La opinión de Carles Francino | Un país de bestias

un par de días aquí en La Ventana hablamos del maltrato a los animales ido como este es uno de los termómetros para medir la la salud social la higiene cívica de un país lo recuerdan verdad era una jueza en Canarias que autorizó la presencia de una perra durante el juicio por lo que le había ocurrido al animal a esta perra recordemos la metieron en una maleta y la lanzaron al contenedor de basuras se salvó de milagro bueno de milagro no por la ayuda de los vecinos su maltratador ha sido ya juzgado podría acabar en la cárcel esa tarde Nos decía la jueza encargada del caso que España es el peor país de Europa en maltrato animal no me extraña no me extraña porque hoy tenemos otra historia que por desgracia lo confirma