El cine en la SER: 'La tragedia de Peterloo' o cómo la clase obrera fue masacrada

Voz 1463 00:22 el director británico Mike Lee regresa con la tragedia de Peter Luna reconstrucción de un acontecimiento histórico que cambió la historia de Inglaterra

Voz 2 00:30 ni hablar un Parlamento propuestas descabelladas una locura sedición

Voz 1084 00:36 el western sigue siendo un género de moda Jacques Audiard es el último director en sumarse a sus reinterpretaciones los hermanos Sister con Joaquim Phoenix John Si Reilly

Voz 1 00:43 Charlie no hemos tenido suerte es el momento de dejar podríamos abrir una tienda tienda Edipo Yepes estas diciendo

Voz 1463 00:52 él lo Baxter de la semana se titula Pokemon detective Cacho es una adaptación del videojuego con la voz de Ryan Reynolds

Voz 0277 00:59 si pica pica pica en una luz si queréis una manada que no me entiendes

Voz 1084 01:04 también hay espacio para los documentales en plena campaña para las elecciones europeas en Nigrán manipulador un retrato demoledor de Stipe Banon el chamán populista que despidió Tram de la Casa Blanca quiere ahora destruir la Unión Europea desde dentro

Voz 3 01:17 el Nápoles

Voz 1463 01:22 en televisión sube la temperatura con las cincuenta sombras de Mario Casas es el protagonista de la serie instinto el thriller erótico de Movi Star

Voz 4 01:30 así que nunca he tenido sexo con una mujer a la que conoces

Voz 1 01:34 el rostro oculto que pasaría

Voz 4 01:36 lo tuvieras

Voz 3 01:41 a pesar del frío y área ante un poco cansado de que que está un poquito cansado ni el cansancio

Voz 1463 04:04 hola qué tal buenos días bienvenidos a el cine en la SER hoy empezamos con Rosalía su me traiciona esté que ha compuesto para un disco homenaje a Juego de Tronos es toda una declaración de intenciones porque así me siento con José Manuel Romero menuda traición y dos meses en el programa ya estás en México

Voz 1084 04:19 a la hora lema qué tal buenos días no llega a traición no soy como varios soy yo más de tirios y además tú te vas sacan la próxima semana y estamos ya nerviosos aquí estoy en Cancún porque este domingo sí que sí parece mentira acaba la temporada de premios de todas las películas de dos mil dieciocho se entregan los Premios Platino que celebran el cine iberoamericano las mejores producciones en cine y series de España Latinoamérica y la gran favorita es claro Roma

Voz 0277 04:42 desde que se muere por que este juego no que yo no quiero que tengo juegues Nini

Voz 13 04:51 ya no pueden estar al carro yo esto esto la subida

Voz 1084 04:56 no ha venido Cuarón pero sí ya Aparicio y Marina de Tavira las protagonistas de la cinta de Netflix el cine latinoamericano ha tenido un año potente con además pájaros de verano sobre el origen del narcotráfico las herederas sólo anoche doce años la representación española la encabezan los campeones de Javier Fesser también están nominados Antonio de la Torre Bardem Penélope Cruz el que sí tiene muchas opciones de triunfar en la categoría de series es Paco León con arde Madrid

Voz 14 05:20 Dion manda que ciertas cosas se hagan sólo dentro del matrimonio a mujeres ya hemos reservarlo era una cuestión de egipcia la señora la señora extranjera que Dios no el extranjero que yo sí

Voz 1463 05:39 Arde Madrid que no tendrá segunda temporada bueno José Llanos irás contando por las redes sociales y en la antena de la Cadena SER quién gana si pillas Enrique Cerezo por ahí el presidente de Egeda para hablar de cómo va la industria pues de Llanos lo vas contando ahora nosotros nos centramos en los estrenos de la semana y empezamos con los hermanos Sisters es un western el director francés Jacques Audiard que debuta por primera vez en inglés con esta película que tiene producción española

