tenían ya una parte que la que yo les estaba dando como persona ya usted mentalidad popular y mentalidad así de gustos comunes normal buscaban nada

Voz 5 13:37 sí

Voz 9 13:38 otra cosa otra persona llamarla puta llama llamarla así secesionista trabajó como usted entonces codo con codo con codo con codo que me está bajemos Pokemon y yo hicimos la tercera y la cuarta temporada juntos dejó otro luego él ya se se fugó allí ya de días ya no ya ya dejó de colaborar

Voz 5 14:00 pero pero físicamente estaba con usted en en los rodajes y rodaje Kalou donde iba a estar bien está estaba en Cataluña están Cataluña de lunes a bien del fin de semana se venía

Voz 9 14:15 a los Estados Unidos de Norteamérica a los rodajes ya digo a la que ya se fue a lo que ya le perdimos la pista HBO bueno se enfadaron se la tienen jurada lo tiene si lo hacían jura por le dejó dejó colgado

Voz 1174 14:33 y como recuerda esas temporadas en las que Puccini demonio usted mano a mano

Voz 9 14:40 en Juego de Tronos no tengo yo un recuerdo muy grato la verdad porqué Chava cabeza yacía a la cabeza con lo suyo con el tema con el mismo yo les Caldas y mi ATIME a menos apetece estar aquí dirigiendo Juego de Tronos no no gustaría estar en otro sitio pero si lo tenemos que hacer hagámoslo bien nada en lo suyo que España es un Estado franquista

Voz 8 15:17 yo decía calas relájate

Voz 9 15:21 la idea dirijamos esto que tenemos con un proyecto entre manos que que hay millones de espectadores que están pensando qué es lo que va a pasar aquí nada lo suyo lo suyo lo suyo se vio afectado a seguir por por todo esto forzosamente se se vio afectada tuvimos que volver a rodar un montón de escenas porque él la la que se ponía dirigir todo eran insultos a a Felipe VI a L I

Voz 2 15:54 los de las llevé decían que tiene que ver Felipe VI con esto

Voz 9 15:59 todos lo hacía a venir un drama un drama tanto es así que un día llegue lleguemos a los puños llevarnos puños ya no pude mal pero que que que que pasó buena que este este estábamos en pleno rodaje llevábamos seis horas grabando un plano ahí cuando estábamos a punto de terminar entre Puigdemont plano y empieza a hablarles a los actores de la política de de Catalunya de lo que se les está haciendo pasar los catalanes y ahí yo me dije ella a que hasta que ha llegado hasta aquí hemos llegado el que llevamos seis horas con este plano de Juego de Tronos le dije que viniera aquí vente que fuera se acercó a mí no me siento orgullosa de decirlo pero le dio un puñetazo

Voz 5 16:50 sí sí sí hasta ahora ocultos de la serie Juego de Tronos

Voz 8 17:07 dígame cómo acaba

Voz 9 17:12 boxer final de la serie yo

Voz 5 17:15 no tengo ningún problema en decirlo un segundo momento momento lleve lo decimos al final al final no digo me acuerdo de momento vamos a seguir hablando de de todo lo que ocurrió durante ese rodaje no tengo ningún hubo un momento en el que su marido

Voz 1174 17:33 acudió a un rodaje viajó desde Ciudad Real se personó hasta Estados Unidos se presentó allí

Voz 5 17:41 algo muy feo por lo que tengo entendido un poco desagradable no

Voz 9 17:45 lo que lo que pasó allí con qué pasó con Grabiel fue de lo más desagradable de todo lo que he vivido y mira que ya vivió cosas malas durante mi dirección de Juego de Tronos pero lo que pasó cuando llegó la Bier

Voz 1174 18:02 pero qué paso Luisa lo ocurrió

Voz 9 18:04 por qué no sorprendió mi marido a a Puigdemont ha mía haciendo el amor

Voz 8 18:13 qué me está diciendo lo que oye yo

Voz 9 18:18 se lo expliqué a Grabiel montó en cólera no piensen mal es cierto que estábamos el turista catalán y yo haciendo el amor pero no es porque me atraiga eh

Voz 8 18:33 que si calle para que se calle porque la única manera que yo tenía llave

Voz 9 18:39 de que la Puigdemont era da da hablar de del Estado franquista español o eso era era hacerle el amor allí mismo en la OTAN de estábamos ahí los responsables de dirección para que se calla asilo

Voz 8 18:58 me de ahí

Voz 5 19:01 con la mala suerte de que vino Grabiel cuál fue la reacción de su marido es gracias a ella se puede se puede usted imaginar

Voz 9 19:11 cogió de la solapa a las puede money le dijo vete de aquí venían de yo no puedan encontrarte porque este encuentro tan de repente es cuando pude Mohn decidió irse a ya waterpolo

Voz 1174 19:25 o sea que él se ha ido huyendo de su marido en realidad efectivamente las implicaciones de todo lo ocurrido durante el rodaje de Juego de Tronos van como estamos viendo más allá de todo lo que habíamos imaginado Lorenzo Crespo es autor del libro lo que esconde Juego de tronos que saldrá a la venta el próximo miércoles señor que es fue buenas noches

