¿Cuándo hablar con nuestros hijos de pornografía?: "No podemos caer en la trampa de esperar a que las inquietudes de nuestros hijos e hijas marquen el ritmo de intervención"

Voz 0313 00:58 hace unos minutos nos preguntábamos si el vídeo de maltrato animal se que comentábamos de la muerte del perro sería conveniente honor que lo vieran los niños hay cada uno tendrá su opinión pero al final de esa duda en el fondo del debate lo que aparece como en casi todos los temas importantes es el paro el decisivo de la educación desde hace tiempo demasiado tiempo emerge como asunto de muchísima inquietud la forma en la que los chavales acceden al sexo en un porcentaje muy elevado a través del porno que consecuencias tiene esto cómo afrontarán esos chavales sus relaciones no sólo sexuales y afectivas Se trata de un tema como digo muy delicado y por eso cada vez más expertos alertan sobre el el fenómeno miren un dato según un estudio recientemente publicado el ochenta y uno por ciento de adolescentes entre trece dieciocho años ven porno habitualmente el ochenta y uno por ciento Por otro lado está aún es más preocupante diría también se consume pornografía infantil Hinault toda Hinault todas se produce fuera de España Jorge Bermúdez buenas tardes

Voz 4 01:55 hola muy buenas tardes hablamos con el fiscal delegado

Voz 0313 01:57 de Criminalidad Informática en San Sebastián bueno esto de que producimos pornografía infantil aquí desde cuándo es hace muchos años es reciente

Voz 4 02:05 bueno lo cierto es que tradicionalmente conocido en paz un país de consumo pero si se produce un fenómeno de digamos tolerancia cómo pongo en las sustancias estupefacientes a medida que el sujeto consumidor me mantenga el pedófilo de cada vez más vídeos pues llega un momento en el que se harta de ver es el mismo tipo heridos pasa a querer hacer cosas nuevas y muchas veces la posibilidad de ver cosas nuevas es a través de producción propia y esto fomenta la lo existencial creciente fenómeno de producción nacional

Voz 0313 02:49 yo está fijada aproximadamente al menos la edad en la que los menores empiecen a consumir porno del tipo que sea

Voz 4 02:57 bueno lo cierto es que la curiosidad preadolescentes sobretodo al estén de siempre siempre ha existido en toca en estos temas los los estadounidenses tienen un vocablo que la la palabra actual doce años con con con es la adolescentes y los Touring si es que aquí se puede proponer un ejemplo aunque en realidad común torpedo de flotación entrábamos de consumo recuerda que hace tiempo libre común no algunas familias que paseaban por el centro de Madrid al pasar por la calle Montera una filial de no más de ocho años dio alas procesional del sexo ahí hay el apostadas mirándola dijo que las listas de muñecas Bratz esto nos indica que si un juguete infantil con una profesional del sexo es que quizás estamos ofreciéndoles a nuestros hijos en algo tan trivial como una muñeca un objeto sexual exponiendo a a al consumo de este tipo de material

Voz 0313 04:08 y que además Internet ha ayudado a normalizar o normalizado del todo el consumo de pornografía esos esos duda

Voz 4 04:13 sobre todo sobre todo facilitaron consumo sin ningún tipo de control hace veinte veinticinco años habían de acudir a un videoclub en el que haya que atravesamos

Voz 0313 04:24 eso eso

Voz 4 04:26 ah sí y luego salir con la carátula del dependiente del líder me ahora dice la privacidad antes del ordenador personal ahora decir cualquier dispositivo de comunicación móvil tipo smartphone o tablet ese pues consiguió lo mismo no humildes es

Voz 0313 04:45 no no no sé si sabe lo que en Reino

Voz 5 04:47 ha unido están preparando una regulación para el porno

Voz 0313 04:50 lo que obligará en teoría obligará a los usuarios que quieran acceder a este tipo de contenidos que demuestren que tienen más de dieciocho años bueno no sé cómo se va a hacer tampoco en fin tampoco debe ser sencillo pero al menos están intentando poner un filtro algo no

Voz 4 05:04 no no lo sé desconozco si los británicos por no esté en la ex la tan castiza expresión poner puertas al campo