Voz 15 06:05 no

Voz 0882 06:39 mi hermano Herman War

Voz 16 06:42 Marzo de piel morena seguramente pasó por aquí hace unos cinco seis días

Voz 17 06:46 no no no me suena es amigo suyo cuenta no es que le debe dinero a nuestro jefe en el cómodo lo que tenor fiarse

Voz 1084 06:58 somos los hermanos estos el realizador experto en subvertir los códigos de los géneros revisión a consumirá Bausa idea una historia en la que la psicología de los personajes estén por encima de la violencia el niega esa intención revisionista dice que sólo miran las películas del Oeste desde un punto de vista moderno y por eso la despoja de la mitología americano como

Voz 18 07:18 no es que no los sotos se ha sido distinto no hemos querido subvertir el el género porque no es en parte somos europeos se esfuercen en nuestra mitología propia nosotros en nuestra mitología sería no sé más bien a la Revolución Francesa por ejemplo la la preocupación que teníamos era una película que entonces octubre en el dieciocho cincuenta y uno

Voz 0457 07:46 sí sí era una película histórica para nosotros el actor John si Reilly y su mujer habían leído hace años

Voz 1084 07:51 la novela homónima escrita por Patrick de Witt y habían comprado los derechos enamorados del cine de odiar dicen que toda su filmografía es intachable buscaron al director galo para crear este relato sobre los afectos masculinos

Voz 0882 08:04 pues lo que más me gusta de libro fueron las habilidades nacionales de los personajes sobre todo la de que es algo así como la voz del narrador en el libro al ser una historia tan real no pude evitar sentirme identificado con su personaje tengo tres hermanos así que este tipo de relaciones islámicas que aparecen en el libro Mesón bastante familiares bueno también es bastante divertido presenta la época de una forma muy innovadora

Voz 1084 08:30 Beilin Teresa va a profundizar en las emociones de los hombres frente al típico macho alfa del western clásico el se reservó el papel de hermano mayor convenció Joaquim Phoenix para que lo acompañara en esta aventura

Voz 1 08:41 que me gaste yo Tippi deja de fingir y ahorra te el teatrillo de la amnesia me gaste gasten público Charlie así que Mírame quédate con mi cara que me mal

Voz 1084 08:54 ambos son los hermanos Sister Charlie Eli dos pistoleros a sueldo con las manos manchadas de sangre no han conocido otra vida en mil ochocientos cincuenta y uno en plena fiebre del oro emprenden un viaje de Oregon California por encargo del comodoro el objetivo es asesinar a un químico que pretende revolucionar la búsqueda del metal más preciado alejados de la deshumanización clásica del matón a sueldo ambos contraponen sus herido

Voz 19 09:16 así es consciente de que nuestra madre estaba como una cabra sangre corre por nuestras venas nuestro padre vendía

Voz 8 09:25 a fama

Voz 1084 09:55 de tiros y humor negro la película películas justo es un viaje emocional una exploración de ese vínculo esa fraternidad IS Trauma compartido de niños criados para matar el hermano pequeño representa la ambición y la violencia mientras el mayor encarna la bondad quiere dejarlo todo atrás renunciar a buscar una nueva moralidad en un momento donde empiezan a surgir preguntas sobre el genocidio y los cimientos de una nueva civilización Charlie

Voz 1 10:16 no hemos tenido suerte es el momento de dejarlo podríamos abrir una tienda Pitt tienda jefes estas diciendo

Voz 1084 10:24 dijo que la violencia clásica no se percibe como tal en la cinta por la empatía de los personajes por ser como un cuento de niños en esa relación crea un western reflexivo que también redefine la masculinidad hegemónica algo que él lleva reflejando años en Suzuka

Voz 17 10:37 aquí materiales voraz

Voz 18 10:40 sí es es un estado de hecho de que la vida no está en crisis pero nuestro oficio que a nuestro trabajo va a ser a buscar cuáles son las figuras heroicas semana contada es hoy un cambio que él dijo