Voz 12 19:52 buenas noches conoció usted imagino que sí

Voz 5 19:54 historia de Luisa Ruiz

Voz 3 19:56 buenas noches y además ella ha participado de manera muy profusa y la concepción de este libro

Voz 1174 20:04 la participación de Carles Puigdemont en la dirección de la tercera y cuarta temporada dejó fueron unos y el motivo real de su estancia en Bruselas puede cambiar las líneas de la política en nuestro país señor Crespo

Voz 3 20:17 forzosamente forzosamente el trato de los independentistas entorno a estancia en Bruselas de de cara Puigdemont tras a unas es que tienen que ver con el deseo del expresident de dar a conocer a nivel internacional la lucha por el soberanismo

Voz 9 20:32 el bueno es la realidad de más prosaica

Voz 3 20:34 sí por supuesto ello ha de cambiar la percepción que se tiene de de ese relato además

Voz 6 20:40 en un contexto como es como el que estamos

Voz 5 20:43 con pues no podemos decir ahora que el enemigo no sería tanto el juez Marchena para entendernos como Gabriel el exceso de de Luisa

Voz 3 20:53 por supuesto a nivel de la figura concreta de Carles Puigdemont no hay ninguna duda duda Gabriel es un hombre que tiene es decir ahí se encontrara Carles Puigdemont para asaltar un conflicto moral poquito morales como es lógico y perdedores se lo diga de esta manera Luisa

Voz 10 21:14 tranquilo

Voz 9 21:17 sí sí orgullosa no estoy me ha costado más

Voz 2 21:21 ya le digo que no era la única manera en la que en qué

Voz 9 21:23 eh

Voz 2 21:24 que se sepa seguir rodando episodio de

Voz 5 21:26 dejó está llamando Gabriel en un momentito hablamos con esto es espectáculo puro la verdad sobre Juego de Tronos Kathleen

Voz 1174 21:44 Gabriel Monteagudo buenas noches gracias por aceptar la invitación

Voz 6 21:49 si ustedes mira radio me gustó mucho Gabriel Montoya no te perdona perdona no hubiéramos perdonado Gabriel cuenta salud también

Voz 1174 22:03 habría usted dejó Ciudad Real justo al terminar el rodaje de la cuarta temporada de Juego de Tronos

Voz 6 22:10 eso sí cuento yo di el acto carnal blancos cosas carnal de mi señora

Voz 5 22:18 siento de esta semana

Voz 6 22:21 yo me marche también allí y aquí estoy ahora mismo sí están

Voz 12 22:26 Bruselas usted eso sí estoy frente al caso de que tiene previsto hacer

Voz 6 22:34 ah yo sólo quiero

Voz 9 22:36 bien bien como me come

Voz 6 22:39 al recordarle días y noches el daño que hizo rompiendo una familiar dos hablado con él cada día los goles cada día yo estoy en una tienda de campaña frente a vez silenciada por la mañana sábado de casa lo miro y le digo estará contento de lo que había hecho Rosa rompiendo entonces la familia ya jazz cada día me me viene fascista sigue caminando mientras se coloca el flequillo

Voz 10 23:12 eh

Voz 1174 23:13 Cabriel muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Llanos irá contando cómo va todo

Voz 6 23:19 claves de ustedes y hija vive ingresando

Voz 10 23:22 me encuentro cicatrices

Voz 6 23:25 la herida nos damos una segunda oportunidad que que cicatrizar se Kelly que nos ha hecho mucho daño ya intentó hace tiempo poco dentro no se nos está escapando de las manos

Voz 10 23:39 esto tos arriesgada suerte en Waterloo

Voz 1174 23:47 Lorenzo Crespo autor del libro lo que esconde Juego de tronos que saldrá a la venta el próximo miércoles muchísimas gracias por haber estado con nosotros

Voz 10 23:56 mira

Voz 1174 23:59 Luisa llega el momento llega el momento nos va a revelar el final de Juego de Tronos

Voz 10 24:05 no tengo ningún inconveniente de haber firmado lo que más me ha cambiado la vida para amar y ahí va él Firat dejó esto asegura de de querer contando totalmente seguro totalmente segura ya me me da igual todo muy Juego de Tronos acaba de la siguiente manera El Hierro

Voz 5 24:31 Dani

Voz 1174 24:45 el queridos oyentes de la Cadena SER Luisa

Voz 16 24:49 ha sido abatido por unos encapuchados comprenderéis que me es imposible seguir hablando me están apuntando en estos momentos están abriendo la ventana del locutorio y están saliendo por la ventana Mijail cediendo por la ventana sólo intentábamos sacar a la luz el final

Voz 1174 25:12 de esta serie acaban de marchar los encapuchados a través de la Ventana compañeros acabemos con esto por favor hasta el viernes que bien

Voz 18 25:29 en Juárez