Voz 0313 05:12 sí soy el lugar mágico

Voz 4 05:14 no Internet es aquel al que lleva el botón de no no tengo la dan de Gales falta nada nadie lo ha usado nunca casualmente conozco a un chico bueno muy bueno amigo mío que tras haber estudiado sus su doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones aplicada al diagnóstico médico mediante inteligencia artificial a veces trabaja en una empresa de tratamientos de datos que has el tratamiento de datos noventa por ciento de Siero son sales de pornografía del mundo de que conozco local por esto todo estaba viene déjame que proponemos

Voz 0313 05:53 déjeme que incorporamos a la conversación a a Silverio Sáez que sexólogo y codirector del Instituto a mal tía de Zaragoza que hace unos días ofreció una una charla en en un colegio con un título que nos enlaza perfectamente con lo que estamos comentando hoy es la sexualidad de los jóvenes a Internet la pornografía esa incómoda pero inevitable realidad Silverio Sáez buenas tardes

Voz 6 06:13 buenas tardes Carlos y compañía con vosotros

Voz 0313 06:16 es incómoda pero cada vez más conocida por lo menos no se de en fin la información es poder algo salvo

Voz 6 06:21 sí yo creo que el fiscal ha planteado muy bien algunos cambios que no son no son secundarios no como es el acceso sin sin tener que pasar por los filtros el poder llegar a todo lo que uno deseas y ni ningún tipo vamos a decirlo así de observación no y eso está haciendo que el consumo de pornografía se llama sencillos animales precoces con lo cual nos va a obligar a tratar con ella nos gusten o no nos guste y con comparto un poquito la expresión de dado que no vamos a poder poner puertas al campo no los va a quedar más remedio que trabajar con esta realidad sino sólo quejarnos de manera victimista pero poco pero poco a poco educativa de que tenemos que hacer con esta situación

Voz 0313 06:57 Silverio qué margen tiene una familia para actuar cuáles son los pasos un fin un protocolo cuatro consejos básicos por favor

Voz 6 07:04 sí sí más Mad Men más de cuatro pero sobre todo la familia tiene que partir de que tiene más relevancia del que piensa no y entonces lo que la familia tiene que hacer es opinar ofrecer siempre un contraste diferente al que supongamos que nuestros hijos e hijas están percibiendo en la pornografía allí es algo tan simple como es decir que nosotros entendemos de la sexualidad no sólo es que el afecto es un vínculo relevante que respeto es una cuestión de primer orden cuestiones que probablemente a efectos éticos compartirían todas las familias entretiene dar poniendo las encima de la mesa para que nuestros hijos contraste si esto que estoy viviendo en la pornografía realmente coincide con lo que mi padre mi madre piensa dice yo Pina si el chico la chica está accediendo a esa pornografía sin tener ese contraste es cuando realmente la pornografía va a ser mucho más letal o mucho más desequilibrantes porque no va tiene de alguna manera un punto de comparación ya son poco donde la familia tiene que perder el miedo tiene que opinar eso sigue sin tener constancia de que nuestros hijos los acción a la pornografía porque entonces se van a pasar los tiempos semana pasan los años estamos esperando a comprobarlo íbamos a perder un tiempo precioso

Voz 0313 08:08 dónde dónde debería descansar un mayor porcentaje de responsabilidad a la hora de hablar de sexo con con los chavales en la familia o la escuela

Voz 6 08:16 yo creo que en todo yo creo que en todos yo creo que cada quién tiene que asumir su responsabilidad y perdonadme que me ponga un poquito pedante la educación sexual y la educación sexual lleva de durante el educación no y a veces decimos bueno que se encarga de las eh pues yo qué sé de las presiones importantes de la vida pues a parte de los contenidos que la que la escuela tiene que ofrecer pues evidentemente la familia tiene que hacer su parte yo lo que creo es que no podemos caer en la trampa de esperar a que las inquietudes de nuestros hijos e hijas marquen el ritmo de intervención porque eso no lo hacemos con matemáticas ni con un segundo idioma lo esperamos a que nuestros hijos diga oye papá por favor enseñarle análisis lingüístico y enseñarme formulación física no nosotros consideramos que eso es imprescindible para que una persona esté formada y preparada para asumir su realidad con la sexualidad pasa lo mismo no podemos esperar a que la curiosidad de nuestros hijos marque la pauta Nos tenemos que anticipar porque es que sino sino vamos a llegar demasiado tarde

Voz 0313 09:09 el Silverio Sáez Jorge Bermúdez muchísimas gracias a los dos de verdad si una charra muy instructiva

Voz 6 09:15 gracias a vosotros adiós buenas tardes