Voz 1084 10:57 no son el realizador dota de más protagonismo que en el libro a otra pareja de personajes al detective que interpreta Jake Gyllenhaal y al químico soñador que da vida a risa

Voz 1 11:05 dedique soy químico

Voz 19 11:08 la fórmula supuestamente los hechos el río y hace que lo no reluce

Voz 1084 11:13 un reparto de lujo en una cinta de personajes donde todos tienen momento para brillar tantos así que odiar también incorpora en esa mirada europea un debate entre la incipiente avaricia capitalista y una utopía socialista rodada entre España y Rumanía odiar huye de los decorados americanos en busca de una imagen naturalista donde el diálogo las miradas y los afectos son más importantes que el paisaje y los muertos dice John

Voz 0882 11:33 el narra el y yo nunca comentamos nada sobre cómo eran los hermanos sólo empezamos a pasar tiempo juntos lo único que decidimos nosotros puede estar con el otro el mayor tiempo posible paseamos hasta llegar a la estatua en lo alto de aquella colina en Almería en España

Voz 1084 11:50 en el pasado Festival de Venecia odiar ganó el premio a mejor director y los como en el de mejor guión por la Balada triste de Buster es Crack otro western moderno que confirma que el género está muy viva

Voz 1463 12:30 uu Frances que dirige un western en un británico que revisa la historia de su país

Voz 1084 12:33 Miley estrena la tragedia de Peter lo uno de los sucesos de la historia británica que marcaría un antes y un después en varias cosas y que golpeó a la clase obrera británica cuando en Manchester la Guardia Real cargó contra los manifestantes en mil ochocientos diecinueve

Voz 24 12:50 y tu

Voz 1463 12:52 Peter Lu recoge bien el sentimiento de desprotección de muchos colectivos las mujeres los inmigrantes los trabajadores precarios y el discurso del odio que en parte provocan News

Voz 17 13:01 a ver si lo he entendido bien habrá una manifestación en seis Peter se al exterior no en un interior no va a plena luz si eso es absurdo el segundo lunes de agosto nos Yaiza trabajar tendrán que apañárselas en nosotros nos deja

Voz 25 13:20 pedirá no se separan todos los molinos jugáis con fuego no madre esta vez será diferente diferente aunque Irán cientos de personas mujeres y niños también hemos de domingo sí cada posible mejor que saque las agujas de los de abajo contra los

Voz 1463 13:35 de arriba un discurso que los nuevos partidos de izquierdas en Europa y también en Estados Unidos con Alessandra el caso Cortezo Bernie Sanders han hecho suyo los últimos tiempos sin embargo lo curioso de esta película es que cuenta la masacre de Peter Lim ocurrida el dieciséis de agosto del año mil ochocientos diecinueve en Manchester la actualidad de este hecho histórico que contuvo las protestas obreras a base de violencia policial es precisamente de lo que destacaba su director el británico Mike Lee a ver si lo he entendido bien

Voz 17 14:12 habrá una manifestación en Saint Peters fin al exterior si no

Voz 2 14:17 o en un interior no va a plena luz del día

Voz 17 14:19 sí hizo un look es absurdo el segundo lunes de agosto nos Yaiza trabajarlo tendrán que apañárselas en los otros no

Voz 25 14:29 pedirá no se separan todos los molinos jugáis con fuego no madre esta vez será diferente indiferente aunque Irán cientos de personas mujeres y niños también menos vestir hemos de domingo si será mejor que saque las agujas de furtivo

Voz 1463 14:43 la película comienza después de la derrota de Napoleón en Waterloo de la que toma el nombre esta tragedia la crisis de la posguerra hizo que el pueblo tuviera escasez económica hay que los soldados no encontrarán trabajo en las fábricas que empezaban a poblar los barrios obreros británicos con la escasez y los resortes de la Revolución Francesa los británicos salieron a la calle a pedir una reforma electoral

Voz 26 15:03 con un hombre un voto ni hablar de presentación parlamentaria propuestas descabellada una locura sedición debemos permitir que Fanta estable para que se pueda ver que incita a una masa de gente ingenua la revuelta luego podremos actuar con prontitud con picos

Voz 1463 15:20 la reforma electoral que exigía lo de un hombre un voto la exigencia de una prensa libre también teniendo en cuenta que después de esta masacre se creó el Gardian y una solución al hambre y al desempleo que vivían

Voz 27 15:31 qué derecho tienen a recibir dinero los hombres que han estado robando a los que mueren de necesidad ya por hecho no señor no tienen ese derecho no nosotros tenemos que adquirimos el derecho a presentar una petición a ese príncipe cortito Flor y eso es lo que nos proponemos hacer

Voz 1463 15:52 el director de Secretos y mentiras narra todas las reuniones y asambleas de este incipiente movimiento obrero antes incluso de que llegue el Manifiesto Comunista de calmarse discursos largos de los diferentes líderes políticos divididos en dos facciones las mismas que parece tener la izquierda actual moderados jóvenes más radicales

Voz 17 16:10 a las raíces del populismo están creciendo muy rápido en todo el mundo en los Olea en Estados Unidos también de su iba el Brexit eso es un asunto muy interesante cuando empezamos a preparar Peter nuevos en dos mil catorce es tuvimos que tenerlo en cuenta y relacionarlo lo que no pudimos fue anticipar como el populismo iba a crecer como si fuera un cáncer en cualquier lugar incluido España claro las clases trabajadoras han sido manipuladas por la extrema derecha en muchos sentidos

Voz 1463 16:56 dos horas y media de película en la que el director Él se deja llevar deleita con la formación de este movimiento que tiene un objetivo salir a la calle en la primera manifestación en tiempos de elipsis batallas grandilocuentes rapidez en el cine Yates se toma su tiempo y decide que su película tenga que ser una clase de Historia quizá porque Pitt verlo es uno de los sucesos olvidados por los británicos

Voz 17 17:17 a M A para ir hago películas sobre la gente haciendo lo que hace es vemos trabajando estaré en casa hacer el amor sufrir vivir este caso era una película sobre el discurso político es porque son activistas dando mítines no tenía otra elección que meter los discursos enteros rechazó la idea de pensar que la audiencia es estúpida creo que es inteligente lo mismo o más que yo te prometo que los discursos que hemos dejado en la película son mucho más cortos de lo que son los discursos políticos en realidad

Voz 1463 17:50 la mayor parte de los individuos que habitan en de cine de Marley son gente corriente que se enfrenta a problemas de la vida cotidiana y generalmente pertenecen a la clase obrera Lino teme tampoco al cine histórico retrato al pintor Turner en su anterior película hay viajó al año cincuenta con Vera Drake para hablar del aborto clandestino que tanto de la la semana como de costumbre H que ya estaba nerviosa no han atendido bien la tranquilizó este director parece estar al margen de todas las modas cine filas de las reivindicaciones políticas su figura es bastante menos combativa que la de su paisano Ken Loach pero su cine sigue alejándose de los poderosos hombres

Voz 1084 18:30 hay esta semana también espacio en la cartelera para un documental El gran manipulador un retrato bestial de Steve lex esto

Voz 0457 18:36 lo de Trump que ahora busca destruir la una

Voz 1084 18:39 con europea desde dentro en las próximas elecciones europeas

Voz 1463 18:41 dirige Allison claim anda del documental The Way que paso por Sundance gustó mucho por este retrato de la trastienda de un personaje así arrogante déspota misógino filo nazi su estrategia dices nacionalismo económico un discurso antiinmigración utilizando a los medios el cine español propone esta semana una sugerente opera prima el navarro Jon Miquel Caballero estrena el increíble finde menguante una película entre el drama indie la comedia romántica el cine de bucles temporales pero aquí hay una cuenta atrás para avisar a los treintañeros que su tiempo también se acaba protagoniza iría del río

Voz 1 19:22 Pablo tengo algo que contarte pero no sé por dónde empezar para que me crease supongo que para que todo esto es normal llegamos

Voz 19 19:32 estrenamos porque con tu padre

Voz 1084 19:39 dejamos para el final el estreno más comercial de la semana es Pokemon detective épica Chun adaptación en imagen real del conocido videojuego de toda una generación Ryan Reynolds el actor mejor pagado de Hollywood se encarga de ponerle voz al monigote amarillo nos lo cuenta Sara Rodríguez

Voz 2 20:19 Rob Letterman director conocido por películas como Monster versus aliens presenta detective épica Chuck una cinta que nos traslada a reincidir una ciudad futurista famosa por establecer la armonía entre humanos y Pokémon Times el personaje protagonista hay viajará hasta allí para buscar a su padre desaparecido pero todo cambia cuando conoce a Picasso

Voz 17 20:40 yo y descubre que es el único humano que lo entiende

Voz 30 20:45 sé que no me entiendes pero deja la grapa adora opté el le cero todo

Voz 31 20:56 todo

Voz 0882 20:56 Blatt

Voz 1463 20:59 esta historia cuenta con Ryan Reynolds

Voz 2 21:01 Illa Stephen Smith como Picallo y Tim los protagonistas Ryan encarna a un Pokemon simpático que juega con la palabra el sarcasmo y el humor ambos son personajes que se unen para resolver un misterio como espías que les llevará a una aventura por toda la región el actor que se ha convertido en una gran estrella de Hollywood cuenta su experiencia como doblador del famoso eficaz

Voz 0882 21:25 traer detective pica chulo a la gran pantalla ha sido un privilegio me lo tomo muy en serio e invertido toda mi energía en convertirme en este personaje tal y como lo habría hecho con otros para a cumplir las expectativas de los fans como muchos sabréis me meto mucho en los papeles una divertida anécdota me enteré de que me daban el papel cuando iba a recoger a mis hijas al colegio sino me presenté porque detective no conoce a estas líneas

Voz 2 21:55 ya Stephen Smith se une Catherine Newton una periodista Beccaria acompaña Times su aventura la química entre ellos provocará una ligera atención romántica entre los jóvenes con un mismo objetivo descubrir la verdad de lo sucedido

Voz 1463 22:08 como muestra quinientas instantánea cuando entró

Voz 32 22:11 el cuarto por primera vez para nuestra prueba de química comenzamos a improvisar haciendo chistes ahora somos muy buenos amigos el setenta y cinco por ciento de la película tuvo solo entonces cuando llegaba el set le agradecía el señor que por fin hubiera alguien más un ser humano con el que podrá velar por supuesto ayuda al que sea una actriz fantástica

Voz 2 22:32 detective Pokemon los recuerda Pokémon Go un juego lanzada en dos mil dieciséis en el que los humanos buscaban Pokemon virtuales por su ciudad para posteriormente cazar los la fiebre por este juego ha dado lugar a la primera película de acción real después de más de veinte películas de animación

Voz 19 22:48 yo necesito un Pokemon y punto y qué tal un detective de talla mundial porque si quieres encontrar a tu Viacom yo soy tu mejor

Voz 2 23:06 Rob Letterman que ya ha demostrado su capacidad de manejo de la nostalgia en pesadillas consigue que el ritmo de la acción no decaiga y entrar en el corazón de cada uno de los espectadores

Voz 19 23:16 intento hablar con la oyen pica-pica lo habéis oído

Voz 0277 23:20 el pica pica pica si quieres una buena antes que digo

Voz 1463 23:27 detective épica Chuck combina momentos de

Voz 2 23:29 tensión pero también de risa como lo es el interrogatorio el señor mimo desde donde parte la investigación es una película que funciona muy bien a nivel visual y que en ocasiones consigue emocionar al espectador sin duda es una cinta con la que disfrutará todo tipo de público

Voz 19 23:45 The tenemos formas de hacerte hablar con gesticular sepa así que vinos lo que queremos vamos vamos ok una lata empujar apartar apartó a la gente de mi lado y luego les subió por marzo mes hay que te vayas a la mierda mierda yo como intercambiamos los papeles Geoffrey malo tú

Voz 13 24:04 no sé cómo lo había

Voz 1463 24:35 el día hablamos ahora de series de televisión con Dani Garrán qué tal buenos días

Voz 0457 24:41 buenos días Pepa Bueno fin de semana de calor

Voz 1463 24:43 no sólo el tiempo sino también a dar una serie de Movistar Plus que protagoniza Mario Casas y en la que hay dicen de muchos desnudos

Voz 0457 24:51 hay desnuda dicen hay nudos después de una campaña muy calienta llegado instinto a la nueva serie de Movistar con bambú que se presenta a sí misma como el primer thriller erótico en nuestro país en ella conocemos a Marco muere el personaje que interpreta a Mario Casas y cuyas características no suenan un poco al al universo cincuenta sombras de Grey hombre guapo con dinero triunfador pero atormentado inexpresivo y adicto al sexo

Voz 35 25:15 y qué es lo que has hecho para llegar aquí señoritas Vergara qué es lo que tiene de trabajar en una compañía como la nuestra

Voz 19 25:23 creo que habiten error ya que les ha llamado para ocupar ninguna vacante fue Diego el que me he propuesto presentar me precisa el mejor candidato no

Voz 35 25:33 pues aquí la Arenas con otros entonces lo planteado de otro modo que le podemos ofrecer a la número uno para que lo deje todo y trabaje para nosotros

Voz 1463 25:46 veinticuatro las asolada bueno pues eh con Mario Casas y con el resto de actores que encarnan a estos protagonistas de la serie ha hablado esta semana

Voz 0457 25:55 sí le preguntaba precisamente a Mario como ha preparado el personaje precisamente después de este estrena aspira a convertirse en el Grey español

Voz 36 26:04 es un personaje que es completamente introvertido es es es alguien muy seco muy frío que que no va podríamos decir que está completamente desconectado de su ser entonces su alma es decir es alguien que que se ha olvidado de lo que siente que no sabe tener relaciones con los demás no sabe la única manera en donde él se siente cómodo íbamos a ir descubriendo poco a poco porque es sobre todo es en el deporte que también te lo presentan las serias invitar a seria en el sexo

Voz 0457 26:31 bueno pues como a veces un poco estereotipado siempre ahora me preguntaba yo también al escuchar en qué lugar quedan las mujeres no que se relacionan con él y con esta adicional al sexo que tiene y eso es lo que me decía Ingrid García Johnson otra de las actrices sobre las mujeres de la sede

Voz 1523 26:47 para mí todos los personajes las series son bastante reales dentro de qué es ficción y de que uno tiene que intentar explicar los personajes de alguna manera sobretodo los personajes femeninos son cuatro personajes muy diferente eh que cada uno se mueve por motores de distintos creo que las cuatro actrices que llevamos esas tramas también hemos estado muy preocupadas por hacer mujeres de verdad porque creo que somos las cuatro feministas y que estamos comprometidas con mostrar en pantalla mujeres que existe en la realidad

Voz 1463 27:18 en el programa de esta noche en el podcast ampliamos estas entrevistas damos también en esta masculinidad un poco tóxica y en su representación en la ficción gracias Dani hasta luego gracias adiós

Voz 1490 27:33 y tú a vida y creo que dice le a ello

Voz 1463 28:32 así terminamos el cine en La Ser en la realización ha estado Juan Aranaz volvemos la semana que viene eh pero ojo porque nos despedimos con Penélope Cruz y esta escena Penélope Cruz es Premio Donostia dos mil diecinueve pues no voy a poder lleguen

Voz 37 28:45 qué Rosol

Voz 1463 28:48 estoy muy ocupada como no a Said

Voz 37 28:51 menuda Campana con no puedo remotamente líder que acaban operarme de la vesícula cualquier cosa Yuri cuanto antes pero hoy Meir remotamente imposible mira Marisol y sería el Baça FIBABC

Voz 38 29:20 qué así

Voz 39 29:48 él